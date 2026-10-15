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Schick po střídání proměnil dvě penalty, v Evropské lize skóroval i Šulc za Lyon

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  21:26
Patrik Schick, útočník Bayeru Leverkusen, slaví se spoluhráči gól proti Lechu...

Patrik Schick, útočník Bayeru Leverkusen, slaví se spoluhráči gól proti Lechu Poznaň v Evropské lize. | foto: Aleksandra SzmigielReuters

Patrik Schick, útočník Bayeru Leverkusen, zahrává penaltu v zápase s Lechem...
Fotbalisté Lyonu slaví gól, který vstřelil Pavel Šulc.
Pavel Šulc, střelec třetího lyonského gólu, a Ruben Kluivert během utkání...
Pavel Šulc z Lyonu se rozcvičuje před zápasem s Crystalem Palace.
11 fotografií
Patrik Schick přispěl ve druhém kole Evropské ligy dvěma proměněnými penaltami k vítězství fotbalistů Bayeru Leverkusen 4:0 v Poznani. Skóroval i Pavel Šulc, jehož Olympique Lyon rovněž zaznamenal druhou výhru, když zdolal Crystal Palace 3:2. Oba čeští fotbalisté přitom začínali na lavičce. Zbývajících deset zápasů včetně duelu Ferencváros - Viktoria Plzeň začne ve 21:00.

Schick je v čele střelecké tabulky bundesligy, přesto v Poznani usedl mezi náhradníky. V neděli čeká Bayer duel s vedoucím Freiburgem, a tak španělský trenér Carles Martínez dal volno i dalším oporám, jakými jsou Angličan Quansah, Portugalec Moreira nebo Argentinec Medina.

Už v 18. minutě ale český útočník musel na trávník místo zraněného Francouze Terriera.

A po deseti minutách si poprvé postavil míč na značku pokutového kopu, který rozhodčí po dlouhém zkoumání u videa nařídil za ruku domácího obránce. Schick nezaváhal a k pěti brankám v bundeslize přidal první na evropské scéně.

Patrik Schick, útočník Bayeru Leverkusen, zahrává penaltu v zápase s Lechem Poznaň v Evropské lize.

Za tři minuty šel Američan Tillman důrazně za míčem a opakovanou střelou zvýšil. Schick si při rohovém kopu vybojoval druhou penaltu a i tu bezpečně proměnil. Alžířan Maza minutu před koncem kanonádu uzavřel a polský mistr po debaklu 0:4 od Crystal Palace prohrál stejným výsledkem i druhý zápas. Bayer naopak triumfoval i podruhé s čistým kontem.

Ani Šulc nebyl v základu, když Olympique Lyon přivítal vítěze Konferenční ligy Crystal Palace. Už v osmé minutě po rohovém kopu propadl míč na nohu Tolissa a kapitán domácích pohotově zakončil.

V nastavení prvního dějství přidal druhý gól ghanský útočník Nuamah. Španěl Pino zápas zdramatizoval, ale Šulc po příchodu na hřiště vrátil domácím dvoubrankový náskok.

Po zmatcích v anglické obraně vstřelil první gól v sezoně patičkou zády k brance. Gól Japonce Kamady už domácí o výhru nepřipravil.

Pavel Šulc, střelec třetího lyonského gólu, a Ruben Kluivert během utkání Evropské ligy.

Union St. Gilloise, který v prvním kole pokořil plzeňskou Viktorii 3:0, hrál doma se Realem Sociedad 1:1. V prvním poločase měl blíž k výhře, ale hlavička senegalského obránce Sylly orazítkovala tyč.

Do druhého poločasu nastoupil v dresu baskického týmu Turrientes a neuplynula ani minuta, když potrestal chybu v rozehrávce. Dvě minuty před koncem odvrátil porážku Keita. Kvůli drobnému zranění belgickému týmu chyběl Ondřej Kričfaluši, který třetím gólem přispěl k demolici Plzně.

Portugalský trenér AC Milán Ruben Amorim, který byl před dvěma lety ve finále této soutěže s Manchesterem United, by si to určitě rád zopakoval. Po domácí prohře s Benficou to tak nevypadalo, ale v Salcburku jeho svěřenci vyhráli 4:0.

Goncalo Ramos z AC Milán (uprostřed) slaví gól s Ardonem Jasharim a Christianem Pulisicem.

