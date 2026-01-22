Šulc přihrál v Evropské lize na vítězný gól Lyonu, vyhrála i Aston Villa

Fotbalisté Olympique Lyon zvítězili v 7. kole Evropské ligy v Bernu 1:0 a zajistili si postup do osmifinále. K šesté výhře francouzského týmu přispěl asistencí Pavel Šulc. Osmnáct bodů a jisté osmifinále má před závěrečným kolem také druhá Aston Villa, která vyhrála v Istanbulu nad Fenerbahce 1:0. Dalších devět zápasů začalo ve 21:00.
Pavel Šulc (vlevo) z Lyonu a Alvyn Sanches z Young Boys Bern.

Pavel Šulc (vlevo) z Lyonu a Alvyn Sanches z Young Boys Bern. | foto: Reuters

Adam Karabec z LYonu se snaží projít přes Sandra Laupera z Young Boys.
Adam Karabec z Lyonu elegantně vede míč na hřišti Young Boys Bern.
Jadon Sancho z Aston Villy bojuje s hráči z Fenerbahce.
Milan Škriniar z Fenerbahce odvrací míč před dotírajícím Olliem Watkinsem z...
8 fotografií

Lyon vyhrál napříč soutěžemi sedmý zápas v řadě a Šulc během této série vstřelil sedm ze 14 branek. I v Bernu měl na vítězství lví podíl. Oba týmy už se chystaly na konci prvního dějství do šaten, když se české ofenzivní záložník protáhl mezi dvěma protihráči. Od zadní čáry poslal centr, který brankář Keller jen vyrazil, a Angličan Maitland-Niles mezi zkoprnělými zadáky pohotově skóroval.

Adam Karabec z Lyonu elegantně vede míč na hřišti Young Boys Bern.

Celý zápas odehrál i Adam Karabec. Na druhé straně byl Dominik Pech, který je v Young Boys na hostování ze Slavie, jen na lavičce. Výhru Lyonu málem sebral Sanches, který nejprve trefil břevno a pak jeho gól zrušil videorozhodčí pro ofsajd.

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, přišli o ni v samém závěru

Aston Villa potvrdila roli největšího favorita sázkových kanceláří na zisk druhé evropské trofeje. Jediný gól v Istanbulu vsítil Sancho, někdejší velký talent, který se v této sezoně trápí a mezi střelce se zapsal poprvé od letního příchodu na hostování z Manchesteru United. Španělský trenér Unai Emery jako první odkoučoval 100. zápas v Evropské lize a po třech triumfech se Sevillou a jednom s Villarrealem by ji letos rád vyhrál popáté.

Jadon Sancho z Aston Villy bojuje s hráči z Fenerbahce.

Blízko k šesté výhře byl i Midtjylland, stále bez zraněného Adama Gabriela. Ve skandinávském derby v Bergenu třikrát vedl, ale domácí pokaždé vyrovnali, naposledy z penalty v desáté minutě nastavení. Tým, který se do hlavní soutěže prokousal přes tři předkola, je velkým překvapením a se šestnácti góly má nejproduktivnější útok v soutěži.

Betis Sevilla přišel o neporazitelnost na hřišti PAOK Soluň. Řecký tým vyhrál 2:0, brankáře Jiřího Pavlenku nepustila na trávník naražená žebra. Bez porážky je po sedmi zápasech vedle Plzně jen Freiburg, který se po výhře nad Maccabi Tel Aviv 1:0 posunul na třetí příčku.

Reo Hatate (vpravo) a Sebastian Tounekti z Celtiku se radují z branky na hřišti Boloni.

Celtic Glasgow v prosinci prohrál doma s AS Řím 0:3, ale na dalšího soupeře ze Serie A si vyšlápl. V Boloni, kde byl Martin Vitík jen mezi náhradníky, vedl skotský tým už 2:0. První gól padl po chybě polského brankáře Skorupského a japonské spolupráci, Maeda přihrál a Hatate zakončil do prázdné branky. Střelec si už v prvním poločase pokazil den vyloučením, ale hosté i v deseti přidali druhý gól zásluhou Američana Trustyho. Až po změně stran domácí početní převahu proměnili ve vyrovnání.

Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Ferencváros Ferencváros : Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény 0:0 (0:0)
Sestavy:
Gróf – I. Cissé (C), Raemaekers, Szalai – Makreckis, Levi, Romão, Kanichowsky, Cadu – Yusuf, Zachariassen.
Sestavy:
Lafont – Calabria, Palmer-Brown, Ingason, Touba – R. Sanches, Chirivella, Kyriakopoulos – Bakasetas (C), Świderski, Pellistri.
Náhradníci:
Szécsi, Toth – Golik, Gruber, Joseph, Lakatos, Lisztes, Madarász, Nagy, Ötvös.
Náhradníci:
Kotsaris, Geitonas – Gnezda Čerin, Kotsiras, Pantović, Siopis, Taborda, Zarúrí, Katris.
Žluté karty:
Žluté karty:
40. Bakasetas

Rozhodčí: Balakin – Berkut, Matyash (UKR)

Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
OGC Nice OGC Nice : Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 2:0 (2:0)
Góly:
10. Vanhoutte
41. Gouveia
Góly:
Sestavy:
Dupé (C) – Peprah Oppong, Bah, Mantsounga, Abdí – Vanhoutte, Samed – Cho, Louchet, Gouveia – Omoruyi.
Sestavy:
De Busser – Deijl (C), Meulensteen, Kramer, James – Linthorst, Twigt – Sivertsen, Breum, Suray – Edvardsen.
Náhradníci:
Żelazowski, Youst – Clauss, Dante, Ndombèlé, Sanson, Boudache, Brignone, Everton, Telusson.
Náhradníci:
Jansen, Plogmann, Verdoni – Adelgaard, O. Boakye, Dirksen, Goudmijn, Margaret, Rahmouni, Stokkers, van Zwam.
Žluté karty:
Žluté karty:
27. Twigt

Rozhodčí: Derevinskyi – Myronov, Grushko (UKR)

Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 18:45
PAOK Soluň PAOK Soluň : Real Betis Real Betis 2:0 (0:0)
Góly:
67. A. Živković
86. Giakoumakis
Góly:
Sestavy:
Tsiftsis – Jonjoe Kenny, Kędziora, Michailidis, Rahman – Ozdojev (88. Mady Camara), Meïté – A. Živković (C), Pelkas (54. Konstantelias), Taison (83. Despodov) – Giakoumakis (88. Mythou).
Sestavy:
López – Ortiz, Llorente, Valentín Gómez, R. Rodríguez – Altimira (62. Roca), Fornals (62. Lo Celso, 68. D. Pérez), Deossa – P. García (68. Morante), Ávila, Ruibal (C) (54. Ezalzúlí).
Náhradníci:
Monastirlis, Pavlenka – Bianco, Chatsidis, Lovren, Sastre, G. Taylor, Vogliacco.
Náhradníci:
Adrián, Valles – Bartra, Corralejo, De Roa, Natan, Marina.
Žluté karty:
26. Pelkas, 51. Ozdojev, 85. A. Živković, 85. Michailidis
Žluté karty:
44. Altimira, 85. López

Rozhodčí: Sozza – Tegoni, Baccini (ITA)

Počet diváků: 22221

Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 18:45
Young Boys Bern Young Boys Bern : Olympique Lyon Olympique Lyon 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
45+1. Maitland-Niles
Sestavy:
Keller – Janko (80. Andrews), Wüthrich, Lauper, Benito /C/ – Raveloson, Fernandes (80. Gigović) – Maleš (71. Fassnacht), Sanches (71. Monteiro), Virginius (80. Bedia) – Córdova.
Sestavy:
Descamps – Maitland-Niles, Kluivert, Mata /C/, Tagliafico (46. Mangala) – Merah (77. Himbert), Tessmann, Morton (90+1. de Carvalho) – Karabec, Šulc (90+1. Goncalves), Moreira (77. Tolisso).
Náhradníci:
Lindner, Marzino – Mambwa, Smith, Pech, Dalipi.
Náhradníci:
Greif, Diarra – Molébé, Gomes.
Žluté karty:
83. Raveloson, 90+2. Lauper, 90+2. Benito
Žluté karty:
82. Kluivert, 83. Morton, 90+5. de Carvalho

