Ferencváros i Stuttgart jsou v osmifinále Evropské ligy. Lille rozhodlo v prodloužení

Ferencváros Budapešť v odvetě prvního kola vyřazovací fáze fotbalové Evropské ligy porazil Ludogorec Razgrad 2:0 a postoupil do osmifinále. Dál jde také VfB Stuttgart, přestože doma prohrál s Celtikem Glasgow 0:1. Lille vyřadilo Crvenou zvezdu Bělehrad na jejím hřišti až gólem v prodloužení. Zbývající čtyři zápasy začaly ve 21:00. Páteční los sestaví osmifinálové dvojice.
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) slaví gól na 2:0 v utkání proti Ludogorci.

Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) slaví gól na 2:0 v utkání proti Ludogorci. | foto: AP

Luke McCowan (Celtic Glasgow, druhý zleva) oslavuje se spoluhráči úvodní gól...
Olivier Giroud (Lille) během utkání Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad.
Nathan Ngoy (Lille) slaví se spoluhráčem Benjaminem Andrem druhý gól svého týmu...
Olivier Verdon (Ludogorec) v souboji s Delem (Ferencváros) během odvetného...
Ferencváros byl jediným klubem, který musel doma dohánět ztrátu z prvního zápasu a izraelský záložník Kanichowsky ji rychle smazal. Po půlhodině přidal postupový gól Nor Zachariassen, který jen krátce předtím vystřídal zraněného Ötvöse.

V závěru se hosté dožadovali penalty, ale rozhodčí to po kontrole u videa odmítl. Filip Kaloč byl v týmu hostů jen na lavičce. Oba soupeři se v této sezoně utkali už popáté, v předkole Ligy mistrů i v ligové fázi Evropské ligy měl maďarský klub navrch.

Trenér Stuttgartu Sebastian Hoeness nechal s vědomím tříbrankového náskoku z Glasgow odpočinout několik opor včetně nejlepšího střelce Maročana Chanúse, autora pěti branek. A nejspíš mu zatrnulo, když už po půlminutě hry McCowan vstřelil gól. To bylo ale ze strany Celticu všechno, pak už jen jednou vystřelil na branku. Domácím tak ani nevadilo, že jim dva góly zrušil videorozhodčí kvůli ofsajdu.

Vlevo Finn Jeltsch (Stuttgart) v hlavičkovém souboji s Juniorem Adamuem ze Celtic Glasgow během utkání Evropské ligy.

Tomáš Čvančara při návratu na německou půdu, kde do ledna působil v Mönchengladbachu, přišel na trávník v dresu Celtiku až v 55. minutě, ale vyřazení nezabránil. Skotský mistr neprožívá šťastné období, v ligové tabulce je až třetí a ani už druhá změna trenéra v této sezoně ho neprobudila.

Crvena zvezda Bělehrad si z Lille přivezla těsnou výhru, ale devětatřicetiletý Giroud už ve 4. minutě hlavičkou smazal ztrátu z domácího hřiště. Upevnil si tak pozici třetího nejstaršího střelce v soutěži. Starší byli jen Španěl Joaquín a Nor Hestad, ale i jejich rekordy jsou při formě francouzského mistra světa z roku 2018 v ohrožení.

Až v prodloužení vyběhl na hřiště belgický obránce Ngoy a hned rozhodl o postupu hostů. Vstřelil nejdůležitější gól své kariéry, dosud se trefil jen jednou ještě v belgické lize, a poslal Lille do osmifinále. V něm může dojít na francouzský souboj s Lyonem, který vyhrál ligovou část.

Evropská liga
26. 2. 2026 21:00
zápas probíhá
Nottingham Nottingham : Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul 1:2 (0:1)
Góly:
.
Góly:
22. Aktürkoğlu
48. Aktürkoğlu
Sestavy:
Ortega – Hutchinson, Cunha, Murillo (46. Aina), Morato, Williams – N. Domínguez, Yates (C) (46. I. Sangaré), Anderson, McAtee (46. Hudson-Odoi) – Lucca (46. Jesus).
Sestavy:
Çetin – Müldür, Guendouzi, Demir, Brown – Aydın (63. Asensio), Yüksek (C), Kanté – Nene (46. Semedo), Cherif, Aktürkoğlu.
Náhradníci:
Gunn, Willows – Gibbs-White, Ndoye, Bakwa, Milenković, Abbott.
Náhradníci:
Biterge, Ceylan – Mercan, Ekici, Üregen.
Žluté karty:
40. Lucca
Žluté karty:

Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni (ITA)