Rakouský tým od začátku sezony neprohrál ani jeden z 15 soutěžních zápasů, ale už v prvním poločase ho dvakrát zlomil Cissé, nejprve nekompromisní hlavičkou a pak po vyšachování obrany střelou do prázdné branky.

Po změně stran devatenáctiletý mladík, který ještě na jaře hrál druhou italskou ligu, zkompletoval hattrick. Střídající Portugalec Ramos pak triumf hostů dovršil.

Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 18:45
Olympique Lyon Olympique Lyon : Crystal Palace Crystal Palace 3:2 (2:0)
Góly:
8. Tolisso
45+2. Nuamah
76. Šulc
Góly:
50. Pino
81. Kamada
Sestavy:
Greif – Athekame, Bacher, R. Kluivert, Abner – Tolisso (C) (90+1. Bidstrup), Morton, Nartey (78. Tessmann) – Nuamah (70. Boudache), Merah (70. Šulc), Nakamura.
Sestavy:
Benítez – Richards, Disasi, Canvot – Mingueza (75. Chalaili), Timber (87. McNeil), Wharton (C), Mitchell – I. Sarr (62. Kamada), Pino (75. Osorio) – Strand Larsen (62. Nketiah).
Náhradníci:
Bengui, Descamps – Niakhaté, Mata, Duranville, Himbert, Kamara, Kango.
Náhradníci:
Benetton, Matthews – Ahanor, Benamar, Hughes.
Žluté karty:
58. Nakamura
Žluté karty:
36. I. Sarr, 56. Pino, 83. Richards

Rozhodčí: Pinheiro – Maia, Marques

Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 18:45
KKS Lech Poznaň KKS Lech Poznaň : Leverkusen Leverkusen 0:4 (0:3)
Góly:
Góly:
29. Schick
32. Tillman
41. Schick
89. Maza
Sestavy:
Lis – J. Pereira, Mońka (15. Yegbe), Skrzypczak, Gurgul – Berggren (74. P. Rodríguez), Kozubal – Walemark (60. Haakans), Palma, Bengtsson (60. Jagiełło) – Ishak (C) (60. Agnero).
Sestavy:
Flekken – L. Vázquez, Badé, Tapsoba (C), Gutiérrez (62. Medina) – Tillman, A. García (62. Andrich), Fernández, Tella (62. Diaby) – Terrier (18. Schick, 76. A. Moreira), Maza.
Náhradníci:
Pruchniewski – Delikat, Szymczak, Bartczak.
Náhradníci:
Blaswich, Lomb – Quansah.
Žluté karty:
41. Skrzypczak
Žluté karty:
68. Andrich, 80. Diaby

Rozhodčí: Milanovič – Pašajlič, Živin (SRB)

Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Celta Vigo Celta Vigo : Juventus FC Juventus FC 1:0 (-:-)
Góly:
18. Álvarez
Góly:
Sestavy:
Radu – Rodríguez, Lago, Alonso (C) – Rueda, Moriba, Febas, Carreira – Álvarez, Jutglà, Swedberg.
Sestavy:
Vicario – Kalulu, Gatti, Kelly – McKennie (C), Koopmeiners, Sarr, Cambiaso – Alajbegović, Woltemade, Conceição.
Náhradníci:
Bayındır – Faye, Núñez, H. González, Cáceres, Galán, Dríweš, Burcio, Aspas, Antañón, Arcos, MIlla.
Náhradníci:
Pinsoglio – Çelik, Bremer, Luiz, Lucumi, N. González, Kolo Muani, Cabal.

Rozhodčí: van der Eijk – Bluemink, de Groot (NED)

Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 18:45
Red Bull Salcburk Red Bull Salcburk : AC Milán AC Milán 0:4 (0:2)
Góly:
Góly:
15. Cissé
32. Cissé
49. Cissé
72. Ramos
Sestavy:
Zawieschitzky – Morgalla (81. Drexler), Boma, Zabransky, Schmid – A. Barry, Mazurek – Lindstrøm (73. Redžič), Kitano (60. G. Diakité), Baidoo (60. Vertessen) – Tabaković (C) (73. Aboubacar Camara).
Sestavy:
Maignan (C) – Tomori (67. Terracciano), De Winter, Pavlović (81. Diawara) – Hutchinson, Jashari, Rabiot (60. Modrić), Bartesaghi – Loftus-Cheek, Cissé (60. Pulisic) – Camarda (60. Ramos).
Náhradníci:
Früchtl, Šarčević – Mellberg, Tohumcu, Krätzig, Lainer.
Náhradníci:
Torriani – Estupiñán, Chukwueze, D. Moreira, Comotto, Gila, Musah.
Žluté karty:
40. Zabransky
Žluté karty:
21. Hutchinson
Červené karty:
Červené karty:
84. Terracciano

