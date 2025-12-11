Horníček v Evropské lize vychytal výhru Bragy, Pavlenka dostal tři góly

Zápas v Nice rozhodl Španěl Victor, jehož gól vynesl Braze čtvrtou výhru a zvýšil její šance na přímý postup do osmifinále. Zato francouzský tým je v krizi, utrpěl osmou porážku v řadě napříč soutěžemi, v Evropské lize je stále bez bodu a nový trenér Gerardo Seoane, který se v říjnu vrátil na lavičku, ho zatím neprobudil.
V Razgradu nejprve překonal Pavlenku nejlepší střelec soutěže srbský útočník Stanič. Probil se obranou a po hattricku proti Celtě Vigo vstřelil zblízka už šestý gól. O obrat se proti svým krajanům postaral Despodov, který přišel do Soluně právě z Razgradu. Nejprve vyrovnal šikovným lobem a pak připravil druhý gól pro Itala Vogliacca. Verdon z Beninu a Čočev pak nasměrovali za Pavlenkova záda dvě přesné hlavičky, ale ani Filip Kaloč se v sestavě domácích výhry nedočkal. V poslední minutě je o ni připravil Mythu.
ONLINE: Panathinaikos - Plzeň 0:0, domácí hrozili, pak vidí druhou žlutou Jemelka
Midtjylland si v utkání s Genkem připsal už pátou výhru a v neúplné tabulce se vrátil na první místo. Belgický tým venku zvládl oba předchozí zápasy, ale tentokrát vyšel naprázdno, když jediným střelcem byl Korejec Čo Kju-song. Dánskému mužstvu chyběl dlouhodobě zraněný obránce Adam Gabriel.
Betis Sevilla zvítězil počtvrté a také míří do vyřazovací části. Finalista minulého ročníku Konferenční ligy vstřelil v Záhřebu v rozpětí osmi minut prvního poločasu tři branky, ta první byla vlastní. Dinamo utrpělo třetí debakl v řadě, během černé série dostalo deset gólů a vstřelilo jediný až v samotném závěru dnešního utkání.
Stejně dobře jako Betis je na tom Ferencváros Budapešť, který vstoupil do soutěže remízou s Plzní a zůstává neporažený. V zápase s Glasgow Rangers ale musel dotahovat náskok hostů, o který se postaral Makedonec Miovski. V páté minutě nastavení prvního poločasu srovnal Ötvös a Varga svým čtvrtým gólem v soutěži udržel maďarský tým v elitní osmičce. Naopak Skotové dosud získali jen jediný bod a venku prohráli pětkrát po sobě.
Dominik Pech hrál 72 minut v záloze Young Boys Bern při výhře nad Lille 1:0. Švýcarský tým měl hodinu početní převahu, když byl Bouaddi vyloučen za přidržení soupeře v šestnáctce. Bedia z Pobřeží slonoviny sice nařízenou penaltu neproměnil, ale Males přece jen domácím vystřelil tři body. Young Boys vedení udrželi, i když se v závěru poměr sil vyrovnal, protože střídající Zoukrou viděl během tří minut dvakrát žlutou kartu.
33. Stanić
71. Verdon
77. Čočev
39. Despodov
48. Vogliacco
90. Mythou
Bonmann – Son, Verdon, Almeida, Nedjalkov (C) – Kaloč (72. Jordanov), Stanić, D. Duarte – C. Vidal (72. Marcus), Bile (66. Čočev), Tekpetey (90+1. Machado).
Pavlenka – Jonjoe Kenny, Kędziora, Vogliacco, Rahman – Ozdojev (68. Mady Camara), Meïté (85. Bianco) – Despodov, Ivanušec (61. Konstantelias), Taison (C) (67. A. Živković) – Čalov (68. Mythou).
Padt, Christov – Šiškov, Nachmias, Stefanov, Penev.
Monastirlis, Tsiftsis – Thymianis, G. Taylor, Tsopouroglou, Berdos, Chatsidis.
