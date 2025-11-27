AS Řím ukončil vítězné tažení Midtjyllandu, Pavlenka chytil penaltu

Autor: ,
  21:21
Fotbalisté AS Řím ukončili v 5. kole Evropské ligy čtyřzápasovou vítěznou sérii Midtjyllandu výhrou 2:1. Dánský tým si s 12 body udržel vedení v neúplné tabulce, ale bodově se na něj dotáhla Aston Villa. Největší favorit sázkových kanceláří zdolal Young Boys Bern také 2:1. Brankář Jiří Pavlenka pomohl PAOku Soluň k remíze 1:1 s Brannem Bergen, když zneškodnil pokutový kop. Porto, které se v lednu představí v Plzni, pokořilo Nice 3:0. Zbývajících devět zápasů začne v 21:00.
Fotogalerie4

Neil El Aynaoui z AS Řím utíká obraně Midtjyllandu. | foto: AP

Na Olympijském stadionu v Římě rozjásal diváky už v sedmé minutě Maročan Ajnauí a byl to jeho první gól od letního přestupu z Racingu Lens. Důležitý druhý přidal El Shaarawy, protože Brazilec Paulinho závěr zápasu zdramatizoval. Lídr italské ligy dvakrát prohrál doma s Plzní i Lille, ale dnes si fanoušky udobřil. Hostům chyběl dlouhodobě zraněný Adam Gabriel.

Porto zaskočilo hosty hned z prvního útoku po pouhých 20 sekundách. O bleskový start se postaral Španěl Veiga, který se v létě vrátil do Evropy po dvou letech v Saúdské Arábii, a ještě do přestávky přidal druhý gól. Jeho krajan Aghehowa pak z penalty dovršil debakl francouzského týmu, který zůstává bez bodu a s 12 inkasovanými góly u dna tabulky.

Pavlenka se vrátil do branky PAOKu Soluň, v níž v posledních dvou kolech nestál. Už v 19. minutě úspěšně čelil penaltě, když vystihl úmysl Dána Kornviga. Mnohem víc práce měl jeho protějšek Dyngeland, ale počtvrté v řadě čisté konto neudržel. Po 344 minutách hry jeho neprůstřelnost ukončil Chorvat Ivanušec. Těsně před koncem Kornvig přece jen českého gólmana překonal a odvrátil prohru.

Aston Ville čtvrtou výhru v soutěži vystřelil dvěma góly Nizozemec Malen. Young Boys sice v závěru díky Monteirovi snížili, ale domů se vracejí s nelichotivou vizitkou nejhorší obrany, o níž se dělí s Nice. Devatenáctiletý Dominik Pech, který je v Bernu na hostování ze Slavie, nastoupil poprvé v Evropské lize v základní sestavě a zůstal až do konce.

Donyell Malen (druhý zprava) z Aston Villy skóruje v utkání proti Young Boys Bern.

Celtic Glasgow vyhrál na evropské scéně poprvé po 16 zápasech. Povedlo se mu to na hřišti Feyenoordu Rotterdam, přestože prohrával po střele Japonce Uedy. Hlavní postavou byl ale jeho krajan Hatate na opačné straně. Nejprve připravil vyrovnání pro Korejce Jang Hjon-čuna a pak druhým gól přispěl k výhře 3:1.

Tři porážky v Evropské lize v řadě stály místo portugalského trenéra Ludogorce Razgrad Ruiho Motu a jeho nástupce Nor Per-Mathias Högmo začal výhrou 3:2 nad Celtou Vigo. Srb Stanič se díky hattricku, jehož součástí byly dvě penalty, usadil v čele střelecké tabulky s pěti zásahy. Hosté mohutně dotahovali, ale vyrovnat se jim nepodařilo. Filip Kaloč nastoupil na poslední čtvrthodinu a mohl tak přímo na trávníku slavit tři body.

Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 18:45
AS Řím AS Řím : FC Midtjylland FC Midtjylland 2:1 (1:0)
Góly:
7. el-Ajnawí
83. El Shaarawy
Góly:
87. Paulinho
Sestavy:
Svilar – Ghilardi, G. Mancini, Ndicka – Çelik (78. Tsimikas), el-Ajnawí, Koné (27. Cristante), França – Soulé (62. E. Ferguson), Pellegrini (C) (62. El Shaarawy), Dybala (78. Bailey).
Sestavy:
Ólafsson – Mbabu, Diao, Erlić, Bech Sørensen (C), Victor Bak Jensen (67. Paulinho) – Castillo (61. Byskov), Bravo (46. Brumado), Billing – Djú (76. Şimşir), Gogorza (46. Osorio).
Náhradníci:
De Manzi, Gollini – Hermoso, Pisilli, Rensch, Ziolkowski.
Náhradníci:
Lössl, Ugboh – Čo Kju-song, D. Silva, Djabi, Etim, I Han-pom.
Žluté karty:
53. Cristante, 89. G. Mancini
Žluté karty:
78. Osorio, 80. Erlić, 85. Bech Sørensen

Rozhodčí: Dabanović – Todorović, Jovanović

Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 18:45
Aston Villa Aston Villa : Young Boys Bern Young Boys Bern 2:1 (2:0)
Góly:
27. Malen
42. Malen
Góly:
90. J. Monteiro
Sestavy:
E. Martínez – Bogarde, Lindelöf, Torres (60. Konsa), Maatsen – Sancho, Onana (79. Kamara), Tielemans (60. Watkins), Guessand – Malen (60. Barkley), Rogers (60. Buendía).
Sestavy:
Keller – Janko, Zoukrou (82. Wüthrich), Benito, Hadjam – Raveloson (63. A. Sanches), Lauper, Males (63. Virginius) – Pech, Fassnacht (70. J. Monteiro) – Córdova (70. Bedia).
Náhradníci:
Bizot, Oakley – Cash, McGinn, Elliott, Digne, A. García.
Náhradníci:
Lindner, Marzino – Andrews, Tsimba, Smith, Lüthi, Rufener.
Žluté karty:
61. Onana, 90+7. Maatsen
Žluté karty:
48. Lauper
Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 18:45
FC Porto FC Porto : OGC Nice OGC Nice 3:0 (2:0)
Góly:
1. Veiga
33. Veiga
61. Aghehowa
Góly:
Sestavy:
D. Costa (C) – A. Costa, Rosario, Kiwior, Moura – Froholdt (73. Mora), A. Varela (46. Bednarek), Veiga (80. Eustáquio) – Pepê, Aghehowa (73. de Jong), Gül (67. Sainz).
Sestavy:
Diouf – Clauss (79. Gouveia), A. Mendy, Dante (C) (79. Peprah Oppong), Bard, Abdí – Cho (68. I. Jansson), Vanhoutte, Sanson, Diop (68. Búdawí) – Moffi (68. Omoruyi).
Náhradníci:
Ramos, J. Costa – W. Gomes, Sanusi, Prpić, T. Pérez, M. Fernandes.
Náhradníci:
Żelazowski, Dupé – Boga, Louchet, Ndombèlé, Bah, Samed.
Žluté karty:
77. Bednarek, 90+3. Sainz
Žluté karty:
52. Vanhoutte, 78. A. Mendy

Rozhodčí: Jug – Žunič, Vidali (SVN)

Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 18:45
Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul : Ferencváros Ferencváros 1:1 (0:0)
Góly:
69. Talisca
Góly:
66. Varga
Sestavy:
Ederson – Semedo, Škriniar (C), Demir (76. Müldür), Brown – Talisca, Asensio (60. Nene), E. Álvarez – Aydın, en-Nesírí (60. J. Durán), Aktürkoğlu (60. Mercan).
Sestavy:
Dibusz (C) – I. Cissé, Raemaekers, Szalai – Makreckis, Kanichowsky (81. Ötvös), Keïta (81. Romão), Zachariassen (60. Tóth), Cadu (60. O'Dowda) – Varga, Yusuf (74. Joseph).
Náhradníci:
Eğribayat, Çetin – Szymański, Üregen, Karataş.
Náhradníci:
Radnóti, Gróf – Levi, Gruber, Madarász, Nagy.
Žluté karty:
21. Demir, 73. Škriniar, 80. Semedo, 90+6. Talisca
Žluté karty:
42. Zachariassen, 55. Szalai, 70. O'Dowda, 90+2. Raemaekers
Červené karty:
90+1. J. Durán
Červené karty:

Rozhodčí: de Burgos – de Francisco, A. Pérez (ESP).

Počet diváků: 37898

Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 18:45
Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam : Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1:3 (1:2)
Góly:
11. Ueda
Góly:
31. Jang Hjon-čun
43. Hatate
82. McGregor
Sestavy:
Wellenreuther – Lotomba (80. van Persie), Ahmedhodžić, Watanabe, Smal (62. Nieuwkoop) – Valente (76. Timber), Steijn (C), Targhalín – Hádž Músa, Ueda, Sauer (62. G. Diarra).
Sestavy:
Schmeichel – Donovan (83. Ralston), Trusty, Scales, Tierney (71. Murray) – Engels, Hatate (83. Bernardo), McGregor (C), McCowan (62. Nygren) – Jang Hjon-čun (71. Tounekti), Maeda.
Náhradníci:
Bijlow, Bossin – Borges, C. Tengstedt, Sliti, Plug, Ouarghi, Kraaijeveld.
Náhradníci:
Sinisalo, Doohan – Balikwisha, Iheanacho, Johnny Kenny, Finlay, Isiguzo.
Žluté karty:
56. Targhalín
Žluté karty:
39. Hatate, 78. Engels, 86. McGregor

Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner

Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 21:00
zápas probíhá
Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad : FCSB FCSB 0:0 (0:0)
Sestavy:
Matheus – Sol Jong-u, Uchenna, Veljković, Tiknizjan – Händel, Krunić, Elšnik – B. Duarte, Ivanić (C) – Arnautović.
Sestavy:
Zima – Radunović, Graovac, Ngezana, Crețu – Lixandru, Șut – Thiam, Olaru, Miculescu – Bîrligea.
Náhradníci:
Glazer, Guteša – Rodrigão, Bajo, Milson, Katai, Damjanović, Kostov, Stanković, Leković, Zarić, Avdić.
Náhradníci:
Udrea – Tănase, Edjouma, Politic, Pantea, Cisotti, O. Popescu, Alhassan.
Žluté karty:
29. Sol Jong-u
Žluté karty:
Červené karty:
27. Uchenna
Červené karty:

Rozhodčí: Brisard – Auger, Drouet (všichni FRA)

Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 18:45
Ludogorec Razgrad Ludogorec Razgrad : Celta Vigo Celta Vigo 3:2 (1:0)
Góly:
11. Stanić
49. Stanić
62. Stanić
Góly:
70. P. Durán
90+6. El Abdellaoui
Sestavy:
Bonmann – Son, Verdon, Almeida, Nedjalkov (C) (76. Marcus) – D. Duarte, Naressi (76. Kaloč), Jordanov – C. Vidal (85. Bile), Stanić, A. Camara (59. Čočev).
Sestavy:
I. Villar (C) – Fernández, Lago (67. Starfelt), Ristić – Mingueza, D. Rodríguez (46. Román), Moriba, Arcos (58. Zaragoza) – Jutglà (46. P. Durán), Iglesias (57. Aspas), El Abdellaoui.
Náhradníci:
Padt, Christov – Šiškov, Nachmias, Stefanov, Machado, Tekpetey.
Náhradníci:
Radu – Carreira, Alonso, J. Rodríguez, Swedberg, Sotelo, H. Álvarez.
Žluté karty:
53. A. Camara
Žluté karty:
59. Román, 64. Lago, 90+5. Aspas

