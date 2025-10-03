České kluby zapsaly během týdne 0,800 bodů do žebříčku díky výhrám Sparty nad Shamrockem (4:1) a Plzně nad Malmö (3:0). Slavia, která padla na Interu 0:3, nepřidala nic stejně jako Olomouc – ta pro změnu nestačila na jiný italský tým, Fiorentinu (0:2). Celkově tak mají 41,500 bodu.
Ve skupinové fázi se za každou výhru udělují dva body, za remízu jeden. Zisky se pak dělí počtem pohárových účastníků na startu soutěží, což je v případě Česka pět, ostravský Baník ale už vypadl.
POHLED: Uměla zadupat i na nejsilnější. Teď Slavia couvla. A elita jí utíká
Hraje se o nasazení do přespříštího ročníku, tedy 2027/2028.
Pořadí národních koeficientů
9. Turecko – 44,800 bodu, tři týmy ve hře, dělí pěti
10. Česko – 41,500 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
11. Řecko – 38,312 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
12. Norsko – 37,578 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti
13. Polsko – 37,375 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí čtyřmi
Pro Čechy je klíčové zejména udržet desátou příčku, která zajišťuje ligovému mistrovi přímou účast v Champions League. Devátá příčka, kterou Češi uhráli v minulé sezoně, pak dává výhodu vicemistrovi, jenž jde až do 3. předkola Ligy mistrů, a má tak jistou minimálně účast v Evropské lize.
Aby si téhle výhody Češi užívali i v přespříští sezoně, musí dohnat Turky, na něž aktuálně ztrácí 3,300 bodu. V praxi to znamená nahrát o osm výher a jednu remízu více než jejich konkurenti, kteří mají o jeden tým méně a také dělí pěti.
Prozatím nicméně Turci v hlavní fázi získali stejně bodů jako Češi – ve čtvrtek své zápasy zvládlo Fenerbahce (Evropská liga) i Samsunspor (Konferenční liga), Galatasaray navíc v úterý senzačně porazil v Lize mistrů Liverpool 1:0. České kluby tak sice tento týden zapsaly o výhru méně, úspěch Galatasaraye však vyrovnávají remízy Plzně a Slavie z prvních hracích týdnů.
Za Čechy pak následují se ztrátou 3,188 bodů Řekové. Taktéž mají ještě čtyři týmy, ty ale tento týden všechno prohrály. I dvanáctým Norům se Češi vzdálili, byť pouze o 0,200 bodu na celkových 3,922. Norové nicméně mají ve hře už jen dvě mužstva z pěti, takže není pravděpodobné, že by tuzemské celky v průběhu aktuální sezony dohnali.
Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín
Kdo ale může celkovým pořadím zamíchat jsou třináctí Poláci. Ti totiž dělí pouze čtyřmi, mají stále čtyři týmy ve hře (Legia Varšava, Raków Čenstochová, Lech Poznaň a Bělostok), a navíc všechny hrají „pouze“ Konferenční ligu. Čeká je tak sice v průběhu podzimu jen šest zápasů, narazí však na papírově slabší soupeře.
Ve čtvrtek uhrály polské týmy tři výhry, tedy jen o jednu víc než Češi, ale přesto je stáhli o 0,700 bodu. Nelze se divit, že podle polského analytika Piotra Klimeka se opět zvýšily jejich šance na umístění v nejlepší desítce právě na úkor Čechů.
Klíčové tak budou i vzájemné zápasy – Sparty s Legií Varšava a Čenstochovou a Olomouce s Lechem Poznaň a taktéž Rakówem.
Kromě výsledků v jednotlivých kolech bude hodně také záležet, na jaké příčce se české kluby umístí. Postupujících 24 celků v každé soutěži totiž dostane odstupňované bonusy za umístění.
Jak vidí modely šance českých týmů?
Stejně jako v uplynulém ročníku najdete po každém zápase aktualizované počítačové simulace, které vyhodnocují šance jednotlivých týmů na celkové umístění.
Například od účtu Football Meets Data, jehož model pracuje s desetitisíci simulacemi pro každé mužstvo. Na jejich základě poté propočítává celková procenta.
Ta například pro Slavii nejsou úplně lichotivá. Po remíze s Bodö/Glimt následovala zmíněná porážka na Interu, což znamená, že má český mistr pouhý jeden bod a je na 31. místě. Modely Slavii předpovídají 33. místo, což platilo i před začátkem ročníku.
Na umístění v nejlepší osmičce má aktuálně šanci 0,3 %, tedy že se jí to povede ve třiceti případech z deseti tisíc. A šance, že bude nejhůře čtyřiadvacátá, pak statistici vyčíslili na 19 %. To není úplně málo, musela by však získat ještě zhruba 9 či 10 bodů. V uplynulém ročníku totiž nepostoupil tým s méně než 11 body, Dinamu Záhřeb na 25. místě dokonce ani tento zisk nestačil.
O poznání lepší vyhlídky má v Evropské lize Plzeň, která je aktuálně se čtyřmi body osmá. A byť není příliš pravděpodobné, že tuhle pozici udrží, na umístění mezi nejlepšími 24 týmy jí modely dávají více než dvoutřetinovou šanci (69 %) a předvídají jí devatenáctou příčku.
Za tu by mimochodem dostala bonusových 1,500 bodu do koeficientu, což by po přepočtu dělalo 0,300 bodu.
Vůbec nejlépe je na tom Sparta. Zvládla svůj úvodní zápas Konferenční ligy s přehledem, Shamrock Rovers porazila 4:1, aktuálně je třetí a má padesátiprocentní šancí, že se umístí v nejlepší osmičce, což by jí zajistilo přímý postup do osmifinále.
A její šance na postup alespoň do předkola play off? Takřka jistota, 98 %. Pokud by skončila sedmá, jak to aktuálně model předpovídá, brala by bonus 2,500 bodu (po přepočtu 0,500).
Druhý český zástupce v pohárové soutěži číslo tři Olomouc sice na úvod prohrála 0:2, Fiorentina však byla tím vůbec nejtěžším soupeřem, na kterého v rámci hlavní fáze narazí. I proto jí modely dávají slušnou 64% šanci na postup.
Špatnou zprávou pro Čechy nicméně je, že kromě Olomouce věští superpočítač i postup kompletní čtveřice polských týmů.
Uhájí Česko desátou příčku v pořadí národních koeficientů?