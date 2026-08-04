Hradec před Besiktasem upozorňuje na překupníky, část vstupenek stornoval

„V posledních dnech jsme zaznamenali případy, kdy byly vstupenky na čtvrteční utkání proti Besiktasi nabízeny k přeprodeji za několikanásobně vyšší cenu, než za jakou byly pořízeny v oficiálním prodeji. Takové jednání považujeme za neakceptovatelné a je v přímém rozporu s podmínkami prodeje vstupenek,“ uvedl klub na sociální síti X.
Jednotlivé případy monitoruje a už identifikoval část takto zneužitých vstupenek, které bez náhrady stornoval, aby nemohly být zneužity k dalšímu spekulativnímu prodeji.
„Důrazně proto žádáme všechny fanoušky, aby vstupenky pořizovali výhradně prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů FC Hradec Králové. Nákup od neznámých osob na sociálních sítích, inzertních portálech či jiných neoficiálních místech představuje značné riziko. Může se stát, že zakoupená vstupenka bude neplatná nebo již nebude možné ji použít ke vstupu na stadion,“ píše se v prohlášení.
⚠️ FC Hradec Králové upozorňuje fanoušky na překupníky. Neoficiálně prodané vstupenky byly stornovány— FC Hradec Králové (@FCHradec) August 3, 2026
V posledních dnech jsme zaznamenali případy, kdy byly vstupenky na čtvrteční utkání proti Besiktasi nabízeny k přeprodeji za několikanásobně vyšší cenu, než za jakou byly… pic.twitter.com/VozefNGmLz
Východočeši v pondělí oznámili, že je utkání vyprodané. Zda však stadion s kapacitou 9300 míst bude opravdu zaplněný, se teprve uvidí.
„Nikdo z nás nechce zažít situaci, kdy před vstupem do FINEP Areny zůstane stát zklamaný fanoušek nebo plačící dítě, které se na svůj velký fotbalový zážitek těšilo celé dny. Právě proto apelujeme na všechny, aby neriskovali nákup z neověřených zdrojů,“ zdůraznil klub.
Překupníkům vyslal jasný vzkaz, že proti podobným praktikám bude i nadále bojovat všemi dostupnými prostředky. „Naším cílem je, aby se vstupenky dostaly k opravdovým fanouškům, nikoliv k lidem, kteří se snaží na jejich vášni vydělávat.“
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Hradec - Tromsö 3:1, domácí otáčeli, třikrát udeřili ze vzduchu. Příště je čeká Besiktas
Hradec, který se vzhledem k vyloučení Karviné z pohárů posunul do kvalifikace Evropské ligy, již dokázal ve 2. předkole přejít přes jiného favorita Tromsö.
Pokud by turecký tým překvapivě vyřadil, v závěrečném předkole by si o o účast v hlavní fázi soutěže zahrál s horším z dvojice Dinamo Záhřeb – Kauno Žalgiris. Obrovským adeptem na postup v kvalifikaci Ligy mistrů jsou Chorvaté. Litevský šampion dosud v pohárech s českými soupeři nehrál.
V případě vyražení by se „votroci“ utkali v boji o Konferenční ligu s lepším z dvojice Panathinaikos – CSKA 1948 Sofia. Mohli by si tak připomenout historický duel z roku 1960, kdy v prvním kole Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ) vyřadili právě Panathinaikos.
Úvodní zápasy 4. předkola jsou na programu 20. srpna, odvety pak o týden později. V Evropské lize by se Hradec nejprve představil doma, v Konferenční by na východě Čech odehrál odvetu.