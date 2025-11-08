Turci se vzdalují, jistotu LM ale Češi nejspíš uhájí. Jak je na tom pohárový koeficient?

Česko má aktuálně v žebříčku 43,100 bodu a tento týden přidalo dalších 0,800 – polovinu nahrála Olomouc výhrou nad arménským FC Noah (2:1), zbytek Plzeň s Fenerbahce a Sparta proti Rakówu Čenstochová (oba 0:0). Slavia ve středu prohrála s Arsenalem 0:3.
Za každou výhru v hlavní fázi se udělují dva body, za remízu jeden. Zisky se poté dělí počtem účastníků na startu sezony, což bylo v případě Česka pět.
Hraje se o nasazení do přespříštího ročníku, tedy 2027/2028.
Pořadí národních koeficientů
9. Turecko – 47,000 bodu, tři týmy ve hře, dělí pěti
10. Česko – 43,100 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
11. Řecko – 40, 312 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
12. Polsko – 38,875 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí čtyřmi
13. Norsko – 38,187 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti plus
Pro příští sezonu budou Češi těžit z výhody devátého místa – vicemistr půjde až do 3. předkola Ligy mistrů, díky čemuž bude mít jistou minimálně účast v Evropské lize.
V praxi to znamená jistotu alespoň tří týmů v hlavní fázi evropských pohárů – mistr totiž půjde přímo do Ligy mistrů a vítěz poháru nejhůře do Konferenční ligy.
Momentálně to však vypadá, že tentokrát Turci devátou příčku udrží. Sice také dělí pěti a mají ve hře už pouze tři týmy, ty jsou však mimořádně úspěšné.
Galatasaray tento týden v Lize mistrů porazil Ajax 3:0 a míří za postupem, navíc je šance, že se umístí i v nejlepší osmičce. Fenerbahce je se sedmi body v Evropské lize také blízko jistoty postupu, a Samsunspor je dokonce v Konferenční lize zatím stoprocentní. Tento pohárový týden Turci získali k dobru 0,200 bodu, ten minulý dokonce 0,400. Češi by tak museli ve zbytku sezony vybojovat o deset výher víc, aby je předstihli.
Mnohem důležitější však bude uhájit alespoň desátou příčku, která mistrovi zajišťuje přímý postup do Ligy mistrů. A aktuálně to pro český fotbal vypadá nadějně.
Jedenáctí Řekové se přiblížili o 0,400 bodu, těm však modely příliš velkou šanci nedávají. Mnohem větší pozor si Češi musí dávat na Poláky, kteří už jsou dvanáctí, dělí pouze čtyřmi, a navíc mají všechna čtyři mužstva pouze v Konferenční lize.
Tento týden jim však zápasy vůbec nevyšly a zapsali jen dvě remízy – Bělostok se Škendijí ze Severní Makedonie a zmíněný Raków se Spartou. Naopak Legia Varšava ztratila náskok a prohrála v Celje a Lech Poznaň dopadl na Vallecanu obdobně. I díky tomu se Češi od Poláků odpoutali o 0,300 bodu a rázem jim o něco víc věří matematické modely.
I polský analytik Piotr Klimek, jenž nedávno dával své zemi zhruba 75% šanci na nejlepší desítku, teď očekává těsný boj. A model Lukasze Bozykowského dokonce věří Čechům ve více než 2/3 případů.
Pokud tuzemské kluby zvládnou ještě dvě vzájemná utkání (Sparty s Legií a Olomouce s Lechem) a výkonnost polských celků významně nestoupne, měly by náskok udržet. Třináctí Norové, kteří mají už ve hře pouze dva týmy z pěti, už je určitě neohrozí.
Do celkového pořadí pak promluví ještě bonusové body za umístění.
Jaké jsou vidiny českých týmů?
Slavia je aktuálně v Champions League se dvěma body třicátá a pokud vypadne, logicky nedostane žádný bonus.
Matematické modely jí aktuálně dávají zhruba pětinovou šanci, že by se mohla posunout mezi nejlepší čtyřiadvacítku týmů. Musela by však nahrát ještě minimálně osm či devět bodů.
Výrazně lépe je na tom Plzeň, která má v Evropské lize s osmi body takřka jistý (95 %) postup alespoň do předkola play off.
Její šance, že by se umístila dokonce v nejlepší osmičce a šla rovnou do osmifinále, navíc není vůbec zanedbatelná (22 %).
Mimochodem, za aktuální osmé místo by po přepočtu dostala bonus 0,850 bodu, což je hodnota dvou výher.
Dobře to z hlediska postupu do vyřazovací fáze vypadá i pro Spartu s Olomoucí, jejichž šance na umístění v nejlepší čtyřiadvacítce činí přes 90 %. Spartu však může mrzet, že po povedeném vstupu výrazně klesá vidina, že skončí mezi nejlepšími osmi.
Modely nicméně rovněž věří všem čtyřem polským týmům, že se do jarních bojů podívají.
Udrží Češi desátou příčku?