Rozhodčí: Horațiu Feșnic (ROU). Asistenti: Alexandru Cerei (ROU), Alexandru Corb (ROU). Čtvrtý rozhodčí: Florin Andrei (ROU). VAR: Cătălin Popa (ROU). AVAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Bournemouth Bournemouth : Sturm Graz Sturm Graz 0:0 (-:-)
Sestavy:
D. Petrović – A. Smith (C), A. Silva, B. Diakité, J. Soler – Tavernier, Cook, Adams, Gannon-Doak – Á. Rodríguez, Evanilson.
Sestavy:
Chuďakov – Malić, Quarshie, P. Petrović, Balbo – Heil, Stankovič (C), Matoshi, Hödl – Seidl, Beganović.
Náhradníci:
Di Gregorio – Truffert, Hill, Brooks, Christie, J. Kluivert, Tóth, Rayan.
Náhradníci:
Helac, Lorenz – Vallci, Kayombo, O. Diakité, Grgić, Koller, Weinhandl, Halwachs.
Žluté karty:
15. Evanilson
Žluté karty:

Rozhodčí: Jérôme Brisard (FRA). Asistenti: Alexis Auger (FRA), Aurélien Berthomieu (FRA). Čtvrtý rozhodčí: Eric Wattellier (FRA). VAR: Willy Delajod (FRA). AVAR: Mathieu Vernice (FRA)

Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 18:45
Saint-Gilloise Saint-Gilloise : Real Sociedad Real Sociedad 1:1 (0:0)
Góly:
88. S. Keita
Góly:
46. Turrientes
Sestavy:
Koffi – Patris, Havenaar, M. Sylla, Chibani (64. De Roeve) – Zeneli, Van De Perre (C), Olaru (71. Aquino) – G. Smith, Mofokeng – Biondic (84. S. Keita).
Sestavy:
Marrero – Zubeldia, M. Sarr, Martín, S. Gómez – Ochieng (79. Marín), Gorrotxategi, Herrera (46. Turrientes), Guedes (79. Barrenetxea) – Oyarzabal (C) (90+2. Óskarsson), Sučić (68. Kubo).
Náhradníci:
Chambaere, Kavlašvili – Hamoutahar, Tshilanda.
Náhradníci:
Remiro – Muñoz, Pacheco, C. Soler, Fort, Zacharjan, Marchal.
Žluté karty:
39. Hubert (trenér), 58. Chibani
Žluté karty:
75. M. Sarr

Rozhodčí: Kikačeišvili – Achvlediani, Gabisonia (GEO)

Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Dinamo Záhřeb Dinamo Záhřeb : Anderlecht Brusel Anderlecht Brusel 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kotarski – Galešić, Domínguez, Radeljić, Perez Vinlöf – Mišić (C) – Stojković, Ivanušec, Hoxha, Almena – Beljo.
Sestavy:
Coosemans (C) – Reabciuk, Omobamidele, Pétrot, K. Barry – Ambros, Aasgaard, Degreef – Stroeykens, Cvetković, Winkler.
Náhradníci:
Filipović, Zagorac – Goda, Kačavenda, Kravcov, Lisica, McKenna, Oršić, Prevljak, D. Rodríguez, Valinčić, Zajc.
Náhradníci:
Heekeren – Amane, Antman, Augustinsson, Bentajeb, Bertaccini, Z. Keita, Kana, Maamar, Llansana, Ojea, Sikan.
Žluté karty:
30. Galešić
Žluté karty:
35. Degreef

Rozhodčí: Grinfeld

Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Hoffenheim Hoffenheim : Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul 0:0 (-:-)
Sestavy:
Baumann (C) – Coufal, Kabak, Mačida, Bernardo – Kramarić, Burger, Avdullahu, Daghim – Asllani, Hložek.
Sestavy:
Nübel – Murillo, Agbadou, Topçu, Ouattara – Olaitan, Ndidi – Fakılı, Kökçü (C), Trossard – O Hjon-gju.
Náhradníci:
Petersson, Philipp – Abraha, Conte, De Cat, Gendrey, Hranáč, Lemperle, Lenz, Moerstedt, Prass, Rots.
Náhradníci:
Alemdar – Akdağ, Bulut, Djaló, K. Yılmaz, Kılıçsoy, Miretti, S. Özcan, Y. Özcan, Poku, R. Yılmaz, Bircan.
Žluté karty:
23. Asllani
Žluté karty:

