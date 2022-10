Prohráli jsme kvůli mně, mrzelo gólmana Nguyena. Utěšoval ho i Schmeichel

„Mikrosekunda rozhodla a celý můj výkon hodila do koše,“ kál se Nguyen, jemuž v 54. minutě proklouzla slabá střela Pépého mezi nohama za brankovou čáru a zrušila bezgólový stav.

Jak se to stalo?

Střela přede mnou skočila. Chtěl jsem ji chytit do koše. Přinejhorším by vypadla před mnou a dohrál bych ji. Bohužel jsem si míč srazil mezi nohy a než jsem uvědomil, kde je, už jsem se nestihl vrátit.

Střetly se vám při zákroku myšlenky?

Možná jsem už přemýšlel, jak rozehraju. Věřil jsem, že míč zůstane v koši. Takových střel chodí stovky a my gólmani bychom je měli chytat. Když v tak klíčovém momentu a v takovém zápase udělám chybu, stojí nás to body.

Byla to vaše nejhorší chyba v kariéře?

Něco bych našel. Tohle mrzí, protože jsme měli minimálně na bod. Odehráli jsme více než vyrovnanou partii. Sázeli jsme na to, že se budou tlačit za vítězstvím a nám se otevřou okénka v jejich obraně. Ale tímhle gólem jsem do toho hodil vidle. Kvůli tomu jsme dnes na nule.

Pomohlo míči do brány, že byl kluzký?

Pokaždé je mokrý, trávník se kropí. Na tohle jsou gólmani zvyklí. Počítáme, že může mít odskok. O to větší koncentrace by na tyhle střely měla být.

Věděl jste, že balon je celým objemem za čárou?

Jasně. Rozhodčí by musel být slepý, aby to neviděl.

Vzápětí Pépé trefil horní tyč.

To byla stejná situace. Levé noha. Říkal jsem si, že ať vystřelí kamkoliv, musím to chytit. Naštěstí mě zachránilo břevno.

V závěru jste běžel do šestnáctky na přímý kop. To už byl vabank?

To je úděl gólmanů. Když udělají chybu, těžko ji napravují. Šel jsem do vápna s tím, že kdybych měl štěstí, mohl bych dát gól.