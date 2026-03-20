Češi už nemají desátou příčku ve svých rukou. Koeficient bude fandit Vallecanu

  10:24
Poté, co ve čtvrtek vypadly Sparta s Olomoucí, už nemá český fotbal žádného zástupce v pohárové Evropě. To znamená, že musí v boji o desátou příčku v žebříčku národních koeficientů spoléhat na výsledky konkurence. Konkrétně jedenáctého Řecka, jehož AEK Atény vyzvou Rayo Vallecano.
Fotbalisté Raya Vallecana slaví gól.

Olomouc prohrála 0:2 v Mohuči a Sparta schytala doma výprask 0:4 s Alkmaarem, takže český pohárový koeficient zůstal na hodnotě 48,525 bodu.

Řekové však nepřidali o moc víc.

Panathinaikos vypadl poté, co od Betisu dostal čtyři góly stejně jako Sparta, a Atény postoupily přes Celje po porážce 0:2 (celkově 4:2) v odvetě – právě ta může být v konečném součtu klíčová, díky ní totiž Řekové přidali pouze bonus 0,100 bodu za postup.

Pořadí národních koeficientů

9. Turecko – 51,875 bodu, žádný tým ve hře

10. Česko – 48,525 bodu, žádný tým ve hře

11. Řecko – 48,012 bodu, jeden ve hře, dělí pěti

12. Polsko – 46,750 bodu, žádný tým ve hře

13. Dánsko – 42,106 bodu, žádný tým ve hře

Rozestup mezi oběma zeměmi tak momentálně činí 0,513 bodu.

A v co tedy musí Češi doufat?

Ideálně v postup madridského Raya Vallecana, ten dá absolutní jistotu.

Pokud nicméně projdou Atény, není českým nadějím konec.

Stačí totiž, aby to nebylo po výhře a remíze. Pokud by například Atény zvítězily jen jednou jako tomu bylo v osmifinále, přidají 0,500 bodu (výhra a postupový bonus) a Řekové budou stále za Čechy, byť jen o minimální rozdíl 0,013 bodu. To stejné platí při postupu po dvou remízách, což by muselo být až na penalty.

Pak by ale AEK pochopitelně už nesměl nic uhrát v semifinále, kde se utká s lepším z dvojice Mohuč – Štrasburk.

Podle polského analytika Piotra Klimeka mají například Češi nadále více než 50% šanci na udržení desítky. To je však způsobené tím, že Rayo je papírovým favoritem na postup, a tak mu modely víc věří v simulacích.

Desátá příčka je klíčová, jelikož pošle v přespříštím ročníku mistra přímo do Ligy mistrů.

Příspěvky jednotlivých českých klubů

Aktuální sezona včetně předkol

1. Plzeň - 17,750

2. Sparta - 16,750

3. Olomouc - 9,625

3. Slavia - 9,000*

5. Baník - 2,000

*z toho 6,000 bodu dostala Slavia za přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů

Loni byli Češi dokonce devátí, což dává výhodu také druhému týmu, jenž v následující sezoně začne až ve 4. předkole Ligy mistrů a bude mít jistou minimálně Evropskou ligu.

To znamená garanci alespoň tří pohárových zástupců v hlavní fázi pohárů – kromě prvních dvou mužstev Chance Ligy si ještě vítěz MOL Cupu opět zahraje minimálně Konferenční ligu.

Horší než jedenáctí každopádně Češi nebudou, dvanáctým Polákům totiž vypadla jak Čenstochová, tak Lech Poznaň a v pohárech už také nemají nikoho.

Řecký AEK a pak ještě ukrajinský Šachtar mimochodem zůstávají v pohárech jako jediné dva týmy ze zemí mimo nejlepší sedmičku.

Celkově Češi zapsali v této sezoně 11,025 bodu do koeficientu, což je více než v uplynulé sezoně. Po čtvrtečních výsledcích je však jejich zisk konečný.

Bude stačit na udržení desítky?

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
17. 3. 21:00
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
18. 3. 21:00
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
17. 3. 21:00
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
18. 3. 21:00
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
18. 3. 18:45
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
18. 3. 21:00
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
17. 3. 18:45
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
17. 3. 21:00
Leverkusen

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program od čtvrtfinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstupuje do nejatraktivnější fáze. První duely play off odstartují 7. dubna. Prohlédněte si kompletní program od čtvrtfinále až po finále v přehledném článku.