Rozhodčí: Ağayev – Zeynalov, Amirali (AZE)

Počet diváků: 19239

Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 21:55
zápas probíhá
FC Utrecht FC Utrecht : KRC Genk KRC Genk 0:0 (-:-)
Sestavy:
Brouwer – Vesterlund, Didden, Eerdhuijzen, Murkin – Engwanda, de Wit (C), Bozdogan – M. Rodríguez, Haller, Cathline.
Sestavy:
Lawal – el-Wáhdí, Sadick, Smets, Medina – Karetsas, Heynen (C), Heymans, Sor – Itō, Bibout.
Náhradníci:
Barkas, Gadellaa – Horemans, van der Hoorn, van den Berg, A. Blake, al-Karúání, Viergever, El Arguioui, van Ommeren, Menzo.
Náhradníci:
Van Crombrugge, Stevens – Steuckers, O Hjon-gju, Bangoura, Sattlberger, Nkuba, Mirisola, Palacios, Kongolo, De Wannemacker, Erabi.

Rozhodčí: Rob Hennessy (IRL). Asistenti: Dermot Broughton (IRL), Emmett Dynan (IRL). Čtvrtý rozhodčí: Kevin O'Sullivan (IRL). VAR: Andrew Dallas (SCO). AVAR: Michael Salisbury (ENG)

Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 18:45
Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul : Aston Villa Aston Villa 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
25. Sancho
Sestavy:
Ederson – Semedo (56. Demir), Škriniar (C), Oosterwolde, Müldür – Asensio, Yüksek (73. E. Álvarez), Fred – Nene (56. Talisca), J. Durán, Aktürkoğlu.
Sestavy:
Bizot – Cash (74. Maatsen), Lindelöf, Mings (C), Digne – Bogarde, Tielemans (90+2. Hemmings) – Sancho (74. A. García), Buendía (74. Onana), Rogers (74. Guessand) – Watkins.
Náhradníci:
Çetin, Biterge – Söyüncü, Aydın, Karataş.
Náhradníci:
Proctor, J. Wright – Konsa, Torres, Jimoh, Young.
Žluté karty:
44. Nene, 45. Oosterwolde, 79. Müldür, 88. Škriniar
Žluté karty:
53. Digne, 78. Lindelöf, 89. Tielemans, 90+5. Bogarde, 90+8. Guessand

Rozhodčí: Godinho – Teixeira, Almeira (všichni POR)

Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 18:45
Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam : Sturm Graz Sturm Graz 3:0 (1:0)
Góly:
5. Watanabe
68. Hádž Músa
90. Borges
Góly:
Sestavy:
Wellenreuther (C) – Lotomba, Ahmedhodžić, Watanabe, Bos (61. Plug) – Valente, Steijn (79. Larin), Hwang In-pom (79. Targhalín) – Hádž Músa (71. Sauer), Ueda (61. van Persie), Borges.
Sestavy:
Chudjakov – Malič (79. Mitchell), Aiwu, Oermann, Karić – Stankovič (C), Weinhandl (74. Rózga) – Horvat (79. Beganovic), Kiteišvili – Jatta (58. Kayombo), Malone (79. Hödl).
Náhradníci:
Berger, Bossin – C. Tengstedt, Sliti, van den Elshout, Agboluaje.
Náhradníci:
Bignetti, Lorenz – Bendra, Beck, Hierländer, Haider, Geyrhofer.
Žluté karty:
30. Hádž Músa, 37. Hwang In-pom
Žluté karty:
39. Malič

Rozhodčí: Umut Meler (TUR). Asistenti: Abdullah Özkara (TUR), Bersan Duran (TUR). Čtvrtý rozhodčí: Cihan Aydın (TUR). VAR: Tiago Martins (POR). AVAR: Christian Dingert (GER)

Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 18:45
Boloňa Boloňa : Celtic Glasgow Celtic Glasgow 2:2 (0:2)
Góly:
59. Dallinga
72. J. Rowe
Góly:
6. Hatate
41. Trusty
Sestavy:
Skorupski – Zortea, Casale (85. Lykogiannis), Heggem, Miranda – L. Ferguson (C) (73. Cambiaghi), Moro, Pobega (56. Odgaard) – J. Rowe, Dallinga, B. Domínguez (73. Orsolini).
Sestavy:
Schmeichel – Donovan (77. Ralston), Trusty, Scales, Tierney – McGregor, Hatate, Engels (87. Bernardo) – Jang Hjon-čun (77. Johnny Kenny), Maeda, Tounekti (46. Nygren).
Náhradníci:
Ravaglia, Pessina – E. Holm, Vitík, Baroncioni, Lai, Castaldo, Negri.
Náhradníci:
Sinisalo, Doohan – Balikwisha, McCowan, Murray, Forrest, Isiguzo, Mcardle.
Žluté karty:
39. J. Miranda
Žluté karty:
27. Maeda, 31. Hatate
Červené karty:
Červené karty:
34. Hatate

Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis

Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Glasgow Rangers Glasgow Rangers : Ludogorec Razgrad Ludogorec Razgrad 1:0 (1:0)
Góly:
33. Diomande
Góly:
Sestavy:
Butland (C) – Aarons, Djiga, Fernandez, Meghoma – Raskin, Diomande – Moore, Aasgaard, Gassama – Chermiti.
Sestavy:
Bonmann – Son, Almeida, Verdon, Nedjalkov (C) – Naressi, D. Duarte, Stanić – C. Vidal, Bile, Marcus.
Náhradníci:
Kelly, K. Wright – Adamson, Antman, Danilo, Curtis, Gentles, Rothwell, Miovski, Stewart, Tavernier.
Náhradníci:
Christov, Padt – Andersson, Čočev, Kaloč, Ivanov, Machado, Nachmias, Penev, Šiškov, Tekpetey.

Rozhodčí: Lukjančukas -Mirauskas,Stepanovas

Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Red Bull Salcburk Red Bull Salcburk : FC Basilej FC Basilej 3:0 (3:0)
Góly:
4. Alajbegović
13. Alajbegović
35. Krätzig
Góly:
Sestavy:
Schlager – Krätzig, Schuster, Gadou, Trummer – Bidstrup, Diabaté, Kitano – Alajbegović, Vertessen, Baidoo.
Sestavy:
Hitz – Vouilloz, Adjetey, Daniliuc, Schmid – Bačanin, L. Leroy – Agbonifo, Shaqiri, Traoré – Eduardo.
Náhradníci:
Zawieschitzky – Aguilar, Bischoff, Diambou, Kjaergaard, Lainer, Konaté, Onisiwo, Lukič, Rasmussen, Yeo, Terzić.
Náhradníci:
Pfeiffer, Salvi – Akahomen, M. Cissé, Ajeti, Zé, Kacuri, Koindredi, Otele, Rüegg, Šotiček.
Žluté karty:
45. Kitano
Žluté karty:
37. Agbonifo, 40. Bačanin

Rozhodčí: Anastasios Papapetrou – Trýfon Petrópoulos, Iordánis Aptósoglou

Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 18:45
Brann Bergen Brann Bergen : FC Midtjylland FC Midtjylland 3:3 (1:2)
Góly:
19. N. Holm
68. Kornvig
90+10. Soltvedt
Góly:
6. Billing
31. Brumado
70. Erlić
Sestavy:
Dyngeland – De Roeve, Knudsen, N. Boakye, Dragsnes (76. Soltvedt) – Kornvig, Sørensen, Pedersen (76. Finne) – Mathisen, N. Holm, Haaland (59. Myhre).
Sestavy:
Ólafsson – I Han-pom, Erlić, Bech Sørensen, Victor Bak Jensen – Castillo, Byskov (63. Osorio), Billing (52. Bravo), Şimşir (85. Chilufya) – Čo Kju-song, Brumado.
Náhradníci:
Klausen – Eikrem, Hansen, Lægreid, Remmem, Sande.
Náhradníci:
Ugboh, Lössl – D. Silva, Diao, Djabi, Konteh, Mbabu.
Žluté karty:
Žluté karty:
49. Billing, 65. Osorio
Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
AS Řím AS Řím : Stuttgart Stuttgart 1:0 (1:0)
Góly:
40. Pisilli
Góly:
Sestavy:
Svilar – Çelik, Ziolkowski, Ghilardi – Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas – Soulé, Pellegrini (C) – E. Ferguson.
Sestavy:
Nübel – Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks – Karazor (C), Andrés – Leweling, Führich, Mittelstädt – Undav.
Náhradníci:
De Manzi, Gollini – Cristante, Dybala, G. Mancini, Ndicka, França.
Náhradníci:
Bredlow, Hellstern – Búanání, Ćatović, Demirović, Herwerth, Olivier, Vagnoman.
Žluté karty:
Žluté karty:
18. Mittelstädt

