Češi mají aktuálně před Poláky i Řeky náskok zhruba 1,5 bodu, což jsou v případě Řeků čtyři výhry a v případě Poláků tři výhry a jedna remíza. Na deváté Turky pro změnu Češi ztrácejí necelé dva body (5 výher).
Tento týden ovšem zapsali pouze 0,200 bodu za remízu Plzně s Portem (1:1) v Evropské lize, čímž sice srovnali zisk Turků, ale Řekové se přiblížili – jejich tři kluby totiž uhrály dvě výhry a jednu remízu. Poláci neuhráli nic, jelikož mají mužstva pouze v Konferenční lize, jejíž základní fáze skončila už na podzim.
Pořadí národních koeficientů
9. Turecko – 48,325 bodu, tři týmy ve hře, dělí pěti
10. Česko – 46,275 bodu, čtyři* týmy ve hře, dělí pěti
11. Řecko – 44,712 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
12. Polsko – 44,625 bodu, tři týmy ve hře, dělí čtyřmi
13. Dánsko – 39,481 bodu, dva týmy ve hře, dělí čtyřmi
*Slavia je sice stále ve hře, čeká ji však poslední zápas v Lize mistrů a pak v soutěži s jistotou končí.
Za výhru se v hlavní fázi udělují dva body, za remízu jeden. Zisk se pak přepočítává podle počtu zástupců startujících v pohárech – Poláci jako jediní v nejlepší dvanáctce dělí čtyřmi. Hraje se o nasazení do přespříštího ročníku, tedy 2027/28.
Klíčové je udržet desátou příčku, která zaručuje mistrovi účast v Lize mistrů.
Pro příští ročník budou Češi těžit z výhody devátého místa, které pošle druhý celek nejvyšší soutěže až do 3. předkola Ligy mistrů, takže bude mít jistou minimálně hlavní fázi Evropské ligy.
Samozřejmě není vyloučené, že Češi ještě Turky doženou, momentálně však musí především koukat za sebe.
Řekové totiž klidně můžou mít čtyři týmy ve vyřazovacích bojích – AEK už v Konferenční lize prošel dál, PAOK a Panathinaikos mají v Evropské lize jistý postup a Olympiakos o něj bude v Champions League bojovat proti trápícímu se Ajaxu – pokud vyhraje, určitě se umístí mezi nejlepší čtyřiadvacítkou.
Mimochodem, pravidelně aktualizované datové modely, které ještě před koncem podzimu dávaly Čechům až 75% šanci na udržení desítky, se teď shodují na šanci okolo 50 procent. A naopak šance Řeků rostou.
Polákům budou hrát na jaře tři týmy stejně jako Čechům. Sparta s Čenstochovou postoupily v Konferenční lize přímo do osmifinále. Olomouc, respektive Lech Poznaň a Bělostok čeká ve stejné soutěži předkolo play off.
V dalších dvou soutěžích, kde zbývá poslední kolo, tak budou důležité nejen bonusové body za umístění (i proto by se hodilo, aby postupující Plzeň skončila co nejvýše), ale také následně soupeři jednotlivých týmů, což může být zajímavé zejména v Evropské lize.
Panathinaikos, PAOK, Fenerbahce a Plzeň jsou na tom totiž takřka stejně (jen PAOK má o bod víc), takže na sebe klidně mohou narazit v předkole play off. Vzájemné zápasy by do celkového logicky pořadí hodně promluvily.
Dal krásný gól, pak byl i u toho soupeřova. Jsem na sebe naštvaný, litoval Červ
Ať už nicméně půjde o vzájemné zápasy nebo jakékoliv jiné, Češi musí každopádně sbírat body.
Sparta půjde do akce až v osmifinále, Olomouc čeká dvojzápas se švýcarským Lausanne. Plzeň se svého soupeře dozví až příští týden – v tuhle chvíli by nicméně šla na jednoho z dvojice Bologna, Nottingham.
Podaří se Čechům udržet nejlepší desítku?