Šulc přihrál v Evropské lize na vítězný gól Lyonu, vyhrála i Aston Villa

Lyon vyhrál napříč soutěžemi sedmý zápas v řadě a Šulc během této série vstřelil sedm ze 14 branek. I v Bernu měl na vítězství lví podíl. Oba týmy už se chystaly na konci prvního dějství do šaten, když se české ofenzivní záložník protáhl mezi dvěma protihráči. Od zadní čáry poslal centr, který brankář Keller jen vyrazil, a Angličan Maitland-Niles mezi zkoprnělými zadáky pohotově skóroval.
Celý zápas odehrál i Adam Karabec. Na druhé straně byl Dominik Pech, který je v Young Boys na hostování ze Slavie, jen na lavičce. Výhru Lyonu málem sebral Sanches, který nejprve trefil břevno a pak jeho gól zrušil videorozhodčí pro ofsajd.
|
Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, přišli o ni v samém závěru
Aston Villa potvrdila roli největšího favorita sázkových kanceláří na zisk druhé evropské trofeje. Jediný gól v Istanbulu vsítil Sancho, někdejší velký talent, který se v této sezoně trápí a mezi střelce se zapsal poprvé od letního příchodu na hostování z Manchesteru United. Španělský trenér Unai Emery jako první odkoučoval 100. zápas v Evropské lize a po třech triumfech se Sevillou a jednom s Villarrealem by ji letos rád vyhrál popáté.
Blízko k šesté výhře byl i Midtjylland, stále bez zraněného Adama Gabriela. Ve skandinávském derby v Bergenu třikrát vedl, ale domácí pokaždé vyrovnali, naposledy z penalty v desáté minutě nastavení. Tým, který se do hlavní soutěže prokousal přes tři předkola, je velkým překvapením a se šestnácti góly má nejproduktivnější útok v soutěži.
Betis Sevilla přišel o neporazitelnost na hřišti PAOK Soluň. Řecký tým vyhrál 2:0, brankáře Jiřího Pavlenku nepustila na trávník naražená žebra. Bez porážky je po sedmi zápasech vedle Plzně jen Freiburg, který se po výhře nad Maccabi Tel Aviv 1:0 posunul na třetí příčku.
Celtic Glasgow v prosinci prohrál doma s AS Řím 0:3, ale na dalšího soupeře ze Serie A si vyšlápl. V Boloni, kde byl Martin Vitík jen mezi náhradníky, vedl skotský tým už 2:0. První gól padl po chybě polského brankáře Skorupského a japonské spolupráci, Maeda přihrál a Hatate zakončil do prázdné branky. Střelec si už v prvním poločase pokazil den vyloučením, ale hosté i v deseti přidali druhý gól zásluhou Američana Trustyho. Až po změně stran domácí početní převahu proměnili ve vyrovnání.
Gróf – I. Cissé (C), Raemaekers, Szalai – Makreckis, Levi, Romão, Kanichowsky, Cadu – Yusuf, Zachariassen.
Lafont – Calabria, Palmer-Brown, Ingason, Touba – R. Sanches, Chirivella, Kyriakopoulos – Bakasetas (C), Świderski, Pellistri.
Szécsi, Toth – Golik, Gruber, Joseph, Lakatos, Lisztes, Madarász, Nagy, Ötvös.
Kotsaris, Geitonas – Gnezda Čerin, Kotsiras, Pantović, Siopis, Taborda, Zarúrí, Katris.
40. Bakasetas
Rozhodčí: Balakin – Berkut, Matyash (UKR)
10. Vanhoutte
41. Gouveia
Dupé (C) – Peprah Oppong, Bah, Mantsounga, Abdí – Vanhoutte, Samed – Cho, Louchet, Gouveia – Omoruyi.
De Busser – Deijl (C), Meulensteen, Kramer, James – Linthorst, Twigt – Sivertsen, Breum, Suray – Edvardsen.
Żelazowski, Youst – Clauss, Dante, Ndombèlé, Sanson, Boudache, Brignone, Everton, Telusson.
Jansen, Plogmann, Verdoni – Adelgaard, O. Boakye, Dirksen, Goudmijn, Margaret, Rahmouni, Stokkers, van Zwam.