47. Verdon, 53. Bile, 81. Čočev
69. Mady Camara
Rozhodčí: Horațiu Feșnic (ROU). Asistenti: Valentin Avram (ROU), Alexandru Cerei (ROU). Čtvrtý rozhodčí: Rares Vidican (ROU). VAR: Ovidiu Haţegan (ROU). AVAR: Adrian Costreie (ROU)
45+5. Ötvös
73. Varga
28. Miovski
Gróf – I. Cissé (C), Raemaekers, Szalai – Makreckis, Tóth, Kanichowsky (83. Romão), Ötvös (74. Zachariassen), O'Dowda (83. Cadu) – Yusuf (74. Joseph), Varga (90. Pešić).
Butland – Tavernier (C) (83. Aasgaard), Fernandez, Djiga, Aarons (58. Sterling) – Barron, Raskin – Danilo (67. Curtis), Meghoma, Gassama (58. Moore) – Miovski (67. Chermiti).
Radnóti – Golik, Gruber, Madarász, Nagy, Lakatos.
Kelly – Adamson, Cameron, Stewart.
77. Joseph
44. Aarons, 79. Djiga
Rozhodčí: Papapetrou – Petropoulos, Aptosoglou
89. Galešić
31. S. Domínguez (vla.)
34. Riquelme
38. Antony
Filipović – Mikić (46. Galešić), S. Domínguez, McKenna, Goda – Ljubičić, Mišić (63. Zajc), Soldo – Beljo (46. Kulenović), Hoxha (46. C. Varela), Topič (71. Vidović).
Valles – Ortiz, Llorente, Natan, Valentín Gómez (69. Lo Celso) – Altimira, Riquelme (78. Ávila), Deossa (69. Ruibal) – Antony (78. P. García), Bakambu, Ezalzúlí.
Nevistić – G. Villar, Perez Vinlöf, Bakrar, Jakirović.
Adrián, López – Bartra, Fornals, Hernández, Roca.
73. Goda, 90+3. Ljubičić
33. Valentín Gómez, 55. Deossa, 90+2. Bakambu
17. Čo Kju-song
Ólafsson – I Han-pom, Bech Sørensen (C), Diao – Osorio (84. Mbabu), Billing, Byskov (66. Bravo), Victor Bak Jensen – Şimşir (59. Gogorza) – Brumado (84. Castillo), Čo Kju-song.
Van Crombrugge – el-Wáhdí, Sadick, Smets, Palacios – Heynen (C), Hrošovský – Karetsas (71. Sor), Heymans (71. Mirisola), Medina (71. Steuckers) – O Hjon-gju (84. Erabi).
Lössl, Ugboh – Erlić, Paulinho, Djabi, D. Silva, Etim.
Lawal, Stevens – Bangoura, Bibout, Sattlberger, Jokojama, Kongolo.
41. Brumado, 47. Čo Kju-song
27. Medina, 90+1. Fink (trenér)
Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (vš. GRE)
Počet diváků: 9820
28. P. Victor
Dupé – Gouveia, Peprah Oppong, Bard, Abdí (80. A. Mendy) – Louchet, Samed (80. Vanhoutte), Ndombèlé (69. Diop) – Nguene (69. Cho), Omoruyi, I. Jansson (80. Clauss).
Horníček – Víctor Gómez, Niakaté, Arrey-Mbi, Lelo (60. G. Martínez) – Grillitsch, Carvalho (60. Lagerbielke), Gorby – Horta, el-Wazání (76. Navarro), P. Victor (86. Moscardo).
Żelazowski, Diouf – Búdawí, Sanson, Bah, Mantsounga.
Bellaarouch, Sá – Moutinho, Oliveira, Dorgeles, Da Rocha, Rodrigues, Vidigal.
45. Gouveia, 79. Samed, 86. A. Mendy
34. Grillitsch
55. Ivanić
Christensen – Karić (79. Hierländer), Aiwu, Mitchell, Malič (79. Bendra) – Chukwuani (66. Hödl), Stankovič (C) – Kiteišvili, Jatta (66. Kayombo), Horvat – Malone (79. Beganovic).
