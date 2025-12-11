Horníček v Evropské lize vychytal výhru Bragy, Pavlenka dostal tři góly

  21:31
Lukáš Horníček udržel v Evropské lize už počtvrté čisté konto a v 6. kole pomohl fotbalistům Bragy k výhře 1:0 na hřišti posledního týmu tabulky Nice. Jiří Pavlenka byl v brance PAOK Soluň při dramatické remíze 3:3 na stadionu Ludogorce Razgrad. Dalších devět zápasů včetně duelu Panathinaikos s Viktorií Plzeň začne ve 21:00.

Český brankář Lukáš Horníček z Bragy boxuje míč při závěrečném tlaku Nice. | foto: Reuters

Zápas v Nice rozhodl Španěl Victor, jehož gól vynesl Braze čtvrtou výhru a zvýšil její šance na přímý postup do osmifinále. Zato francouzský tým je v krizi, utrpěl osmou porážku v řadě napříč soutěžemi, v Evropské lize je stále bez bodu a nový trenér Gerardo Seoane, který se v říjnu vrátil na lavičku, ho zatím neprobudil.

V Razgradu nejprve překonal Pavlenku nejlepší střelec soutěže srbský útočník Stanič. Probil se obranou a po hattricku proti Celtě Vigo vstřelil zblízka už šestý gól. O obrat se proti svým krajanům postaral Despodov, který přišel do Soluně právě z Razgradu. Nejprve vyrovnal šikovným lobem a pak připravil druhý gól pro Itala Vogliacca. Verdon z Beninu a Čočev pak nasměrovali za Pavlenkova záda dvě přesné hlavičky, ale ani Filip Kaloč se v sestavě domácích výhry nedočkal. V poslední minutě je o ni připravil Mythu.

ONLINE: Panathinaikos - Plzeň 0:0, domácí hrozili, pak vidí druhou žlutou Jemelka

Midtjylland si v utkání s Genkem připsal už pátou výhru a v neúplné tabulce se vrátil na první místo. Belgický tým venku zvládl oba předchozí zápasy, ale tentokrát vyšel naprázdno, když jediným střelcem byl Korejec Čo Kju-song. Dánskému mužstvu chyběl dlouhodobě zraněný obránce Adam Gabriel.

Betis Sevilla zvítězil počtvrté a také míří do vyřazovací části. Finalista minulého ročníku Konferenční ligy vstřelil v Záhřebu v rozpětí osmi minut prvního poločasu tři branky, ta první byla vlastní. Dinamo utrpělo třetí debakl v řadě, během černé série dostalo deset gólů a vstřelilo jediný až v samotném závěru dnešního utkání.

Stejně dobře jako Betis je na tom Ferencváros Budapešť, který vstoupil do soutěže remízou s Plzní a zůstává neporažený. V zápase s Glasgow Rangers ale musel dotahovat náskok hostů, o který se postaral Makedonec Miovski. V páté minutě nastavení prvního poločasu srovnal Ötvös a Varga svým čtvrtým gólem v soutěži udržel maďarský tým v elitní osmičce. Naopak Skotové dosud získali jen jediný bod a venku prohráli pětkrát po sobě.

Dominik Pech hrál 72 minut v záloze Young Boys Bern při výhře nad Lille 1:0. Švýcarský tým měl hodinu početní převahu, když byl Bouaddi vyloučen za přidržení soupeře v šestnáctce. Bedia z Pobřeží slonoviny sice nařízenou penaltu neproměnil, ale Males přece jen domácím vystřelil tři body. Young Boys vedení udrželi, i když se v závěru poměr sil vyrovnal, protože střídající Zoukrou viděl během tří minut dvakrát žlutou kartu.

