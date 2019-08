Máme na ně, věříme si. Boleslavští po zápase v Rumunsku cítí šanci

Když před dvěma týdny Boleslav do pohárové kvalifikace vstoupila, výsledkově to nebyla žádná sláva. Domácí remíza 1:1 s Šymkentem na postup favorizovala spíš kazašský celek.

Omyl, Boleslavští venku dali tři góly (3:2) a vybojovali si zápasy s rumunským gigantem. Po prvním duelu jsou šance vyrovnané.

Postup do závěrečného play off, kde s největší pravděpodobností by narazili na Vitóri Guimaraes, najednou není už jen sen.

„Nic moc se nezměnilo. Musím zopakovat, že domácí jsou pořád favorité. Ale my jsme uhráli výsledek, který nás opravňuje k tomu, abychom v odvetě zabojovali o postup,“ citoval Deník Sport boleslavského kouče.

Z Giurgiu, kde se utkání hrálo, by se fotbalistům cestovali zpátky do vlasti ještě mnohem veseleji pokud by dali gól. V pohárové matematice je branka ze hřiště soupeře zásadní.

„První půle byla výborná, ve druhé tam byly pasáže, kde nás domácí zmáčkli, měli tam dvě tři šance, podržel nás gólman Šeda,“ poznamenal Weber v rozhovoru pro Českou televizi.

„Ve druhé půli, když to domácí víc otevřeli a my měli brejkové situace, jsem věřil, že ten vytoužený gól dáme. Bohužel, nepovedlo se. Přesto musím hráčům poděkovat, odvedli velice dobrý výkon.“

„Výsledek bereme všemi deseti. Doufáme, že to doma zvládneme,“ podotkl záložník Tomáš Ladra.

„Jsme hodně spokojení, i když je škoda, že jsme ten gól nedali. Ale splnili jsme cíl,“ zdůraznil brankář Jana Šeda v rozhovoru pro Deník Sport.

„Jestli budeme hrát jako v prvním poločase, tak naděje na postup jsou velké. Myslím, že na ně máme. Hodně si věříme. Závěr jsme přežili trochu i se štěstím. Ale za to, jak jsme odehráli první poločas, tak je remíza asi zasloužená,“ podotkl Šeda.