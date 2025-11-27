ONLINE: Plzeň - Freiburg, v bráně Wiegele, hraje trio Durosinmi, Vydra a Adu

Plzeň má v tabulce osm bodů a v případě vítězství by se dostala na jedenáct, což v poslední sezoně na postup mezi 24 nejlepšími týmy stačilo.
Proti Freiburgu ji ale nečeká jednoduchý zápas.
Její kouč Martin Hyský posílá do zápasu následující sestavu: Wiegele – Dweh, Jemelka, Doski – Souaré, Červ, Valenta, Memič – Durosinmi, Vydra, Adu.
Německý celek je na druhém místě s deseti body, v soutěži vyhrál v Nice, porazil Utrecht či Basilej a remizoval v Boloni. O víkendu padl vysoko 2:6 na Bayernu, což byla teprve druhá jeho porážka od konce srpna.
Plzeň má v Evropské lize za sebou například skalp AS Řím, porazila doma také Malmö a remizovala na Ferencvárosi a naposledy s Fenerbahce. V soutěži tedy stejně jako její soupeř ještě neprohrála.
Od zmíněného utkání s tureckým Fenerbahce nedokázala Plzeň zvítězit, padla doma se Slavií 3:5 a remizovala 3:3 v Jablonci. Aby uspěla proti aktivnímu týmu z bundesligy, bude muset zlepšit hlavně defenzivu.
Tou se však v Evropské lize pyšnit může, inkasovala totiž jen dva góly a spolu s dalšími třemi celky je v soutěži nejlepší.
Wiegele – Dweh, Jemelka, Doski – Souaré, Červ, Valenta, Memić – Vydra (C) – Durosinmi, Adu.
Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Günter (C) – Eggestein, Osterhage – Beste, Suzuki, Grifo – Adamu.
Tvrdoň, Jedlička – Marković, Kabongo, Višinský, Ladra, Havel, Bello, Zeljković.
Müller, Huth – Jung, Scherhant, Höler, Höfler, Treu, Matanović, Ogbus, Manzambi.
Rozhodčí: Krogh – Rasmussen, Bramsen (všichni DEN)Přejít na online reportáž