Rozhodčí: B. Berke – V. Tóth, P. Kóbor (všichni HUN)

Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 18:45
PAOK Soluň PAOK Soluň : Brann Bergen Brann Bergen 1:1 (0:0)
Góly:
64. Ivanušec
Góly:
89. Kornvig
Sestavy:
Pavlenka – Jonjoe Kenny, Kędziora, Michailidis, Rahman – Bianco (62. Ozdojev), Meïté – A. Živković (C), Ivanušec, Taison (79. Despodov) – Giakoumakis (84. Čalov).
Sestavy:
Dyngeland – Dragsnes (87. Soltvedt), Japhet Sery Larsen (72. De Roeve), Knudsen (C), Helland – Gudmundsson (76. Pedersen), Sørensen, Kornvig – N. Castro (71. Haaland), N. Holm, Mathisen (72. Finne).
Náhradníci:
Monastirlis, Tsiftsis – Vogliacco, Lovren, Sastre, Thymianis, G. Taylor, Chatsidis, Mythou.
Náhradníci:
Klausen – N. Boakye, Hansen, Sande, Remmem.
Žluté karty:
53. Ivanušec, 90+1. Despodov
Žluté karty:
12. Sørensen

Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Achmüller (všichni Německo)

Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 18:45
Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul : Ferencváros Ferencváros 1:1 (0:0)
Góly:
69. Talisca
Góly:
66. Varga
Sestavy:
Ederson – Semedo, Škriniar (C), Demir (76. Müldür), Brown – Talisca, Asensio (60. Nene), E. Álvarez – Aydın, en-Nesírí (60. J. Durán), Aktürkoğlu (60. Mercan).
Sestavy:
Dibusz (C) – I. Cissé, Raemaekers, Szalai – Makreckis, Kanichowsky (81. Ötvös), Keïta (81. Romão), Zachariassen (60. Tóth), Cadu (60. O'Dowda) – Varga, Yusuf (74. Joseph).
Náhradníci:
Eğribayat, Çetin – Szymański, Üregen, Karataş.
Náhradníci:
Radnóti, Gróf – Levi, Gruber, Madarász, Nagy.
Žluté karty:
21. Demir, 73. Škriniar, 80. Semedo, 90+6. Talisca
Žluté karty:
42. Zachariassen, 55. Szalai, 70. O'Dowda, 90+2. Raemaekers
Červené karty:
90+1. J. Durán
Červené karty:

Rozhodčí: de Burgos – de Francisco, A. Pérez (ESP).

Počet diváků: 37898

Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 18:45
Lille Lille : Dinamo Záhřeb Dinamo Záhřeb 4:0 (2:0)
Góly:
21. Correia
36. Mukau
69. Ikamán
86. André
Góly:
Sestavy:
Özer – Meunier, Ngoy, Mándí, Perraud (78. Santos) – Correia (71. Sahraoui), André (C), bin Tálib (70. Mbappé), Mukau – Haraldsson (84. Fernandez-Pardo) – Ikamán (70. Giroud).
Sestavy:
Filipović – Mikić, S. Domínguez, McKenna, Perez Vinlöf – Zajc (77. G. Villar), Mišić (C) – Lisica (71. Vidović), Ljubičić (62. Stojković), Hoxha (62. C. Varela) – Bakrar (62. Kulenović).
Náhradníci:
Bodart, Sajous – Mbemba, Raghouber, Bouaddi, Diaoune, Goffi.
Náhradníci:
Nevistić – Goda, Beljo, Soldo, Galešić, Théophile-Catherine, Jakirović.
Žluté karty:
31. Ikamán, 61. Ngoy
Žluté karty:
87. C. Varela

Rozhodčí: Beaton – McGeachie, Macleod (všichni Skotsko)

Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 21:00
zápas probíhá
Real Betis Real Betis : FC Utrecht FC Utrecht 1:0 (1:0)
Góly:
42. Hernández
Góly:
Sestavy:
Valles – Ortiz, Llorente, Natan, R. Rodríguez – Altimira, Isco (C) (10. Deossa), Amrábat (15. Fornals) – Antony, Hernández, Ezalzúlí.
Sestavy:
Brouwer – Horemans, van der Hoorn, Viergever (C), al-Karúání – Bozdogan, Engwanda, de Wit – M. Rodríguez, Haller, Cathline.
Náhradníci:
Manuel González – Bartra, Ávila, Valentín Gómez, Riquelme, Roca, Firpo, Ruibal, P. García.
Náhradníci:
Gadellaa, Eppink – Finnsson, Min, A. Blake, Zechiël, Jonathans, Didden, Eerdhuijzen, van Ommeren, Murkin.

Rozhodčí: Minaković – Borović, Božović (SRB)

Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 21:00
zápas probíhá
KRC Genk KRC Genk : FC Basilej FC Basilej 2:0 (2:0)
Góly:
14. O Hjon-gju
45+2. Karetsas
Góly:
Sestavy:
Van Crombrugge – el-Wáhdí, Sadick, Smets, Medina – Hrošovský, Heynen (C) – Karetsas, Heymans, Sor – O Hjon-gju.
Sestavy:
Hitz – Cunemoto, Adjetey, Daniliuc, Schmid (C) – Bačanin, Metinho – Traoré, L. Leroy, Otele – Broschinski.
Náhradníci:
Lawal, Stevens – Steuckers, Bangoura, Bibout, Sattlberger, Mirisola, Jokojama, Adedeji-Sternberg, Palacios, Kongolo, Erabi.
Náhradníci:
Salvi, Spycher – Vouilloz, Agbonifo, Shaqiri, Šotiček, Saláh, Ajeti, A. Barišić, Rüegg, M. Cissé.

Rozhodčí: Grinfeeld – Hassan R., Yakobov (všichni Israel)

Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 21:00
zápas probíhá
Boloňa Boloňa : Red Bull Salcburk Red Bull Salcburk 1:1 (1:1)
Góly:
26. Odgaard
Góly:
33. Vertessen
Sestavy:
Ravaglia – Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda – Pobega, L. Ferguson (C) – Orsolini, Odgaard, Bernardeschi – Dallinga.
Sestavy:
Schlager – Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzić – Yeo, Bidstrup (C), Diabaté, Bischoff – Baidoo, Vertessen.
Náhradníci:
Pessina, Franceschelli – E. Holm, Moro, S. Castro, Casale, B. Domínguez, Vitík, Fabbian.
Náhradníci:
Hamzić – Krätzig, Diambou, Konaté, Ratkov, Lukič, Alajbegović, Trummer, Aguilar, Schuster.
Žluté karty:
Žluté karty:
44. Vertessen

Rozhodčí: Pajać (CRO) – Zobenica (CRO), Mihalj (CRO)

Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 21:00
zápas probíhá
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles : Stuttgart Stuttgart 0:2 (0:2)
Góly:
Góly:
20. Leweling
35. Leweling
Sestavy:
De Busser – Deijl (C), Dirksen, Kramer, James – Meulensteen, Rahmouni (46. Linthorst) – Goudmijn (46. Sivertsen), Twigt, Suray – Smit.
Sestavy:
Nübel – Jeltsch, Chabot, Hendriks, Mittelstädt – Karazor (C), Stiller – Assignon, el-Chanús, Leweling – Undav.
Náhradníci:
Plogmann, Jansen, Verdoni – Breum, Pettersson, Edvardsen, van Zwam, Stokkers, Adelgaard.
Náhradníci:
Bredlow, Hellstern – Vagnoman, Führich, Jaquez, Búanání, Nartey, Andrés, Jovanović.
Žluté karty:
37. James
Žluté karty:

Rozhodčí: Al-Hakim – Culum, Klyver (SWE)

Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 21:00
zápas probíhá
Nottingham Nottingham : Malmö FF Malmö FF 2:0 (2:0)
Góly:
27. Yates
44. Kalimuendo
Góly:
Sestavy:
J. Victor – Morato, Murillo, Milenković, Abbott – Yates (C), N. Domínguez, I. Sangaré, McAtee – Kalimuendo, Hudson-Odoi.
Sestavy:
Ellborg – Jens Stryger Larsen, P. Jansson (C), Djurić, Rösler – Hakšabanović, Johnsen, Skogmar – Bolin, Gudjohnsen, Busanello.
Náhradníci:
Sels, Willows – Anderson, Boly, Jesus, Ndoye, Savona, Sinclair, Thompson, Whitehall, Williams.
Náhradníci:
Olsen – Berg, Botheim, Busuladžić, Christiansen, Ekong, Vecchia, Johan Karlsson, Lewicki, Lundbergh, Olsson, Soumah.
Žluté karty:
Žluté karty:
33. P. Jansson

Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelmann (vš. GER)

Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 21:00
zápas probíhá
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv : Olympique Lyon Olympique Lyon 0:3 (0:3)
Góly:
Góly:
4. Abner
25. Tolisso
35. Niakhaté
Sestavy:
Mišpati – Abu Farhi, Asante, Šlomo, Heitor, Revivo – Davida, Šahar, Lederman, H. Varela (30. Jehezkel) – Peretz (C).
Sestavy:
Descamps – Maitland-Niles, Tessmann, Niakhaté, Tagliafico – de Carvalho, Morton, Tolisso (C) – Šulc, Satriano, Abner.
Náhradníci:
Gerafi, Melika – Andrade, Belić, Ben Hamo, Ben Harush, Ben Simon, Madmon, Nicolaescu, Noy, Sissokho.
Náhradníci:
L. Diarra, Greif – T. Barišić, Alejandro Gomes, Goncalves, Karabec, Merah, Molébé, Moreira, Hamdani.
Žluté karty:
27. Davida, 31. Asante, 33. Jehezkel
Žluté karty:

Rozhodčí: Tohver – Koiv, Saga

Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 21:00
zápas probíhá
Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény : Sturm Graz Sturm Graz 1:1 (1:1)
Góly:
18. Świderski
Góly:
34. Kiteišvili
Sestavy:
Drągowski – Calabria, Ingason, Palmer-Brown, Touba – Bakasetas (C), Gnezda Čerin, Djuričić – Tetê, Świderski, Zarúrí.
Sestavy:
Christensen – Mitchell, Aiwu, Geyrhofer, Karić – Rózga, Stankovič (C), Chukwuani – Kiteišvili – Jatta, Malone.
Náhradníci:
Kotsaris – Bregou, Chirivella, Fikaj, Kotsiras, Mladenović, Pantović, Taborda.
Náhradníci:
Bignetti, Chudjakov – Beck, Beganovic, Grgić, Hierländer, Hödl, Horvat, Kayombo, Lavalée, Malič, Oermann.
Žluté karty:
8. Ingason, 40. Świderski, 45+2. Bakasetas
Žluté karty:
25. Stankovič, 36. Mitchell
Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 21:00
zápas probíhá
Glasgow Rangers Glasgow Rangers : SC Braga SC Braga 1:0 (1:0)
Góly:
45+3. Tavernier
Góly:
Sestavy:
Butland – Tavernier (C), Fernandez, Djiga, Aarons – Diomande, Barron, Raskin – Gassama – Danilo, Chermiti.
Sestavy:
Horníček – Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi – Zalazar, Moutinho, Gorby – G. Martínez, Navarro, Horta (C).
Náhradníci:
Kelly, K. Wright – Meghoma, Aasgaard, Cameron, Antman, Curtis, Miovski, Adamson.
Náhradníci:
Sá, Bellaarouch – Lelo, Oliveira, Carvalho, Moscardo, Dorgeles, Grillitsch, Rodrigues, el-Wazání, P. Victor, Vidigal.
Žluté karty:
45+4. Diomande
Žluté karty:
42. Navarro