Evropská liga
6. kolo 11. 12. 2025 18:45
Ludogorec Razgrad Ludogorec Razgrad : PAOK Soluň PAOK Soluň 3:3 (1:1)
Góly:
33. Stanić
71. Verdon
77. Čočev
Góly:
39. Despodov
48. Vogliacco
90. Mythou
Sestavy:
Bonmann – Son, Verdon, Almeida, Nedjalkov (C) – Kaloč (72. Jordanov), Stanić, D. Duarte – C. Vidal (72. Marcus), Bile (66. Čočev), Tekpetey (90+1. Machado).
Sestavy:
Pavlenka – Jonjoe Kenny, Kędziora, Vogliacco, Rahman – Ozdojev (68. Mady Camara), Meïté (85. Bianco) – Despodov, Ivanušec (61. Konstantelias), Taison (C) (67. A. Živković) – Čalov (68. Mythou).
Náhradníci:
Padt, Christov – Šiškov, Nachmias, Stefanov, Penev.
Náhradníci:
Monastirlis, Tsiftsis – Thymianis, G. Taylor, Tsopouroglou, Berdos, Chatsidis.
Žluté karty:
47. Verdon, 53. Bile, 81. Čočev
Žluté karty:
69. Mady Camara

Rozhodčí: Horațiu Feșnic (ROU). Asistenti: Valentin Avram (ROU), Alexandru Cerei (ROU). Čtvrtý rozhodčí: Rares Vidican (ROU). VAR: Ovidiu Haţegan (ROU). AVAR: Adrian Costreie (ROU)

Evropská liga
6. kolo 11. 12. 2025 18:45
Ferencváros Ferencváros : Glasgow Rangers Glasgow Rangers 2:1 (1:1)
Góly:
45+5. Ötvös
73. Varga
Góly:
28. Miovski
Sestavy:
Gróf – I. Cissé (C), Raemaekers, Szalai – Makreckis, Tóth, Kanichowsky (83. Romão), Ötvös (74. Zachariassen), O'Dowda (83. Cadu) – Yusuf (74. Joseph), Varga (90. Pešić).
Sestavy:
Butland – Tavernier (C) (83. Aasgaard), Fernandez, Djiga, Aarons (58. Sterling) – Barron, Raskin – Danilo (67. Curtis), Meghoma, Gassama (58. Moore) – Miovski (67. Chermiti).
Náhradníci:
Radnóti – Golik, Gruber, Madarász, Nagy, Lakatos.
Náhradníci:
Kelly – Adamson, Cameron, Stewart.
Žluté karty:
77. Joseph
Žluté karty:
44. Aarons, 79. Djiga

Rozhodčí: Papapetrou – Petropoulos, Aptosoglou

Evropská liga
6. kolo 11. 12. 2025 18:45
Dinamo Záhřeb Dinamo Záhřeb : Real Betis Real Betis 1:3 (0:3)
Góly:
89. Galešić
Góly:
31. S. Domínguez (vla.)
34. Riquelme
38. Antony
Sestavy:
Filipović – Mikić (46. Galešić), S. Domínguez, McKenna, Goda – Ljubičić, Mišić (63. Zajc), Soldo – Beljo (46. Kulenović), Hoxha (46. C. Varela), Topič (71. Vidović).
Sestavy:
Valles – Ortiz, Llorente, Natan, Valentín Gómez (69. Lo Celso) – Altimira, Riquelme (78. Ávila), Deossa (69. Ruibal) – Antony (78. P. García), Bakambu, Ezalzúlí.
Náhradníci:
Nevistić – G. Villar, Perez Vinlöf, Bakrar, Jakirović.
Náhradníci:
Adrián, López – Bartra, Fornals, Hernández, Roca.
Žluté karty:
73. Goda, 90+3. Ljubičić
Žluté karty:
33. Valentín Gómez, 55. Deossa, 90+2. Bakambu
Evropská liga
6. kolo 11. 12. 2025 18:45
FC Midtjylland FC Midtjylland : KRC Genk KRC Genk 1:0 (1:0)
Góly:
17. Čo Kju-song
Góly:
Sestavy:
Ólafsson – I Han-pom, Bech Sørensen (C), Diao – Osorio (84. Mbabu), Billing, Byskov (66. Bravo), Victor Bak Jensen – Şimşir (59. Gogorza) – Brumado (84. Castillo), Čo Kju-song.
Sestavy:
Van Crombrugge – el-Wáhdí, Sadick, Smets, Palacios – Heynen (C), Hrošovský – Karetsas (71. Sor), Heymans (71. Mirisola), Medina (71. Steuckers) – O Hjon-gju (84. Erabi).
Náhradníci:
Lössl, Ugboh – Erlić, Paulinho, Djabi, D. Silva, Etim.
Náhradníci:
Lawal, Stevens – Bangoura, Bibout, Sattlberger, Jokojama, Kongolo.
Žluté karty:
41. Brumado, 47. Čo Kju-song
Žluté karty:
27. Medina, 90+1. Fink (trenér)

Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (vš. GRE)

Počet diváků: 9820

Evropská liga
6. kolo 11. 12. 2025 18:45
OGC Nice OGC Nice : SC Braga SC Braga 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
28. P. Victor
Sestavy:
Dupé – Gouveia, Peprah Oppong, Bard, Abdí (80. A. Mendy) – Louchet, Samed (80. Vanhoutte), Ndombèlé (69. Diop) – Nguene (69. Cho), Omoruyi, I. Jansson (80. Clauss).
Sestavy:
Horníček – Víctor Gómez, Niakaté, Arrey-Mbi, Lelo (60. G. Martínez) – Grillitsch, Carvalho (60. Lagerbielke), Gorby – Horta, el-Wazání (76. Navarro), P. Victor (86. Moscardo).
Náhradníci:
Żelazowski, Diouf – Búdawí, Sanson, Bah, Mantsounga.
Náhradníci:
Bellaarouch, Sá – Moutinho, Oliveira, Dorgeles, Da Rocha, Rodrigues, Vidigal.
Žluté karty:
45. Gouveia, 79. Samed, 86. A. Mendy
Žluté karty:
34. Grillitsch
Evropská liga
6. kolo 11. 12. 2025 18:45
Sturm Graz Sturm Graz : Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
55. Ivanić
Sestavy:
Christensen – Karić (79. Hierländer), Aiwu, Mitchell, Malič (79. Bendra) – Chukwuani (66. Hödl), Stankovič (C) – Kiteišvili, Jatta (66. Kayombo), Horvat – Malone (79. Beganovic).
Sestavy:
Matheus – Sol Jong-u, Veljković, Rodrigão, Tiknizjan – Krunić, Elšnik – Milson (82. Bajo), Händel (90+5. Kostov), Ivanić (C) (87. Katai) – Arnautović (46. B. Duarte).
Náhradníci:
Bignetti, Chudjakov – Beck, Haider, Geyrhofer, Weinhandl, Wolf.
Náhradníci:
Glazer, Guteša – Damjanović, Stanković, Leković, Zarić, Avdić, Babicka.
Žluté karty:
11. Malič, 89. Bendra, 90+8. Mitchell
Žluté karty:
16. Arnautović, 68. Krunić, 69. Ivanić, 78. Krunić, 90+8. Katai

Rozhodčí: Sylwestrzak – Sokolnicki, Karasewicz (vš. POL)

Evropská liga
6. kolo 11. 12. 2025 18:45
Stuttgart Stuttgart : Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 4:1 (2:0)
Góly:
25. Assignon
37. Tomás
50. Mittelstädt
90+4. Vagnoman
Góly:
52. Revivo
Sestavy:
Nübel – Assignon (89. Vagnoman), Jeltsch, Hendriks, Mittelstädt – Karazor (C), Stiller (62. Andrés) – Jovanović (74. Búanání), Tomás (62. el-Chanús), Führich – Undav (62. Leweling).
Sestavy:
Mišpati – Ben Hamo, Mohamed Ali Camara (71. Asante), Heitor, Revivo – Šahar (C), Ben Harush, Noy (46. Davida) – H. Varela (90+2. Ben Simon), Abu Farchi (80. Madmon), Andrade (46. Peretz).
Náhradníci:
Bredlow, Hellstern – Nartey, Olivier, Herwerth.
Náhradníci:
Melika, Saadya – Malede, Lederman, Cohen, Weinberg.
Žluté karty:
30. Jovanović, 65. el-Chanús
Žluté karty:
54. Mohamed Ali Camara, 82. Ben Hamo

