Na třetí pokus mezi nejlepší čtyři? Slavia cítí proti Feyenoordu šanci

Čtvrteční večer zřejmě nerozhodne, spíš naznačí. Ale slávisté dobře vědí, že přišel čas naplno využít nasbírané pohárové zkušenosti.

Na anglické giganty Chelsea s Arsenalem ve čtvrtfinále Evropské ligy v minulých letech nevyzráli, ale proč by to nemohlo ve stejné fázi vyjít v Konferenční lize proti Feyenoordu Rotterdam?

„Šanci máme a chceme udělat absolutně všechno, abychom ji využili,“ zavelel včera trenér Jindřich Trpišovský. „Abychom za týden nemuseli litovat, že nám to zase uteklo mezi prsty.“

V úterý slávisty vítal podmračný Rotterdam. Jen co letadlo dosedlo na ranvej, přeběhli do přistaveného autobusu, který je rovnou z přistávací plochy přepravil do hotelu v centru města.

Tam se - s výjimkou středečního tréninku - ukryli před uplakaným počasím. I na čtvrtek předpověď hlásí devadesátiprocentní pravděpodobnost deště a večer teplotu kolem deseti stupňů, ale na stadionu se stříbrnou střechou bude pocitově určitě mnohem větší horko.

Stárnoucí De Kuip, česky Škopek, to je pro fanoušky Feyenoordu posvátný chrám, ve kterém se ale málokdy chovají slušně a ve vší počestnosti. Na tribunách, které vyrostly už před pětaosmdesáti lety, často hoří světlice, valí se z nich dým, na plochu létá všechno, co je po ruce. Pod vysokými stožáry z roku 1957 se hosté často rozklepou strachy, což je účinná zbraň, na kterou Feyenoord odjakživa spoléhá.

Hosté z Prahy jsou ovšem na peklo připravení, protože ho okusili už v základní skupině. A zrovna v Rotterdamu si vybrali slabou chvilku, však se také trenér Trpišovský po porážce 1:2 vztekal: „Katastrofální výkon. Byli jsme hodně slabým sparingpartnerem. Zoufalost, stydím se. Co jsme v první půli předvedli, to byl den otevřených dveří.“

Leccos dává naději, že tentokrát si Slavia dá větší pozor. Feyenoord si sice Trpišovský a spol. při losu nepřáli, ale právě čerstvá zkušenost jim může při přípravě hodně pomoct. Vědí, na co si dát pozor, co vylepšit a čeho se rozhodně vyvarovat. Jako by absolvovali nepříjemné zkoušení u přísného profesora, které je přimělo vzít přípravu na maturitu opravdu poctivě.

Tak tedy: Znovu a lépe, prosím!

Motivaci ani není třeba hledat, nabízí se sama. Evropské semifinále, první od roku 1996? Další lákavý dvojzápas s jedním z dvojice Marseille - PAOK Soluň? Padesát milionů korun do pokladny? A čím dál jasnější vidina postupu do finále?

To všechno bude slávisty hnát.

Co je naopak brzdí? Tresty pro vyloučené Plavšiče a Ousoua a absence dalších: Hovorky, Provoda, Masopusta, Ševčíka, Hromady či Fily. Proto se nedivte, až večer mezi náhradníky budete číst jména dorostenců: bratři Pudilové, Trédl, Beránek, Žitný.

„Ale věřím, že základní sestavu složíme z těch, na které jsme zvyklí,“ zadoufal Trpišovský.

A Feyenoord? Ten pohání třeba touha dokázat, že si zaslouží větší pozornost. Včera nizozemská média mnohem víc než evropské čtvrtfinále řešila staronového reprezentačního trenéra Koemana, který po mistrovství světa nahradí současného kouče Van Gaala, nyní statečně bojujícího s rakovinou prostaty.

Tým progresivního kouče Slota se tak na závěr sezony chystá relativně v klidu. Málokdo zatím připomíná, že přesně před dvaceti lety slavil jeden z největších úspěchů v historii, triumf v Poháru UEFA.

Finálový zápas si možná vybavíte: shodou okolností se hrálo právě na pulzujícím De Kuip, v cestě stál Dortmund s Čechy Rosickým a Kollerem, druhý jmenovaný se parádně trefil z dálky, pískal nedávný šéf české komise rozhodčích Melo Pereira a Rotterdam se otřásal nadšením po vítězství 3:2.

Bude podobně živo ve čtvrtek večer?