Olomouc prohrála 0:2 v Mohuči a Sparta schytala doma výprask 0:4 s Alkmaarem, takže český pohárový koeficient zůstal na hodnotě 48,525 bodu.
Řekové však nepřidali o moc víc.
Panathinaikos vypadl poté, co od Betisu dostal čtyři góly stejně jako Sparta, a Atény postoupily přes Celje po porážce 0:2 (celkově 4:2) v odvetě – právě ta může být v konečném součtu klíčová, díky ní totiž Řekové přidali pouze bonus 0,100 bodu za postup.
Pořadí národních koeficientů
9. Turecko – 51,875 bodu, žádný tým ve hře
10. Česko – 48,525 bodu, žádný tým ve hře
11. Řecko – 48,012 bodu, jeden ve hře, dělí pěti
12. Polsko – 46,750 bodu, žádný tým ve hře
13. Dánsko – 42,106 bodu, žádný tým ve hře
Rozestup mezi oběma zeměmi tak momentálně činí 0,513 bodu.
A v co tedy musí Češi doufat?
Ideálně v postup madridského Raya Vallecana, ten dá absolutní jistotu.
Pokud nicméně projdou Atény, není českým nadějím konec.
Stačí totiž, aby to nebylo po výhře a remíze. Pokud by například Atény zvítězily jen jednou jako tomu bylo v osmifinále, přidají 0,500 bodu (výhra a postupový bonus) a Řekové budou stále za Čechy, byť jen o minimální rozdíl 0,013 bodu. To stejné platí při postupu po dvou remízách, což by muselo být až na penalty.
Pak by ale AEK pochopitelně už nesměl nic uhrát v semifinále, kde se utká s lepším z dvojice Mohuč – Štrasburk.
Podle polského analytika Piotra Klimeka mají například Češi nadále více než 50% šanci na udržení desítky. To je však způsobené tím, že Rayo je papírovým favoritem na postup, a tak mu modely víc věří v simulacích.
Desátá příčka je klíčová, jelikož pošle v přespříštím ročníku mistra přímo do Ligy mistrů.
Příspěvky jednotlivých českých klubů
Aktuální sezona včetně předkol
1. Plzeň - 17,750
2. Sparta - 16,750
3. Olomouc - 9,625
3. Slavia - 9,000*
5. Baník - 2,000
*z toho 6,000 bodu dostala Slavia za přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů
Loni byli Češi dokonce devátí, což dává výhodu také druhému týmu, jenž v následující sezoně začne až ve 4. předkole Ligy mistrů a bude mít jistou minimálně Evropskou ligu.
To znamená garanci alespoň tří pohárových zástupců v hlavní fázi pohárů – kromě prvních dvou mužstev Chance Ligy si ještě vítěz MOL Cupu opět zahraje minimálně Konferenční ligu.
Horší než jedenáctí každopádně Češi nebudou, dvanáctým Polákům totiž vypadla jak Čenstochová, tak Lech Poznaň a v pohárech už také nemají nikoho.
Řecký AEK a pak ještě ukrajinský Šachtar mimochodem zůstávají v pohárech jako jediné dva týmy ze zemí mimo nejlepší sedmičku.
Celkově Češi zapsali v této sezoně 11,025 bodu do koeficientu, což je více než v uplynulé sezoně. Po čtvrtečních výsledcích je však jejich zisk konečný.
Bude stačit na udržení desítky?