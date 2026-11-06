„Nevím, jestli byla červené karta klíčová, ale důležitá určitě,“ uznal Priske. „Byl bych pochopitelně rád, kdybychom dál hráli jedenáct na jedenáct, zvlášť když prvních 37 minut bylo úžasných. Góly jsme pak stejně dostali po našich individuálních chybách.“
Ale Guddal se měl zachovat jinak, ne?
To je jasné, když dostal druhou žlutou kartu. Ale dělal, co musel. Snažil se zablokovat hráče, zachytil ho paží a dostal kartu. Jen mi řekněte: Kolik karet se za takové zákroky dává v Česku?
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Sparta - Bournemouth 1:3, parádní start, krásný gól, pak vyloučení Guddala a zmar
Znamená to, že jste zklamaný z výkonu rozhodčího?
Ne, nechci o tom mluvit. Rozhodčí dělají to nejlepší, co mohou, stejně jako my. Rozhodl se, jak se rozhodl, s tím nic neudělám. Jsem zklamaný spíš z výsledku, protože náš výkon byl fantastický. V první půli jsme si proti týmu, který šest zápasů nedostal gól, vytvořili spoustu šancí. Bohužel jsme za to nedostali odměnu, což nás mrzí.
Guddal od svého příchodu odehrál téměř všechno. Nepotřebuje si odpočinout? A máte ho případně kým nahradit?
Je to naše rozhodnutí. Doteď byl skvělý. Jasně, můžete na něj teď být přísní, ale já to vidím trochu jinak, sedmatřicet minut hrál opravdu dobře. Co se týče dalších stoperů, Ševínský se vrátí po reprezentační pauze, Uchenna bude ještě potřebovat trochu času.
Prozraďte: čím si záložník Mannsverk vysloužil kapitánskou pásku?
Měli jsme k tomu víc důvodů. Ostatní zkušení kluci byli zranění nebo na lavičce, takže Sivert byl pro nás nejlepším řešením.
Jak jste uvažoval o sestavě a střídáních, když jste v deseti bránili výsledek? Nehrál například Vydra. Šetřil jste ho na ligu?
Ne. Snažil jsem se vybrat tým, který měl největší šanci uspět. Zohledňoval jsem víc věcí. Vydra se teprve vrací po zranění, proto nehrál od začátku a pak jsme ho už do hry neposlali. Všichni víme, co nás čeká v neděli v Plzni, ale tenhle zápas pro nás byl také důležitý.
Udělali jste taktické změny ve středu hřiště. Proč?
Abychom víc drželi míč a ztížili soupeři presink. Bournemouth je při napadání hodně agresivní, potřebovali jsme se k jeho hráčům dostat blíž. A asi jste viděli, že prvních 37 minut se nám to dařilo.
Jak se vám líbili Alcócer, Singhateh a Hoever? Předvedli to, co od nich budete chtít dál?
Ano. Od Singhateha to byl jeden z nejlepších výkonů. Alcócer tentokrát neukázal úplně všechno, na co má, ale dlouhodobě hraje výborně a pořád je mu teprve dvaadvacet. Kvalitu má a ukázal ji. Také Hoever odehrál jeden ze svých nejlepších zápasů. Na tohle tempo je z Anglie zvyklý.
Co jste říkal na Singhatehův krásný gól?
Tohle prostě umí. Má obrovskou rychlost, chladnou hlavu a je skvělý v situacích jeden na jednoho. Byla to pro něj odměna za dřinu. Odvedl spoustu poctivé práce, hodně sprintoval zpátky. Tohle přesně potřebujeme, abychom situaci obrátili a začali vyhrávat.
Zato útočník Brunes neproměnil v první minutě velkou šanci a stoper Mbe Soh udělal chybu před druhým gólem. Oba už patří mezi zkušenější hráče. Čím si to vysvětlujete?
To se těžko popisuje. Nedokážu vysvětlit, proč to Jony neproměnil, když byl tři metry od prázdné branky. Nebo proč Loic takhle přihrál. Ale v tom je krása fotbalu. Máme tu hráče, kteří se většinou rozhodují správně, ale někdy, když budujete nový tým, jste trochu víc pod tlakem a podobné věci se mohou stát. Tým toho spolu ještě tolik neodehrál. Ale opravdu jsem hrdý na to, jak hráči odehráli zápas proti špičkovému týmu z Premier League.
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Tohle bolí, všechny góly jsme jim darovali, litoval sparťan Suchomel
Jenže jste z posledních sedmi zápasů vyhráli jen jeden. Bude jedinou odpovědí na současnou situaci výhra v neděli v Plzni?
Bylo by to hezké. Nevím, jestli se to povede a jak se bude zápas odvíjet. Ale určitě tam pojedeme vyhrát.
V Plzni jste už před čtyřmi lety otočili sezonu, která nakonec skončila titulem. Může se to stát znovu?
Věřím tomu, ale je na nás, abychom se šance chopili. A všechno musí být podložené tvrdou prací. Musíte věřit tomu, co děláte, poctivému přístupu. Před čtyřmi lety to bylo stejné. Byl to výsledek dobré práce mnoha lidí. Ano, proti Bournemouthu jsme prohráli, to samé s Olympiakosem, měli jsme smůlu proti Baníku a dodnes nechápu, proč jsme nevyhráli na Bohemians. Ale to je fotbal. S tím, jak v posledních týdnech hrajeme, jsem spokojený. Musíme udělat všechno pro to, aby se situace otočila.