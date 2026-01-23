Pozor na Řeky! Češi drží desítku, v klidu ale být nemůžou. Jak je na tom koeficient?

  14:00
Dlouho se zdálo, že největším soupeřem českých fotbalových týmů o desátou příčku v pořadí národních koeficientů budou polské kluby. Jenže velmi nenápadně, ale zato vytrvale, se přibližují také ty řecké. A jaro v evropských pohárech slibuje pořádně napínavou bitvu.

Denis Višinský se snaží odcentrovat přes těsnou obranu. | foto: Petr EretMAFRA

Češi mají aktuálně před Poláky i Řeky náskok zhruba 1,5 bodu, což jsou v případě Řeků čtyři výhry a v případě Poláků tři výhry a jedna remíza. Na deváté Turky pro změnu Češi ztrácejí necelé dva body (5 výher).

Tento týden ovšem zapsali pouze 0,200 bodu za remízu Plzně s Portem (1:1) v Evropské lize, čímž sice srovnali zisk Turků, ale Řekové se přiblížili – jejich tři kluby totiž uhrály dvě výhry a jednu remízu. Poláci neuhráli nic, jelikož mají mužstva pouze v Konferenční lize, jejíž základní fáze skončila už na podzim.

Pořadí národních koeficientů

9. Turecko – 48,325 bodu, tři týmy ve hře, dělí pěti

10. Česko – 46,275 bodu, čtyři* týmy ve hře, dělí pěti

11. Řecko – 44,712 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

12. Polsko – 44,625 bodu, tři týmy ve hře, dělí čtyřmi

13. Dánsko – 39,481 bodu, dva týmy ve hře, dělí čtyřmi

*Slavia je sice stále ve hře, čeká ji však poslední zápas v Lize mistrů a pak v soutěži s jistotou končí.

Za výhru se v hlavní fázi udělují dva body, za remízu jeden. Zisk se pak přepočítává podle počtu zástupců startujících v pohárech – Poláci jako jediní v nejlepší dvanáctce dělí čtyřmi. Hraje se o nasazení do přespříštího ročníku, tedy 2027/28.

Klíčové je udržet desátou příčku, která zaručuje mistrovi účast v Lize mistrů.

Pro příští ročník budou Češi těžit z výhody devátého místa, které pošle druhý celek nejvyšší soutěže až do 3. předkola Ligy mistrů, takže bude mít jistou minimálně hlavní fázi Evropské ligy.

Samozřejmě není vyloučené, že Češi ještě Turky doženou, momentálně však musí především koukat za sebe.

Řekové totiž klidně můžou mít čtyři týmy ve vyřazovacích bojích – AEK už v Konferenční lize prošel dál, PAOK a Panathinaikos mají v Evropské lize jistý postup a Olympiakos o něj bude v Champions League bojovat proti trápícímu se Ajaxu – pokud vyhraje, určitě se umístí mezi nejlepší čtyřiadvacítkou.

Mimochodem, pravidelně aktualizované datové modely, které ještě před koncem podzimu dávaly Čechům až 75% šanci na udržení desítky, se teď shodují na šanci okolo 50 procent. A naopak šance Řeků rostou.

Polákům budou hrát na jaře tři týmy stejně jako Čechům. Sparta s Čenstochovou postoupily v Konferenční lize přímo do osmifinále. Olomouc, respektive Lech Poznaň a Bělostok čeká ve stejné soutěži předkolo play off.

V dalších dvou soutěžích, kde zbývá poslední kolo, tak budou důležité nejen bonusové body za umístění (i proto by se hodilo, aby postupující Plzeň skončila co nejvýše), ale také následně soupeři jednotlivých týmů, což může být zajímavé zejména v Evropské lize.

Panathinaikos, PAOK, Fenerbahce a Plzeň jsou na tom totiž takřka stejně (jen PAOK má o bod víc), takže na sebe klidně mohou narazit v předkole play off. Vzájemné zápasy by do celkového logicky pořadí hodně promluvily.

Dal krásný gól, pak byl i u toho soupeřova. Jsem na sebe naštvaný, litoval Červ

Ať už nicméně půjde o vzájemné zápasy nebo jakékoliv jiné, Češi musí každopádně sbírat body.

Sparta půjde do akce až v osmifinále, Olomouc čeká dvojzápas se švýcarským Lausanne. Plzeň se svého soupeře dozví až příští týden – v tuhle chvíli by nicméně šla na jednoho z dvojice Bologna, Nottingham.

Podaří se Čechům udržet nejlepší desítku?

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 7 7 0 0 20:2 21
2. Bayern MnichovBayern 7 6 0 1 20:7 18
3. Real MadridReal Madrid 7 5 0 2 19:8 15
4. LiverpoolLiverpool 7 5 0 2 14:8 15
5. TottenhamTottenham 7 4 2 1 15:7 14
6. Paris Saint-GermainPSG 7 4 1 2 20:10 13
7. Newcastle UnitedNewcastle 7 4 1 2 16:6 13
8. ChelseaChelsea 7 4 1 2 14:8 13
9. FC BarcelonaBarcelona 7 4 1 2 18:13 13
10. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 7 4 1 2 14:9 13
11. Manchester CityManchester City 7 4 1 2 13:9 13
12. Atlético MadridAtlético 7 4 1 2 16:13 13
13. Atalanta BergamoBergamo 7 4 1 2 10:9 13
14. Inter MilánInter 7 4 0 3 13:7 12
15. Juventus FCJuventus 7 3 3 1 14:10 12
16. Borussia DortmundDortmund 7 3 2 2 19:15 11
17. Galatasaray IstanbulGalatasaray 7 3 1 3 9:9 10
18. FK KarabachKarabach 7 3 1 3 13:15 10
19. Olympique MarseilleMarseille 7 3 0 4 11:11 9
20. LeverkusenLeverkusen 7 2 3 2 10:14 9
21. AS MonacoMonaco 7 2 3 2 8:14 9
22. PSV EindhovenEindhoven 7 2 2 3 15:14 8
23. Athletic BilbaoBilbao 7 2 2 3 7:11 8
24. Olympiakos PireusPireus 7 2 2 3 8:13 8
25. NeapolNeapol 7 2 2 3 7:12 8
26. FC KodaňKodaň 7 2 2 3 11:17 8
27. BruggyBruggy 7 2 1 4 12:17 7
28. Bodo/GlimtBodo/Glimt 7 1 3 3 12:14 6
29. Benfica LisabonBenfica 7 2 0 5 6:10 6
30. Pafos FCPafos 7 1 3 3 4:10 6
31. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 7 2 0 5 7:17 6
32. Ajax AmsterdamAjax 7 2 0 5 7:19 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 7 1 1 5 10:19 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 7 0 3 4 4:15 3
35. VillarrealVillarreal 7 0 1 6 5:15 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 7 0 1 6 5:19 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

