Ferencváros byl jediným klubem, který musel doma dohánět ztrátu z prvního zápasu a izraelský záložník Kanichowsky ji rychle smazal. Po půlhodině přidal postupový gól Nor Zachariassen, který jen krátce předtím vystřídal zraněného Ötvöse.
V závěru se hosté dožadovali penalty, ale rozhodčí to po kontrole u videa odmítl. Filip Kaloč byl v týmu hostů jen na lavičce. Oba soupeři se v této sezoně utkali už popáté, v předkole Ligy mistrů i v ligové fázi Evropské ligy měl maďarský klub navrch.
Trenér Stuttgartu Sebastian Hoeness nechal s vědomím tříbrankového náskoku z Glasgow odpočinout několik opor včetně nejlepšího střelce Maročana Chanúse, autora pěti branek. A nejspíš mu zatrnulo, když už po půlminutě hry McCowan vstřelil gól. To bylo ale ze strany Celticu všechno, pak už jen jednou vystřelil na branku. Domácím tak ani nevadilo, že jim dva góly zrušil videorozhodčí kvůli ofsajdu.
Tomáš Čvančara při návratu na německou půdu, kde do ledna působil v Mönchengladbachu, přišel na trávník v dresu Celtiku až v 55. minutě, ale vyřazení nezabránil. Skotský mistr neprožívá šťastné období, v ligové tabulce je až třetí a ani už druhá změna trenéra v této sezoně ho neprobudila.
Crvena zvezda Bělehrad si z Lille přivezla těsnou výhru, ale devětatřicetiletý Giroud už ve 4. minutě hlavičkou smazal ztrátu z domácího hřiště. Upevnil si tak pozici třetího nejstaršího střelce v soutěži. Starší byli jen Španěl Joaquín a Nor Hestad, ale i jejich rekordy jsou při formě francouzského mistra světa z roku 2018 v ohrožení.
Až v prodloužení vyběhl na hřiště belgický obránce Ngoy a hned rozhodl o postupu hostů. Vstřelil nejdůležitější gól své kariéry, dosud se trefil jen jednou ještě v belgické lize, a poslal Lille do osmifinále. V něm může dojít na francouzský souboj s Lyonem, který vyhrál ligovou část.
22. Aktürkoğlu
48. Aktürkoğlu
Ortega – Hutchinson, Cunha, Murillo (46. Aina), Morato, Williams – N. Domínguez, Yates (C) (46. I. Sangaré), Anderson, McAtee (46. Hudson-Odoi) – Lucca (46. Jesus).
Çetin – Müldür, Guendouzi, Demir, Brown – Aydın (63. Asensio), Yüksek (C), Kanté – Nene (46. Semedo), Cherif, Aktürkoğlu.
Gunn, Willows – Gibbs-White, Ndoye, Bakwa, Milenković, Abbott.
Biterge, Ceylan – Mercan, Ekici, Üregen.
40. Lucca
Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni (ITA)
63. Swedberg
Radu – J. Rodríguez, Starfelt, Alonso – Rueda, Vecino, Moriba (46. Román), Carreira – Aspas (C) (67. Jutglà), Iglesias, Swedberg.
Tsiftsis – Jonjoe Kenny, Kędziora (C), Michailidis, Rahman – Ozdojev, Zafeiris – Sánchez, Bianco (64. Mady Camara), Chatsidis (74. G. Taylor) – Giakoumakis.
I. Villar – Aidoo, Fernández, Ristić, C. Domínguez, Mingueza, H. Álvarez, El Abdellaoui, F. López, Núñez.
Monastirlis, Nikolakoulis – Vogliacco, Thymianis, Jeremejeff, Berdos, Dunga.
40. Moriba
Rozhodčí: Guida – Peretti, Perrotti (ITA)
Počet diváků: 20449
1. McCowan
Nübel – Vagnoman, Jeltsch, Jaquez (72. Hendriks), Mittelstädt – Karazor (C), Andrés (64. Stiller) – Búanání (85. el-Chanús), Tomás (64. Demirović), Leweling (46. Führich) – Undav.
