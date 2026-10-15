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V Turecku vyhrožovali jeho rodině, myslel si, že skončí. Teď Novák vyhlíží poháry

Václav Havlíček
  12:00

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Radost fotbalistů Jablonce po gólu Filipa Nováka v utkání proti Baníku Ostrava. | foto: ČTK

V Turecku si udělal solidní renomé. Není se co divit. Po čtyřech a půl letech stabilních a kvalitních výkonů si houževnatí nadšenci tamního fotbalu jméno Filip Novák vybaví docela jasně. Letos na podzim čeká šestatřicetiletého obránce Jablonce velký návrat. Se severočeským týmem se probojoval do Konferenční ligy, kde narazí i na Trabzonspor, v němž dva a půl roku působil. „Asi mě ale příznivá atmosféra čekat nebude,“ usměje se Novák.

V zájmu pochopení celého příběhu se musíme vrátit do srpna roku 2020. Oblíbenec trabzonsporských fanoušků totiž jako volný hráč přestupuje k jejich úhlavním nepřátelům – do Fenerbahçe Istanbul.

„Bylo to extrémní. Fanoušci vyhrožovali mně i rodině. Na sociálních sítích jelo všechno. Naštěstí se transfer povedlo ututlat až do poslední chvíle. Hráli jsme finále tureckého poháru, vyhráli, pak jsem se stal volným hráčem,“ vzpomíná Novák pro iDNES Premium.

Ve městě na pobřeží Černého moře měl, jak sám říká, všechno, co potřeboval. Jenže o jeho přesunu nakonec rozhodly jiné než fotbalové okolnosti...

„Přijde mi, že teď se na hráče pohlíží tak, že když mu věk začíná trojkou, už je starej.“

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1. kolo

Universitatea Craiova vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 3.15
  • 3.06
  • 2.49
Riga FC vs. FC Kajrat Almaty //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 1.93
  • 3.50
  • 4.20
Panathinaikos Atény vs. Borac Banja Luka //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 1.22
  • 6.86
  • 12.50
Mjällby AIF vs. Inter Escaldes //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 1.33
  • 5.41
  • 8.86
FC Lugano vs. Crvena Zvezda Bělehrad //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 2.47
  • 3.65
  • 2.73
Kuopion Palloseura vs. Trabzonspor //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 6.11
  • 4.59
  • 1.51
HNK Hajduk Split vs. Ajax Amsterdam //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 4.73
  • 4.35
  • 1.66
Gent vs. AGF Aarhus //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 1.64
  • 4.14
  • 5.19
Egnatia Rrogozhinë vs. FC Midtjylland //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 5.86
  • 4.36
  • 1.55
CSKA Sofia vs. AS Monaco //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 5.99
  • 4.67
  • 1.51
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AGF AarhusAarhus 0 0 0 0 0:0 0
2. Ajax AmsterdamAjax 0 0 0 0 0:0 0
3. Atalanta BergamoBergamo 0 0 0 0 0:0 0
4. Borac Banja LukaBanja Luka 0 0 0 0 0:0 0
5. SC BragaBraga 0 0 0 0 0:0 0
6. Brann BergenBrann 0 0 0 0 0:0 0
7. BrightonBrighton 0 0 0 0 0:0 0
8. CSKA SofiaCSKA Sofia 0 0 0 0 0:0 0
9. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 0 0 0 0 0:0 0
10. Egnatia RrogozhinëEgnatia 0 0 0 0 0:0 0
11. FreiburgFreiburg 0 0 0 0 0:0 0
12. GentGent 0 0 0 0 0:0 0
13. GetafeGetafe 0 0 0 0 0:0 0
14. HNK Hajduk SplitHajduk Split 0 0 0 0 0:0 0
15. Heart of Midlothian FCHearts 0 0 0 0 0:0 0
16. FC Iberia 1999Iberia 0 0 0 0 0:0 0
17. Inter EscaldesInter Escaldes 0 0 0 0 0:0 0
18. FK JablonecJablonec 0 0 0 0 0:0 0
19. FC Kajrat AlmatyKajrat 0 0 0 0 0:0 0
20. FK Kauno ŽalgirisKauno Žalgiris 0 0 0 0 0:0 0
21. FC KodaňKodaň 0 0 0 0 0:0 0
22. Kuopion PalloseuraKuPS 0 0 0 0 0:0 0
23. Lincoln Red ImpsLincoln 0 0 0 0 0:0 0
24. FC LuganoLugano 0 0 0 0 0:0 0
25. FC MidtjyllandMidtjylland 0 0 0 0 0:0 0
26. Mjällby AIFMjällby 0 0 0 0 0:0 0
27. AS MonacoMonaco 0 0 0 0 0:0 0
28. FC NordsjaellandNordsjaelland 0 0 0 0 0:0 0
29. Pafos FCPafos 0 0 0 0 0:0 0
30. Panathinaikos AtényPanathinaikos 0 0 0 0 0:0 0
31. Riga FCRiga FC 0 0 0 0 0:0 0
32. Sint-Truiden VVSint-Truiden 0 0 0 0 0:0 0
33. FC ThunThun 0 0 0 0 0:0 0
34. TrabzonsporTrabzonspor 0 0 0 0 0:0 0
35. Twente EnschedeTwente 0 0 0 0 0:0 0
36. Universitatea CraiovaU Craiova 0 0 0 0 0:0 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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