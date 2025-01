Prokletý ofsajd Bragy. A Turci získali proti českým týmům v pohárech výhodu

Zklamání fotbalistů Bragy poté, co v Evropské lize porazili první Lazio, ale nakonec kvůli skóre nepostoupili do vyřazovací fáze. | foto: AP

Česko už minulý týden vědělo, že do vyřazovací fáze evropských pohárů vyšle jen Plzeň. A čekalo, jestli vedle Galatasaray projdou dál i další istanbulské kluby Fenerbahce a Besiktas.

Zatímco Besiktas svůj přímý souboj o postup v Enschede (0:1) prohrál, Fenerbahce remíza 2:2 na hřišti Midtjyllandu díky souhře ostatních výsledků stačila. Ale kdyby si Martinéz pohlídal ofsajdové postavení a gól by tak platil, Braga by vyhrála 2:0 a slavila postup.

České kluby i tak po skončení základní fáze evropských pohárů stále drží devátou příčku.

Nasazení z české ligy pro ročník 2026/2027 Když Česko udrží 9. příčku v pořadí národních koeficientů 1. místo = Liga mistrů

2. místo = 3. předkolo Ligy mistrů (jistá účast v Evropské lize)

vítěz poháru = 4. předkolo Evropské ligy (jistá účast v Konferenční lize)

3. místo = 2. předkolo Evropské ligy

4. místo = 2. předkolo Konferenční ligy

Rozdíl i po započítání bonusů za umístění v tabulkách zůstal 0,8 bodu. což jsou dvě výhry na hřišti. Postup do osmifinále by týmu přinesl bod do koeficientu navíc.

V úvodním kole play off Plzeň vyzve Ferencváros Budapešť, tureckým klubům páteční los přiřkl papírově těžší protivníky. Galatasaray hraje s Alkmaarem a Fenerbahce s Anderlechtem. Ten Plzeň před týdnem jasně přehrála a porazila 2:0.

Velmi povedený závěr ligové části prožilo jedenácté Řecko. Ve hře mu zůstávají tři celky, dva v Evropské lize a jeden v Konferenční lize. Na Česko nicméně Řekové ztrácejí ještě 5,613 bodu, což by v jarní části neměli dohnat.

Devátá pozice oproti desáté znamená výhodu pro vicemistra a jistotu nejméně tři týmů v hlavní fázi pohárů. Druhý celek nejvyšší soutěže se totiž v kvalifikaci Ligy mistrů posune z druhého do třetího předkola a má garantovanou minimálně základní část Evropské ligy.

Desáté místo přinese bez ohledu na výsledky v kvalifikaci jistotu ligové fáze pouze dvěma z pěti zástupců - šampionovi a vítězi poháru.

Hlavní fázi pohárů si v současné sezoně zahrály Sparta, Slavia, Plzeň a Mladá Boleslav. Z celkových 30 zápasů zapsaly sedm vítězství, šest remíz a sedmnáct porážek.

Nasazení z české ligy pro ročník 2025/2026 Česko loňskou pohárovou sezonu zakončilo na 10. místě 1. místo = Liga mistrů

2. místo = 2. předkolo Ligy mistrů

vítěz poháru = 4. předkolo Evropské ligy (jistá účast v Konferenční lize)

3. místo = 2. předkolo Evropské ligy

4. místo = 2. předkolo Konferenční ligy Poznámka: Pokud Mol Cup vyhraje tým do 3. místa, tak 4. tým půjde do 2. předkola Evropské ligy a 5. tým do 2. předkola Konferenční ligy.

Stejně jako v minulé sezoně je nejlepším z českých týmů Plzeň, která loni prošla až do čtvrtfinále Konferenční ligy. Ale proti pražským celkům zase měla jednodušší cestu. Sparta se Slavií vypadly v osmifinále Evropské ligy s Liverpoolem resp. AC Milán.

V této sezoně zatím v součtu s kvalifikací přispěla do národního koeficientu 15,25 body, Sparta 14,5 body, Mladá Boleslav devíti body, Slavia sedmi a Ostrava, která vypadla v předkolech, třemi.

Pro nadcházející ročník 2025/2026 už má Česko díky desáté pozici z minulé jarní části jistotu jednoho přímého postupu do hlavní fáze Ligy mistrů a celkově nejméně dvou míst v hlavní části pohárů. Zároveň vyšle na evropskou scénu znovu pět zástupců, což zajišťuje postavení od patnácté do šesté příčky.

V hlavní fázi pohárů se za výhru udělují dva a za nerozhodný výsledek jeden bod, zisk se pak dělí počtem zástupců. Další bonusy se připisují za postavení v tabulce a postupy ve vyřazovacích bojích.