Na stadionu Giuseppeho Meazzy, jemuž se podle čtvrti přezdívá San Siro, byl fandit svému milovanému klubu už mnohokrát. Třicetkrát? Čtyřicetkrát? Ale až tu v úterý vyběhnou fotbalisté Slavie v Lize mistrů, on se zavrtá doma na gauči do černo-modré deky se znakem Interu.
„Důležité zápasy sleduju rád v klidu. Jen já a moje deka. Možná se ke mně přidá i starší syn, už také člen fanklubu,“ říká dlouhovlasý chlapík. Divíte se, že nevyrazil do Milána? „Stejně bude atmosféra na stadionu kvůli bojkotu fanoušků z kotle hodně ponurá. Naposledy byly slyšet i pokyny trenéra. Štve mě to. Klub řeší některé problémy až příliš radikálně a tohle je výsledek,“ zakaboní se.
Ale o tom až za chvíli.
Byl to nejdůležitější zápas Interu od doby, co jsem mu začal jako malý kluk fandit. A zároveň nejdůležitější událost mého života – narození prvního syna. Musel jsem vymyslet, jak ani o jeden z těchto momentů nepřijít.