Rozhodčí: Brooks – Bennett, Davies

Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 18:45
Freiburg Freiburg : Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 1:0 (0:0)
Góly:
82. Matanović
Góly:
Sestavy:
Atubolu – Treu, Ginter, Rosenfelder, Günter (C) – Eggestein, Osterhage – Beste (79. Irié), Suzuki (79. Manzambi), Scherhant (79. Grifo) – Matanović (90. Höler).
Sestavy:
Mišpati – Ben Hamo, Šlomo, Heitor, Revivo – Ben Harush, Lederman (78. Sissokho), Peretz (C) (63. Andrade) – Noy (88. Šahar), Abu Farchi (63. Malede), Jehezkel (63. H. Varela).
Náhradníci:
Müller, Huth – Jung, Kübler, Adamu, Höfler, Makengo, Ogbus.
Náhradníci:
Gerafi, Melika – Weinberg, Ben Simon, Magor, Asres, Zafrani.
Žluté karty:
Žluté karty:
45. Lederman, 64. Jehezkel, 69. Andrade

Rozhodčí: Al-Hakim – Culum, Klyver (SWE)

Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 18:45
Malmö FF Malmö FF : Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
16. Kostov
Sestavy:
Ellborg – Johan Karlsson, P. Jansson (C), Rösler, Busanello – Bolin (72. Ali), Lundbergh (72. Johnsen), Busuladžić, Skogmar (62. Christiansen) – Botheim (62. Hakšabanović), Ekong (84. Gudjohnsen).
Sestavy:
Matheus – Sol Jong-u, Rodrigão, Veljković, Tiknizjan – Kostov (89. Händel), Elšnik, Krunić, Lučić (75. Stanković) – Arnautović (75. B. Duarte), Katai (C) (75. Ivanić).
Náhradníci:
Olsen – Djurić, Lewicki, Pålsson, Ponnert Hidalgo, Sigurdsson, Soumah.
Náhradníci:
Glazer, Guteša – Leković, Avdić, Gudelj, Bajo, Milson, Radonjić.
Žluté karty:
55. Busanello, 83. Ekong
Žluté karty:
72. Lučić

Rozhodčí: S. Stegemann – Ch. Günsch, M. Achmüller

Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
SC Braga SC Braga : Nottingham Nottingham 0:0 (0:0)
Sestavy:
Horníček – Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakaté – Rodrigues, Grillitsch, Gorby, Arrey-Mbi – G. Martínez, Navarro, Horta (C).
Sestavy:
Sels – Savona, Milenković, Morato, Aina – Bakwa, Yates (C), Luiz, McAtee, Ndoye – Gibbs-White.
Náhradníci:
Bellaarouch, Sá – Aragão, Da Rocha, Dorgeles, Moscardo, Lelo, Moutinho, Oliveira, P. Victor, Vidigal, Carvalho.
Náhradníci:
Gunn, Willows – Abbott, Anderson, N. Domínguez, Hammond, Hudson-Odoi, I. Sangaré, Sinclair, Thompson, Whitehall, Williams.
Žluté karty:
8. Niakaté
Žluté karty:

Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj

Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Celta Vigo Celta Vigo : Lille Lille 1:0 (1:0)
Góly:
1. Swedberg
Góly:
Sestavy:
Radu – J. Rodríguez, Starfelt, Alonso, Rueda – Sotelo, Román, Mingueza – Aspas (C), Iglesias, Swedberg.
Sestavy:
Özer – Meunier, Ngoy, Alexsandro, Perraud – Broholm, Mukau, bin Tálib (10. Mándí), Correia – Haraldsson – Giroud (C).
Náhradníci:
I. Villar – Carreira, Jutglà, Cervi, Fernández, Zaragoza, P. Durán, Ristić, H. Álvarez, Lago, El Abdellaoui, Burcio.
Náhradníci:
Bodart, Sajous – Fernandez-Pardo, Mbemba, Santos, Verdonk, Diaoune, Goffi, Baret, Boussadia.
Žluté karty:
31. Alonso, 33. Mingueza
Žluté karty:
32. Ngoy, 40. Mándí
Červené karty:
29. Sotelo
Červené karty:

Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelmann (GER)

Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Dinamo Záhřeb Dinamo Záhřeb : FCSB FCSB 2:1 (2:1)
Góly:
7. Bakrar
11. Beljo
Góly:
42. Bîrligea
Sestavy:
Filipović – Galešić, S. Domínguez, McKenna, Goda – Zajc, Mišić (C) – Bakrar, Ljubičić, Hoxha – Beljo.
Sestavy:
Târnovanu – Graovac, Ngezana, Dawa, Radunović – Alhassan, Lixandru – Miculescu, Olaru (C), Cisotti – Bîrligea.
Náhradníci:
Nevistić – Perez Vinlöf, Mikić, Théophile-Catherine, G. Villar, Stojković, Vidović, Soldo, Mudražija, Kulenović, Topič, C. Varela.
Náhradníci:
Udrea, Zima – Crețu, Pantea, Toma, O. Popescu, Alibec, Politic, Thiam.
Žluté karty:
28. Ljubičić
Žluté karty:
24. Bîrligea

Rozhodčí: van der Eijk – Bluemink, de Groot (NED)

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 7 6 0 1 14:3 18
2. Aston VillaAston Villa 7 6 0 1 11:4 18
3. FreiburgFreiburg 7 5 2 0 10:3 17
4. FC MidtjyllandMidtjylland 7 5 1 1 16:8 16
5. FerencvárosFerencváros 6 4 2 0 11:6 14
5. Real BetisBetis 7 4 2 1 11:6 14
7. FC PortoPorto 7 4 2 1 10:6 14
8. SC BragaBraga 6 4 1 1 10:5 13
9. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 7 4 1 2 6:5 13
10. StuttgartStuttgart 6 4 0 2 12:5 12
11. PAOK SoluňPAOK 7 3 3 1 15:10 12
12. AS ŘímAS Řím 6 4 0 2 10:5 12
13. BoloňaBoloňa 7 3 3 1 11:7 12
14. NottinghamNottingham 6 3 2 1 11:6 11
15. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 2 5 0 7:3 11
16. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 7 3 2 2 9:6 11
17. Panathinaikos AtényPanathinaikos 6 3 1 2 9:7 10
18. KRC GenkGenk 6 3 1 2 7:6 10
19. Celta VigoCelta Vigo 6 3 0 3 12:9 9
20. LilleLille 6 3 0 3 10:7 9
21. Brann BergenBrann 7 2 3 2 9:10 9
22. Young Boys BernYoung Boys 7 3 0 4 8:13 9
23. Celtic GlasgowCeltic 7 2 2 3 9:13 8
24. Ludogorec RazgradLudogorec 6 2 1 3 11:14 7
25. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 6 2 1 3 8:13 7
26. FC BasilejBasilej 6 2 0 4 8:9 6
27. Feyenoord RotterdamFeyenoord 7 2 0 5 10:13 6
28. FCSBFCSB 6 2 0 4 7:11 6
29. Go Ahead EaglesGA Eagles 6 2 0 4 5:11 6
30. Sturm GrazSturm Graz 7 1 1 5 4:11 4
31. Red Bull SalcburkRB Salcburk 6 1 0 5 5:11 3
32. FC UtrechtUtrecht 6 0 1 5 3:9 1
33. Glasgow RangersRangers 6 0 1 5 3:11 1
34. Malmö FFMalmö 7 0 1 6 3:13 1
35. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 7 0 1 6 2:19 1
36. OGC NiceNice 6 0 0 6 4:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

