Máme respekt, ale v Astaně hrajeme na vítězství, řekl plzeňský kouč

Utkání má výkop v 16.30 středoevropského času, v Astaně bude o čtyři hodiny víc. Hraje se v třicetitisícové aréně na umělé trávě.

Zatímco Plzeň před dvěma týdny doma porazila Ballkani 1:0, Astana dostala pět branek v Záhřebu.

„Astana je dobře organizované mužstvo, má týmový projev. Jsou tam i velmi dobré individuality. Čeká nás náročné utkání. Co jsem naordinoval, vědí jenom hráči,“ řekl Koubek.

„Víme, že kádr Astany tvoří buď hráči ze sestavy národního týmu nebo jsou v širším kádru Kazachstánu. Je tam víc kvalitních hráčů, kteří mají zkušenosti z reprezentace a evropských pohárů. Například Lončar, Darboe nebo Ourega,“ řekl plzeňský trenér na tiskovce.

Západočeši v srpnu zvítězili v Kostanaji 2:1 a v domácí odvetě play off porazili Tobol hladce 3:0.

„Kazachstánský fotbal je velmi dobrý. Národní mužstvo je v podstatě ve hře o postup na mistrovství Evropy. Dobře víme, že v Kazachstánu je jakýsi fotbalový boom, úroveň stoupla a dobré jsou i kluby. Nebylo to lehké s Tobolem Kostanaj, nebude to lehké ani s Astanou,“ varoval Koubek.

„Máme respekt k místnímu fotbalu, víme, že je to těžký protivník. Nicméně nemáme v žádném zápase jiný cíl, než hrát na vítězství. To bude platit i tady,“ upozornil Koubek.

„Jsme tady proto, abychom uspěli. Astana bude dobře bránit, čekat na naše chyby. Mají vepředu dobré individuality, kterých se budou snažit využít,“ doplnil záložník Lukáš Kalvach.

Astana je úřadujícím kazachstánským mistrem, doma na umělé trávě prohrála jediný ze čtyř pohárových duelů.

„My z umělé trávy žádný strach nemáme. Všichni na ní hráli zimní turnaje. Fotbalista se umí uplatnit na každém povrchu. Samozřejmě domácí jsou na tom zvyklí hrát víc. Vědí, jak rychle balon odskakuje, jak ho zpracovávat. My to ale nechceme vůbec řešit, není a nemůže to pro nás být žádný problém,“ zdůraznil Koubek.

„Víme, že se Evropa hraje na umělých trávách. To je realita a vždycky se musíte přizpůsobit. My to ani neřešíme žádnou diskusí,“ řekl plzeňský kouč.

„Poslední tři dny jsme byli na umělce v Plzni. Bude to kvalitní terén, za mě to bude lepší než drniště, co bylo v Kosovu, když jsme tam hráli s Dritou v odvetě 2. předkola Konferenční ligy,“ poznamenal Kalvach.