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Ambros pomohl Anderlechtu k výhře, Ferencváros v Evropské lize dál válí

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  21:23

Lukáš Ambros uniká s míčem u nohy Bartoszovi Mazurekovi. | foto: Reuters

Anderlecht s Lukášem Ambrosem v základní sestavě porazil ve 4. kole Evropské ligy fotbalisty Salcburku 2:0. Hoffenheim bez zraněné české trojice remizoval na hřišti Crystal Palace 1:1. Ferencváros vyhrál i čtvrtý zápas a po triumfu na půdě AC Milán 2:0 má v čele tabulky stejně bodů jako přemožitel Sparty Bournemouth. Ve večerním programu devíti zápasů od 21:00 je mohou předstihnout Bayer Leverkusen a Benfica Lisabon.

Ambros vstřelil v sobotu první gól v belgické lize od letního přestupu z Górniku Zabrze, v předkolech Evropské ligy se trefil dvakrát. Ve středové řadě byl hodně u míče, rozehrával rohové kopy a dvakrát vystřelil. Ve 20. minutě švédský obránce Augustinsson nasměroval přímý kop pod břevno a devatenáctiletý brankář Zawieschitzky vůbec nereagoval. V závěru druhou výhru Anderlechtu za sebou zpečetil střídající Němec Winkler. Salcburk, který v prosinci přivítá Spartu, zůstal na čtyřech bodech a na hraně postupu.

Celé české trio v Hoffenheimu skončilo během posledních dvou týdnů na marodce. Robin Hranáč si poranil koleno, Vladimír Coufal a nově také Adam Hložek mají svalová zranění. Už v sedmé minutě domácí brankář Henderson nezkrotil střelu Rakušana Prasse a míč se mu pod tělem dokutálel do sítě. Hoffenheim prohrál všech pět dosavadních konfrontací s anglickými kluby, tentokrát sahal po vítězství, zvláště když domácí přišli o vyloučeného Whartona. Ale v nastavení Japonec Kamada prohru odvrátil.

Anglický tým má stále daleko do formy, která mu na jaře vynesla triumf v Konferenční lize. Po třech prohrách se v Premier League propadl na sestupové příčky a má nejhorší obranu v celé soutěži. Francouzský trenér Pierre Sage je pod stále sílícím tlakem. V lednu, kdy do Londýna dorazí Sparta, podle sázkových kanceláří už nemusí být na lavičce.

Ferencváros prodloužil vítěznou šňůru na milánském San Siru. V domácí brance scházel minule vyloučený Francouz Maignan a náhradník Torriani z italské jednadvacítky sice v prvním poločase zlikvidoval pět střel, ale v 52. minutě zaváhal při odkopu a daroval Josephovi laciný gól. Haitský útočník pak po rychlém brejku přidal ještě jeden a znovu do prázdné branky. Výsledek se už nezměnil, přestože byl hostům za úder loktem vyloučen Nigerijec Dele.

K překvapivé výhře Ferencvárose přispěli i dva hráči se zkušenostmi z české ligy Brazilec Cadu a Srb Birmančevič. Svěřenci slovenského trenéra Balázse Borbélyho od července neprohráli 21 soutěžních zápasů, prošli přes čtyři předkola a o jejich síle se přesvědčila i Plzeň

Další přemožitel Západočechů Levski Sofia zdolal 1:0 Jagellonii Bialystok, která na Viktorii ještě čeká v lednu. Druhé vítězství pro bulharského mistra za sebou zařídil sedm minut před koncem Stojančov.

Olympique Lyon bez dlouhodobě zraněného Pavla Šulce hrál v San Sebastianu 1:1. Baskický tým, který v lednu přivítá Plzeň, v minulém kole zlomil Lilleström šesti brankami, ale tentokrát našel cestu do sítě jen Islanďan Óskarsson. Na to odpověděl kapitán hostů Tolisso, centr si ztlumil na prsou a pohotově zakončil.

Evropská liga

4. kolo

AC Milán - Ferencváros Budapešť 0:2 (0:0)
Branky: 52. a 66. Joseph. ČK: 77. Dele (Ferencváros)
Anderlecht - Salcburk 2:0 (1:0)
Branky: 20. Augustinsson, 90. Winkler
Crystal Palace - Hoffenheim 1:1 (0:1)
Branky: 90.+1 Kamada - 7. Prass. ČK: 77. Wharton (Crystal)
Levski Sofia - Bialystok 1:0 (0:0)
Branka: 83. Stojančov
Nijmegen - Omonia Nikósie 3:1 (0:1)
Branky: 50. a 76. Linssen, 74. Bischoff - 23. Diony
San Sebastian - Lyon 1:1 (1:0)
Branky: 28. Óskarsson - 54. Tolisso

21:00 Alkmaar - Juventus Turín, Benfica Lisabon - Lech Poznaň, Celta Vigo - Saint-Gilloise, Celtic Glasgow - Besiktas Istanbul, Hapoel Beer Ševa - OFI Kréta, Leverkusen - Olympique Marseille, Sturm Štýrský Hradec - Celje, Sunderland - Dinamo Záhřeb, Torreense - Ararat-Armenia.

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5. kolo

Kompletní los

4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BournemouthBournemouth 4 4 0 0 11:2 12
2. FerencvárosFerencváros 4 4 0 0 11:3 12
3. Olympiakos PireusPireus 4 3 1 0 4:1 10
4. Benfica LisabonBenfica 3 3 0 0 10:2 9
5. LeverkusenLeverkusen 3 3 0 0 8:0 9
6. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 2 1 0 8:1 7
7. Juventus FCJuventus 3 2 1 0 9:3 7
8. Besiktas IstanbulBesiktas 3 2 1 0 9:5 7
9. Sunderland AFCSunderland 3 2 1 0 4:2 7
10. Levski SofiaLevski 4 2 1 1 4:3 7
11. NEC NijmegenNijmegen 4 2 1 1 8:9 7
12. Olympique LyonLyon 4 2 1 1 6:7 7
13. AZ AlkmaarAlkmaar 3 2 0 1 6:2 6
14. Anderlecht BruselAnderlecht 4 2 0 2 6:3 6
15. Stade RennesRennes 4 1 3 0 4:3 6
16. Omonia NikósieOmonia Nikósie 4 2 0 2 6:7 6
17. Real SociedadReal Sociedad 4 1 2 1 9:4 5
18. Crystal PalaceCrystal Palace 4 1 2 1 9:6 5
19. AC Sparta PrahaSparta 4 1 1 2 6:6 4
20. HoffenheimHoffenheim 4 1 1 2 6:6 4
21. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 3 1 1 1 3:4 4
22. Sturm GrazSturm Graz 3 1 1 1 1:3 4
23. Red Bull SalcburkRB Salcburk 4 1 1 2 3:8 4
24. Celta VigoCelta Vigo 3 1 0 2 3:4 3
25. OFI Kréta FCOFI FC 3 1 0 2 3:4 3
26. AC MilánAC Milán 4 1 0 3 4:7 3
27. SCU TorreenseTorreense 3 1 0 2 4:7 3
28. Jagiellonia BělostokBělostok 4 1 0 3 4:7 3
29. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 0 3 3:7 3
30. NK CeljeCelje 3 0 1 2 2:7 1
31. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 3 0 1 2 1:6 1
32. Lillestrom SKLillestrom 4 0 1 3 2:10 1
33. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 3 0 1 2 1:9 1
34. Olympique MarseilleMarseille 3 0 0 3 1:6 0
35. Celtic GlasgowCeltic 3 0 0 3 3:9 0
36. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 3 0 0 3 2:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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