Matheus – Sol Jong-u, Veljković, Rodrigão, Tiknizjan – Krunić, Elšnik – Milson (82. Bajo), Händel (90+5. Kostov), Ivanić (C) (87. Katai) – Arnautović (46. B. Duarte).
Bignetti, Chudjakov – Beck, Haider, Geyrhofer, Weinhandl, Wolf.
Glazer, Guteša – Damjanović, Stanković, Leković, Zarić, Avdić, Babicka.
11. Malič, 89. Bendra, 90+8. Mitchell
16. Arnautović, 68. Krunić, 69. Ivanić, 78. Krunić, 90+8. Katai
Rozhodčí: Sylwestrzak – Sokolnicki, Karasewicz (vš. POL)
25. Assignon
37. Tomás
50. Mittelstädt
90+4. Vagnoman
52. Revivo
Nübel – Assignon (89. Vagnoman), Jeltsch, Hendriks, Mittelstädt – Karazor (C), Stiller (62. Andrés) – Jovanović (74. Búanání), Tomás (62. el-Chanús), Führich – Undav (62. Leweling).
Mišpati – Ben Hamo, Mohamed Ali Camara (71. Asante), Heitor, Revivo – Šahar (C), Ben Harush, Noy (46. Davida) – H. Varela (90+2. Ben Simon), Abu Farchi (80. Madmon), Andrade (46. Peretz).
Bredlow, Hellstern – Nartey, Olivier, Herwerth.
Melika, Saadya – Malede, Lederman, Cohen, Weinberg.
30. Jovanović, 65. el-Chanús
54. Mohamed Ali Camara, 82. Ben Hamo
Rozhodčí: Barbu – Grigoriu, Vornicu
73. van der Hoorn
52. Kalimuendo
88. Jesus
Barkas (C) – Horemans, Eerdhuijzen (79. Viergever), Didden (63. van der Hoorn), al-Karúání – Engwanda, Zechiël, de Wit – M. Rodríguez (90+2. Jonathans), Haller, Cathline (79. A. Blake).
J. Victor – Abbott, Murillo (69. Milenković), Morato, Zinčenko – N. Domínguez (C) (78. Gibbs-White), Luiz (46. Anderson), McAtee (46. I. Sangaré), Ndoye – Hudson-Odoi – Kalimuendo (87. Jesus).
Brouwer, Eversen – Bozdogan, Finnsson, Iqbal, van Ommeren, El Arguioui.
Willows, Bott – Bakwa, Boly, Savona, Williams.
47. M. Rodríguez, 90. Zechiël
66. Anderson, 89. Jesus
Rozhodčí: Peljto – Ibrišimbegović, Beljo (vš. BIH)
Počet diváků: 22865
61. Males
Keller – Janko (84. Andrews), Wüthrich, Benito (C), Hadjam – Lauper, Raveloson – Males (72. A. Sanches), Pech (72. Córdova), Virginius (76. Smith) – Bedia (84. Zoukrou).
Özer – Meunier (84. Santos), Ngoy, Mbemba, Perraud – Bouaddi, André (C) – Mukau (68. Sahraoui), Haraldsson (76. bin Tálib), Correia (68. Mbappé) – Giroud (68. Diaoune).
Marzino, Salchli – Tsimba, Lüthi, Mambwa, Dalipi.
Bodart, Lanssade – Broholm, Raghouber, Mándí, Goffi.
90. Zoukrou
33. Giroud
90+3. Zoukrou
32. Bouaddi
Rozhodčí: van der Eijk – Bluemink, de Groot (NED)
17. Zaragoza
Radu – J. Rodríguez, Starfelt, Ristić – Carreira, Beltrán (C), Moriba, Mingueza – Zaragoza, Iglesias, Swedberg.
Ravaglia – E. Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda – Moro (C), Pobega – Bernardeschi, Fabbian, J. Rowe – S. Castro.
I. Villar – Alonso, H. Álvarez, Aspas, El Abdellaoui, Fernández, Jutglà, Lago, D. Rodríguez, Román, Rueda, Sotelo.
Franceschelli, Pessina – Cambiaghi, Dallinga, B. Domínguez, L. Ferguson, Lucumi, Odgaard, Orsolini, Zortea.
