AS Řím ukončil vítězné tažení Midtjyllandu, Pavlenka chytil penaltu

Na Olympijském stadionu v Římě rozjásal diváky už v sedmé minutě Maročan Ajnauí a byl to jeho první gól od letního přestupu z Racingu Lens. Důležitý druhý přidal El Shaarawy, protože Brazilec Paulinho závěr zápasu zdramatizoval. Lídr italské ligy dvakrát prohrál doma s Plzní i Lille, ale dnes si fanoušky udobřil. Hostům chyběl dlouhodobě zraněný Adam Gabriel.
Porto zaskočilo hosty hned z prvního útoku po pouhých 20 sekundách. O bleskový start se postaral Španěl Veiga, který se v létě vrátil do Evropy po dvou letech v Saúdské Arábii, a ještě do přestávky přidal druhý gól. Jeho krajan Aghehowa pak z penalty dovršil debakl francouzského týmu, který zůstává bez bodu a s 12 inkasovanými góly u dna tabulky.
Pavlenka se vrátil do branky PAOKu Soluň, v níž v posledních dvou kolech nestál. Už v 19. minutě úspěšně čelil penaltě, když vystihl úmysl Dána Kornviga. Mnohem víc práce měl jeho protějšek Dyngeland, ale počtvrté v řadě čisté konto neudržel. Po 344 minutách hry jeho neprůstřelnost ukončil Chorvat Ivanušec. Těsně před koncem Kornvig přece jen českého gólmana překonal a odvrátil prohru.
Aston Ville čtvrtou výhru v soutěži vystřelil dvěma góly Nizozemec Malen. Young Boys sice v závěru díky Monteirovi snížili, ale domů se vracejí s nelichotivou vizitkou nejhorší obrany, o níž se dělí s Nice. Devatenáctiletý Dominik Pech, který je v Bernu na hostování ze Slavie, nastoupil poprvé v Evropské lize v základní sestavě a zůstal až do konce.
Celtic Glasgow vyhrál na evropské scéně poprvé po 16 zápasech. Povedlo se mu to na hřišti Feyenoordu Rotterdam, přestože prohrával po střele Japonce Uedy. Hlavní postavou byl ale jeho krajan Hatate na opačné straně. Nejprve připravil vyrovnání pro Korejce Jang Hjon-čuna a pak druhým gól přispěl k výhře 3:1.
Tři porážky v Evropské lize v řadě stály místo portugalského trenéra Ludogorce Razgrad Ruiho Motu a jeho nástupce Nor Per-Mathias Högmo začal výhrou 3:2 nad Celtou Vigo. Srb Stanič se díky hattricku, jehož součástí byly dvě penalty, usadil v čele střelecké tabulky s pěti zásahy. Hosté mohutně dotahovali, ale vyrovnat se jim nepodařilo. Filip Kaloč nastoupil na poslední čtvrthodinu a mohl tak přímo na trávníku slavit tři body.
7. el-Ajnawí
83. El Shaarawy
87. Paulinho
Svilar – Ghilardi, G. Mancini, Ndicka – Çelik (78. Tsimikas), el-Ajnawí, Koné (27. Cristante), França – Soulé (62. E. Ferguson), Pellegrini (C) (62. El Shaarawy), Dybala (78. Bailey).
Ólafsson – Mbabu, Diao, Erlić, Bech Sørensen (C), Victor Bak Jensen (67. Paulinho) – Castillo (61. Byskov), Bravo (46. Brumado), Billing – Djú (76. Şimşir), Gogorza (46. Osorio).
De Manzi, Gollini – Hermoso, Pisilli, Rensch, Ziolkowski.
Lössl, Ugboh – Čo Kju-song, D. Silva, Djabi, Etim, I Han-pom.
53. Cristante, 89. G. Mancini
78. Osorio, 80. Erlić, 85. Bech Sørensen
Rozhodčí: Dabanović – Todorović, Jovanović
27. Malen
42. Malen
90. J. Monteiro
E. Martínez – Bogarde, Lindelöf, Torres (60. Konsa), Maatsen – Sancho, Onana (79. Kamara), Tielemans (60. Watkins), Guessand – Malen (60. Barkley), Rogers (60. Buendía).
Keller – Janko, Zoukrou (82. Wüthrich), Benito, Hadjam – Raveloson (63. A. Sanches), Lauper, Males (63. Virginius) – Pech, Fassnacht (70. J. Monteiro) – Córdova (70. Bedia).
