O co, kdy a s kým? Startují třetí předkola pohárů i s pěti českými týmy

České kluby bojují ve všech třech soutěžích. Sparta a Slavia v Lize mistrů, Plzeň v Evropské lize a ostravský Baník s Mladou Boleslaví v Konferenční lize.

Tři z nich už musely projít také druhým předkolem: Sparta si poradila s irským mistrem Shamrockem Rovers 2:0 a 4:2, Baník rozstřílel Urartu 5:1 a 2:0, Mladá Boleslav pak vyřadila Transinvest 2:0 a 1:0.

Kompletní sestava se příští týden představí ve všech třech hracích dnech, tedy v úterý, ve středu i ve čtvrtek.

Liga mistrů

Kvalifikace se tu dělí na mistrovskou a nemistrovskou část. V první větvi bojuje Sparta, která se v úterý od 20 hodin utká s rumunským FCSB. V duelu je favoritem český mistr, jenž však ještě vzpomíná na rok 2016, kdy se stejným soupeřem vypadl shodou okolností také ve 3. předkole (1:1, 0:2).

Klub z hlavního města Bukurešti je nástupcem bývalé slavné Steauy. V jeho čele je nadále svérázný vládce Gigi Becali a v kádru má například exslávistu Alexandrua Balutu a několik rumunských reprezentantů z nedávného Eura v Německu.

Možní soupeři Sparty v play off (los v pondělí 5.8.) Liga mistrů (Sparta mezi nenasazenými): Dinamo Záhřeb,

Crvena Zvezda Bělehrad,

PAOK Soluň/Malmö,

Ferencváros/Midtjylland,

Young Boys Bern. Evropská liga (Sparta mezi nenasazenými): Ajax/Panathinaikos,

Braga/Servette Ženeva,

LASK Linec,

Maccabi Tel-Aviv/Cercle Bruggy,

Ludogorec/Karabach,

Midtjylland/Ferencváros,

Partizan Bělehrad/Lugano,

Malmö/PAOK Soluň,

APOEL/Slovan Bratislava,

Anderlecht. Možní soupeři Slavie v play off (los v pondělí 5.8.) Liga mistrů (Slavia mezi nasazenými): Salzburg/Twente,

Lille/Fenerbahce

Odveta se poté odehraje v Rumunsku o týden později, tedy v úterý 13. srpna ve 20:30.

V případě postupu se Sparta posune do závěrečného play off, kde bude nenasazená. Zajistí si ale minimálně účast v základní fázi Evropské ligy, zatím má díky vyřazení Shamrocku jistou ligu Konferenční. Pokud Sparta vypadne, přesune se do závěrečného předkola Evropské ligy, kde bude bojovat dál.

V nemistrovské větvi pak startuje Slavia, která ve středu od 19 hodin přivítá belgické Saint-Gilloise. Favoritem je rovněž český klub, oba celky se dosud nesetkaly.

Nicméně belgický soupeř rozhodně není žádná lehká váha. V posledních letech převzal v Bruselu nadvládu po Anderlechtu, byť na mistrovský titul dál čeká. V minulé sezoně však vyhrál Belgický pohár a prožívá úspěšnou transformaci, kterou před šesti lety zahájil britský sázkový miliardář Tony Bloom, jenž vlastní i anglický Brighton.

Před dvěma lety prošel Union až do čtvrtfinále Evropské ligy, kde nestačil až na německý Leverkusen. V minulé sezoně si ve skupině pro změnu vyšlápl i na Liverpool, ale pak spadl do Konferenční ligy.

V létě v Unionu přišli o nejlepšího střelce, Alžířana Mohameda Amoura, který odešel do německého Wolfsburgu. Německého trenéra Alexandera Blessina zase zlákalo St. Pauli, nováček bundesligy.

Odvetu si pak oba soupeři zahrají o šest dní později, tedy v úterý 13. srpna od 20:30.

Stejně jako Sparta se i Slavia v případě postupu posune do play off, kde bude nasazená. Když neuspěje už ve třetím předkole, přesune se pro změnu rovnou do základní fáze Evropské ligy. To samé jí čeká i v případě selhání v dalším dvojzápase.