Rozhodčí: Petrescu – Ghinguleac, Mihai Voda
30. Aghehowa
36. Aghehowa
D. Costa (C) – M. Fernandes, Bednarek, Kiwior, Moura – Froholdt, Rosario, Mora – Pepê, Aghehowa, Sainz.
Olsen – Lundbergh, Jens Stryger Larsen, P. Jansson (C), Rösler, Busanello – Soumah, Johnsen, Busuladžić, Skogmar – Hakšabanović.
Ramos, J. Costa – Eustáquio, W. Gomes, Sanusi, A. Costa, Prpić, A. Varela, T. Pérez, Gül, Alarcón, Teixeira.
Dahlin, Persson – Johan Karlsson, Djurić, Lewicki, Rosengren, Christiansen, Ekong, Berg, Botheim, Vecchia, Gudjohnsen.
Rozhodčí: Rohit Saggi (NOR). Asistenti: Morten Jensen (NOR), Anders Olav Dale (NOR). Čtvrtý rozhodčí: Sigurd Kringstad (NOR). VAR: Sören Storks (GER). AVAR: Benjamin Brand (GER)
6. G. Mancini
36. E. Ferguson
Schmeichel – Trusty, Scales, Tierney – Jang Hjon-čun, McGregor (C), Engels, Tounekti – Hatate, Maeda, Nygren.
Svilar – G. Mancini, Hermoso, Ndicka – Çelik, Pisilli, el-Ajnawí, Soulé, Rensch – E. Ferguson, El Shaarawy (C).
Sinisalo, Doohan – Balikwisha, McCowan, Iheanacho, Johnny Kenny, Bernardo, Murray, Donovan, Ralston.
De Manzi, Gollini – Angeliño, Cristante, Pellegrini, Tsimikas, Koné, Dybala, Ziolkowski, Bailey, França, Ghilardi.
Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi
Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart, Günter (C) – Eggestein, Manzambi – Beste, Suzuki, Grifo – Adamu.
Schlager – Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzić – Bidstrup (C), Diabaté – Baidoo, Vertessen, Bischoff – Ratkov.
Müller, Huth – Jung, Kübler, Makengo, Ogbus, Osterhage, Höfler, Scherhant, Höler, Irié, Matanović.
Zawieschitzky, Hamzić – Trummer, Krätzig, Diambou, Lukič, Sulzbacher, Onisiwo, Konaté, Alajbegović, Aguilar, Yeo.
35. Ratkov
Rozhodčí: E. Masijev – E. Abdullajev, P. Talibov (všichni AZE)
3. Moreira
11. Šulc
6. Smit
Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tolisso, Morton, Merah – Šulc, Satriano, Moreira.
De Busser – Deijl (C), van Zwam, Kramer, James – Meulensteen, Linthorst – Adelgaard, Goudmijn, Suray – Smit.
Greif – Abner, T. Barišić, de Carvalho, Alejandro Gomes, Goncalves, Hamdani, Karabec, Molébé.
Jansen, Plogmann – Breum, Dirksen, Edvardsen, Margaret, Pettersson, Rahmouni, Sivertsen, Stokkers, Twigt.
33. Mata
Rozhodčí: Xhaja – Zalla, Avdo
5. Aktürkoğlu
36. Talisca
44. Talisca
Dyngeland – De Roeve, Knudsen (C), Helland, Dragsnes – Kornvig, Sørensen, Pedersen (26. Japhet Sery Larsen) – Mathisen, N. Holm, N. Castro.
Ederson – Müldür, Škriniar (C), Oosterwolde, Brown – Fred, Yüksek, Talisca – Nene, en-Nesírí, Aktürkoğlu.
Bramel, Klausen – N. Boakye, Soltvedt, Sande, Haaland, Remmem, Hansen, Finne.
Eğribayat, Çetin – Demir, E. Álvarez, Mercan, Szymański, Üregen, Aydın, Karataş.
19. Alexandersson (trenér)
14. Brown
18. Helland
Rozhodčí: Delajod – Finjean, Evrard (FRA)