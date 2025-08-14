Evropské poháry v Asii. Proč vlastně? Nejde jen o peníze, důvody jsou i politické

Pro cestovatele a dobrodruhy jistě fajn destinace.
Pro fotbalisty Sparty o něco méně, i když vám to asi ne všichni poví naplno.
Existuje přece spoustu kritérií, podle kterých patří Kazachstán i Arménie do Asie, tak proč jsou vlastně součástí UEFA?
„Kombinace politických, historických nebo kulturních faktorů. Některé země, včetně těch zmíněných, jsou zkrátka navázané spíš na Evropu než Asii,“ říká politický geograf a autor knih o fotbalových rivalitách Miroslav Šifta.
Co v minulosti zažily jiné české kluby, si letos v létě dosyta vyžírá Sparta.
Roky byl Izrael součástí asijské konfederace, odkud ho vyloučili, protože s ním muslimské země odmítaly hrát. Než ho v roce 1991 definitivně přijala UEFA, působil chvíli také pod hlavičkou Oceánie.