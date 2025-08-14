Evropské poháry v Asii. Proč vlastně? Nejde jen o peníze, důvody jsou i politické

Fotogalerie 16

Sparťan Veljko Birmančevič proměňuje penaltu v utkání na hřišti kazašského Aktobe. | foto: Profimedia.cz

Jiří Čihák
  12:00
Po cestě do evropských pohárů jsou to přinejmenším neobvyklé zastávky. Věděli jste třeba, že z kazachstánského Aktobe, kde hráli sparťané ještě v červenci, doletíte zhruba stejně rychle do Prahy jako do mongolského Ulánbátaru? Nebo že z Jerevanu, kde pouť kvalifikačními předkoly pro tým trenéra Briana Priskeho ve čtvrtek večer proti tamnímu Araratu-Armenia pokračuje (první zápas 4:1), je to jen pár set kilometrů do Teheránu či Bagdádu, hlavních měst Íránu a Iráku.

Pro cestovatele a dobrodruhy jistě fajn destinace.

Pro fotbalisty Sparty o něco méně, i když vám to asi ne všichni poví naplno.

Existuje přece spoustu kritérií, podle kterých patří Kazachstán i Arménie do Asie, tak proč jsou vlastně součástí UEFA?

„Kombinace politických, historických nebo kulturních faktorů. Některé země, včetně těch zmíněných, jsou zkrátka navázané spíš na Evropu než Asii,“ říká politický geograf a autor knih o fotbalových rivalitách Miroslav Šifta.

Co v minulosti zažily jiné české kluby, si letos v létě dosyta vyžírá Sparta.

Roky byl Izrael součástí asijské konfederace, odkud ho vyloučili, protože s ním muslimské země odmítaly hrát. Než ho v roce 1991 definitivně přijala UEFA, působil chvíli také pod hlavičkou Oceánie.