27. Twigt
Rozhodčí: Derevinskyi – Myronov, Grushko (UKR)
67. A. Živković
86. Giakoumakis
Tsiftsis – Jonjoe Kenny, Kędziora, Michailidis, Rahman – Ozdojev (88. Mady Camara), Meïté – A. Živković (C), Pelkas (54. Konstantelias), Taison (83. Despodov) – Giakoumakis (88. Mythou).
López – Ortiz, Llorente, Valentín Gómez, R. Rodríguez – Altimira (62. Roca), Fornals (62. Lo Celso, 68. D. Pérez), Deossa – P. García (68. Morante), Ávila, Ruibal (C) (54. Ezalzúlí).
Monastirlis, Pavlenka – Bianco, Chatsidis, Lovren, Sastre, G. Taylor, Vogliacco.
Adrián, Valles – Bartra, Corralejo, De Roa, Natan, Marina.
26. Pelkas, 51. Ozdojev, 85. A. Živković, 85. Michailidis
44. Altimira, 85. López
Rozhodčí: Sozza – Tegoni, Baccini (ITA)
Počet diváků: 22221
45+1. Maitland-Niles
Keller – Janko (80. Andrews), Wüthrich, Lauper, Benito /C/ – Raveloson, Fernandes (80. Gigović) – Maleš (71. Fassnacht), Sanches (71. Monteiro), Virginius (80. Bedia) – Córdova.
Descamps – Maitland-Niles, Kluivert, Mata /C/, Tagliafico (46. Mangala) – Merah (77. Himbert), Tessmann, Morton (90+1. de Carvalho) – Karabec, Šulc (90+1. Goncalves), Moreira (77. Tolisso).
Lindner, Marzino – Mambwa, Smith, Pech, Dalipi.
Greif, Diarra – Molébé, Gomes.
83. Raveloson, 90+2. Lauper, 90+2. Benito
82. Kluivert, 83. Morton, 90+5. de Carvalho
Rozhodčí: Ağayev – Zeynalov, Amirali (AZE)
Počet diváků: 19239
Brouwer – Vesterlund, Didden, Eerdhuijzen, Murkin – Engwanda, de Wit (C), Bozdogan – M. Rodríguez, Haller, Cathline.
Lawal – el-Wáhdí, Sadick, Smets, Medina – Karetsas, Heynen (C), Heymans, Sor – Itō, Bibout.
Barkas, Gadellaa – Horemans, van der Hoorn, van den Berg, A. Blake, al-Karúání, Viergever, El Arguioui, van Ommeren, Menzo.
Van Crombrugge, Stevens – Steuckers, O Hjon-gju, Bangoura, Sattlberger, Nkuba, Mirisola, Palacios, Kongolo, De Wannemacker, Erabi.
Rozhodčí: Rob Hennessy (IRL). Asistenti: Dermot Broughton (IRL), Emmett Dynan (IRL). Čtvrtý rozhodčí: Kevin O'Sullivan (IRL). VAR: Andrew Dallas (SCO). AVAR: Michael Salisbury (ENG)
25. Sancho
Ederson – Semedo (56. Demir), Škriniar (C), Oosterwolde, Müldür – Asensio, Yüksek (73. E. Álvarez), Fred – Nene (56. Talisca), J. Durán, Aktürkoğlu.
Bizot – Cash (74. Maatsen), Lindelöf, Mings (C), Digne – Bogarde, Tielemans (90+2. Hemmings) – Sancho (74. A. García), Buendía (74. Onana), Rogers (74. Guessand) – Watkins.
Çetin, Biterge – Söyüncü, Aydın, Karataş.
Proctor, J. Wright – Konsa, Torres, Jimoh, Young.
44. Nene, 45. Oosterwolde, 79. Müldür, 88. Škriniar
53. Digne, 78. Lindelöf, 89. Tielemans, 90+5. Bogarde, 90+8. Guessand
Rozhodčí: Godinho – Teixeira, Almeira (všichni POR)
5. Watanabe
68. Hádž Músa
90. Borges
Wellenreuther (C) – Lotomba, Ahmedhodžić, Watanabe, Bos (61. Plug) – Valente, Steijn (79. Larin), Hwang In-pom (79. Targhalín) – Hádž Músa (71. Sauer), Ueda (61. van Persie), Borges.
Chudjakov – Malič (79. Mitchell), Aiwu, Oermann, Karić – Stankovič (C), Weinhandl (74. Rózga) – Horvat (79. Beganovic), Kiteišvili – Jatta (58. Kayombo), Malone (79. Hödl).