20. března 2026  8:58

Priske: Rozlišujme zklamání a selhání. Moje pozice? Nevím, co na to říct

Sparťanský trenér Brian Priske sleduje své svěřence v osmifinále Konferenční...

Jako obvykle mluvil rozvážně a bez emocí. Ale může být Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, úplně v klidu? Po domácí porážce 0:4 s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy na něj během tiskové...

20. března 2026  6:38

Krejčí před Alkmaarem rozproudil Letnou, pak ale sledoval debakl a vyřazení

Obránce Ladislav Krejčí (vlevo) přišel podpořit Spartu před odvetou s Alkmaarem.

Jen co Letná vyvolala sestavu sparťanských fotbalistů, vystoupil na hlavní tribuně muž, kterému tady ještě nedávno říkali kapitáne. „Všechny sparťany moc zdravím!“ promluvil do reproduktorů Ladislav...

19. března 2026  21:08,  aktualizováno  20. 3.

Co s tím, kapitáne? Těžko se mi hledají slova, hlesl sparťan Haraslín po výprasku

Na zemi je sparťanský kapitán Lukáš Haraslín, nad ním Denso Kasius z Alkmaaru.

Během dvou týdnů ztratili všechno, celou sezonu. „Jsme zklamaní, smutní,“ hlesl Lukáš Haraslín. Kapitán sparťanských fotbalistů krátce před čtvrteční půlnocí vyšel z kabiny, aby mluvil o trapasu,...

19. března 2026  23:57

Šulc se vrátil po zranění do hry. Lyon prohrál v Evropské lize s Vigem a končí

Corentin Tolisso z Lyonu je zklamaný.

Fotbalisté Olympique Lyon prohráli v osmifinálové odvetě Evropské ligy doma s Celtou Vigo 0:2 a v soutěži končí. Pavel Šulc nastoupil v závěru poprvé po svalovém zranění, ale vyřazení nezabránil....

19. března 2026  21:04,  aktualizováno  23:24

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři a výsledky

Sestava Sparty pro úvodní zápas 2. předkola Konferenční ligy v Aktobe.

Fotbalisté Sparty v Konferenční lize dohráli v osmifinále, kde nestačili na nizozemský Alkmaar. Kompletní výsledky pražského týmu v letošním ročníku soutěže najdete v našem přehledu.

9. března 2026  22:37,  aktualizováno  19. 3. 23:15

Program a výsledky Sigmy Olomouc v Konferenční lize 2025/26

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce se s Konferenční ligou rozloučili v osmifinále. S německou Mohučí nejprve doma uhráli bezbrankovou remízu, v odvetě pak prohráli 0:2. Kompletní výsledky Sigmy v letošním ročníku...

9. března 2026  22:40,  aktualizováno  19. 3. 23:01

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

19. března 2026  22:30,  aktualizováno  22:51

Fiorentina zdolala Čenstochovou i podruhé a je ve čtvrtfinále Konferenční ligy

Moise Kean (vlevo) z Fiorentiny v zápase s Rakówem Czestochowá, stíhá ho Karol...

Fotbalisté Fiorentiny v odvetě osmifinále Konferenční ligy vyhráli 2:1 na hřišti Čenstochové a postoupili do čtvrtfinále, neboť v úvodním duelu uspěli stejným výsledkem. Vítězi ligové fáze Štrasburku...

19. března 2026  22:14

Olomoucká pohádka končí. Tohle si koupit nejde, musíte to odmakat, cítí Janotka

Tomáš Janotka sleduje své svěřence v odvetném zápase osmifinále Konferenční...

Od našeho zpravodaje v Německu Trenér Tomáš Janotka to před utkáním řekl docela přesně: „Udržet dvakrát po sobě čisté konto proti bundesligovému týmu bude složité, cesta vede přes aktivitu vepředu.“ A slova kouče fotbalové Sigmy...

19. března 2026  22:12

Mohuč - Olomouc 2:0, nevýrazný výkon a konec v Evropě. Hosté dohrávali v deseti

Fotbalisté Mohuče slaví druhý gól proti Olomouci.

Olomoučtí fotbalisté si čtvrtfinále Konferenční ligy nezahrají. Po bezbrankové remíze v prvním utkání prohráli v odvetě na půdě Mohuče po nevýrazném výkonu 0:2. První branku vstřelil necelou minutu...

19. března 2026  17:35,  aktualizováno  21:51