Rozhodčí: Barbu – Grigoriu, Vornicu

Evropská liga
6. kolo 11. 12. 2025 18:45
FC Utrecht FC Utrecht : Nottingham Nottingham 1:2 (0:0)
Góly:
73. van der Hoorn
Góly:
52. Kalimuendo
88. Jesus
Sestavy:
Barkas (C) – Horemans, Eerdhuijzen (79. Viergever), Didden (63. van der Hoorn), al-Karúání – Engwanda, Zechiël, de Wit – M. Rodríguez (90+2. Jonathans), Haller, Cathline (79. A. Blake).
Sestavy:
J. Victor – Abbott, Murillo (69. Milenković), Morato, Zinčenko – N. Domínguez (C) (78. Gibbs-White), Luiz (46. Anderson), McAtee (46. I. Sangaré), Ndoye – Hudson-Odoi – Kalimuendo (87. Jesus).
Náhradníci:
Brouwer, Eversen – Bozdogan, Finnsson, Iqbal, van Ommeren, El Arguioui.
Náhradníci:
Willows, Bott – Bakwa, Boly, Savona, Williams.
Žluté karty:
47. M. Rodríguez, 90. Zechiël
Žluté karty:
66. Anderson, 89. Jesus

Rozhodčí: Peljto – Ibrišimbegović, Beljo (vš. BIH)

Počet diváků: 22865

Evropská liga
6. kolo 11. 12. 2025 18:45
Young Boys Bern Young Boys Bern : Lille Lille 1:0 (0:0)
Góly:
61. Males
Góly:
Sestavy:
Keller – Janko (84. Andrews), Wüthrich, Benito (C), Hadjam – Lauper, Raveloson – Males (72. A. Sanches), Pech (72. Córdova), Virginius (76. Smith) – Bedia (84. Zoukrou).
Sestavy:
Özer – Meunier (84. Santos), Ngoy, Mbemba, Perraud – Bouaddi, André (C) – Mukau (68. Sahraoui), Haraldsson (76. bin Tálib), Correia (68. Mbappé) – Giroud (68. Diaoune).
Náhradníci:
Marzino, Salchli – Tsimba, Lüthi, Mambwa, Dalipi.
Náhradníci:
Bodart, Lanssade – Broholm, Raghouber, Mándí, Goffi.
Žluté karty:
90. Zoukrou
Žluté karty:
33. Giroud
Červené karty:
90+3. Zoukrou
Červené karty:
32. Bouaddi

Rozhodčí: van der Eijk – Bluemink, de Groot (NED)

Evropská liga
6. kolo 11. 12. 2025 21:00
zápas probíhá
Celta Vigo Celta Vigo : Boloňa Boloňa 1:0 (-:-)
Góly:
17. Zaragoza
Góly:
Sestavy:
Radu – J. Rodríguez, Starfelt, Ristić – Carreira, Beltrán (C), Moriba, Mingueza – Zaragoza, Iglesias, Swedberg.
Sestavy:
Ravaglia – E. Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda – Moro (C), Pobega – Bernardeschi, Fabbian, J. Rowe – S. Castro.
Náhradníci:
I. Villar – Alonso, H. Álvarez, Aspas, El Abdellaoui, Fernández, Jutglà, Lago, D. Rodríguez, Román, Rueda, Sotelo.
Náhradníci:
Franceschelli, Pessina – Cambiaghi, Dallinga, B. Domínguez, L. Ferguson, Lucumi, Odgaard, Orsolini, Zortea.

Rozhodčí: Petrescu – Ghinguleac, Mihai Voda

Evropská liga
6. kolo 11. 12. 2025 21:00
zápas probíhá
FC Porto FC Porto : Malmö FF Malmö FF 2:0 (-:-)
Góly:
30. Aghehowa
36. Aghehowa
Góly:
Sestavy:
D. Costa (C) – M. Fernandes, Bednarek, Kiwior, Moura – Froholdt, Rosario, Mora – Pepê, Aghehowa, Sainz.
Sestavy:
Olsen – Lundbergh, Jens Stryger Larsen, P. Jansson (C), Rösler, Busanello – Soumah, Johnsen, Busuladžić, Skogmar – Hakšabanović.
Náhradníci:
Ramos, J. Costa – Eustáquio, W. Gomes, Sanusi, A. Costa, Prpić, A. Varela, T. Pérez, Gül, Alarcón, Teixeira.
Náhradníci:
Dahlin, Persson – Johan Karlsson, Djurić, Lewicki, Rosengren, Christiansen, Ekong, Berg, Botheim, Vecchia, Gudjohnsen.