Rozhodčí: Visser – Wyns, Seeldraeyers (BEL)

Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 18:45
SCU Torreense SCU Torreense : Sunderland AFC Sunderland AFC 1:2 (1:0)
Góly:
37. Feltes
Góly:
67. Ahoka
90+3. Sadiki
Sestavy:
Paes – Mutombo (63. Bruno), Diadié, Feltes, Vázquez /C/ – Oudrhiri, Alfaro – Pozo (63. Stopira), Marques (73. Jean), Zoabi (73. Quintero) – Abubakari (90+2. Drammeh).
Sestavy:
Roefs – Hume (59. Mukiele), Alderete, O'Nien /C/, Methalie (59. Mandava) – Ahoka, Sadiki – Angulo (59. Xhaka), Rigg, Fofana (59. Le Fée) – Tutěrov.
Náhradníci:
Adriel, Bjerre – Alcedo, Aguirre, Guerreiro, Silva, Rijo.
Náhradníci:
Moore – Danso, Brobbey, Diarra, Jones, Proctor, Ogunsuyi, Whittaker.
Žluté karty:
43. Mutombo
Žluté karty:
45. Hume, 79. Le Fée, 85. Mukiele

Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Çokaj (ALB)

Počet diváků: 23888

Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Benfica Lisabon Benfica Lisabon : Celtic Glasgow Celtic Glasgow 3:0 (-:-)
Góly:
5. J. Durán
23. Bah
36. J. Durán
Góly:
Sestavy:
Trubin – Bah, Araújo, Lenglet, Dahl – Aursnes, Palhinha – Lukébakio, Sudakov, Prestianni – J. Durán.
Sestavy:
Sinisalo – Donovan, Murray, Trusty, Tierney – McGregor, Baur – C. Durán, Sørensen, Tounekti – Høgh.
Náhradníci:
Soares – Schjelderup, R. Silva, Pavlidis, Manu Silva, Índio, al-Karúání, Circati, Echeverri, Barreiro, Cabral.
Náhradníci:
Johnstone – Forrest, Hasan, Lotomba, McCowan, Nygren, Osmand, Oxlade-Chamberlain, Ralston, Scales.
Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Olympique Marseille Olympique Marseille : Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus 0:0 (-:-)
Sestavy:
de Lange – Weah (C), Meïté, Akird, Palmieri – Nnadi, Gomes, Abdellí – Abdallah, Maupay, Paixão.
Sestavy:
Ortega – Saliakas, Retsos (C), Pirola, Onyemaechi – Puerta, Hezze – Martins, Chiquinho, J. Silva – Jaremčuk.
Náhradníci:
Van Neck, Vermot – Egan-Riley, Gújrí, Kondogbia, U. García, Moumbagna, Kamissoko, Mmadi, Koum, Bezahaf, Harít.
Náhradníci:
Stournaras – Smajlović, Carmo, Fortounis, Sá, Freuler, Pedersen, A. González, Tiknizjan, Filis.
Žluté karty:
36. Abdallah
Žluté karty:

Rozhodčí: M. Oliver – S. Burt, J. Mainwaring (všichni ENG)

Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Jagiellonia Bělostok Jagiellonia Bělostok : Ararat-Armenia Jerevan Ararat-Armenia Jerevan 2:1 (-:-)
Góly:
13. Jóźwiak
38. R. Conceição
Góly:
11. Z. Banjaqui
Sestavy:
Abramowicz – R. Conceição, Vital, Kobajaši, Wdowik – Klynge, Romanczuk (C), Imaz – Jóźwiak, Sow, Szmyt.
Sestavy:
Bravim – H. Oliveira, Wilson, Felipe, Grigorjan – Balanta, Carlier, Tera (C) – Serobjan, Lima, Z. Banjaqui (17. Šaghojan).
Náhradníci:
Perchel – Stojinović, Agbonifo, Finndell, Lozano, Montóia, Ćirković, Konstantopoulous, Kozłowski.
Náhradníci:
Nersesjan – Elojan, Ambarcumjan, Bruno Pereira, Muradjan, Ndour, Malis, Dias, França.
Žluté karty:
20. Romanczuk
Žluté karty:
30. Wilson