Rozhodčí: A. Lindhout – R. Honig, J. Balder (všichni NED)

Vstoupit do diskuse

6. kolo

Kompletní los

5. kolo

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC MidtjyllandMidtjylland 5 4 0 1 12:5 12
2. Aston VillaAston Villa 5 4 0 1 8:3 12
3. FreiburgFreiburg 5 3 2 0 8:3 11
4. FerencvárosFerencváros 5 3 2 0 9:5 11
5. FC PortoPorto 5 3 1 1 7:4 10
6. Celta VigoCelta Vigo 5 3 0 2 11:7 9
7. LilleLille 5 3 0 2 10:6 9
8. SC BragaBraga 4 3 0 1 8:4 9
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 3 0 6:2 9
10. Olympique LyonLyon 4 3 0 1 5:2 9
11. AS ŘímAS Řím 5 3 0 2 7:5 9
12. Real BetisBetis 4 2 2 0 6:2 8
13. PAOK SoluňPAOK 5 2 2 1 10:7 8
14. Brann BergenBrann 5 2 2 1 6:3 8
15. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 5 2 2 1 5:5 8
16. KRC GenkGenk 4 2 1 1 5:4 7
17. Celtic GlasgowCeltic 5 2 1 2 7:8 7
18. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 5 2 1 2 7:10 7
19. Panathinaikos AtényPanathinaikos 4 2 0 2 7:6 6
20. FC BasilejBasilej 4 2 0 2 6:5 6
21. StuttgartStuttgart 4 2 0 2 4:4 6
22. Go Ahead EaglesGA Eagles 4 2 0 2 4:5 6
23. Ludogorec RazgradLudogorec 5 2 0 3 8:11 6
24. Young Boys BernYoung Boys 5 2 0 3 7:12 6
25. NottinghamNottingham 4 1 2 1 6:5 5
26. BoloňaBoloňa 4 1 2 1 3:3 5
27. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 4 1 1 2 3:5 4
27. Sturm GrazSturm Graz 4 1 1 2 3:5 4
29. Red Bull SalcburkRB Salcburk 4 1 0 3 4:6 3
30. FCSBFCSB 4 1 0 3 3:7 3
31. Feyenoord RotterdamFeyenoord 5 1 0 4 4:9 3
32. FC UtrechtUtrecht 4 0 1 3 1:5 1
33. Malmö FFMalmö 4 0 1 3 2:7 1
34. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 4 0 1 3 1:8 1
35. Glasgow RangersRangers 4 0 0 4 1:8 0
36. OGC NiceNice 5 0 0 5 4:12 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

ONLINE: Legia - Sparta 0:1, domácí jsou aktivnější, v závěru půle ale jásá Preciado

Sledujeme online
Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté zatím venku v Konferenční lize zvítězili jen jednou ze čtyř pokusů. Ve čtvrtém kole ale po prvním poločase vedou ve studené Varšavě nad Legií 1:0. Soupeř byl sice v průběhu...

27. listopadu 2025  19:49,  aktualizováno  21:41

Razie v Dynamu. Cizinecká policie vyslýchala kvůli vízům pět fotbalistů

Souboj v utkání třetího kola českého poháru mezi Českými Budějovicemi a Baníkem...

Fotbalisté Českých Budějovic mohou přijít o pětici zahraničních hráčů. Ve čtvrtek je vyslýchala cizinecká policie kvůli jejich dokumentům k pobytu v České republice. Klub se k věci zatím oficiálně...

27. listopadu 2025  21:36

Střídající Šín pomohl Alkmaaru v Konferenční lize k výhře nad Shelbourne

Fotbalisté Alkmaaru oslavují gól proti Shelbourne.

Střídající český záložník Matěj Šín pomohl fotbalistům Alkmaaru k domácí výhře 2:0 nad Shelbourne ve 4. kole Konferenční ligy. Stoper Stefan Simič odehrál celý zápas při vítězství Omonie Nikósie 2:0...