Berger, Bossin – C. Tengstedt, Sliti, van den Elshout, Agboluaje.
Bignetti, Lorenz – Bendra, Beck, Hierländer, Haider, Geyrhofer.
30. Hádž Músa, 37. Hwang In-pom
39. Malič
Rozhodčí: Umut Meler (TUR). Asistenti: Abdullah Özkara (TUR), Bersan Duran (TUR). Čtvrtý rozhodčí: Cihan Aydın (TUR). VAR: Tiago Martins (POR). AVAR: Christian Dingert (GER)
59. Dallinga
72. J. Rowe
6. Hatate
41. Trusty
Skorupski – Zortea, Casale (85. Lykogiannis), Heggem, Miranda – L. Ferguson (C) (73. Cambiaghi), Moro, Pobega (56. Odgaard) – J. Rowe, Dallinga, B. Domínguez (73. Orsolini).
Schmeichel – Donovan (77. Ralston), Trusty, Scales, Tierney – McGregor, Hatate, Engels (87. Bernardo) – Jang Hjon-čun (77. Johnny Kenny), Maeda, Tounekti (46. Nygren).
Ravaglia, Pessina – E. Holm, Vitík, Baroncioni, Lai, Castaldo, Negri.
Sinisalo, Doohan – Balikwisha, McCowan, Murray, Forrest, Isiguzo, Mcardle.
39. J. Miranda
27. Maeda, 31. Hatate
34. Hatate
Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis
33. Diomande
Butland (C) – Aarons, Djiga, Fernandez, Meghoma – Raskin, Diomande – Moore, Aasgaard, Gassama – Chermiti.
Bonmann – Son, Almeida, Verdon, Nedjalkov (C) – Naressi, D. Duarte, Stanić – C. Vidal, Bile, Marcus.
Kelly, K. Wright – Adamson, Antman, Danilo, Curtis, Gentles, Rothwell, Miovski, Stewart, Tavernier.
Christov, Padt – Andersson, Čočev, Kaloč, Ivanov, Machado, Nachmias, Penev, Šiškov, Tekpetey.
Rozhodčí: Lukjančukas -Mirauskas,Stepanovas
4. Alajbegović
13. Alajbegović
35. Krätzig
Schlager – Krätzig, Schuster, Gadou, Trummer – Bidstrup, Diabaté, Kitano – Alajbegović, Vertessen, Baidoo.
Hitz – Vouilloz, Adjetey, Daniliuc, Schmid – Bačanin, L. Leroy – Agbonifo, Shaqiri, Traoré – Eduardo.
Zawieschitzky – Aguilar, Bischoff, Diambou, Kjaergaard, Lainer, Konaté, Onisiwo, Lukič, Rasmussen, Yeo, Terzić.
Pfeiffer, Salvi – Akahomen, M. Cissé, Ajeti, Zé, Kacuri, Koindredi, Otele, Rüegg, Šotiček.
45. Kitano
37. Agbonifo, 40. Bačanin
Rozhodčí: Anastasios Papapetrou – Trýfon Petrópoulos, Iordánis Aptósoglou
19. N. Holm
68. Kornvig
90+10. Soltvedt
6. Billing
31. Brumado
70. Erlić
Dyngeland – De Roeve, Knudsen, N. Boakye, Dragsnes (76. Soltvedt) – Kornvig, Sørensen, Pedersen (76. Finne) – Mathisen, N. Holm, Haaland (59. Myhre).
Ólafsson – I Han-pom, Erlić, Bech Sørensen, Victor Bak Jensen – Castillo, Byskov (63. Osorio), Billing (52. Bravo), Şimşir (85. Chilufya) – Čo Kju-song, Brumado.
Klausen – Eikrem, Hansen, Lægreid, Remmem, Sande.
Ugboh, Lössl – D. Silva, Diao, Djabi, Konteh, Mbabu.
49. Billing, 65. Osorio
40. Pisilli
Svilar – Çelik, Ziolkowski, Ghilardi – Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas – Soulé, Pellegrini (C) – E. Ferguson.
Nübel – Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks – Karazor (C), Andrés – Leweling, Führich, Mittelstädt – Undav.
De Manzi, Gollini – Cristante, Dybala, G. Mancini, Ndicka, França.
