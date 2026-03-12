Vitík byl u remízy Boloně s AS Řím, Emery slavil stou výhru na lavičce Aston Villy

Boloňu poslal do vedení krátce po přestávce obstřelem Bernardeschi, italské derby ale nakonec skončilo nerozhodně. V 71. minutě srovnal Pellegrino. Vitík, který po Novém roce patří většinou do základní sestavy, nastoupil do hry v 84. minutě. Boloňa poprvé v klubové historii protáhla sérii neporazitelnosti na 10 utkání evropských pohárů.
Panathinaikos hrál od 59. minuty bez vyloučeného Zarúrího, Betis ale přesilovku nevyužil a v závěru inkasoval po Tabordově penaltě. Za faul navíc Llorente viděl druhou žlutou kartu. Řecký celek v součtu s úspěšným penaltovým rozstřelem v Plzni vyhrál šestý soutěžní zápas za sebou.
Zápas Lille - Aston Villa rozhodl jediným gólem v 61. minutě Watkins, jenž netypickou hlavičkou přehodil brankáře Özera. Trenér Emery zaznamenal 100. výhru na lavičce anglického celku, stačilo mu k tomu 181 soutěžních duelů, což je nový rekord klubu.
61. Watkins
Özer – Santos (65. Meunier), Mbemba, Mándí, Perraud – Mukau (65. Correia), André (46. Bouaddi), bin Tálib – Perrin (52. Fernandez-Pardo), Giroud, Haraldsson.
E. Martínez – Bogarde, Konsa, Torres, Digne – Sancho (83. Maatsen), Luiz (77. McGinn), Onana, Rogers (90. Elliott) – Watkins (77. Abraham), Buendía (83. Bailey).
Bodart, Mezrouk – Ngoy, Alexsandro, N. Edjouma, Verdonk, Diaoune, Boussadia.
Bizot, J. Wright – Mings, A. García, Lindelöf.
90+2. Digne
50. Bernardeschi
71. Pellegrini
Skorupski – João Mário (84. Zortea), Casale (84. Vitík), Lucumi, J. Miranda (79. Lykogiannis) – L. Ferguson (C), Freuler, Pobega – Bernardeschi, S. Castro (79. Dallinga), J. Rowe (71. Cambiaghi).
Svilar – Ghilardi, Ndicka, Çelik (66. Hermoso) – Rensch (58. Tsimikas), Pisilli, el-Ajnawí (66. Pellegrini), França – Cristante (C) – Malen, Zaragoza (46. Vaz).
Ravaglia – Moro, Orsolini, Heggem, Odgaard, Sohm, B. Domínguez.
De Manzi, Gollini – Koné, Ziolkowski, El Shaarawy.
13. J. Miranda, 47. João Mário, 57. Casale
15. França, 67. Cristante
Rozhodčí: Sven Jablonski (GER). Asistenti: Eduard Beitinger (GER), Lasse Koslowski (GER). Čtvrtý rozhodčí: Harm Osmers (GER). VAR: Bastian Dankert (GER). AVAR: Robert Schröder (GER)
40. Undav
21. Moffi
27. Mora
Nübel – Nartey (71. Jaquez), Jeltsch (71. Führich), Chabot, Hendriks – Karazor (C) (84. Mittelstädt), Stiller – el-Chanús, Undav, Leweling – Demirović (63. Tomás).
D. Costa (C) – A. Costa, T. Silva, Bednarek, Sanusi – Fofana (80. A. Varela), Rosario, Mora (58. Froholdt) – W. Gomes (69. Veiga), Moffi (58. Gül), Sainz (58. Pepê).
Bredlow, Hellstern – Al-Dakhil, Assignon, Búanání, Andrés.
Ramos, J. Costa – Kiwior, Prpić, M. Fernandes, Andrade, Moura.