Rozhodčí: Papapetrou – Petropoulos, Fotopoulos (všichni GRE)

Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 18:45
AZ Alkmaar AZ Alkmaar : Hapoel Be'er Sheva FC Hapoel Be'er Sheva FC 2:1 (0:0)
Góly:
49. P. Koopmeiners
77. Meerdink
Góly:
54. Forson
Sestavy:
De Busser – de Wit (76. Chávez), Goes, Hoedt, Maikuma (61. Kasius) – P. Koopmeiners, Byskov, Kwakman – Daal (86. Patati), Kovács (76. Meerdink), Oufkir (61. Stengs).
Sestavy:
Marciano – Amador, Nachmias (53. Vítor), Diop, Mizrahi – Forson, Ventura, Peretz (62. Jehošua) – Ahmed (81. Victor), Zlatanović (81. Ugarriza), Abu Rumi (62. East).
Náhradníci:
Owusu-Oduro – Bouziane, Clasie, Dijkstra, Schouten, Ičihara.
Náhradníci:
Wolff, Šani – Rotman, Kna'an, Ganah, Davidzada.
Žluté karty:
45. Maikuma, 51. Oufkir, 79. Stengs, 83. Kasius
Žluté karty:
39. Amador, 51. Peretz, 90+1. Ugarriza

Rozhodčí: Radoslav Gidzhenov

Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 18:45
NK Celje NK Celje : Omonia Nikósie Omonia Nikósie 0:3 (0:1)
Góly:
Góly:
17. Montnor
60. Tanković
85. Coulibaly
Sestavy:
Leban – Bejger (62. Diounkou), Žužek, Tutyškinas, Avdyli (73. Koutris) – Vešner Tičić (46. Kvesić), Daniel (62. Kučys), Zabukovnik (C) – Dukuly (62. Verbič), Kramer, Sešlar.
Sestavy:
Freitas (C) – Duverne, Coulibaly (89. Simič), Šatka, Balkovec – Andreou, Tanković (69. Tănase), Marić – Ewandro (89. Négo), Diony (69. Kakoullis), Montnor (75. Mayambela).
Náhradníci:
Frelih, Kolar – Hrka, Tusha, Suhovrsnik, Ivansek.
Náhradníci:
Kaminski, Michael – Brouwers, Christoforou, Konstantinidis, Neophytou, Kounounis.
Žluté karty:
13. Tutyškinas, 33. Bejger, 52. Kvesić, 82. Verbič
Žluté karty:
69. Montnor, 83. Coulibaly

Rozhodčí: Masijev – Abdullajev, Talibov (AZE)

Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Stade Rennes Stade Rennes : OFI Kréta FC OFI Kréta FC 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
10. Fountas
Sestavy:
Samba – Nagida, Ajt-Búdlál, Cresswell, Frankowski – M. Camara, Rongier, Szymański – at-Taamarí, Lepaul, Blas.
Sestavy:
Christogeorgos – Poungouras, Nikolaou, Krizmanić – Dickmann, Androutsos, Bouchalakis, Athanasiou – Fountas, Kodro, Nuss.
Náhradníci:
Belazúk, Lemaitre – Dia, Mayenda, Merlin, Nordin, G. Oliveira, Reynolds, Rouault, Soumaré, Thomasson, Cissé.
Náhradníci:
Katsikas, Lilo – Apostolakis, Cantalapiedra, B. González, Kanellopoulos, Karachalios, Kenourgiakis, Kostoulas, Romano, Theodosoulakis, Sitmalidis.

Rozhodčí: Andrea Colombo – Filippo Meli, Valerio Colarossi (ITA)

Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
NEC Nijmegen NEC Nijmegen : Levski Sofia Levski Sofia 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
36. Reinaldo
Sestavy:
Crettaz – Brás, Schuurs, Fonville – Kers, Nejašmić, Lebreton, Bischoff – Chery (C), Tadić – Linssen.
Sestavy:
Vucov – Neves, Dimitrov (C), Makoun, Maicon – Mubárik, Grujić, Serginho – Kusso, Reinaldo, Bala.
Náhradníci:
Polster, Geneste – Willumsson, Sierhuis, Geiger, Kaplan, Monteiro, Moslih, Kabar.
Náhradníci:
Vladimirov, Lukov – Hevertton, Perea, Oko-Flex, Trdin, Centelles, Soula, Serafimov.