Bizot, Oakley – Cash, McGinn, Elliott, Digne, A. García.
Lindner, Marzino – Andrews, Tsimba, Smith, Lüthi, Rufener.
61. Onana, 90+7. Maatsen
48. Lauper
1. Veiga
33. Veiga
61. Aghehowa
D. Costa (C) – A. Costa, Rosario, Kiwior, Moura – Froholdt (73. Mora), A. Varela (46. Bednarek), Veiga (80. Eustáquio) – Pepê, Aghehowa (73. de Jong), Gül (67. Sainz).
Diouf – Clauss (79. Gouveia), A. Mendy, Dante (C) (79. Peprah Oppong), Bard, Abdí – Cho (68. I. Jansson), Vanhoutte, Sanson, Diop (68. Búdawí) – Moffi (68. Omoruyi).
Ramos, J. Costa – W. Gomes, Sanusi, Prpić, T. Pérez, M. Fernandes.
Żelazowski, Dupé – Boga, Louchet, Ndombèlé, Bah, Samed.
77. Bednarek, 90+3. Sainz
52. Vanhoutte, 78. A. Mendy
Rozhodčí: Jug – Žunič, Vidali (SVN)
69. Talisca
66. Varga
Ederson – Semedo, Škriniar (C), Demir (76. Müldür), Brown – Talisca, Asensio (60. Nene), E. Álvarez – Aydın, en-Nesírí (60. J. Durán), Aktürkoğlu (60. Mercan).
Dibusz (C) – I. Cissé, Raemaekers, Szalai – Makreckis, Kanichowsky (81. Ötvös), Keïta (81. Romão), Zachariassen (60. Tóth), Cadu (60. O'Dowda) – Varga, Yusuf (74. Joseph).
Eğribayat, Çetin – Szymański, Üregen, Karataş.
Radnóti, Gróf – Levi, Gruber, Madarász, Nagy.
21. Demir, 73. Škriniar, 80. Semedo, 90+6. Talisca
42. Zachariassen, 55. Szalai, 70. O'Dowda, 90+2. Raemaekers
90+1. J. Durán
Rozhodčí: de Burgos – de Francisco, A. Pérez (ESP).
Počet diváků: 37898
11. Ueda
31. Jang Hjon-čun
43. Hatate
82. McGregor
Wellenreuther – Lotomba (80. van Persie), Ahmedhodžić, Watanabe, Smal (62. Nieuwkoop) – Valente (76. Timber), Steijn (C), Targhalín – Hádž Músa, Ueda, Sauer (62. G. Diarra).
Schmeichel – Donovan (83. Ralston), Trusty, Scales, Tierney (71. Murray) – Engels, Hatate (83. Bernardo), McGregor (C), McCowan (62. Nygren) – Jang Hjon-čun (71. Tounekti), Maeda.
Bijlow, Bossin – Borges, C. Tengstedt, Sliti, Plug, Ouarghi, Kraaijeveld.
Sinisalo, Doohan – Balikwisha, Iheanacho, Johnny Kenny, Finlay, Isiguzo.
56. Targhalín
39. Hatate, 78. Engels, 86. McGregor
Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner
Matheus – Sol Jong-u, Uchenna, Veljković, Tiknizjan – Händel, Krunić, Elšnik – B. Duarte, Ivanić (C) – Arnautović.
Zima – Radunović, Graovac, Ngezana, Crețu – Lixandru, Șut – Thiam, Olaru, Miculescu – Bîrligea.
Glazer, Guteša – Rodrigão, Bajo, Milson, Katai, Damjanović, Kostov, Stanković, Leković, Zarić, Avdić.
Udrea – Tănase, Edjouma, Politic, Pantea, Cisotti, O. Popescu, Alhassan.
29. Sol Jong-u
27. Uchenna
Rozhodčí: Brisard – Auger, Drouet (všichni FRA)
11. Stanić
49. Stanić
62. Stanić
70. P. Durán
90+6. El Abdellaoui
Bonmann – Son, Verdon, Almeida, Nedjalkov (C) (76. Marcus) – D. Duarte, Naressi (76. Kaloč), Jordanov – C. Vidal (85. Bile), Stanić, A. Camara (59. Čočev).