Evropská liga
26. 2. 2026 21:00
zápas probíhá
Celta Vigo Celta Vigo : PAOK Soluň PAOK Soluň 1:0 (0:0)
Góly:
63. Swedberg
Góly:
Sestavy:
Radu – J. Rodríguez, Starfelt, Alonso – Rueda, Vecino, Moriba (46. Román), Carreira – Aspas (C) (67. Jutglà), Iglesias, Swedberg.
Sestavy:
Tsiftsis – Jonjoe Kenny, Kędziora (C), Michailidis, Rahman – Ozdojev, Zafeiris – Sánchez, Bianco (64. Mady Camara), Chatsidis (74. G. Taylor) – Giakoumakis.
Náhradníci:
I. Villar – Aidoo, Fernández, Ristić, C. Domínguez, Mingueza, H. Álvarez, El Abdellaoui, F. López, Núñez.
Náhradníci:
Monastirlis, Nikolakoulis – Vogliacco, Thymianis, Jeremejeff, Berdos, Dunga.
Žluté karty:
40. Moriba
Žluté karty:

Rozhodčí: Guida – Peretti, Perrotti (ITA)

Počet diváků: 20449

Evropská liga
26. 2. 2026 18:45
Stuttgart Stuttgart : Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0:1 (0:1)

první zápas 4:1 - postupuje tým Stuttgart

Góly:
Góly:
1. McCowan
Sestavy:
Nübel – Vagnoman, Jeltsch, Jaquez (72. Hendriks), Mittelstädt – Karazor (C), Andrés (64. Stiller) – Búanání (85. el-Chanús), Tomás (64. Demirović), Leweling (46. Führich) – Undav.
Sestavy:
Sinisalo – Donovan (55. Ralston), Trusty, Murray, Saracchi – Jang Hjon-čun (68. Nygren), McGregor (C), Hatate (78. Iheanacho) – Maeda, Adamu (55. Čvančara), McCowan (68. Tounekti).
Náhradníci:
Bredlow, Hellstern – Al-Dakhil, Assignon, Nartey, Ćatović.
Náhradníci:
Schmeichel – Scales, Bernardo, Forrest, Mcardle, Tierney, Hatton.
Žluté karty:
Žluté karty:
45. Donovan

Rozhodčí: Peljto – Ibrišimbegović, Beljo (vš. BIH)

Evropská liga
26. 2. 2026 18:45
Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad : Lille Lille 0:2P (0:1)

první zápas 1:0 - postupuje tým Lille

Góly:
Góly:
4. Giroud
99. Ngoy
Sestavy:
Matheus – Eraković, Rodrigão (104. Owusu), Uchenna (46. Veljković) – Sol Jong-u, Händel (71. Elšnik), Krunić (C), Tiknizjan (106. Avdić) – Kostov (104. Katai), B. Duarte – Enem (46. Arnautović).
Sestavy:
Özer – Santos (94. Ngoy), Mándí, Mbemba, Perraud (106. Verdonk) – André (C), Bouaddi – Perrin (71. Correia), Haraldsson (94. Mukau), Fernandez-Pardo – Giroud.
Náhradníci:
Glazer, Draskić – Bajo, Zarić, Gudelj.
Náhradníci:
Bodart, Lanssade – bin Tálib, N. Edjouma, Diaoune, Goffi, Boussadia.
Žluté karty:
36. Uchenna, 68. Händel, 120+1. Avdić
Žluté karty:
52. Bouaddi

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn (ENG).

Počet diváků: 46477

Evropská liga
26. 2. 2026 21:00
zápas probíhá
Boloňa Boloňa : Brann Bergen Brann Bergen 1:0 (0:0)
Góly:
57. João Mário
Góly:
Sestavy:
Skorupski – João Mário, Lucumi, Vitík (61. Orsolini), Zortea – Moro, Freuler, L. Ferguson (C) – J. Rowe, S. Castro, Bernardeschi (61. Casale).
Sestavy:
Dyngeland – De Roeve, Knudsen, N. Boakye, Soltvedt – K. Ingason (60. Pedersen), Sørensen, Myhre – Mathisen, N. Holm, Thorsteinsson.
Náhradníci:
Pessina, Ravaglia – Baroncioni, Cambiaghi, Dallinga, B. Domínguez, Heggem, Odgaard, Pobega, Sohm.
Náhradníci:
Klausen, Vidtun Nilsen – Dragsnes, Eikrem, Finne, Haaland, Holten, Lægreid, Remmem, Sande, Wassberg.
Žluté karty:
28. Vitík, 40. Bernardeschi
Žluté karty:
Červené karty:
Červené karty:
37. Sørensen

