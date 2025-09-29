Šéf českého fanklubu Interu Milán: Pulpit je čestným členem. A proč kotel stávkuje?

Lukáš Pekárek spoluzaložil v roce 2003 oficiální fanklub Interu Milán v Česku. | foto: archiv Lukáše Pekárka

Lucie Macháčová
  20:00
Jeho byt v jihočeském Písku připomíná malé muzeum Interu Milán. V pracovně má vlajky, dresy, šály, plakáty, míče i kasičku na drobné. Pochopitelně se znakem italského velkoklubu. „Najdete tu snad všechno. A co nemám, brzy dokoupím,“ poví Lukáš Pekárek, programátor, který před 12 lety spoluzakládal český fanklub Interu Milán.

Na stadionu Giuseppeho Meazzy, jemuž se podle čtvrti přezdívá San Siro, byl fandit svému milovanému klubu už mnohokrát. Třicetkrát? Čtyřicetkrát? Ale až tu v úterý vyběhnou fotbalisté Slavie v Lize mistrů, on se zavrtá doma na gauči do černo-modré deky se znakem Interu.

„Důležité zápasy sleduju rád v klidu. Jen já a moje deka. Možná se ke mně přidá i starší syn, už také člen fanklubu,“ říká dlouhovlasý chlapík. Divíte se, že nevyrazil do Milána? „Stejně bude atmosféra na stadionu kvůli bojkotu fanoušků z kotle hodně ponurá. Naposledy byly slyšet i pokyny trenéra. Štve mě to. Klub řeší některé problémy až příliš radikálně a tohle je výsledek,“ zakaboní se.

Ale o tom až za chvíli.

Byl to nejdůležitější zápas Interu od doby, co jsem mu začal jako malý kluk fandit. A zároveň nejdůležitější událost mého života – narození prvního syna. Musel jsem vymyslet, jak ani o jeden z těchto momentů nepřijít.

Lukáš Pekárek

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
