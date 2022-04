Gól, který odstartoval melu. Domácí rozzuřil (ne)ofsajd, Trpišovský prý uklidňoval

I když v něm emoce částečně vychladly, stejně trenér Feyenoordu Arne Slot na tiskové konferenci jednoznačně pravil: „Bylo to až otravně jednozačné.“

Tureckým rozhodčím v čele pětatřicetiletým Melerem vyčítal chybu, která významně ovlivnila další vývoj zápasu (3:3).

Olayinka po přihrávce Traorého nadvakrát z úhlu procpal míč do sítě. Jenže na brankové čáře se v ofsajdovém postavení zapojil do akce Sor. I kdyby se nakrásně balonu nedotkl, což podle opakovaného záběru nelze jednoznačně určit, mělo se pískat, protože blokoval domácího obránce.

Však taky hráči Feyenoordu na skutečnost okamžitě sudí upozorňovali.

Běželi k asistentovi, dohadovali se s hlavním. Rozzuřený byl i kouč Slot, před domácí lavičkou pochodoval tam a zpátky. Lomil rukama, diskutoval, přesvědčoval. Všechno marné!

„Popravdě jsem v prvním momentu nevěděl, co domácí reklamují,“ odpověděl Jindřich Trpišovský. Jestli měla Slavia štěstí, že na utkání Konferenční ligy nedohlíží VAR? „Nezlobte se, na záznamu jsem to ještě neviděl,“ pokračoval slávistický kouč. „A pokud tam skutečně něco bylo, ve druhém poločase to rozhodčí vykompenzovali.“

Před druhou brankou Feyenoordu totiž po podezřelém střetu se Sinisterrou upadl Bah, penaltou zase zaváněl faul Pedersena na Holeše.

„Je pravda, že bez videa jsou zápasy plynulejší. Žádné dlouhé přezkoumávání. Když padne gól, můžete se rovnou radovat,“ doplnil.

Byl to každopádně v závěru prvního poločasu jeden z klíčových momentů zápasu, jenž totálně proměnil nastavení všech zúčastněných. Feyenoord předtím dominoval, vedl, měl i řadu dalších dobrých šancí.

A fanoušci na tribunách mezitím bouřili.

„Lepší atmosféru jsem snad nezažil. Hrozně jsem si zápas užil,“ smekl i slávista Tomáš Holeš.

Před výkopem se domácí kotel vytáhl obřím choreem, jímž narážel na podzimní vzájemné duely ve skupině: Starého známého si podáme k večeři!

Kulisa byla vůbec slavnostní. Šály v barvách Feyenoordu kolem krku místní nosili po městě už od dopoledne a když se asi dvě hodiny před zápasem blížila ke stadionu jedna z tramvají narvaná fanoušky, řidič je vyhecoval k pokřikům a do reproduktoru pustil chytlavou melodii klubové hymny.

To všechno během úvodních minut samotného utkání ještě gradovalo, tedy až do jednačtyřicáté minuty a kontroverzní trefy Slavie.

Pískot, zlověstné skandování. Taky bučení a podrážděné reakce se z tribun rázem ozývaly. Sudí navíc vzápětí napálil žlutou Pedersenovi za nesportovní odhození míče a nenávist z tribun tím ještě přiživil.

Odmítl reklamaci pokutového kopu jak při údajné ruce Oscara, tak po ochotném pádu Sinisterry. A když si s ním domácí po poločasovém hvizdu chtěli předchozí verdikty vyříkat, strhla se mela.

Decibely na tribunách vyletěly, jako když hokejisté v NHL sundají rukavice a pustí se do sebe. Připojil se i slávista Olayinka, který se pošťuchoval s hostujícím asistentem Pušičem, ten ho vzápětí krátce chytil i pod krkem a do potyčky nějakých patnácti dvaceti lidí se v tu ránu vmísil trenér Trpišovský.

„Spíš jsem se to celé snažil zklidnit,“ přesvědčoval pak. „Bylo tam klubko jejich i našich hráčů, realizák, kumulovalo se to a já nechtěl, aby se někdo z našich zbytečně vykartoval.“

Ostatně podobně hovořil i jeho protějšek Slot, který se sice do skrumáže přímo nezapojil, ale o svém asistentovi řekl: „Je to emotivní člověk, chtěl jen utišit vášně.“

Nakonec pobočník Pušič skončil s červenou kartou a žluté za nesportovní chování dostali Olayinka a domácí Marciano.

„Emocí bylo fakt hodně. Sporné momenty, hluční diváci,“ popisoval Holeš.

Co příští týden v Praze?

„Tam zase fanoušci poženou nás. Je super, že klíčový duel odehrajeme v prostředí, které známe. Bude se nám hrát lépe než tady,“ doplnil.

Po remíze 3:3 jsou navíc šance obou mužstev vzácně vyrovnané. Kdo vyhraje, představí se v semifinále.

„Není to pro nás nejlepší výchozí pozice. Po inkasovaném gólu v poslední vteřině je pro nás tahle remíza jako porážka,“ hodnotil Slot. „Ale zároveň nám utkání může posloužit jako dobré vodítko. Před přestávkou jsme hráli velmi dobře, na to musíme navázat.“

Rozhodně to bude ještě zajímavé. V Edenu se hraje ve čtvrtek od 21 hodin.