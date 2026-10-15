V zájmu pochopení celého příběhu se musíme vrátit do srpna roku 2020. Oblíbenec trabzonsporských fanoušků totiž jako volný hráč přestupuje k jejich úhlavním nepřátelům – do Fenerbahçe Istanbul.
„Bylo to extrémní. Fanoušci vyhrožovali mně i rodině. Na sociálních sítích jelo všechno. Naštěstí se transfer povedlo ututlat až do poslední chvíle. Hráli jsme finále tureckého poháru, vyhráli, pak jsem se stal volným hráčem,“ vzpomíná Novák pro iDNES Premium.
Ve městě na pobřeží Černého moře měl, jak sám říká, všechno, co potřeboval. Jenže o jeho přesunu nakonec rozhodly jiné než fotbalové okolnosti...
„Přijde mi, že teď se na hráče pohlíží tak, že když mu věk začíná trojkou, už je starej.“