Show začíná, Plzeň svítí červeno-modře. V Evropské lize hostí Manchester United

Bayern, Real Madrid, Barcelona, Manchester City. Tihle fotbaloví giganti již do Plzně v minulosti dorazili, teď fanoušci uvidí další klub z té nejelitnější fotbalové společnosti.

Plzeň – Manchester United čtvrtek 18.45 online

„Čeká nás znovu něco výjimečného, věřím, že všichni Plzeňané prožijí mimořádný den,“ říká Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel Viktorie.

I proto klub připravil velkou kampaň. Již ve středu večer se Plzeň díky několika světelným instalacím rozzářila do červeno-modrých barev Viktorie. Jedna z nich je mimořádná, speciální laser o výkonu 400 wattů mířící z radnice přímo do nebes, projekt dokonce musel být schválen Úřadem pro civilní letectví. „Běžně používáme lasery o výkonu 10 až 30 wattů. Paprsek může zářit až do výšky 2,5 kilometru,“ uvedl Jiří Suchánek, který má efekty v rámci Evropské ligy na starosti.

Ve čtvrtek se instalace rozsvítí v 17 hodin. Cestou z náměstí Republiky na stadion bude k vidění videoprojekce a light design na budově Radovánku, připravena je světelná instalace „maják“ ve Štruncových sadech, projekcí budou vysvícené i oba vstupy do podchodu z Mlýnské strouhy ke Štruncovým sadům.

„Před samotným začátkem utkání je nachystaná speciální světelná a ohnivá show. Prosíme fanoušky, aby byli na svých místech nejpozději patnáct minut před výkopem,“ vzkazuje mluvčí Václav Hanzlík.

Dobré zprávy přišly i z kabiny Viktorie. Trenérům je již k dispozici ghanský útočník Prince Adu, který obdržel dlouhodobá víza a připojil se k týmu. „Bude na soupisce. Ještě uvidíme, v jaké roli se v utkání objeví,“ konstatoval plzeňský trenér Miroslav Koubek.

A v pořádku je také srbský stoper Svetozar Markovič, u něhož se naštěstí nepotvrdilo vážnější poranění hlavy po nešťastném střetu se spoluhráčem Jedličkou v Karviné.

Jaký to bude zápas? „Po změně trenéra je v Manchesteru všechno jinak. Jiný systém, velká rotace,“ všiml si Koubek. Co vymyslí?