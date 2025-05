Nahrály tomu výsledky úvodních semifinále Evropské ligy, které suverénně ovládly anglické kluby Manchester United a Tottenham.

Vítěz soutěže nakonec získá vstupenku do další epizody Ligy mistrů, po čemž oba celky neúprosně dychtí. Vždyť v lize se topí na 14., resp. 16. příčce bez jiné šance se do pohárové Evropy dostat.

A kdyby oba příští týden postoupily do finále, český vicemistr by nárok na luxusní pozici ztratil úplně. Proč?

Stejně jako loni potřebuje, aby evropskou soutěž číslo dva ovládl tým, který si místo v nejprestižnější Lize mistrů uhraje už skrze ligu. Tím pádem své místo vítěze přenechá držiteli nejlepšího klubového koeficientu z celé kvalifikace – skoro pokaždé týmu z nemistrovské větve, která je silnější.

A protože by pak v předkolech chyběl jeden tým, celé složení kvalifikace se přeorganizuje: pokud by český vicemistr držel nejmíň druhý nejvyšší koeficient ve druhém předkole, kam je nasazený, přehodila by ho UEFA rovnou do předkola třetího, odkud se v případě neúspěchu padá do základní fáze Evropské ligy.

To celé by platilo jen v případě, že Evropskou ligu vyhraje Bilbao, jiný tým se z vlastní soutěže do Ligy mistrů už nedostane. A to po domácím debaklu 0:3 od United zřejmě nevyjde. Vyrovnaný český boj o druhou příčku tak brzy ztratí jeden bonusový náboj – jistotu evropského podzimu.

Zajímá vás, co by se stalo, kdyby Bilbao zázračně zvládlo venkovní otočku i domácí finále?

To by podle současné situace nejvíc přálo aktuálně druhé Plzni i čtvrté Spartě, které by se mezi dva nejlepší koeficienty ve druhém předkole dostat měly. Třetího Baníku by se šťastný přesun netýkal.

To jsou teď ale spíš už jen snové představy.

Vicemistr si účast v ligové fázi evropských soutěží nejspíš bude muset vykopat sám. Do Ligy mistrů musí udělat tři vítězné dvojzápasové kroky.

Jakmile zvládne první, získá přinejmenším Evropskou ligu. Když ne, musel by o nižší soutěž bojovat ještě dvakrát.

A zase: zvládne-li jeden další krok, má přinejmenším jistou Konferenční ligu. Pokud ne, padá do závěrečného předkola třetí evropské soutěže. A pokud nezvládne ani to, je na podzim bez pohárů.

Kvalifikační schéma v evropských klubových soutěžích UEFA v letech 2024-2027. | foto: Bert Kassies

Což podtrhuje krutý rozdíl v úvodním nasazení.

Když tedy český vicemistr zamíří do druhého předkola, v osudí bude společně s vicemistry Skotska, Rakouska, Řecka, Švýcarska a Norska. Když bude nasazený (Plzeň či Sparta), utká se za současné situace v zahraničí nejspíš s Panathinaikosem, Servettem Ženeva, nebo Brannem Bergen. Nenasazený (Baník) by hrál buď s Rangers, Sturmem Graz, nebo Panathinaikosem.

Všechno se ale do konce sezony může proměnit. Včetně držitele druhé příčky v Česku.