Ambros vstřelil v sobotu první gól v belgické lize od letního přestupu z Górniku Zabrze, v předkolech Evropské ligy se trefil dvakrát. Ve středové řadě byl hodně u míče, rozehrával rohové kopy a dvakrát vystřelil. Ve 20. minutě švédský obránce Augustinsson nasměroval přímý kop pod břevno a devatenáctiletý brankář Zawieschitzky vůbec nereagoval. V závěru druhou výhru Anderlechtu za sebou zpečetil střídající Němec Winkler. Salcburk, který v prosinci přivítá Spartu, zůstal na čtyřech bodech a na hraně postupu.
Celé české trio v Hoffenheimu skončilo během posledních dvou týdnů na marodce. Robin Hranáč si poranil koleno, Vladimír Coufal a nově také Adam Hložek mají svalová zranění. Už v sedmé minutě domácí brankář Henderson nezkrotil střelu Rakušana Prasse a míč se mu pod tělem dokutálel do sítě. Hoffenheim prohrál všech pět dosavadních konfrontací s anglickými kluby, tentokrát sahal po vítězství, zvláště když domácí přišli o vyloučeného Whartona. Ale v nastavení Japonec Kamada prohru odvrátil.
Anglický tým má stále daleko do formy, která mu na jaře vynesla triumf v Konferenční lize. Po třech prohrách se v Premier League propadl na sestupové příčky a má nejhorší obranu v celé soutěži. Francouzský trenér Pierre Sage je pod stále sílícím tlakem. V lednu, kdy do Londýna dorazí Sparta, podle sázkových kanceláří už nemusí být na lavičce.
Ferencváros prodloužil vítěznou šňůru na milánském San Siru. V domácí brance scházel minule vyloučený Francouz Maignan a náhradník Torriani z italské jednadvacítky sice v prvním poločase zlikvidoval pět střel, ale v 52. minutě zaváhal při odkopu a daroval Josephovi laciný gól. Haitský útočník pak po rychlém brejku přidal ještě jeden a znovu do prázdné branky. Výsledek se už nezměnil, přestože byl hostům za úder loktem vyloučen Nigerijec Dele.
K překvapivé výhře Ferencvárose přispěli i dva hráči se zkušenostmi z české ligy Brazilec Cadu a Srb Birmančevič. Svěřenci slovenského trenéra Balázse Borbélyho od července neprohráli 21 soutěžních zápasů, prošli přes čtyři předkola a o jejich síle se přesvědčila i Plzeň
Další přemožitel Západočechů Levski Sofia zdolal 1:0 Jagellonii Bialystok, která na Viktorii ještě čeká v lednu. Druhé vítězství pro bulharského mistra za sebou zařídil sedm minut před koncem Stojančov.
Olympique Lyon bez dlouhodobě zraněného Pavla Šulce hrál v San Sebastianu 1:1. Baskický tým, který v lednu přivítá Plzeň, v minulém kole zlomil Lilleström šesti brankami, ale tentokrát našel cestu do sítě jen Islanďan Óskarsson. Na to odpověděl kapitán hostů Tolisso, centr si ztlumil na prsou a pohotově zakončil.
Evropská liga
4. kolo
AC Milán - Ferencváros Budapešť 0:2 (0:0)
21:00 Alkmaar - Juventus Turín, Benfica Lisabon - Lech Poznaň, Celta Vigo - Saint-Gilloise, Celtic Glasgow - Besiktas Istanbul, Hapoel Beer Ševa - OFI Kréta, Leverkusen - Olympique Marseille, Sturm Štýrský Hradec - Celje, Sunderland - Dinamo Záhřeb, Torreense - Ararat-Armenia.