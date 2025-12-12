Češi zapsali tento týden 0,600 bodu za výhru Sparty v Craiově (2:1) a remízu Plzně na Panathinaikosu (0:0). Slavia prohrála na Tottenhamu 0:3 a velkým překvapením byla porážka Olomouce na Gibraltaru (1:2).
Právě tahle nečekaná ztráta je důvodem, proč nemá po Spartě i další zástupce jistý postup a proč se jak Poláci, tak Řekové v celkovém pořadí přiblížili.
Pořadí národních koeficientů
9. Turecko – 47,800 bodu, tři týmy ve hře, dělí pěti
10. Česko – 44,900 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
11. Řecko – 42,512 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
12. Polsko – 41,125 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí čtyřmi
13. Norsko – 38,587 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti
Devátí zůstávají Turci, jedenáctí jsou Řekové, kteří připsali solidních 1,200 bodu, a dvanáctí pak Poláci. Ti získali 0,750 bodu – jejich týmy sice také uhrály výhru a remízu, dělí však čtyřmi.
Zato Češi pěti stejně jako Turci a Řekové. Za výhru se v základní fázi pohárů udělují dva body, za remízu jeden. Hraje se o nasazení do přespříštího ročníku, tedy 2027/28.
Desátá příčka je důležitá, jelikož zajišťuje mistrovi přímý postup do Ligy mistrů.
Pro příští sezonu budou Češi těžit z výhody devátého místa – vicemistr půjde až do 3. předkola Ligy mistrů, díky čemuž bude mít zaručenou minimálně účast v Evropské lize. V praxi to znamená jistotu alespoň tří týmů v hlavní fázi evropských pohárů – kromě mistra v Champions League půjde ještě vítěz poháru nejhůře do Konferenční ligy. Předstihnout Turky v tomto ročníku se však jeví spíš jako utopie.
Do celkového pořadí promluví ještě bonusy za konečné umístění, jejich výše se však logicky bude měnit ještě v posledních hracích dnech.
Sparta se kvůli mlze zdržela v Craiově, nedělní liga s Libercem ale ohrožena není
A jaké jsou tedy rozdíly v tuto chvíli?
Na Řeky mají Češi náskok 2,388 bodu, což je v praxi šest výher. Náskok na Poláky činí 3,775 bodu, tedy osm výher. Polákům v boji o klíčovou desátou příčku modely fandí o něco více než Řekům, jelikož mají všechny týmy v Konferenční lize a dělí čtyřmi, o čemž už byla řeč.
České šance na udržení desítky však pořád vypadají nadějně. I polské datové modely, které měly v úvodu sezony tendenci věřit svým týmům o něco víc než třeba model společnosti Opta, teď odhadují, že Češi desátou pozici uhájí (75% pravděpodobnost).
V rámci základní fáze Konferenční ligy, která končí už příští týden, bude z hlediska pořadí koeficientů důležitý ještě zápas Olomouce s polským Lechem Poznaň.
Jeden postup je jistý, dva skoro
Slavii můžeme po úterý prakticky vyřadit, jelikož i kdyby vyhrála zbývající dva lednové zápasy, devět bodů jí s největší pravděpodobností stačit nebude, byť modely jí stále malou šanci (5 %) dávají.
Ale u zbylých tří tuzemských týmů situace vypadá o poznání lépe.
Plzeň je v Evropské lize čtrnáctá s 10 body, což v uplynulém ročníku několika týmům na postup stačilo.
Ukázali jsme charakter, chválil Hyský. Druhá žlutá pro Jemelku byla přísná
Úplnou jistotu sice Západočeši nemají, modely jim však na umístění mezi nejlepší čtyřiadvacítkou dávají 99,8% šanci a klid by měli mít v případě jakéhokoli bodového zisku.
Jen pro představu, za aktuální čtrnáctou příčku by Plzeň získala bonus 2,750 bodu, což by po přepočtu dělalo 0,550 – tedy hodnota výhry a skoro jedné remízy.
Viktoria v lednu vyzve doma Porto a pak poletí do Basileje. A pokud dvakrát zvítězí, stále ještě může pomýšlet na nejlepší osmičku, která zajišťuje přímý postup do osmifinále.
Zálusk na přímý postup a tedy ušetření dvou zápasů v předkole play off si dělá i Sparta. Ta má s deseti body stoprocentní jistotu, že do vyřazovací fáze postoupí a modely jí dávají 76% šanci, že skončí mezi nejlepšími osmi.
Na to bylo v uplynulém ročníku potřeba 12 bodů, některým týmům stačilo i 11. Sparta tedy musí nutně bodovat a ideálně vyhrát doma se skotským Aberdeenem, který je aktuálně až třiatřicátý.
Za aktuální šesté místo by mimochodem Sparta brala totožný bonus jako Plzeň v Evropské lize.
Do nejlepší osmičky se už nemůže probojovat Olomouc, umístění v nejlepší čtyřiadvacítce by jí však utéct nemělo (99% šance).
Aktuálních sedm bodů, s nimiž je dvaadvacátá, by jí teoreticky stačit mohlo, pro jistotu však bude chtít doma bodovat v už zmíněném duelu s Poznaní. Postupový bonus však nejspíš příliš vysoký nebude, za dvaadvacátou příčku kluby dostávají pouhých 0,375 bodu.
Řekové také míří za třemi týmy ve vyřazovací fázi – PAOK s Panathinaikosem v Evropské lize a AEK Atény v té Konferenční. Olympiakos to v Lize mistrů bude mít složité, jelikož by musel teď dvakrát vyhrát.
Tři týmy nejspíš zůstanou v pohárech i Polákům (Raków Čenstochová, Jagiellonia Bělostok a Lech). Naproti tomu Legia Varšava určitě nepostoupí, jelikož má aktuálně tři body a ani případných šest by jí nestačilo.