Schick po střídání proměnil dvě penalty, v Evropské lize skóroval i Šulc za Lyon

Schick je v čele střelecké tabulky bundesligy, přesto v Poznani usedl mezi náhradníky. V neděli čeká Bayer duel s vedoucím Freiburgem, a tak španělský trenér Carles Martínez dal volno i dalším oporám, jakými jsou Angličan Quansah, Portugalec Moreira nebo Argentinec Medina.
Už v 18. minutě ale český útočník musel na trávník místo zraněného Francouze Terriera.
A po deseti minutách si poprvé postavil míč na značku pokutového kopu, který rozhodčí po dlouhém zkoumání u videa nařídil za ruku domácího obránce. Schick nezaváhal a k pěti brankám v bundeslize přidal první na evropské scéně.
Za tři minuty šel Američan Tillman důrazně za míčem a opakovanou střelou zvýšil. Schick si při rohovém kopu vybojoval druhou penaltu a i tu bezpečně proměnil. Alžířan Maza minutu před koncem kanonádu uzavřel a polský mistr po debaklu 0:4 od Crystal Palace prohrál stejným výsledkem i druhý zápas. Bayer naopak triumfoval i podruhé s čistým kontem.
Ani Šulc nebyl v základu, když Olympique Lyon přivítal vítěze Konferenční ligy Crystal Palace. Už v osmé minutě po rohovém kopu propadl míč na nohu Tolissa a kapitán domácích pohotově zakončil.
V nastavení prvního dějství přidal druhý gól ghanský útočník Nuamah. Španěl Pino zápas zdramatizoval, ale Šulc po příchodu na hřiště vrátil domácím dvoubrankový náskok.
Po zmatcích v anglické obraně vstřelil první gól v sezoně patičkou zády k brance. Gól Japonce Kamady už domácí o výhru nepřipravil.
Union St. Gilloise, který v prvním kole pokořil plzeňskou Viktorii 3:0, hrál doma se Realem Sociedad 1:1. V prvním poločase měl blíž k výhře, ale hlavička senegalského obránce Sylly orazítkovala tyč.
Do druhého poločasu nastoupil v dresu baskického týmu Turrientes a neuplynula ani minuta, když potrestal chybu v rozehrávce. Dvě minuty před koncem odvrátil porážku Keita. Kvůli drobnému zranění belgickému týmu chyběl Ondřej Kričfaluši, který třetím gólem přispěl k demolici Plzně.
Portugalský trenér AC Milán Ruben Amorim, který byl před dvěma lety ve finále této soutěže s Manchesterem United, by si to určitě rád zopakoval. Po domácí prohře s Benficou to tak nevypadalo, ale v Salcburku jeho svěřenci vyhráli 4:0.
Rakouský tým od začátku sezony neprohrál ani jeden z 15 soutěžních zápasů, ale už v prvním poločase ho dvakrát zlomil Cissé, nejprve nekompromisní hlavičkou a pak po vyšachování obrany střelou do prázdné branky.
Po změně stran devatenáctiletý mladík, který ještě na jaře hrál druhou italskou ligu, zkompletoval hattrick. Střídající Portugalec Ramos pak triumf hostů dovršil.
8. Tolisso
45+2. Nuamah
76. Šulc
50. Pino
81. Kamada
Greif – Athekame, Bacher, R. Kluivert, Abner – Tolisso (C) (90+1. Bidstrup), Morton, Nartey (78. Tessmann) – Nuamah (70. Boudache), Merah (70. Šulc), Nakamura.
Benítez – Richards, Disasi, Canvot – Mingueza (75. Chalaili), Timber (87. McNeil), Wharton (C), Mitchell – I. Sarr (62. Kamada), Pino (75. Osorio) – Strand Larsen (62. Nketiah).
Bengui, Descamps – Niakhaté, Mata, Duranville, Himbert, Kamara, Kango.
Benetton, Matthews – Ahanor, Benamar, Hughes.
58. Nakamura
36. I. Sarr, 56. Pino, 83. Richards
Rozhodčí: Pinheiro – Maia, Marques
29. Schick
32. Tillman
41. Schick
89. Maza
Lis – J. Pereira, Mońka (15. Yegbe), Skrzypczak, Gurgul – Berggren (74. P. Rodríguez), Kozubal – Walemark (60. Haakans), Palma, Bengtsson (60. Jagiełło) – Ishak (C) (60. Agnero).