Rozhodčí: Aghajev – Zejnalov, Amirali (AZE)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

3. kolo

Kompletní los

2. kolo

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. LeverkusenLeverkusen 2 2 0 0 6:0 6
2. Omonia NikósieOmonia Nikósie 2 2 0 0 4:0 6
3. Olympique LyonLyon 2 2 0 0 5:3 6
4. Sunderland AFCSunderland 2 2 0 0 3:1 6
5. AC Sparta PrahaSparta 2 1 1 0 5:2 4
6. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 2 1 1 0 4:1 4
7. Juventus FCJuventus 1 1 0 0 5:0 3
8. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 6:3 3
9. Besiktas IstanbulBesiktas 1 1 0 0 4:1 3
10. AC MilánAC Milán 2 1 0 1 4:2 3
11. FerencvárosFerencváros 1 1 0 0 3:1 3
12. Benfica LisabonBenfica 1 1 0 0 2:0 3
13. OFI Kréta FCOFI FC 1 1 0 0 2:0 3
14. BournemouthBournemouth 1 1 0 0 2:1 3
15. Olympiakos PireusPireus 1 1 0 0 2:1 3
16. SCU TorreenseTorreense 2 1 0 1 3:3 3
17. AZ AlkmaarAlkmaar 2 1 0 1 2:2 3
18. Red Bull SalcburkRB Salcburk 2 1 0 1 1:4 3
19. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 0 1 0 0:0 1
20. Stade RennesRennes 1 0 1 0 0:0 1
21. Sturm GrazSturm Graz 1 0 1 0 0:0 1
22. Lillestrom SKLillestrom 2 0 1 1 2:3 1
23. Real SociedadReal Sociedad 2 0 1 1 2:3 1
24. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 2 0 1 1 1:2 1
25. Jagiellonia BělostokBělostok 1 0 0 1 1:2 0
26. Anderlecht BruselAnderlecht 1 0 0 1 1:2 0
27. Celta VigoCelta Vigo 1 0 0 1 0:1 0
28. Levski SofiaLevski 1 0 0 1 0:1 0
29. Celtic GlasgowCeltic 1 0 0 1 1:3 0
30. HoffenheimHoffenheim 1 0 0 1 0:2 0
31. Olympique MarseilleMarseille 1 0 0 1 1:4 0
32. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 1 0 0 1 1:4 0
33. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 0:3 0
34. NK CeljeCelje 2 0 0 2 0:5 0
35. NEC NijmegenNijmegen 1 0 0 1 0:5 0
36. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 2 0 0 2 0:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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Trpišovský z Temu. Dvojníka slávistického kouče si splete i vlastní maminka

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Aktuálně Malý působí v řadě funkcí, zejména vede okresní fotbalový svaz na...

Zastavují ho fanoušci v Českých Budějovicích, Barceloně i na reprezentačních výjezdech, a fotky svého syna z internetu si plete i jeho vlastní maminka. Podobu s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským...

Sparta - Pardubice 2:0, góly v úvodech poločasů, trefili se Mercado a Zelený

Sestřih zápasu
Sparťanský křídelník John Mercado oslavuje vstřelený gól se spoluhráčem...

Zápas cti sparťanští fotbalisté zvládli se ctí. Bez čtyř zraněných hráčů základní sestavy porazili v 10. kole první ligy nevyzpytatelné Pardubice 2:0, když obě branky dali v úvodech poločasů. Nejdřív...

ONLINE: Ferencváros - Plzeň 0:0, domácí více drží míč, gólové šance ale chybí

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Plzeňský Merchas Doski uniká Delemu z Ferencvárose.

Plzeňští fotbalisté se ve třetí sezoně v řadě utkávají s maďarským Ferencvárosem. Utkání druhého kola základní fáze Evropské ligy sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

15. října 2026  19:48,  aktualizováno  21:35

ONLINE: Freiburg - Jablonec 1:1, Grifo se trefil z přímého kopu, pak srovnává Růsek

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Jablonecký Garang Kuol slaví trefu proti Zlínu.

Jablonečtí fotbalisté vstupují do základní fáze Konferenční ligy. A rovnou na hřišti lídra německé nejvyšší soutěže. Utkání ve Freiburgu sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

15. října 2026,  aktualizováno  21:29

Schick po střídání proměnil dvě penalty, v Evropské lize skóroval i Šulc za Lyon

Patrik Schick, útočník Bayeru Leverkusen, slaví se spoluhráči gól proti Lechu...