Sinisalo – Donovan (55. Ralston), Trusty, Murray, Saracchi – Jang Hjon-čun (68. Nygren), McGregor (C), Hatate (78. Iheanacho) – Maeda, Adamu (55. Čvančara), McCowan (68. Tounekti).
Bredlow, Hellstern – Al-Dakhil, Assignon, Nartey, Ćatović.
Schmeichel – Scales, Bernardo, Forrest, Mcardle, Tierney, Hatton.
45. Donovan
Rozhodčí: Peljto – Ibrišimbegović, Beljo (vš. BIH)
první zápas 1:0 - postupuje tým Lille
4. Giroud
99. Ngoy
Matheus – Eraković, Rodrigão (104. Owusu), Uchenna (46. Veljković) – Sol Jong-u, Händel (71. Elšnik), Krunić (C), Tiknizjan (106. Avdić) – Kostov (104. Katai), B. Duarte – Enem (46. Arnautović).
Özer – Santos (94. Ngoy), Mándí, Mbemba, Perraud (106. Verdonk) – André (C), Bouaddi – Perrin (71. Correia), Haraldsson (94. Mukau), Fernandez-Pardo – Giroud.
Glazer, Draskić – Bajo, Zarić, Gudelj.
Bodart, Lanssade – bin Tálib, N. Edjouma, Diaoune, Goffi, Boussadia.
36. Uchenna, 68. Händel, 120+1. Avdić
52. Bouaddi
Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn (ENG).
Počet diváků: 46477
57. João Mário
Skorupski – João Mário, Lucumi, Vitík (61. Orsolini), Zortea – Moro, Freuler, L. Ferguson (C) – J. Rowe, S. Castro, Bernardeschi (61. Casale).
Dyngeland – De Roeve, Knudsen, N. Boakye, Soltvedt – K. Ingason (60. Pedersen), Sørensen, Myhre – Mathisen, N. Holm, Thorsteinsson.
Pessina, Ravaglia – Baroncioni, Cambiaghi, Dallinga, B. Domínguez, Heggem, Odgaard, Pobega, Sohm.
Klausen, Vidtun Nilsen – Dragsnes, Eikrem, Finne, Haaland, Holten, Lægreid, Remmem, Sande, Wassberg.
28. Vitík, 40. Bernardeschi
37. Sørensen
Rozhodčí: Benoît Bastien – Hicham Zakrani, Aurélien Berthomieu
51. Sor
45+2. Bakrar
57. Stojković
T. Lawal – el-Wáhdí, Sadick, Smets, Kayembe (62. Medina) – Itō, Heynen (C), Bangoura, Heymans – Sor, Mirisola (62. Bibout).
Livaković – Valinčić, Galešić, McKenna, Goda (66. Perez Vinlöf) – Stojković, Mišić (C), Zajc – Topić (74. Lisica), Vidović (74. C. Varela), Bakrar.
Van Crombrugge, Mounganga – Steuckers, Sattlberger, Nkuba, Jokojama, Adedeji-Sternberg, Palacios, Erabi.
Nevistić, Filipović – Soldo, Mikić, Zebić, Šunta.
17. Kayembe, 53. Heymans
31. Galešić
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz (GER)
14. Kanichowsky
30. Zachariassen
Gróf – I. Cissé (C) (68. Szalai), Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanichowsky, Abú Fání (68. Romão), Ötvös (17. Zachariassen), Cadu – Joseph (90+3. Madarász), Yusuf.
Bonmann – Son, Nachmias, Verdon, Nedjalkov (C) (90. Andersson) – Stanić, Naressi (79. Čočev), D. Duarte – C. Vidal (66. Seco), Duah, Marcus (66. Tekpetey).
Toth, Á. Varga – Gruber, Keïta, Kovačević, Lakatos, Levi, Nagy.
Padt, Stoimenov – Ivanov, Kaloč, Nogueira De Oliveira.
9. Kanichowsky, 51. Raemaekers, 75. M. Gómez, 80. Gróf, 90+3. Joseph
31. Naressi, 74. Stanić, 81. Nedjalkov
Rozhodčí: Kavanagh (ENG) – Cook (ENG), Hussin (ENG)
Počet diváků: 17989