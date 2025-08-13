ONLINE: PSG - Tottenham 0:0, Pařížané chtějí v Superpoháru potvrdit roli favorita

Nejlepší tým uplynulého ročníku Ligy mistrů proti vítězovi evropské ligy se tradičně utkávají o Superpohár UEFA. Letos proti sobě stojí fotbalisté Paris St. Germain a Tottenhamu, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Fotogalerie2

Rodrigo Bentancur z Tottenhamu hlavičkuje v souboji s Warrenem Zaire-Emerym z PSG v zápase Superpoháru UEFA. | foto: Reuters

PSG se na jaře rozehrálo do výtečné formy, což vygradovalo ve finále Ligy mistrů, kde rozstřílelo Inter Milán vysoko 5:0. Jako favorit následně letělo i do Spojených států amerických na mistrovství světa klubů, tam ale nakonec podlehlo ve finále Chelsea 0:3.

Teď Pařížany čeká další anglický celek. Do zápasu už nenaskočí gólman Donnarumma, s nímž trenér Enrique nepočítá a Ital si momentálně hledá nové angažmá.

Tottenham prožil hrůzostrašnou sezonu v domácí soutěži, kde skončil až sedmnáctým. Fanouškům to však vynahradil v Evropské lize, kde v nepříliš záživném finále porazil Manchester United 1:0 a získal první trofej po 17 letech.

To byl ještě na jeho lavičce kouč Ange Postecoglou, kterého ale po sezoně nahradil Thomas Frank. Jak zvládne první ostrý zápas na lavičce Tottenhamu?

Sledujte v online reportáži.

UEFA Super Cup
Finále 13. 8. 2025 21:00
zápas probíhá
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Chevalier – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Doué – Barcola, Dembélé, Kvaracchelia.
Sestavy:
Vicario – Porro, Romero (C), Danso, van de Ven – Palhinha, Bentancur, Sarr – Kudus, Richarlison, Spence.
Náhradníci:
Marin, Safonov – Beraldo, Hernández, I Kang-in, Mbaye, Ramos, Ruiz, Kamara.
Náhradníci:
Austin, Kinský – Bergvall, Davies, Gray, Johnson, Odobert, Solanke, Tel, Vušković, Byfield.

Rozhodčí: Pinheiro – Jesus, Maia (všichni Portugalsko)

13. srpna 2025  20:30,  aktualizováno  21:03