Patrik Schick přispěl ve druhém kole Evropské ligy dvěma proměněnými penaltami k vítězství fotbalistů Bayeru Leverkusen 4:0 v Poznani. Skóroval i Pavel Šulc, jehož Olympique Lyon rovněž zaznamenal...

15. října 2026  21:26

Sparta - Lilleström 1:1, domácí přišli o výhru v nastavení, trest za kiks Guddala

Sparťan John Mercado po jedné z neproměněných šancí.

Sparťanští fotbalisté měli většinu utkání pod kontrolou, z nadějných akcí a příležitostí mohli několikrát stvrdit druhé vítězství v Evropské lize, ale svými možnostmi pohrdli a v nastavení je...

15. října 2026  17:38,  aktualizováno 

Puškáč dostal stopku na tři zápasy, komise potrestala za surovou hru také Kučeru

David Puškáč ze Slovácka fauluje libereckého Alexandra Bužka.

Útočník David Puškáč ze Slovácka dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na tři soutěžní zápasy za vyloučení ve víkendovém utkání nejvyšší soutěže v Liberci. Královéhradecký...

15. října 2026  16:40

Trest na 15 let a pokuta 150 tisíc. Sudí Vejtasa pyká za fotbalovou korupční kauzu

Simon Vejtasa

Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal za korupční jednání zákaz činnosti ve fotbale na 15 let a pokutu 150 000 korun. O verdiktu etické komise informovala Fotbalová asociace ČR na svém webu.

15. října 2026  10:53,  aktualizováno  14:47

PSG cvičilo boháče ze City a fotbal řeší: Najde se někdo, kdo je zastaví?

Abdukodir Khusanov z Manchesteru City proti Desire Douemu z PSG.

Zahřívali se docela pomalu. V úvodních třech duelech francouzské ligy ani jednou obhájci z PSG nezvítězili. „Je nám fuk, jestli o nás lidé pochybovali. Pořád je říjen, připravujeme se na druhou...

15. října 2026  14:30

Real předvedl v Římě skvělý obrat. Byli jsme nezastavitelní, těšilo Mourinha

Trenér Realu Madrid José Mourinho během zápasu proti AS Řím.

Hned v úvodu utkání fanoušci vytáhli choreo s jeho podobiznou jako poděkování za čtyři roky starý triumf v Konferenční lize. Dlouho to ale vypadalo, že Josému Mourinhovi návrat do Říma pořádně...

15. října 2026  12:55

V Turecku vyhrožovali jeho rodině, myslel si, že skončí. Teď Novák vyhlíží poháry

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Radost fotbalistů Jablonce po gólu Filipa Nováka v utkání proti Baníku Ostrava.

V Turecku si udělal solidní renomé. Není se co divit. Po čtyřech a půl letech stabilních a kvalitních výkonů si houževnatí nadšenci tamního fotbalu jméno Filip Novák vybaví docela jasně. Letos na...

15. října 2026

Brunesovo trápení a jedenáct zápasů bez gólu. Data naznačují, že sérii brzy zlomí

Sparťanský útočník Jonatan Brunes po neproměněné šanci

Pravidelní sledující polské nejvyšší soutěže by nevěřili vlastním očím. Jonatan Braut Brunes a jedenáct zápasů bez gólu? Anomálie! Zatímco dříve norský fotbalista sázel jeden za druhým, ve Spartě mu...

15. října 2026  9:41

Musíme si dávat pozor na všechno! Těžký test pro Jablonec, čeká ho lídr Bundesligy

Lukas Kubler slaví první branku Freiburgu proti Braze.

Bayern Mnichov, Dortmund či Leverkusen? Ne! Senzačním lídrem německé Bundesligy je nenápadný, ale velmi silný Freiburg, na jehož stadionu nastoupí ve čtvrtek večer fotbalisté Jablonce v úvodní bitvě...

15. října 2026  8:37

Priske bere roli favorita. Když se vyhrává, nálada se lepší. Ale pozor na norský fotbal

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před pohárovým zápasem...

Byl až dojatý, když mu před pohárovým soubojem s norským Lilleströmem novinář připomněl, že ho s trenérským protějškem Hansem Erikem Ödegaardem „spojuje“ skutečnost, že oba vychovali syny pro...

15. října 2026  7:30

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