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Hradec před Besiktasem upozorňuje na překupníky, část vstupenek stornoval

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  10:53
Zahájení odvetného utkání 2. předkola fotbalové Evropské ligy mezi FC Hradec...

Zahájení odvetného utkání 2. předkola fotbalové Evropské ligy mezi FC Hradec Králové a Tromsö IL | foto: ČTK

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví výhru v odvetném utkání 2. předkola Evropské...
Fotbalista FK Hradec Králové Tom Slončík slaví gól proti Tromsu IL.
Fotbalisté FK Hradce Králové slaví gól Tromsu IL v odvetném utkání 2. předkola...
Střelec gólu FK Hradce Králové Tom Slončík po brance Tromsu IL.
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Ve čtvrtek na svém stadionu vyběhnou k zápasu 3. předkola Evropské ligy proti Besiktasi Istanbul. Po nájezdu tureckých fanoušků do komentářů na svých sociálních sítích se však fotbalový Hradec Králové potýká s další nepříjemností, před kterou své příznivce varuje.

„V posledních dnech jsme zaznamenali případy, kdy byly vstupenky na čtvrteční utkání proti Besiktasi nabízeny k přeprodeji za několikanásobně vyšší cenu, než za jakou byly pořízeny v oficiálním prodeji. Takové jednání považujeme za neakceptovatelné a je v přímém rozporu s podmínkami prodeje vstupenek,“ uvedl klub na sociální síti X.

Jednotlivé případy monitoruje a už identifikoval část takto zneužitých vstupenek, které bez náhrady stornoval, aby nemohly být zneužity k dalšímu spekulativnímu prodeji.

„Důrazně proto žádáme všechny fanoušky, aby vstupenky pořizovali výhradně prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů FC Hradec Králové. Nákup od neznámých osob na sociálních sítích, inzertních portálech či jiných neoficiálních místech představuje značné riziko. Může se stát, že zakoupená vstupenka bude neplatná nebo již nebude možné ji použít ke vstupu na stadion,“ píše se v prohlášení.

Východočeši v pondělí oznámili, že je utkání vyprodané. Zda však stadion s kapacitou 9300 míst bude opravdu zaplněný, se teprve uvidí.

„Nikdo z nás nechce zažít situaci, kdy před vstupem do FINEP Areny zůstane stát zklamaný fanoušek nebo plačící dítě, které se na svůj velký fotbalový zážitek těšilo celé dny. Právě proto apelujeme na všechny, aby neriskovali nákup z neověřených zdrojů,“ zdůraznil klub.

Překupníkům vyslal jasný vzkaz, že proti podobným praktikám bude i nadále bojovat všemi dostupnými prostředky. „Naším cílem je, aby se vstupenky dostaly k opravdovým fanouškům, nikoliv k lidem, kteří se snaží na jejich vášni vydělávat.“

Hradec - Tromsö 3:1, domácí otáčeli, třikrát udeřili ze vzduchu. Příště je čeká Besiktas

Hradec, který se vzhledem k vyloučení Karviné z pohárů posunul do kvalifikace Evropské ligy, již dokázal ve 2. předkole přejít přes jiného favorita Tromsö.

Pokud by turecký tým překvapivě vyřadil, v závěrečném předkole by si o o účast v hlavní fázi soutěže zahrál s horším z dvojice Dinamo Záhřeb – Kauno Žalgiris. Obrovským adeptem na postup v kvalifikaci Ligy mistrů jsou Chorvaté. Litevský šampion dosud v pohárech s českými soupeři nehrál.

V případě vyražení by se „votroci“ utkali v boji o Konferenční ligu s lepším z dvojice Panathinaikos – CSKA 1948 Sofia. Mohli by si tak připomenout historický duel z roku 1960, kdy v prvním kole Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ) vyřadili právě Panathinaikos.

Úvodní zápasy 4. předkola jsou na programu 20. srpna, odvety pak o týden později. V Evropské lize by se Hradec nejprve představil doma, v Konferenční by na východě Čech odehrál odvetu.

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3. předkolo

Shamrock Rovers vs. Egnatia Rrogozhinë //www.idnes.cz/sport
4.8. 21:00
  • 1.95
  • 3.46
  • 3.81
Larne vs. FC Iberia 1999 //www.idnes.cz/sport
4.8. 21:00
  • 3.31
  • 3.19
  • 2.21
Ferencváros vs. Górnik Zabrze //www.idnes.cz/sport
5.8. 20:15
  • 1.73
  • 3.75
  • 4.58
Kuopion Palloseura vs. Universitatea Craiova //www.idnes.cz/sport
6.8. 17:00
  • 3.70
  • 3.53
  • 1.96
Maccabi Tel Aviv vs. CSKA Sofia //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:00
  • 2.00
  • 3.38
  • 3.71
Jagiellonia Bělostok vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:00
  • 2.98
  • 3.26
  • 2.35
Red Bull Salcburk vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 1.57
  • 4.17
  • 5.29
FC Hradec Králové vs. Besiktas Istanbul //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 4.02
  • 3.70
  • 1.91
KKS Lech Poznaň vs. KÍ Klaksvík //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 1.11
  • 9.73
  • 21.60
Lincoln Red Imps vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 5.53
  • 4.31
  • 1.53
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. předkolo

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
2:4
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
1:3
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
1:0
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Boloňa
SC Braga
2:1
Freiburg
Freiburg
3:1
SC Braga
Nottingham
1:0
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Nottingham
Freiburg
0:3
Aston Villa
Aston Villa

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