Flekken – L. Vázquez, Badé, Tapsoba (C), Gutiérrez (62. Medina) – Tillman, A. García (62. Andrich), Fernández, Tella (62. Diaby) – Terrier (18. Schick, 76. A. Moreira), Maza.
Pruchniewski – Delikat, Szymczak, Bartczak.
Blaswich, Lomb – Quansah.
41. Skrzypczak
68. Andrich, 80. Diaby
Rozhodčí: Milanovič – Pašajlič, Živin (SRB)
18. Álvarez
Radu – Rodríguez, Lago, Alonso (C) – Rueda, Moriba, Febas, Carreira – Álvarez, Jutglà, Swedberg.
Vicario – Kalulu, Gatti, Kelly – McKennie (C), Koopmeiners, Sarr, Cambiaso – Alajbegović, Woltemade, Conceição.
Bayındır – Faye, Núñez, H. González, Cáceres, Galán, Dríweš, Burcio, Aspas, Antañón, Arcos, MIlla.
Pinsoglio – Çelik, Bremer, Luiz, Lucumi, N. González, Kolo Muani, Cabal.
Rozhodčí: van der Eijk – Bluemink, de Groot (NED)
15. Cissé
32. Cissé
49. Cissé
72. Ramos
Zawieschitzky – Morgalla (81. Drexler), Boma, Zabransky, Schmid – A. Barry, Mazurek – Lindstrøm (73. Redžič), Kitano (60. G. Diakité), Baidoo (60. Vertessen) – Tabaković (C) (73. Aboubacar Camara).
Maignan (C) – Tomori (67. Terracciano), De Winter, Pavlović (81. Diawara) – Hutchinson, Jashari, Rabiot (60. Modrić), Bartesaghi – Loftus-Cheek, Cissé (60. Pulisic) – Camarda (60. Ramos).
Früchtl, Šarčević – Mellberg, Tohumcu, Krätzig, Lainer.
Torriani – Estupiñán, Chukwueze, D. Moreira, Comotto, Gila, Musah.
40. Zabransky
21. Hutchinson
84. Terracciano
Rozhodčí: Horațiu Feșnic (ROU). Asistenti: Alexandru Cerei (ROU), Alexandru Corb (ROU). Čtvrtý rozhodčí: Florin Andrei (ROU). VAR: Cătălin Popa (ROU). AVAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
D. Petrović – A. Smith (C), A. Silva, B. Diakité, J. Soler – Tavernier, Cook, Adams, Gannon-Doak – Á. Rodríguez, Evanilson.
Chuďakov – Malić, Quarshie, P. Petrović, Balbo – Heil, Stankovič (C), Matoshi, Hödl – Seidl, Beganović.
Di Gregorio – Truffert, Hill, Brooks, Christie, J. Kluivert, Tóth, Rayan.
Helac, Lorenz – Vallci, Kayombo, O. Diakité, Grgić, Koller, Weinhandl, Halwachs.
15. Evanilson
Rozhodčí: Jérôme Brisard (FRA). Asistenti: Alexis Auger (FRA), Aurélien Berthomieu (FRA). Čtvrtý rozhodčí: Eric Wattellier (FRA). VAR: Willy Delajod (FRA). AVAR: Mathieu Vernice (FRA)
88. S. Keita
46. Turrientes
Koffi – Patris, Havenaar, M. Sylla, Chibani (64. De Roeve) – Zeneli, Van De Perre (C), Olaru (71. Aquino) – G. Smith, Mofokeng – Biondic (84. S. Keita).
Marrero – Zubeldia, M. Sarr, Martín, S. Gómez – Ochieng (79. Marín), Gorrotxategi, Herrera (46. Turrientes), Guedes (79. Barrenetxea) – Oyarzabal (C) (90+2. Óskarsson), Sučić (68. Kubo).
Chambaere, Kavlašvili – Hamoutahar, Tshilanda.
Remiro – Muñoz, Pacheco, C. Soler, Fort, Zacharjan, Marchal.