27. listopadu 2025  21:32

AS Řím ukončil vítězné tažení Midtjyllandu, Pavlenka chytil penaltu

Neil El Aynaoui z AS Řím utíká obraně Midtjyllandu.

Fotbalisté AS Řím ukončili v 5. kole Evropské ligy čtyřzápasovou vítěznou sérii Midtjyllandu výhrou 2:1. Dánský tým si s 12 body udržel vedení v neúplné tabulce, ale bodově se na něj dotáhla Aston...

27. listopadu 2025  21:21

Olomouc - Celje 2:1, dvěma góly se blýskl Ghali. Hosté trefili dvakrát tyč

V akrobatické pozici je olomoucký Ahmad Ghali, přihlížejí brankář Darko Hrka z...

Olomoučtí fotbalisté v Konferenční lize podruhé za sebou naplno bodovali a zvýšili své šance na play off. V atraktivním utkání 4. kola ligové fáze porazili slovinské Celje 2:1. Oba góly vstřelil...

27. listopadu 2025  20:59

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

27. listopadu 2025  20:44,  aktualizováno  20:54

Jarda, Basinek, Napoleon. Jak se u sklenky koňaku zrodila česká legenda v Legii

Premium
Jaroslav Vejvoda

Od našeho zpravodaje v Polsku Na jaře roku 1966 tehdejší československý ministr obrany generál Bohumír Lomský během návštěvy Varšavy zavítal také na Polský armádní stadion, kde je doma Legia. Klubový prezident Zygmunt Huszcza se...

27. listopadu 2025

Hattrick za sedm minut a ještě třešnička. Mbappé si pochvaloval: Mám skvělý servis

Kylian Mbappé střílí gól do sítě Olympiakosu.

Tenhle balon, který si společně s oceněním muže zápasu z Řecka odvezl, si určitě vystaví na čestné místo. Hattricků sice ve fotbalové Lize mistrů nasázel už pět, ale takhle rychlý si Kylian Mbappé z...

27. listopadu 2025  15:05

Čech ve fotbalové Evropě. Hajný z LFA byl jmenován do obchodně-pracovní komise

Daniel Hajný, marketingový a obchodní ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA).

Ligová fotbalová asociace (LFA) má poprvé svého zástupce v některé z komisí klíčových evropských fotbalových organizací. Obchodní a marketingový ředitel Daniel Hajný byl jmenován do obchodně-pracovní...

27. listopadu 2025  14:51

Zlomený Liverpool. Takhle hluboko padl naposledy za Churchilla, může za to Slot?

Arne Slot, trenér fotbalistů Liverpoolu, během domácího utkání Ligy mistrů s...

Britským premiérem zůstával Sir Winston Churchill a členové legendárních Beatles byli ještě školou povinní, když naposledy fotbalový Liverpool upadl do tak hluboké krize. Devět porážek z dvanácti...

27. listopadu 2025  13:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Prodal ses, křičí na něj. Ale trápící se Legia musí čekat. Polskem hýbe případ Papszun

Premium
Trenér Marek Papszun

Od našeho zpravodaje v Polsku Jeho jméno je roky spjaté s Rakówem Čenstochová, kde s přestávkou působil od dubna 2016 a jiné nabídky vždy zarytě odmítal. O to víc teď v polském fotbale rezonuje, že je trenér Marek Papszun...

27. listopadu 2025

S pískáním končím, říká Adámková. Rozhodčí o kariéře, plánech i nadávkách

Rozhodčí Jana Adámková byla hostem pořadu FotbalOna, který se věnuje ženskému...

Třiadvacet let působila Jana Adámková coby hlavní rozhodčí. V Česku pískala fotbalovou ligu žen i mužů, v zahraničí mistrovství Evropy i světa žen či finále Ligy mistryň. „Nejvyšší čas skončit,...

27. listopadu 2025  9:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.