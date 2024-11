Škoda prohry Slavie. Český fotbal má stále náskok, zlobit ale mohou bonusy

I kvůli tomu si Turci z desáté pozice, která zajišťuje účast ligového mistra v základní fázi Champions League, pořád drží Česko na dostřel.

To si na devátém místě střeží vidinu lepší výchozí pozice pro vicemistra, a tedy kromě jistého startu v milionářské soutěži ještě minimální jistotu Evropské ligy pro další tým v sezoně 2026/27.

A vzhledem k bídným výsledkům ostatních tureckých mančaftů z tohoto týdne je škoda, že slávisté i přes převahu ani potřetí v řadě nedokráčeli k evropskému vítězství.

České kluby totiž tentokrát mohly jen díky jednomu zápasu odskočit zásadním způsobem, o celých 0,8 bodu, což se v reálu rovná dvěma výhrám.

Po pátém pohárovém kole ale Turci zůstávají pozadu jen o 1,75 bodu, to je v přepočtu o něco víc než čtyři vítězství. Může se to zdát pořád jako slušný polštář, ale s koncem základních fází přijde na řadu ještě udělování bonusů za umístění.

A ty mohou s celkovým pořadím zemí ještě pořádně zamíchat.

Pořadí zemí po pátém kole pětiletka 20/21-24/25 8. Belgie – 49,8 bodu

9. Česko – 41, 85

10. Turecko – 40,1

11. Rakousko – 33,675

12. Norsko – 33,25

13. Řecko – 32,5

14. Skotsko – 31,9

15. Švýcarsko – 31,775

Třeba výhledově vrátit Turecko zpátky na deváté místo, odkud ho Česko v průběhu letních předkol sesadilo.

Jen si to spočítejte.

Když vezmeme současná umístění jako konečná, což je samozřejmě myšlení předčasné, ale dobře poslouží jako ilustrace rozdílů, které právě poměrně štědré bonusy mohou způsobit, byl by to pro Turecko velmi pozitivní stav.

A teď tedy proč.

Sparta je po další porážce v Lize mistrů mimo postupové příčky, nahrála současně bonus šesti bodů za postup do základní fáze, ale ten už je v aktuálním pořadí dávno započítaný. Nula navíc.

Slavia se rovněž drží v Evropské lize mimo potupová místa. Rovněž nula navíc.

Plzeň je na tom po vítězství nad Dynamem Kyjev v Evropské lize víc než dobře. Patří jí třinácté místo. A to odpovídá bonusu dalších tří bodů do koeficientu navíc! Což je balík v hodnotě výhry a remízy. Slušné!

Mladá Boleslav je v Konferenční lize pořád mimo postupové příčky. To je tedy opět nula navíc.

Všechny získané klubové bonusy se přepočtou do národního koeficientu podle kurzu, který stanovuje počet startujících týmů v pohárech. Češi dělí pěti a Turci také.

Kdo přispěl kolik? nahrané body do koeficientu 1. Sparta – 14,5 bodu

2. Plzeň – 11 bodů

3. Ml. Boleslav – 7 bodů

4. Slavia – 6 bodů

5. Baník Ostrava – 3 body

Takže v současné chvíli by Češi připisovali bonus ve výši 0,6 bodu.

A co Turci?

Basaksehir je v Konferenční lize mimo postup. A Besiktas, Fenerbahce a čtvrté Galatasaray v Evropské lize v součtu přihrají porci 8,5 bodu.

Po přepočtu by to tedy dělalo 1,7 bodu. A na Česko by tedy rázem díky bonusům Turecko stáhlo 1,1 bodu. A to už je slušná nálož.

Navíc v kombinaci s nepříznivým výhledem do vyřazovacích fází, kam by Češi za současného stavu dostali jen Plzeň, se může Turecko nakonec pohodlně dostat zpátky na deváté místo. Stačí mu k tomu jen opakovaně bodovat.

V pohárech ještě zbývají tři, respektive dva zápasy základních fází. A pokud si české týmy nezajistí lepší umístění v tabulce, můžou nakonec litovat.

Zahodit extra povedená předkola a poctivě vybojované průběžné deváté místo, to by byla vážně škoda.