39. Hubert (trenér), 58. Chibani
75. M. Sarr
Rozhodčí: Kikačeišvili – Achvlediani, Gabisonia (GEO)
Kotarski – Galešić, Domínguez, Radeljić, Perez Vinlöf – Mišić (C) – Stojković, Ivanušec, Hoxha, Almena – Beljo.
Coosemans (C) – Reabciuk, Omobamidele, Pétrot, K. Barry – Ambros, Aasgaard, Degreef – Stroeykens, Cvetković, Winkler.
Filipović, Zagorac – Goda, Kačavenda, Kravcov, Lisica, McKenna, Oršić, Prevljak, D. Rodríguez, Valinčić, Zajc.
Heekeren – Amane, Antman, Augustinsson, Bentajeb, Bertaccini, Z. Keita, Kana, Maamar, Llansana, Ojea, Sikan.
30. Galešić
35. Degreef
Rozhodčí: Grinfeld
Baumann (C) – Coufal, Kabak, Mačida, Bernardo – Kramarić, Burger, Avdullahu, Daghim – Asllani, Hložek.
Nübel – Murillo, Agbadou, Topçu, Ouattara – Olaitan, Ndidi – Fakılı, Kökçü (C), Trossard – O Hjon-gju.
Petersson, Philipp – Abraha, Conte, De Cat, Gendrey, Hranáč, Lemperle, Lenz, Moerstedt, Prass, Rots.
Alemdar – Akdağ, Bulut, Djaló, K. Yılmaz, Kılıçsoy, Miretti, S. Özcan, Y. Özcan, Poku, R. Yılmaz, Bircan.
23. Asllani
Rozhodčí: Visser – Wyns, Seeldraeyers (BEL)
37. Feltes
67. Ahoka
90+3. Sadiki
Paes – Mutombo (63. Bruno), Diadié, Feltes, Vázquez /C/ – Oudrhiri, Alfaro – Pozo (63. Stopira), Marques (73. Jean), Zoabi (73. Quintero) – Abubakari (90+2. Drammeh).
Roefs – Hume (59. Mukiele), Alderete, O'Nien /C/, Methalie (59. Mandava) – Ahoka, Sadiki – Angulo (59. Xhaka), Rigg, Fofana (59. Le Fée) – Tutěrov.
Adriel, Bjerre – Alcedo, Aguirre, Guerreiro, Silva, Rijo.
Moore – Danso, Brobbey, Diarra, Jones, Proctor, Ogunsuyi, Whittaker.
43. Mutombo
45. Hume, 79. Le Fée, 85. Mukiele
Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Çokaj (ALB)
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5. J. Durán
23. Bah
36. J. Durán
Trubin – Bah, Araújo, Lenglet, Dahl – Aursnes, Palhinha – Lukébakio, Sudakov, Prestianni – J. Durán.
Sinisalo – Donovan, Murray, Trusty, Tierney – McGregor, Baur – C. Durán, Sørensen, Tounekti – Høgh.
Soares – Schjelderup, R. Silva, Pavlidis, Manu Silva, Índio, al-Karúání, Circati, Echeverri, Barreiro, Cabral.
Johnstone – Forrest, Hasan, Lotomba, McCowan, Nygren, Osmand, Oxlade-Chamberlain, Ralston, Scales.
de Lange – Weah (C), Meïté, Akird, Palmieri – Nnadi, Gomes, Abdellí – Abdallah, Maupay, Paixão.
Ortega – Saliakas, Retsos (C), Pirola, Onyemaechi – Puerta, Hezze – Martins, Chiquinho, J. Silva – Jaremčuk.
Van Neck, Vermot – Egan-Riley, Gújrí, Kondogbia, U. García, Moumbagna, Kamissoko, Mmadi, Koum, Bezahaf, Harít.
Stournaras – Smajlović, Carmo, Fortounis, Sá, Freuler, Pedersen, A. González, Tiknizjan, Filis.
36. Abdallah
Rozhodčí: M. Oliver – S. Burt, J. Mainwaring (všichni ENG)
13. Jóźwiak
38. R. Conceição
11. Z. Banjaqui
Abramowicz – R. Conceição, Vital, Kobajaši, Wdowik – Klynge, Romanczuk (C), Imaz – Jóźwiak, Sow, Szmyt.
