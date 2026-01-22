Odmítl Chelsea, řádí v Barceloně. Fermín, Flickův dobrý voják, jehož čísla ohromí

Měli jste slyšet, jak jeho další vydařený večer prožíval jeden ze španělských reportérů na novinářské tribuně. I v huňaté šále a šedivé čepici se dlouhé minuty kroutil zimou. Ale jakmile Fermín López, nejlepší muž středečního duelu fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií a Barcelonou (2:4), v závěru první půle vykouzlil svou druhou trefu v zápase, chlapík se žlutým mikrofonem sundal ze špičky nosu brýle na čtení a s neskutečnou kadencí spustil chvalozpěv, který nebral konce.
Radost barcelonského Fermína Lópeze po gólu v utkání se Slavií.

Radost barcelonského Fermína Lópeze po gólu v utkání se Slavií. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slávističtí fotbalisté po porážce s Barcelonou v Lize mistrů.
Slávistický záložník Lukáš Provod se chystá střílet v utkání s Barcelonou.
Robert Lewandowski zvýšil náskok Barcelony v utkání se Slavií na 4:2.
Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.
„Es un centrocampista total!“

Že přesně takhle prý vypadá kompletní střední záložník.

„Y mira que es menudito, pero qué pedazo de tamaño está cogiendo el fútbol de Fermín!“

Že postavou je možná drobný, ale jeho hra roste do neskutečných rozměrů.

„El soldadito de Flick!“

Flickův voják. Nebo spíš vojáček.

„Je to kluk, který žije pro Barcu,“ chválil ho trenér po vítězství v Praze. „Jsem nadšený z toho, co jsem od něj na hřišti viděl.“

Možná namítnete, že na soupisce Barcelony lze najít spoustu hvězdnějších jmen, ale není to zdaleka poprvé, kdy si mládenec s šestnáctkou na zádech uzmul pozornost výhradně pro sebe.

Celkem nenápadně se vklínil mezi borce, kteří mají v aktuální sezoně napříč Evropou už dvouciferný počet gólů i asistencí. Jeho bilanci 10+10 trumfnou pouze Olise a Díaz z rozjetého Bayernu a také barcelonský parťák Yamal, který v Edenu nenastoupil kvůli kartám. Fermínovi k tomu však stačilo jen 24 zápasů. „Musím říct, že naživo je ještě lepší než v televizi,“ smekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Dvaadvacetiletý Fermín byl v srdci zálohy dirigentem barcelonských akcí a hlavně: dvěma góly do přestávky navázal na nedávný hattrick, jimž v Lize mistrů zničil řecký Olympiakos.

Na Slavii si nejdřív hbitým náběhem za obranu řekl o přihrávku od De Jonga a pohotovou střelou z úhlu zaskočil gólmana Staňka, kterému balon prosvištěl mezi tělem a bližší tyčí. Za necelých osm minut využil luxusního prostoru, který mu dali špatně postavení slávisté, a z dvaceti metrů zakroutil svou ránu pro změnu k druhé tyči. „Obě zakončení neskutečná,“ krčil rameny Sadílek. „Myslím si, že v naší lize bychom takové góly nedostali.“

Fermín je extratřída. Šampion Eura i olympijský vítěz. Produkt slavné akademie La Masia, který přitom na rozdíl od řady svých vrstevníků musel na vrchol doťapat oklikou.

Věřili byste, že mu v Barceloně ještě před třemi lety nenašli ani místo v rezervním týmu a poslali ho hostovat do třetiligového Linares?

Po roce se měl vrátit jen na přípravu, aby doplnil stavy v době, kdy většina reprezentantů ještě čerpala dovolenou. Tehdejšího kouče Xaviho Hernándeze ovšem v tréninku okouzlil natolik, že mu v klubu narychlo vyřídili letenku na turné do Spojených států. Tam už upoutal i fanoušky, když v třaskavé přípravě s Realem Madrid pomohl nádhernou pumelicí k výhře 3:0. Nahlas si řekl o šanci v soutěžních zápasech, kterou si zasloužil.

Ale až nyní, pod dohledem německého sympaťáka Hansiho Flicka, se z něj pomalu stává pan Nepostradatelný.

V minulé sezoně spolehlivě zastoupil zraněného Gaviho, v létě odmítl přestup do anglické Chelsea, jež za něj nabízela v přepočtu miliardu korun plus další bonusy.

Barcelonský kouč Hansi Flick a záložník Fermín López během utkání na Slavii.

I proto si mohl ve středu večer na oslavu svých dalších tref tradičně zasalutovat. Ve 112 zápasech za Barcelonu nastřádal 29 gólů, což jsou z pozice záložníka fenomenální čísla. Pro srovnání: legendární Andrés Iniesta hrál sice o trochu níž, ale na stejný počet gólů potřeboval 337 startů, už zmiňovaný Xavi dokonce 381.

Na Slavii se Fermín vypořádal i s vlezlým mrazem, na který ze Španělska rozhodně není zvyklý. „Přiznávám, že mě ze zimy bolely nohy i ruce, ale zvládli jsme to,“ oddechl si a navázal: „Snažím se využít každou příležitost, kterou od trenéra dostanu.“

A to se mu zejména v posledních týdnech a měsících náramně daří.

Pane Flicku a celá Barcelono? K vašim službám!

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 7 7 0 0 20:2 21
2. Bayern MnichovBayern 7 6 0 1 20:7 18
3. Real MadridReal Madrid 7 5 0 2 19:8 15
4. LiverpoolLiverpool 7 5 0 2 14:8 15
5. TottenhamTottenham 7 4 2 1 15:7 14
6. Paris Saint-GermainPSG 7 4 1 2 20:10 13
7. Newcastle UnitedNewcastle 7 4 1 2 16:6 13
8. ChelseaChelsea 7 4 1 2 14:8 13
9. FC BarcelonaBarcelona 7 4 1 2 18:13 13
10. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 7 4 1 2 14:9 13
11. Manchester CityManchester City 7 4 1 2 13:9 13
12. Atlético MadridAtlético 7 4 1 2 16:13 13
13. Atalanta BergamoBergamo 7 4 1 2 10:9 13
14. Inter MilánInter 7 4 0 3 13:7 12
15. Juventus FCJuventus 7 3 3 1 14:10 12
16. Borussia DortmundDortmund 7 3 2 2 19:15 11
17. Galatasaray IstanbulGalatasaray 7 3 1 3 9:9 10
18. FK KarabachKarabach 7 3 1 3 13:15 10
19. Olympique MarseilleMarseille 7 3 0 4 11:11 9
20. LeverkusenLeverkusen 7 2 3 2 10:14 9
21. AS MonacoMonaco 7 2 3 2 8:14 9
22. PSV EindhovenEindhoven 7 2 2 3 15:14 8
23. Athletic BilbaoBilbao 7 2 2 3 7:11 8
24. Olympiakos PireusPireus 7 2 2 3 8:13 8
25. NeapolNeapol 7 2 2 3 7:12 8
26. FC KodaňKodaň 7 2 2 3 11:17 8
27. BruggyBruggy 7 2 1 4 12:17 7
28. Bodo/GlimtBodo/Glimt 7 1 3 3 12:14 6
29. Benfica LisabonBenfica 7 2 0 5 6:10 6
30. Pafos FCPafos 7 1 3 3 4:10 6
31. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 7 2 0 5 7:17 6
32. Ajax AmsterdamAjax 7 2 0 5 7:19 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 7 1 1 5 10:19 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 7 0 3 4 4:15 3
35. VillarrealVillarreal 7 0 1 6 5:15 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 7 0 1 6 5:19 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Akční letáky
