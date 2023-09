První domácí gól a splněný sen. Ve hře ale máme nedostatky, uznal stoper Vitík

„Vždy jsem rád, když se do sestavy dostanu. Můj úkol je dobře odbránit a odehrát zápas. Mezi námi je velká konkurence, nikdo nemá své místo jisté,“ pravil po premiérové výhře ve skupině Evropské ligy.

Proti Slovácku dostal jen třicet minut, duel v Liberci odehrál celý, domácí odvetu proti Dinamu Záhřeb pak vynechal úplně. Není to však kvůli špatným výkonům, na trávníku je Vitík jistý a silný v hlavičkových soubojích. Má i rychlost, díky které ho jen tak někdo nepředstihne.

A když se dostane do výhodné pozice, umí dávat góly. Po rohu Birmančeviče větřil na zadní tyči a nevybíravě dorazil nepovedené zpracování Olatunjiho, jež vypadlo přímo před ním.

„Na ten první tady doma jsem čekal opravdu dlouho,“ uleví si. Ten okamžik si vychutnal. S hlavou dolů poslouchal, jak vyprodané tribuny skandují jeho jméno.

Sparťanský obránce Martin Vitík střílí třetí gól svého týmu v utkání Evropské ligy proti Arisu Limassol.

„Je skvělé, že se mi to navíc povedlo v takovém zápase, vůbec se nezlobím,“ pochvaloval si.

Jeho trefa nakonec rozhodla, pár minut před koncem totiž prudkou ranou snížil útočník Babicka. „Škoda to je, ale občas se taková chyba prostě stane. Nikdo už to teď řešit nebude, my už se soustředíme na další zápas,“ líčil.

Sparťany už v neděli čeká pražské derby, navíc u rivala na Slavii.

„To bude úplně jiný zápas. Je ale vždycky dobré, když se před ním dobře naladíte,“ uvedl.

A kdo bude favoritem?

„Pravda leží na hřišti,“ vyřkl s lehkým úsměvem.

Na největší ligový šlágr se ale dobře naladila i Slavia, která zvítězila v Ženevě 2:0. Navíc umí trestat laciné chyby, což si Sparta sama několikrát vyzkoušela. Ve čtvrtek však dvakrát zbytečně inkasovala kvůli vlastnímu nedůrazu.

„Máme tři body, start výborný, ale ve hře máme ještě spoustu nedostatků a nějaké rezervy,“ přiznal.

Dobrou zprávou pro sparťany ale je, že i přes brzký gól z penalty se dokázali zvednout a poměrně rychle utkání otočit, i díky standardním situacím.

„Je to velká pomoc. Ze standardek dost hrozíme. Když se nám je povede ještě zefektivnit, bude to mnohem lepší. Škoda úvodního gólu, špatně jsme zareagovali na druhý balon, který šel za nás. Byla to jasná chyba,“ uvědomoval si.

Že rozhodčí následnou penaltu v žádném případě neodvolá, věděl jistě. „Viděl jsem, že Láďa jeho obličej zasáhl, takže byla úplně jasná. Ale ukázali jsme, že s námi brzký gól nic neudělá a dál jsme valili.“

Vitík pak gólově navázal na své srpnové představení z Jablonce (1:5), kde dal rovnou dva. Tenkrát si přál: „Doma už bych se rád trefil, je to můj velký sen, tak snad brzy...“

Za měsíc a kousek pak už jeho vyvolávané jméno znělo Prahou, když opět přinesl Spartě tři body.