Bravim – H. Oliveira, Wilson, Felipe, Grigorjan – Balanta, Carlier, Tera (C) – Serobjan, Lima, Z. Banjaqui (17. Šaghojan).
Perchel – Stojinović, Agbonifo, Finndell, Lozano, Montóia, Ćirković, Konstantopoulous, Kozłowski.
Nersesjan – Elojan, Ambarcumjan, Bruno Pereira, Muradjan, Ndour, Malis, Dias, França.
20. Romanczuk
30. Wilson
Rozhodčí: Papapetrou – Petropoulos, Fotopoulos (všichni GRE)
49. P. Koopmeiners
77. Meerdink
54. Forson
De Busser – de Wit (76. Chávez), Goes, Hoedt, Maikuma (61. Kasius) – P. Koopmeiners, Byskov, Kwakman – Daal (86. Patati), Kovács (76. Meerdink), Oufkir (61. Stengs).
Marciano – Amador, Nachmias (53. Vítor), Diop, Mizrahi – Forson, Ventura, Peretz (62. Jehošua) – Ahmed (81. Victor), Zlatanović (81. Ugarriza), Abu Rumi (62. East).
Owusu-Oduro – Bouziane, Clasie, Dijkstra, Schouten, Ičihara.
Wolff, Šani – Rotman, Kna'an, Ganah, Davidzada.
45. Maikuma, 51. Oufkir, 79. Stengs, 83. Kasius
39. Amador, 51. Peretz, 90+1. Ugarriza
Rozhodčí: Radoslav Gidzhenov
17. Montnor
60. Tanković
85. Coulibaly
Leban – Bejger (62. Diounkou), Žužek, Tutyškinas, Avdyli (73. Koutris) – Vešner Tičić (46. Kvesić), Daniel (62. Kučys), Zabukovnik (C) – Dukuly (62. Verbič), Kramer, Sešlar.
Freitas (C) – Duverne, Coulibaly (89. Simič), Šatka, Balkovec – Andreou, Tanković (69. Tănase), Marić – Ewandro (89. Négo), Diony (69. Kakoullis), Montnor (75. Mayambela).
Frelih, Kolar – Hrka, Tusha, Suhovrsnik, Ivansek.
Kaminski, Michael – Brouwers, Christoforou, Konstantinidis, Neophytou, Kounounis.
13. Tutyškinas, 33. Bejger, 52. Kvesić, 82. Verbič
69. Montnor, 83. Coulibaly
Rozhodčí: Masijev – Abdullajev, Talibov (AZE)
10. Fountas
Samba – Nagida, Ajt-Búdlál, Cresswell, Frankowski – M. Camara, Rongier, Szymański – at-Taamarí, Lepaul, Blas.
Christogeorgos – Poungouras, Nikolaou, Krizmanić – Dickmann, Androutsos, Bouchalakis, Athanasiou – Fountas, Kodro, Nuss.
Belazúk, Lemaitre – Dia, Mayenda, Merlin, Nordin, G. Oliveira, Reynolds, Rouault, Soumaré, Thomasson, Cissé.
Katsikas, Lilo – Apostolakis, Cantalapiedra, B. González, Kanellopoulos, Karachalios, Kenourgiakis, Kostoulas, Romano, Theodosoulakis, Sitmalidis.
Rozhodčí: Andrea Colombo – Filippo Meli, Valerio Colarossi (ITA)
36. Reinaldo
Crettaz – Brás, Schuurs, Fonville – Kers, Nejašmić, Lebreton, Bischoff – Chery (C), Tadić – Linssen.
Vucov – Neves, Dimitrov (C), Makoun, Maicon – Mubárik, Grujić, Serginho – Kusso, Reinaldo, Bala.
Polster, Geneste – Willumsson, Sierhuis, Geiger, Kaplan, Monteiro, Moslih, Kabar.
Vladimirov, Lukov – Hevertton, Perea, Oko-Flex, Trdin, Centelles, Soula, Serafimov.
Rozhodčí: Aghajev – Zejnalov, Amirali (AZE)