Rozhodčí: Rohit Saggi (NOR). Asistenti: Morten Jensen (NOR), Anders Olav Dale (NOR). Čtvrtý rozhodčí: Sigurd Kringstad (NOR). VAR: Sören Storks (GER). AVAR: Benjamin Brand (GER)

Evropská liga
6. kolo 11. 12. 2025 21:00
zápas probíhá
Celtic Glasgow Celtic Glasgow : AS Řím AS Řím 0:2 (-:-)
Góly:
Góly:
6. G. Mancini
36. E. Ferguson
Sestavy:
Schmeichel – Trusty, Scales, Tierney – Jang Hjon-čun, McGregor (C), Engels, Tounekti – Hatate, Maeda, Nygren.
Sestavy:
Svilar – G. Mancini, Hermoso, Ndicka – Çelik, Pisilli, el-Ajnawí, Soulé, Rensch – E. Ferguson, El Shaarawy (C).
Náhradníci:
Sinisalo, Doohan – Balikwisha, McCowan, Iheanacho, Johnny Kenny, Bernardo, Murray, Donovan, Ralston.
Náhradníci:
De Manzi, Gollini – Angeliño, Cristante, Pellegrini, Tsimikas, Koné, Dybala, Ziolkowski, Bailey, França, Ghilardi.

Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi

Evropská liga
6. kolo 11. 12. 2025 21:00
zápas probíhá
Freiburg Freiburg : Red Bull Salcburk Red Bull Salcburk 0:0 (-:-)
Sestavy:
Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart, Günter (C) – Eggestein, Manzambi – Beste, Suzuki, Grifo – Adamu.
Sestavy:
Schlager – Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzić – Bidstrup (C), Diabaté – Baidoo, Vertessen, Bischoff – Ratkov.
Náhradníci:
Müller, Huth – Jung, Kübler, Makengo, Ogbus, Osterhage, Höfler, Scherhant, Höler, Irié, Matanović.
Náhradníci:
Zawieschitzky, Hamzić – Trummer, Krätzig, Diambou, Lukič, Sulzbacher, Onisiwo, Konaté, Alajbegović, Aguilar, Yeo.
Červené karty:
Červené karty:
35. Ratkov

Rozhodčí: E. Masijev – E. Abdullajev, P. Talibov (všichni AZE)

Evropská liga
6. kolo 11. 12. 2025 21:00
zápas probíhá
Olympique Lyon Olympique Lyon : Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 2:1 (-:-)
Góly:
3. Moreira
11. Šulc
Góly:
6. Smit
Sestavy:
Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tolisso, Morton, Merah – Šulc, Satriano, Moreira.
Sestavy:
De Busser – Deijl (C), van Zwam, Kramer, James – Meulensteen, Linthorst – Adelgaard, Goudmijn, Suray – Smit.
Náhradníci:
Greif – Abner, T. Barišić, de Carvalho, Alejandro Gomes, Goncalves, Hamdani, Karabec, Molébé.
Náhradníci:
Jansen, Plogmann – Breum, Dirksen, Edvardsen, Margaret, Pettersson, Rahmouni, Sivertsen, Stokkers, Twigt.
Žluté karty:
33. Mata
Žluté karty:

Rozhodčí: Xhaja – Zalla, Avdo

Evropská liga
6. kolo 11. 12. 2025 21:00
zápas probíhá
Brann Bergen Brann Bergen : Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul 0:3 (-:-)
Góly:
Góly:
5. Aktürkoğlu
36. Talisca
44. Talisca
Sestavy:
Dyngeland – De Roeve, Knudsen (C), Helland, Dragsnes – Kornvig, Sørensen, Pedersen (26. Japhet Sery Larsen) – Mathisen, N. Holm, N. Castro.
Sestavy:
Ederson – Müldür, Škriniar (C), Oosterwolde, Brown – Fred, Yüksek, Talisca – Nene, en-Nesírí, Aktürkoğlu.
Náhradníci:
Bramel, Klausen – N. Boakye, Soltvedt, Sande, Haaland, Remmem, Hansen, Finne.
Náhradníci:
Eğribayat, Çetin – Demir, E. Álvarez, Mercan, Szymański, Üregen, Aydın, Karataş.
Žluté karty:
19. Alexandersson (trenér)
Žluté karty:
14. Brown
Červené karty:
18. Helland
Červené karty:

Rozhodčí: Delajod – Finjean, Evrard (FRA)

7. kolo

Kompletní los

6. kolo

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC MidtjyllandMidtjylland 6 5 0 1 13:5 15
2. Real BetisBetis 6 4 2 0 11:4 14
3. FerencvárosFerencváros 6 4 2 0 11:6 14
4. SC BragaBraga 6 4 1 1 10:5 13
5. Olympique LyonLyon 5 4 0 1 11:2 12
6. StuttgartStuttgart 6 4 0 2 12:5 12
7. Aston VillaAston Villa 5 4 0 1 8:3 12
8. NottinghamNottingham 6 3 2 1 11:6 11
9. FreiburgFreiburg 5 3 2 0 8:3 11
10. FC PortoPorto 5 3 1 1 7:4 10
11. KRC GenkGenk 6 3 1 2 7:6 10
12. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 6 3 1 2 5:5 10
13. Celta VigoCelta Vigo 5 3 0 2 11:7 9
14. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 3 0 6:2 9
15. PAOK SoluňPAOK 6 2 3 1 13:10 9
16. LilleLille 6 3 0 3 10:7 9
17. Panathinaikos AtényPanathinaikos 5 3 0 2 9:7 9
18. AS ŘímAS Řím 5 3 0 2 7:5 9
19. Young Boys BernYoung Boys 6 3 0 3 8:12 9
20. BoloňaBoloňa 5 2 2 1 7:4 8
21. Brann BergenBrann 5 2 2 1 6:3 8
22. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 5 2 2 1 5:5 8
23. Celtic GlasgowCeltic 5 2 1 2 7:8 7
24. Ludogorec RazgradLudogorec 6 2 1 3 11:14 7
25. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 6 2 1 3 8:13 7
26. FC BasilejBasilej 5 2 0 3 7:7 6
27. Go Ahead EaglesGA Eagles 5 2 0 3 4:9 6
28. Sturm GrazSturm Graz 6 1 1 4 4:8 4
29. Red Bull SalcburkRB Salcburk 5 1 0 4 5:10 3
30. Feyenoord RotterdamFeyenoord 5 1 0 4 4:9 3
31. FCSBFCSB 5 1 0 4 3:8 3
32. FC UtrechtUtrecht 6 0 1 5 3:9 1
33. Glasgow RangersRangers 6 0 1 5 3:11 1
34. Malmö FFMalmö 5 0 1 4 2:10 1
35. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 6 0 1 5 2:18 1
36. OGC NiceNice 6 0 0 6 4:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Aktualizujeme
Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

ONLINE: Panathinaikos - Plzeň 0:0, domácí hrozili, pak vidí druhou žlutou Jemelka

Sledujeme online
U míče je Denis Višinský z Plzně, napadá ho Erik Palmer-Brown z Panathinaikosu.

Plzeňští fotbalisté hrají poslední podzimní zápas základní fáze Evropské ligy. Proti řeckému Panathinaikosu si s velkou pravděpodobností mohou zajistit postup do vyřazovací fáze. Utkání má výkop ve...

11. prosince 2025  19:50,  aktualizováno  21:32

Horníček v Evropské lize vychytal výhru Bragy, Pavlenka dostal tři góly

Český brankář Lukáš Horníček z Bragy boxuje míč při závěrečném tlaku Nice.

Lukáš Horníček udržel v Evropské lize už počtvrté čisté konto a v 6. kole pomohl fotbalistům Bragy k výhře 1:0 na hřišti posledního týmu tabulky Nice. Jiří Pavlenka byl v brance PAOK Soluň při...