Bredlow, Hellstern – Búanání, Ćatović, Demirović, Herwerth, Olivier, Vagnoman.
18. Mittelstädt
Rozhodčí: Brooks – Bennett, Davies
82. Matanović
Atubolu – Treu, Ginter, Rosenfelder, Günter (C) – Eggestein, Osterhage – Beste (79. Irié), Suzuki (79. Manzambi), Scherhant (79. Grifo) – Matanović (90. Höler).
Mišpati – Ben Hamo, Šlomo, Heitor, Revivo – Ben Harush, Lederman (78. Sissokho), Peretz (C) (63. Andrade) – Noy (88. Šahar), Abu Farchi (63. Malede), Jehezkel (63. H. Varela).
Müller, Huth – Jung, Kübler, Adamu, Höfler, Makengo, Ogbus.
Gerafi, Melika – Weinberg, Ben Simon, Magor, Asres, Zafrani.
45. Lederman, 64. Jehezkel, 69. Andrade
Rozhodčí: Al-Hakim – Culum, Klyver (SWE)
16. Kostov
Ellborg – Johan Karlsson, P. Jansson (C), Rösler, Busanello – Bolin (72. Ali), Lundbergh (72. Johnsen), Busuladžić, Skogmar (62. Christiansen) – Botheim (62. Hakšabanović), Ekong (84. Gudjohnsen).
Matheus – Sol Jong-u, Rodrigão, Veljković, Tiknizjan – Kostov (89. Händel), Elšnik, Krunić, Lučić (75. Stanković) – Arnautović (75. B. Duarte), Katai (C) (75. Ivanić).
Olsen – Djurić, Lewicki, Pålsson, Ponnert Hidalgo, Sigurdsson, Soumah.
Glazer, Guteša – Leković, Avdić, Gudelj, Bajo, Milson, Radonjić.
55. Busanello, 83. Ekong
72. Lučić
Rozhodčí: S. Stegemann – Ch. Günsch, M. Achmüller
Horníček – Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakaté – Rodrigues, Grillitsch, Gorby, Arrey-Mbi – G. Martínez, Navarro, Horta (C).
Sels – Savona, Milenković, Morato, Aina – Bakwa, Yates (C), Luiz, McAtee, Ndoye – Gibbs-White.
Bellaarouch, Sá – Aragão, Da Rocha, Dorgeles, Moscardo, Lelo, Moutinho, Oliveira, P. Victor, Vidigal, Carvalho.
Gunn, Willows – Abbott, Anderson, N. Domínguez, Hammond, Hudson-Odoi, I. Sangaré, Sinclair, Thompson, Whitehall, Williams.
8. Niakaté
Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj
1. Swedberg
Radu – J. Rodríguez, Starfelt, Alonso, Rueda – Sotelo, Román, Mingueza – Aspas (C), Iglesias, Swedberg.
Özer – Meunier, Ngoy, Alexsandro, Perraud – Broholm, Mukau, bin Tálib (10. Mándí), Correia – Haraldsson – Giroud (C).
I. Villar – Carreira, Jutglà, Cervi, Fernández, Zaragoza, P. Durán, Ristić, H. Álvarez, Lago, El Abdellaoui, Burcio.
Bodart, Sajous – Fernandez-Pardo, Mbemba, Santos, Verdonk, Diaoune, Goffi, Baret, Boussadia.
31. Alonso, 33. Mingueza
32. Ngoy, 40. Mándí
29. Sotelo
Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelmann (GER)
7. Bakrar
11. Beljo
42. Bîrligea
Filipović – Galešić, S. Domínguez, McKenna, Goda – Zajc, Mišić (C) – Bakrar, Ljubičić, Hoxha – Beljo.
Târnovanu – Graovac, Ngezana, Dawa, Radunović – Alhassan, Lixandru – Miculescu, Olaru (C), Cisotti – Bîrligea.
Nevistić – Perez Vinlöf, Mikić, Théophile-Catherine, G. Villar, Stojković, Vidović, Soldo, Mudražija, Kulenović, Topič, C. Varela.
Udrea, Zima – Crețu, Pantea, Toma, O. Popescu, Alibec, Politic, Thiam.
28. Ljubičić
24. Bîrligea
Rozhodčí: van der Eijk – Bluemink, de Groot (NED)