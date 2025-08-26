Kde sledovat zápas FC Riga – Sparta živě?
Odvetu play off Konferenční ligy vysílá televizní stanice Nova Sport 5. Duel začíná ve středu 27. 8. v 18:45.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas FC Riga – Sparta můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak vypadal první zápas?
Sparta zvítězila 2:0 po vytrvalé převaze. Do zápasu dala spoustu energie, hrála s velkou chutí a za podpory vyprodaného stadionu především v prvním poločase pořád útočila. Soupeř však velmi dobře bránil a druhý gól dal až v poslední minutě Rrahmani.
|
Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání
- Sparta v neděli po obratu zdolala Duklu 3:2 a vyhrála osmý soutěžní zápas v řadě.
- FC Riga o víkendu ligu nehrál, naposledy tedy nastoupil na Letné.
FC Riga – Sparta:
Výkop: středa 27. srpna, 18:45 (SELČ).
Předpokládané sestavy:
Vizitka soupeře:
FC Riga
Rok založení:
Prvním soubojem s českým týmem v evropských pohárech bylo pro FC Riga týden staré utkání se Spartou (0:2).
Ostatní: klub vznikl v roce 2014 sloučením celků Caramba a Dinamo Riga, hned v první sezoně vyhrál druhou ligu a od té následující působí mezi domácí elitou; v předchozím ročníku obsadil potřetí za sebou druhé místo, v tom aktuálním se drží v čele (v Lotyšsku se hraje systémem jaro - podzim); od sezony 2018/19 hraje nepřetržitě evropské poháry, ale až dosud nikdy nepostoupil do hlavní fáze; v klubu působil i český záložník Jakub Hora
Zajímavosti před zápasem Sparta – FC Riga:
- Vítěz postoupí do hlavní fáze Konferenční ligy, poražený bude na podzim bez pohárů
- Sparta má za sebou 2 předkola Konferenční ligy; nejprve vyřadila kazachstánské Aktobe a poté Ararat-Armenii
- Sparta se v minulých 2 sezonách probojovala do osmifinále Evropské ligy a následně po 19 letech do elitní Ligy mistrů
- Sparta si zahrála vyřazovací část Konferenční ligy v ročníku 2021/22, na podzim ale v soutěži ještě nestartovala
- Sparta zvládla v pohárech 6 předkol za sebou
|
Sparta míří na odvetu do Rigy bez pěti marodů. Kolik jí přinese případný postup?
- Sparta zvítězila v pohárech 4x po sobě (vše v Konferenční lize) a dala při tom 12 branek
- Sparta minule venku v pohárech vyhrála po 5 zápasech a sérii 4 porážek
- Sparta pod trenérem Priskem vyhrála venku v pohárech jen 2 z 10 utkání (z toho 7 porážek)
- Riga přešla v této sezoně 2 předkola Konferenční ligy; nejdříve zvládla dvojzápas s gruzínským týmem Dila Gori, následně si poradila s Beitarem Jeruzalém
- Riga se ještě nikdy neprobojovala do hlavní fáze některé z pohárových soutěží, potřetí nyní hraje závěrečné předkolo, což je její dosavadní maximum
- Riga vyhrála v pohárech jen ve 2 z posledních 6 utkání
- Riga doma v pohárech prohrála jediný z minulých 10 zápasů a zvítězila tam v 5 z posledních 6 duelů
- Riga doma v ročníku prohrála jediný z 18 soutěžních duelů a 15x po sobě tam nenašla přemožitele (z toho 13 vítězství)
- Trenér Rigy Guľa vedl v letech 2020 až 2021 Plzeň, u slovenské reprezentace do 21 let pod ním působil současný kapitán Sparty Haraslín
- Odveta se odehraje netradičně ve středu místo ve čtvrtek kvůli kolizi se zápasem RFS Riga ve 4. předkole Konferenční ligy
|
Guľa exkluzivně. O jednání s Rosickým i o Rize, proč dala Sparta přednost Priskemu?
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Sparta favoritem i v odvetě, kurzy však naznačují, že by to nemuselo být úplně snadné. Postup pražského týmu už považují bookmakeři za formalitu.
|FC Riga – Sparta, odveta
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|3,95
|4,13
|1,83
|Kdo postoupí?
|Postup Sparty
|Postup FC Riga
|Kurzy
|1,03
|9,73