I. Villar (C) – Fernández, Lago (67. Starfelt), Ristić – Mingueza, D. Rodríguez (46. Román), Moriba, Arcos (58. Zaragoza) – Jutglà (46. P. Durán), Iglesias (57. Aspas), El Abdellaoui.
Padt, Christov – Šiškov, Nachmias, Stefanov, Machado, Tekpetey.
Radu – Carreira, Alonso, J. Rodríguez, Swedberg, Sotelo, H. Álvarez.
53. A. Camara
59. Román, 64. Lago, 90+5. Aspas
Rozhodčí: B. Berke – V. Tóth, P. Kóbor (všichni HUN)
64. Ivanušec
89. Kornvig
Pavlenka – Jonjoe Kenny, Kędziora, Michailidis, Rahman – Bianco (62. Ozdojev), Meïté – A. Živković (C), Ivanušec, Taison (79. Despodov) – Giakoumakis (84. Čalov).
Dyngeland – Dragsnes (87. Soltvedt), Japhet Sery Larsen (72. De Roeve), Knudsen (C), Helland – Gudmundsson (76. Pedersen), Sørensen, Kornvig – N. Castro (71. Haaland), N. Holm, Mathisen (72. Finne).
Monastirlis, Tsiftsis – Vogliacco, Lovren, Sastre, Thymianis, G. Taylor, Chatsidis, Mythou.
Klausen – N. Boakye, Hansen, Sande, Remmem.
53. Ivanušec, 90+1. Despodov
12. Sørensen
Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Achmüller (všichni Německo)
21. Correia
36. Mukau
69. Ikamán
86. André
Özer – Meunier, Ngoy, Mándí, Perraud (78. Santos) – Correia (71. Sahraoui), André (C), bin Tálib (70. Mbappé), Mukau – Haraldsson (84. Fernandez-Pardo) – Ikamán (70. Giroud).
Filipović – Mikić, S. Domínguez, McKenna, Perez Vinlöf – Zajc (77. G. Villar), Mišić (C) – Lisica (71. Vidović), Ljubičić (62. Stojković), Hoxha (62. C. Varela) – Bakrar (62. Kulenović).
Bodart, Sajous – Mbemba, Raghouber, Bouaddi, Diaoune, Goffi.
Nevistić – Goda, Beljo, Soldo, Galešić, Théophile-Catherine, Jakirović.
31. Ikamán, 61. Ngoy
87. C. Varela
Rozhodčí: Beaton – McGeachie, Macleod (všichni Skotsko)
42. Hernández
Valles – Ortiz, Llorente, Natan, R. Rodríguez – Altimira, Isco (C) (10. Deossa), Amrábat (15. Fornals) – Antony, Hernández, Ezalzúlí.
Brouwer – Horemans, van der Hoorn, Viergever (C), al-Karúání – Bozdogan, Engwanda, de Wit – M. Rodríguez, Haller, Cathline.
Manuel González – Bartra, Ávila, Valentín Gómez, Riquelme, Roca, Firpo, Ruibal, P. García.
Gadellaa, Eppink – Finnsson, Min, A. Blake, Zechiël, Jonathans, Didden, Eerdhuijzen, van Ommeren, Murkin.
Rozhodčí: Minaković – Borović, Božović (SRB)
14. O Hjon-gju
45+2. Karetsas
Van Crombrugge – el-Wáhdí, Sadick, Smets, Medina – Hrošovský, Heynen (C) – Karetsas, Heymans, Sor – O Hjon-gju.
Hitz – Cunemoto, Adjetey, Daniliuc, Schmid (C) – Bačanin, Metinho – Traoré, L. Leroy, Otele – Broschinski.
Lawal, Stevens – Steuckers, Bangoura, Bibout, Sattlberger, Mirisola, Jokojama, Adedeji-Sternberg, Palacios, Kongolo, Erabi.
Salvi, Spycher – Vouilloz, Agbonifo, Shaqiri, Šotiček, Saláh, Ajeti, A. Barišić, Rüegg, M. Cissé.
Rozhodčí: Grinfeeld – Hassan R., Yakobov (všichni Israel)
26. Odgaard
33. Vertessen
Ravaglia – Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda – Pobega, L. Ferguson (C) – Orsolini, Odgaard, Bernardeschi – Dallinga.