11. prosince 2025  21:31

ONLINE: Lincoln - Olomouc 1:1, domácí po gólu Vašulína rychle srovnali

Sledujeme online
Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize.

Olomoučtí fotbalisté mohou udělat nejspíš poslední krok směrem k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. Proti Lincolnu, outsiderovi z Gibraltaru, by jim měl stačit jakýkoliv bodový zisk, ale...

11. prosince 2025  21:21

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Aktualizujeme
Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

11. prosince 2025  20:34,  aktualizováno  20:42

Druhý potrat? Nesmírná bolest. Fotbalová hvězda popisuje nejtěžší rodinné chvíle

Rodinná fotografie s malým Axelem, který se narodil v roce 2021. Podle rodičů...

Bývalý anglický reprezentant Alex Oxlade-Chamberlain popsal těžké období, které s partnerkou Perrie Edwardsovou prožili kvůli dvěma potratům. Zpěvačka skupiny Little Mix o nich nedávno poprvé...

11. prosince 2025

Hradec zaplatí za rasistické urážky Aléguého, disciplinárka trestala i Baník

Choreo domácích fanoušků Hradce Králové v zápase proti Jablonci

Disciplinární komise potrestala Hradec Králové pokutou 60 000 korun za rasistické pokřiky fanoušků v utkání 17. kola fotbalové ligy s Jabloncem. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace...

11. prosince 2025  17:11

Otevírala ho Slavia, teď ocelový dóm hostí Spartu. Vítejte v pevnosti Craiova

Premium
Stadionul Ion Oblemenco v Craiově, na kterém hraje místní Universitatea, soupeř...

Od našeho zpravodaje z Rumunska Už z výšky ji nelze přehlédnout. Když se letadlem blížíte přistávací dráze s moderním, zatím však nepoužívaným terminálem, minete tuhle obrovskou zaoblenou ocelovou stavbu, která odráží sluneční...

11. prosince 2025

Alonso zápas pravdy prohrál, v Realu ale zatím nekončí. Stojíme za ním, zní z kabiny

Kouč Realu Madrid Xabi Alonso udílí pokyny Judu Bellinghamovi během utkání...

Médii prosakovaly informace, že pokud nezvládne středeční zápas s Manchesterem City, na lavičce fotbalistů Realu Madrid skončí. Xabi Alonso svůj tým sice k vítězství nedovedl (1:2), ale zlepšený...

11. prosince 2025  13:10

Olomouc jde na profíky, ale i na bachaře či policistu. Stvrdí pohárový postup?

Hráči Olomouce slaví branku do sítě Noahu.

Obranné řady zdejších místních klubů jsou prý pevné jako Gibraltarská skála. A když se některý z týmů dostane do Evropy, ostatní celky si to užívají s ním. Od 21 hodin bude Olomouci čelit Lincoln Red...

11. prosince 2025  12:42

Sparťanským fanouškům odklonili kvůli mlze let. Zápas v Craiově ale stihnou

Smartwings

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťany při cestě na pohárové utkání do Craiovy provázely potíže. Speciál s fotbalisty těsně před vzletem kvůli technickým potížím otočili z ranveje. Charterový let s fanoušky krátce před přistáním...

11. prosince 2025  12:29

Pozadí prodeje Teplic: ptal se Lutych, miliardáře Kratinu přihrál „Šváb“

Milan Kratina, nový majitel FK Teplice během tiskové konference.

Když fotbalové Teplice na jaře koupil miliardář Milan Kratina, nechtěl v uvítacím videu působit jako boss, jako pan Někdo, jako namistrovaný tvrďák. „Neměl to být klasický fotbalový macho styl, ale...

11. prosince 2025  11:20

RECENZE: Upřímný kluk z Havlbrodu i pan Vrtulník. Součkova kniha přišla v pravý čas

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól.

Zdálo se, že v ne úplně vhodný moment vstoupila na předvánoční trh autobiografická kniha nazvaná jednoduše Suk. Tedy publikace věnovaná životu a kariéře fotbalisty Tomáše Součka, dlouholetého...

11. prosince 2025  11:08

