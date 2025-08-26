FC Riga - Sparta: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Fotbalisté Sparty mají nakročeno do ligové fáze Konferenční ligy. V prvním souboji play off předkola doma zdolali houževnatý FC Riga 2:0. Ve středu je čeká náročný druhý duel na hřišti lotyšského týmu. Kdy a kde můžete odvetu sledovat živě?
Sparťanský útočník Jan Kuchta se snaží dostat míč z dosahu hráčů Rigy.

foto:  Michal Růžička, MAFRA

Sparťanský trenér Brian Priske (vlevo) a jeho protějšek Adrián Guľa z Rigy.
Sparťanský trenér Brian Priske (vlevo) a jeho protějšek Adrián Guľa z Rigy.
Sparťané při svém tradičním kolečku po pohárovém utkání s Rigou.
Sparťanský trenér Brian Priske (vpravo) se po pohárovém zápase s Rigou zdraví s...


Kde sledovat zápas FC Riga – Sparta živě?

Odvetu play off Konferenční ligy vysílá televizní stanice Nova Sport 5. Duel začíná ve středu 27. 8. v 18:45.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas FC Riga – Sparta můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak vypadal první zápas?

Sparta zvítězila 2:0 po vytrvalé převaze. Do zápasu dala spoustu energie, hrála s velkou chutí a za podpory vyprodaného stadionu především v prvním poločase pořád útočila. Soupeř však velmi dobře bránil a druhý gól dal až v poslední minutě Rrahmani.

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání

  • Sparta v neděli po obratu zdolala Duklu 3:2 a vyhrála osmý soutěžní zápas v řadě.
  • FC Riga o víkendu ligu nehrál, naposledy tedy nastoupil na Letné.

FC Riga – Sparta:

Výkop: středa 27. srpna, 18:45 (SELČ).
První zápas: 0:2.
Rozhodčí: Delajod - Finjean, Evrard - Vernice (video, všichni Fr.).

Předpokládané sestavy:
Riga: Zviedris - Ngom, Černomordijs, Musah, Jurkovskis - To?iševs, Ankrah, Grimaldo - Diop, Galo - Ramires.
Sparta: Vindahl - Uchenna, Panák, Vydra - Preciado, Kairinen, Sadílek, Ryneš - Birmančevič, Haraslín - Kuchta.
Absence: nikdo - Cobbaut, Kadeřábek, Kofod, Sörensen, Ševínský (všichni zranění).

Vizitka soupeře:

FC Riga

Rok založení:
Klubové barvy: modrá a bílá
Web: rigafc.lv
Největší úspěchy: 3x mistr ligy (2018-20), 2x vítěz domácího poháru (2018, 2023)
Stadion: Skonto (kapacita 8100 diváků)
Trenér: Adrián Guľa (Slovensko)
Současné opory: Krisjanis Zviedris, Antonijs Černomordijs, Reginaldo Ramires

Prvním soubojem s českým týmem v evropských pohárech bylo pro FC Riga týden staré utkání se Spartou (0:2).

Ostatní: klub vznikl v roce 2014 sloučením celků Caramba a Dinamo Riga, hned v první sezoně vyhrál druhou ligu a od té následující působí mezi domácí elitou; v předchozím ročníku obsadil potřetí za sebou druhé místo, v tom aktuálním se drží v čele (v Lotyšsku se hraje systémem jaro - podzim); od sezony 2018/19 hraje nepřetržitě evropské poháry, ale až dosud nikdy nepostoupil do hlavní fáze; v klubu působil i český záložník Jakub Hora

Zajímavosti před zápasem Sparta – FC Riga:

  • Vítěz postoupí do hlavní fáze Konferenční ligy, poražený bude na podzim bez pohárů
  • Sparta má za sebou 2 předkola Konferenční ligy; nejprve vyřadila kazachstánské Aktobe a poté Ararat-Armenii
  • Sparta se v minulých 2 sezonách probojovala do osmifinále Evropské ligy a následně po 19 letech do elitní Ligy mistrů
  • Sparta si zahrála vyřazovací část Konferenční ligy v ročníku 2021/22, na podzim ale v soutěži ještě nestartovala
  • Sparta zvládla v pohárech 6 předkol za sebou

Sparta míří na odvetu do Rigy bez pěti marodů. Kolik jí přinese případný postup?
  • Sparta zvítězila v pohárech 4x po sobě (vše v Konferenční lize) a dala při tom 12 branek
  • Sparta minule venku v pohárech vyhrála po 5 zápasech a sérii 4 porážek
  • Sparta pod trenérem Priskem vyhrála venku v pohárech jen 2 z 10 utkání (z toho 7 porážek)
  • Riga přešla v této sezoně 2 předkola Konferenční ligy; nejdříve zvládla dvojzápas s gruzínským týmem Dila Gori, následně si poradila s Beitarem Jeruzalém
  • Riga se ještě nikdy neprobojovala do hlavní fáze některé z pohárových soutěží, potřetí nyní hraje závěrečné předkolo, což je její dosavadní maximum
  • Riga vyhrála v pohárech jen ve 2 z posledních 6 utkání

Jan Kuchta (zcela vlevo) posílá míč do brány Rigy.

  • Riga doma v pohárech prohrála jediný z minulých 10 zápasů a zvítězila tam v 5 z posledních 6 duelů
  • Riga doma v ročníku prohrála jediný z 18 soutěžních duelů a 15x po sobě tam nenašla přemožitele (z toho 13 vítězství)
  • Trenér Rigy Guľa vedl v letech 2020 až 2021 Plzeň, u slovenské reprezentace do 21 let pod ním působil současný kapitán Sparty Haraslín
  • Odveta se odehraje netradičně ve středu místo ve čtvrtek kvůli kolizi se zápasem RFS Riga ve 4. předkole Konferenční ligy

Guľa exkluzivně. O jednání s Rosickým i o Rize, proč dala Sparta přednost Priskemu?

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Sparta favoritem i v odvetě, kurzy však naznačují, že by to nemuselo být úplně snadné. Postup pražského týmu už považují bookmakeři za formalitu.

FC Riga – Sparta, odvetaVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy3,954,131,83
Kdo postoupí?Postup SpartyPostup FC Riga
Kurzy1,039,73