Možní soupeři Plzně v play off (los v pondělí 5.8.) Evropská liga (Plzeň mezi nasazenými): Rapid Vídeň/Trabzonspor,

Besiktas,

Rijeka/Elfsborg,

Klaksvík/Banja Luka,

Shamrock Rovers/Celje,

Lincoln Red Imps/Dinamo Minsk,

TNS/Petrocub-Hincesti,

RFS/Santa Coloma,

Heart of Midlothian,

Bačka Topola,

Jagiellonia/Bodö-Glimt. Konferenční liga (Plzeň mezi nenasazenými): Chelsea,

Gent/Silkeborg,

Fiorentina,

Real Betis,

Basaksehir/Iberia Tbilisi,

Kluž/Maccabi Petah Tikva,

Sheriff Tiraspol/Olimpija Lublaň,

Legia Varšava/Bröndby Kodaň,

Heidenheim,

Djurgardens/Ilves Tampere,

Lens,

Omonoia/Fehérvár,

Trabzonspor/Rapid Vídeň,

Vitória Guimarães/Curych,

Astana/Corvinul Hunedoara,

AEK Atény/Noah,

Cercle Bruggy/Molde.

Evropská liga

Jediným zástupcem v této soutěži je Plzeň, na kterou díky třetímu místu v lize (poté, co pohár ovládla Sparta) přešlo místo rovnou ve třetím předkole.

Západočeši se střetnou s ukrajinským Kryvbasem a úvodní utkání je na programu ve čtvrtek od 20 hodin. Kvůli probíhající válce se duel odehraje v Košicích, kde soupeř z Kryvého Rihu nastupuje v azylu k mezinárodním utkáním.

Kryvbas byl v minulém ročníku ukrajinské ligy třetí. Dlouho také proháněl oba favority Šachtar Doněck i Dynamo Kyjev. Do Evropy vrací po nekonečných čtyřiadvaceti letech. Tehdy předchůdce současného Kryvbasu dvakrát postoupil do Poháru UEFA, ale nikdy se nedostal dál než do prvního kola.

Plzeňští se s Kryvbasem utkali letos v lednu v zimní přípravě na soustředění ve Španělsku. Ukrajinského soupeře tehdy porazili s přehledem 3:0 po dvou brankách Tomáše Chorého, který v létě přestoupil do Slavie, a jednom gólu Robina Hranáče.

Odveta ve Štruncových sadech je na programu o týden později, tedy ve čtvrtek 15. srpna od 19 hodin.

Pokud Viktoria postoupí, čeká ji souboj v závěrečném play off o Evropskou ligu. Když selže, přesune se do stejného kola v Konferenční lize, kde bude mít tedy ještě jeden pokus o podzimní účast v pohárech.

Konferenční liga

Oba zástupci už prošli druhým předkolem a vybojovali cenné body do koeficientu. Baník Ostrava i Mladá Boleslav ale byly při losu třetího předkola nenasazené, a tak je čekají papírově silnější soupeři.

Možní soupeři Baníku a Mladé Boleslavi (los v pondělí 5.8.) Konferenční liga (oba mezi nasazenými): Zrinjski Mostar/Botev Plovdiv,

Maribor/Vojvodina Novi Sad,

Servette Ženeva/Braga,

Hajduk Split/Ružomberok,

Osijek/Zira,

Lugano/Partizan Bělehrad,

Spartak Trnava/Wisla Krakov,

Ararat-Armenia/Puskas Akadémia,

Kilmarnock/Tromsö,

Saint Mirren/Brann,

St. Gallen/Slask Vratislav,

Drita/Auda,

Panathinaikos/Ajax,

Häcken/Paide,

Pafos/CSKA Sofia 1948,

Paks/Mornar,

Elfsborg/Rijeka,

Sabah/St. Patrick´s Athletic.

Ostravský Baník narazí na FC Kodaň, s nímž se utká v Dánsku už ve středu od 19 hodin. Narazí na klub, který loni ve třetím předkole Ligy mistrů vyřadil pražskou Spartu v penaltovém rozstřelu a který nakonec postoupil až do osmifinále této soutěže, v níž padl s Manchesterem City.

Odveta v Ostravě je na programu příští týden ve čtvrtek, tedy 15. srpna od 19 hodin.

V případě postupu jde Baník do závěrečného play off o Konferenční ligu, kde by převzal koeficient silnějšího týmu a byl by nasazený. Když vypadne, tak v evropských pohárech končí.

Úplně stejně to má také Mladá Boleslav, která se střetne doma ve čtvrtek od 19 hodin s izraelským Hapoelem Beer Sheva. Ten v předchozí fázi vyřadil bulharský celek Černo More těsně 0:0 a 2:1, v minulé sezoně izraelské ligy skončil na třetím místě.

Odvetu si oba soupeři zahrají o týden později, tedy 15. srpna od 19 hodin. Kvůli konfliktu v Izraeli klub musí nastoupit v azylu v bulharské Loveči.