Byla to vysoká škola fotbalu, přiznal liberecký gólman Nguyen po výprasku

„Byla to vysoká škola fotbalu a my jsme sem přišli jako žáčci,“ konstatoval Nguyen po debaklu 1:5. „Domácí dokázali potrestat každou naši chybu. Přišlo mi, že veškeré štěstí jsme si asi vybrali minulý zápas, protože tentokrát tam spadlo snad úplně všechno.“

Jak velkou ranou je pro vás krutý výsledek 1:5?

Řekl bych, že to jsou zkušenosti, které bychom měli zužitkovat v dalších zápasech. Z každé prohry si musíme něco vzít a poučit se, aby se to příště neopakovalo.

Kdy jste během zápasu začali cítit zmar?

Myslím si, že to zlomila ta šance z trestného kopu ve druhém poločase. Kamso Mara to dobře kopnul, ale gólman to ještě líp chytil. To nás podle mě zlomilo, kdybychom snížili na 2:3, byl by to jiný zápas. Čtvrtá a pátá branka nás už však zlomily a bylo vymalováno. Jak jsem říkal, měli jsme i smůlu, ale jinak byl soupeř jasně lepší a přehrál nás.

Projevila se na týmu nerozehranost kvůli přerušení české ligy?

Ano, je to nepříjemnost. Všude ve světě ligy běží a to je koronavirus snad všude, jenom u nás se nehraje. Určitě to je pro nás velká nevýhoda.

Po dvou zápasech má Liberec tři body. Cítíte navzdory vysoké porážce stále šanci na postup?

Samozřejmě. Teď pojedeme do Hoffenheimu a potom máme dva zápasy doma, to bude klíčové. Crvena zvezda přijede k nám, což bude důležitý zápas, to samé pak v Gentu.

Jak se připravíte na další zápas na hřišti lídra skupiny Hoffenheimu, který obě dosavadní utkání vyhrál?

Je vidět, že musíme potrénovat obrannou fázi a sehranost. Určitě tam nejedeme s tím, že nemáme šanci. Budeme chtít bodovat.