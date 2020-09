Čeká nás zápas podzimu, vyřazení si nepřipouštíme, burcuje Kopic

Pokud by se jim ve čtvrtek nevedlo podle představ, znamenalo by to pro fotbalisty Plzně druhý podzim za sebou bez evropských pohárů. „A to si nepřipouštíme!“ říká záložník Jan Kopic před třetím předkolem Evropské ligy se SönderjyskE.