48. Jeltsch, 90+3. el-Chanús
45+3. W. Gomes, 65. T. Silva, 86. A. Varela, 90+4. Sanusi
Rozhodčí: Donatas Rumšas – Aleksandr Radiuš, Dovydas Sužiedėlis
Počet diváků: 60000
88. Taborda
Lafont – Calabria, S. Ingason (C), Katris – Zarúrí, R. Sanches, Gnezda Čerin (83. Siopis), Kyriakopoulos – Taborda (90+4. Valencia), Tetteh (83. Świderski), Pellistri (90+2. Djuričić).
P. López – Ruibal (C), Llorente, Natan (46. Valentín Gómez), R. Rodríguez (69. Firpo) – Altimira (78. Deossa), Fornals (89. Bartra), Roca – Antony, C. Hernández, Ezalzúlí (68. Riquelme).
Kotsaris, Geitonas – Chirivella, Vyntra, Pantović.
Valles, Adrián – Bellerín, Ávila, Bakambu, Fidalgo, P. García.
49. Zarúrí
17. Natan, 66. Llorente, 75. Firpo
59. Zarúrí
87. Llorente
Rozhodčí: Marciniak (POL) – Listkiewicz (POL), Kupsik (POL)
25. Rueda
Radu – J. Rodríguez, Starfelt, Alonso – Rueda, Vecino, Moriba, Mingueza – Aspas (C), Iglesias, Swedberg.
Greif – Kango, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tolisso (C), Morton – Endrick, Nartey, Abner – Jaremčuk.
I. Villar – Aidoo, Carreira, Jutglà, Núñez, P. Durán, Ristić, Sotelo, H. Álvarez, C. Domínguez, F. López, El Abdellaoui.
Descamps, Konan – Mangala, Tessmann, Karabec, de Carvalho, Merah, Himbert, Goncalves, Hamdani.
20. Iglesias
34. Kango
Rozhodčí: Lambrechts – de Weirdt, Hillaert (vš. BEL)
32. Kanichowsky
Gróf – I. Cissé (C), Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Abú Fání, Kanichowsky, Zachariassen, O'Dowda – Joseph, Yusuf.
Horníček – Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi, Lelo – Moutinho, Grillitsch, Dorgeles – Horta (C), Zalazar – P. Victor.
Á. Varga, Toth – Keïta, Levi, Kovačević, Cadu, Szalai, Gruber, Romão, Madarász, Nagy.
Sá, Carvalho – el-Wazání, Merheg, Oliveira, Moscardo, Gorby, Tiknaz, Navarro, Da Rocha, Rodrigues, G. Martínez.
25. Zachariassen
Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (SCO).
Sels – Aina, Cunha (9. Milenković), Morato, Murillo – Gibbs-White (C), Anderson, N. Domínguez – Hutchinson, Jesus, Hudson-Odoi.
Ólafsson – Diao, Erlić, Bech Sørensen (C), Victor Bak Jensen – Castillo, Billing, Bravo – Mbabu, Brumado, Şimşir.
Gunn, Willows – Abbott, Bakwa, Lucca, McAtee, I. Sangaré, Williams, Yates.
Lössl, Ugboh – Byskov, Chilufya, Čo Kju-song, Gabriel, I Han-pom, Zé, Uhre.
33. Morato
Rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Kordež (vš. SVN)
24. el-Wáhdí
T. Lawal – el-Wáhdí, Kongolo, Smets, Kayembe – Heymans, Heynen (C), Bangoura – Karetsas – Bibout, Adedeji-Sternberg.
Atubolu – Treu, Ginter, Ogbus, Günter (C) – Osterhage, Manzambi – Beste, Suzuki, Grifo – Matanović.
Van Crombrugge – Sadick, Steuckers, Itō, Sor, Medina, Sattlberger, Nkuba, Mirisola, Jokojama, Palacios, Erabi.
Müller, Huth – Lienhart, Jung, Scherhant, Höler, Kübler, Irié, Höfler, Makengo, Steinmann, Tarnutzer.
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin (ENG)