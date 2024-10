Chalan a jeho sny na 46 Colliery Street. Proč Mentel nikdy nechytal za City?

S bývalým kustodem Lesem Chapmanem, kultovní postavou Manchesteru City, prošel všechno: od kryokomory přes čisťounkou šatnu postavenou dokulata, působivé bazénové centrum až po místnost pro datové analytiky. „Tak trochu jsem se vrátil domů,“ vzpomíná slovenský brankář na televizní dokument, v němž se blýskl ve své nové roli.

Jako mládenec v Manchesteru City pět let chytal. Když ho příliš brzy – a hlavně nadobro – zradilo koleno, přestoupil do branže komentátora. Za jedenáct sezon zvládl přes dva tisíce zápasů, plus tři stovky studií jako moderátor: „Té práce bylo nehorázně moc, potřebuju se zase posunout jinam.“

Nevšední chlapík: 34 let, tmavé vlasy na patku, zarostlá tvář, dvě děti, kulomet slov. Aktuálně trénuje Dunajskou Lužnou, městečko u Sence. „A večer, až děti usnou, si pustím telku a budu držet palce Spartě v Lize mistrů. Nechci se nikomu zalíbit, tak to prostě je.“