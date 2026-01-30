Češi samozřejmě nemusí pouze hájit náskok, ale můžou zkusit přeskočit Turky, aby měli minimálně desáté místo jisté bez ohledu na to, jak dopadnou Řekové.
Pro tuhle variantu by nicméně bývalo výhodnější, kdyby Plzeň dostala v předkole play off Evropské ligy Fenerbahce a ideálně ho zvládla vyřadit. Takhle má pro změnu možnost zpomalit stíhací jízdu Řeků.
Čechům může mimochodem pomoct i útočník Patrik Schick, jehož Leverkusen vyzve Olympiakos v Lize mistrů.
Ale pojďme nejprve k ziskům v tomto týdnu a aktuální situaci v žebříčku.
Pořadí národních koeficientů
9. Turecko – 49,075 bodu, tři týmy ve hře, dělí pěti
10. Česko – 47,225 bodu, tři týmy ve hře, dělí pěti
11. Řecko – 46,312 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
12. Polsko – 44,625 bodu, tři týmy ve hře, dělí čtyřmi
13. Dánsko – 41,606 bodu, jeden tým ve hře, dělí čtyřmi
Plzeň ve čtvrtek porazila Basilej 1:0 a skončila čtrnáctá, díky čemuž si zajistila i slušný přísun bonusových bodů (dohromady 0,950), což byl jediný český zisk v tomto týdnu, jelikož Slavia prohrála na Kypru s Pafosem 1:4.
Přesto se turecký náskok o něco snížil, byť pořád činí 1,850 bodu, což jsou v praxi čtyři výhry.
Naopak Řekové zapsali v součtu s bonusy 1,600 bodu: Olympiakos porazil 2:1 Ajax a zajistil si postup, v Evropské lize pak Panathinaikos remizoval a PAOK prohrál, oba však prošly dál. Na desátou příčku aktuálně Řecko ztrácí 0,913 bodu, což je hodnota dvou výher a jedné remízy.
Dvanáctí Poláci se propadli, jelikož mají všechny týmy v Konferenční lize, jejíž základní fáze skončila už na podzim. Aktuálně jsou za Čechy o 2,600 bodu, což v jejich případě dělá pět výher a jednu remízu.
Jako jediní totiž dělí čtyřmi, z čehož můžou na jaře těžit jejich tři postupující týmy. Turci, Češi i Řekové dělí pěti (podle počtu zástupců startujících v pohárech). Za výhru se v hlavní fázi udělují dva body, za remízu jeden.
Desátá příčka je klíčová, jelikož pošle mistra přímo do Ligy mistrů.
Hraje se o nasazení v ročníku 2027/28, v tom příštím mají Češi ještě milionářskou soutěž jistou. Loni dokonce skončili devátí, což znamená, že druhý celek nejvyšší soutěže vstoupí v létě až do 3. předkola Ligy mistrů a bude mít jistou minimálně hlavní fázi Evropské ligy.
Je však nepravděpodobné, že se něco podobného podaří zopakovat a Češi spíš budou rádi, pokud alespoň udrží desátou příčku.
Jejich šance totiž podle různých datových modelů klesly už pod 50 %, zatímco ty řecké týden co týden rostou. Řekové navíc budou mít na jaře čtyři zástupce, což je nejvíc ze všech zemí od sedmého místa dál. Turkům zbývají tři týmy stejně jako Čechům a už zmíněným Polákům.
Závěrečné postavení se logicky bude odvíjet od výsledků jednotlivých týmů ve vyřazovací fázi.
A kdo všem zemím ještě v pohárech zbývá a na koho narazí?
Fenerbahce místo Plzně čeká nevyzpytatelný Nottingham, Galatasaray zase v Lize mistrů Juventus. Posledním tureckým zástupcem je Samsunspor v Konferenční lize – ten narazí v předkole play off na Škendiji Tetovo ze Severní Makedonie.
Příspěvky jednotlivých českých klubů
Aktuální sezona včetně předkol
1. Sparta - 16,750
2. Plzeň - 15,750
3. Slavia - 9,000*
4. Olomouc - 5,125
5. Baník - 2,000
*z toho 6,000 bodu dostala Slavia za přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů
V pohárové soutěži číslo tři mají Češi dva zástupce – Olomouc taktéž v předkole play off, kde narazí na švýcarské Lausanne, a pak Spartu přímo v osmifinále. Zejména u Sparty by se hodilo, pokud by v soutěži došla co nejdál. O to se pokusí i Plzeň v Evropské lize.
Řekové mají v osmifinále Konferenční ligy AEK Atény, v Evropské lize PAOK a Panathinaikos a v Champions League ještě Olympiakos, o němž také byla řeč.
Pokud Plzeň zvládne Panathinaikos vyřadit, Olympiakos vypadne s Leverkusenem a PAOK se Celtou Vigo, což se všechno klidně může stát, šance Čechů na udržení desítky by se výrazně zvýšily.
A Poláci? Těm zbývá Poznaň, Bělostok a Čenstochová. Aktuálně jsou však tím nejmenším problémem, který Češi musí řešit. Přitom ještě před sezonou se zdálo, že pokud je nepřeskočí Poláci, mají vyhráno.
Jak souboj v žebříčku koeficientů nakonec dopadne?