Schlager – Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzić – Yeo, Bidstrup (C), Diabaté, Bischoff – Baidoo, Vertessen.
Pessina, Franceschelli – E. Holm, Moro, S. Castro, Casale, B. Domínguez, Vitík, Fabbian.
Hamzić – Krätzig, Diambou, Konaté, Ratkov, Lukič, Alajbegović, Trummer, Aguilar, Schuster.
44. Vertessen
Rozhodčí: Pajać (CRO) – Zobenica (CRO), Mihalj (CRO)
20. Leweling
35. Leweling
De Busser – Deijl (C), Dirksen, Kramer, James – Meulensteen, Rahmouni (46. Linthorst) – Goudmijn (46. Sivertsen), Twigt, Suray – Smit.
Nübel – Jeltsch, Chabot, Hendriks, Mittelstädt – Karazor (C), Stiller – Assignon, el-Chanús, Leweling – Undav.
Plogmann, Jansen, Verdoni – Breum, Pettersson, Edvardsen, van Zwam, Stokkers, Adelgaard.
Bredlow, Hellstern – Vagnoman, Führich, Jaquez, Búanání, Nartey, Andrés, Jovanović.
37. James
Rozhodčí: Al-Hakim – Culum, Klyver (SWE)
27. Yates
44. Kalimuendo
J. Victor – Morato, Murillo, Milenković, Abbott – Yates (C), N. Domínguez, I. Sangaré, McAtee – Kalimuendo, Hudson-Odoi.
Ellborg – Jens Stryger Larsen, P. Jansson (C), Djurić, Rösler – Hakšabanović, Johnsen, Skogmar – Bolin, Gudjohnsen, Busanello.
Sels, Willows – Anderson, Boly, Jesus, Ndoye, Savona, Sinclair, Thompson, Whitehall, Williams.
Olsen – Berg, Botheim, Busuladžić, Christiansen, Ekong, Vecchia, Johan Karlsson, Lewicki, Lundbergh, Olsson, Soumah.
33. P. Jansson
Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelmann (vš. GER)
4. Abner
25. Tolisso
35. Niakhaté
Mišpati – Abu Farhi, Asante, Šlomo, Heitor, Revivo – Davida, Šahar, Lederman, H. Varela (30. Jehezkel) – Peretz (C).
Descamps – Maitland-Niles, Tessmann, Niakhaté, Tagliafico – de Carvalho, Morton, Tolisso (C) – Šulc, Satriano, Abner.
Gerafi, Melika – Andrade, Belić, Ben Hamo, Ben Harush, Ben Simon, Madmon, Nicolaescu, Noy, Sissokho.
L. Diarra, Greif – T. Barišić, Alejandro Gomes, Goncalves, Karabec, Merah, Molébé, Moreira, Hamdani.
27. Davida, 31. Asante, 33. Jehezkel
Rozhodčí: Tohver – Koiv, Saga
18. Świderski
34. Kiteišvili
Drągowski – Calabria, Ingason, Palmer-Brown, Touba – Bakasetas (C), Gnezda Čerin, Djuričić – Tetê, Świderski, Zarúrí.
Christensen – Mitchell, Aiwu, Geyrhofer, Karić – Rózga, Stankovič (C), Chukwuani – Kiteišvili – Jatta, Malone.
Kotsaris – Bregou, Chirivella, Fikaj, Kotsiras, Mladenović, Pantović, Taborda.
Bignetti, Chudjakov – Beck, Beganovic, Grgić, Hierländer, Hödl, Horvat, Kayombo, Lavalée, Malič, Oermann.
8. Ingason, 40. Świderski, 45+2. Bakasetas
25. Stankovič, 36. Mitchell
45+3. Tavernier
Butland – Tavernier (C), Fernandez, Djiga, Aarons – Diomande, Barron, Raskin – Gassama – Danilo, Chermiti.
Horníček – Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi – Zalazar, Moutinho, Gorby – G. Martínez, Navarro, Horta (C).
Kelly, K. Wright – Meghoma, Aasgaard, Cameron, Antman, Curtis, Miovski, Adamson.
Sá, Bellaarouch – Lelo, Oliveira, Carvalho, Moscardo, Dorgeles, Grillitsch, Rodrigues, el-Wazání, P. Victor, Vidigal.
45+4. Diomande
42. Navarro
Rozhodčí: A. Lindhout – R. Honig, J. Balder (všichni NED)