Rozhodčí: Benoît Bastien – Hicham Zakrani, Aurélien Berthomieu

Evropská liga
26. 2. 2026 21:00
zápas probíhá
KRC Genk KRC Genk : Dinamo Záhřeb Dinamo Záhřeb 1:2 (0:1)
Góly:
51. Sor
Góly:
45+2. Bakrar
57. Stojković
Sestavy:
T. Lawal – el-Wáhdí, Sadick, Smets, Kayembe (62. Medina) – Itō, Heynen (C), Bangoura, Heymans – Sor, Mirisola (62. Bibout).
Sestavy:
Livaković – Valinčić, Galešić, McKenna, Goda (66. Perez Vinlöf) – Stojković, Mišić (C), Zajc – Topić (74. Lisica), Vidović (74. C. Varela), Bakrar.
Náhradníci:
Van Crombrugge, Mounganga – Steuckers, Sattlberger, Nkuba, Jokojama, Adedeji-Sternberg, Palacios, Erabi.
Náhradníci:
Nevistić, Filipović – Soldo, Mikić, Zebić, Šunta.
Žluté karty:
17. Kayembe, 53. Heymans
Žluté karty:
31. Galešić

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz (GER)

Evropská liga
26. 2. 2026 18:45
Ferencváros Ferencváros : Ludogorec Razgrad Ludogorec Razgrad 2:0 (2:0)

první zápas 1:2 - postupuje tým Ferencváros

Góly:
14. Kanichowsky
30. Zachariassen
Góly:
Sestavy:
Gróf – I. Cissé (C) (68. Szalai), Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanichowsky, Abú Fání (68. Romão), Ötvös (17. Zachariassen), Cadu – Joseph (90+3. Madarász), Yusuf.
Sestavy:
Bonmann – Son, Nachmias, Verdon, Nedjalkov (C) (90. Andersson) – Stanić, Naressi (79. Čočev), D. Duarte – C. Vidal (66. Seco), Duah, Marcus (66. Tekpetey).
Náhradníci:
Toth, Á. Varga – Gruber, Keïta, Kovačević, Lakatos, Levi, Nagy.
Náhradníci:
Padt, Stoimenov – Ivanov, Kaloč, Nogueira De Oliveira.
Žluté karty:
9. Kanichowsky, 51. Raemaekers, 75. M. Gómez, 80. Gróf, 90+3. Joseph
Žluté karty:
31. Naressi, 74. Stanić, 81. Nedjalkov

Rozhodčí: Kavanagh (ENG) – Cook (ENG), Hussin (ENG)

Počet diváků: 17989

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 8 7 0 1 18:5 21
2. Aston VillaAston Villa 8 7 0 1 14:6 21
3. FC MidtjyllandMidtjylland 8 6 1 1 18:8 19
4. Real BetisBetis 8 5 2 1 13:7 17
5. FC PortoPorto 8 5 2 1 13:7 17
6. SC BragaBraga 8 5 2 1 11:5 17
7. FreiburgFreiburg 8 5 2 1 10:4 17
8. AS ŘímAS Řím 8 5 1 2 13:6 16
9. KRC GenkGenk 8 5 1 2 11:7 16
10. BoloňaBoloňa 8 4 3 1 14:7 15
11. StuttgartStuttgart 8 5 0 3 15:9 15
12. FerencvárosFerencváros 8 4 3 1 12:11 15
13. NottinghamNottingham 8 4 2 2 15:7 14
14. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 3 5 0 8:3 14
15. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 8 4 2 2 7:6 14
16. Celta VigoCelta Vigo 8 4 1 3 15:11 13
17. PAOK SoluňPAOK 8 3 3 2 17:14 12
18. LilleLille 8 4 0 4 12:9 12
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 8 3 3 2 10:7 12
20. Panathinaikos AtényPanathinaikos 8 3 3 2 11:9 12
21. Celtic GlasgowCeltic 8 3 2 3 13:15 11
22. Ludogorec RazgradLudogorec 8 3 1 4 12:15 10
23. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 8 3 1 4 12:16 10
24. Brann BergenBrann 8 2 3 3 9:11 9
25. Young Boys BernYoung Boys 8 3 0 5 10:16 9
26. Sturm GrazSturm Graz 8 2 1 5 5:11 7
27. FCSBFCSB 8 2 1 5 9:16 7
28. Go Ahead EaglesGA Eagles 8 2 1 5 6:14 7
29. Feyenoord RotterdamFeyenoord 8 2 0 6 11:15 6
30. FC BasilejBasilej 8 2 0 6 9:13 6
31. Red Bull SalcburkRB Salcburk 8 2 0 6 10:15 6
32. Glasgow RangersRangers 8 1 1 6 5:14 4
33. OGC NiceNice 8 1 0 7 7:15 3
34. FC UtrechtUtrecht 8 0 1 7 5:15 1
35. Malmö FFMalmö 8 0 1 7 4:15 1
36. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 8 0 1 7 2:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

