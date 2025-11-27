Škoda našich šancí, ale Freiburgu jsme to udělali hodně těžké, řekl plzeňský Memič

Ervín Schulz
  22:42
Znovu si pronajal pravou stranu hřiště. Z pozice krajního beka kmital směrem vpřed i vzad, posílal centry do šestnáctky, ve druhém poločase se dostal i do nadějné střelecké pozice, ale míč mu na nárt nesedl ideálně a prolétl vedle levé tyče. Bosenský bek Amar Memič byl nejlepším hráčem plzeňských fotbalistů v bezgólovém utkání pátého kola Evropské ligy proti německému Freiburgu. Ale pocity měl smíšené.
Plzeňský bek Amar Memič (vlevo) bojuje s Patrickem Osterhagem v utkání s...

Plzeňský bek Amar Memič (vlevo) bojuje s Patrickem Osterhagem v utkání s Freiburgem. | foto: ČTK

Plzeňský obránce Merchas Doski.
S míčem se snaží projít Tomáš Ladra, sahá po něm Philipp Treu,
Sampson Dweh z Plzně se vyhýbá zákroku Igora Matanoviče z Freiburgu.
Rafiu Durosinmi z Plzně v utkání proti Freiburgu.
„Každého bodu v Evropské lize si musíme vážit, byl to velmi náročný zápas. Myslím, že jsme ho odehráli výborně, jen škoda, že jsme neproměnili šance, které jsme si vytvořili,“ hodnotil obstojnou češtinou čtyřiadvacetiletý sarajevský rodák Memič.

Bezbrankový výsledek sice prodloužil oběma týmům neporazitelnost v soutěži, Viktoria však vzhledem k počtu šanci měla ke třem bodům blíž než soupeř.

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Cítíte zklamání?
Věděli jsme, že soupeř bude i s bodem spokojený, že jim vzhledem k postavení v tabulce bude stačit. Ale určitě jsme to Freiburgu udělali hodně těžké. Musíme se zlepšit v koncovce, aby to pro nás příště skončilo ještě lépe.

Co scházelo tentokrát?
Těžko říct. Někdy jsme udělali o jeden dotek víc místo střely. Snažili jsme se situace řešit rychle, možná to chtělo více klidu.

V prvním poločase jste se radovali z gólu, ale trefu Durosinmiho po rohu dánský sudí neuznal. Jak jste situaci viděl?
Rozhodčí říkal, že tam předtím byl nějaký faul v bloku. Musím se ještě podívat na záznam, ale on si byl jistý, musíme to přijmout.

Plzeňský kapitán Matěj Vydra se snaží udržet míč, atakuje ho Maximilian Eggestein z Freiburgu.

I tak jste se znovu přiblížili postupu do vyřazovací fáze.
To si možná můžeme myslet, ale nesmíme si to takto nastavit v hlavách. Je třeba jít dál, navázat na naše výkony v dalších zápasech.

Nastoupil jste tentokrát na pozici krajního obránce, jak vám ta pozice sedla?
Bylo to něco nového, ale já jsem tady pro tým. Když mi trenér řekne, že mě potřebuje vzadu na pravém beku, udělám všechno, abych si své úkoly splnil.

Potvrdil jste dobrou formu, cítíte se teď ve velké pohodě?
Každý chce hrát co nejvíc. Mám štěstí, že dostávám hodně prostoru v Plzni i v národním týmu. A jen si přeju, aby to tak pokračovalo.

Prince Adu se snaží ustát souboj s Christianem Günterem.

Po delším čase dostal v brance příležitost Florian Wiegele. Snažili jste se mu co nejvíce pomoci?
Máme výborné všechny gólmany, mají obrovskou kvalitu. Florian nás hodně podržel v jediné situaci, kdy soupeř mohl skórovat. Předvedl výborný zákrok.

Jak si ceníte toho, že jste zůstali v Evropské lize bez porážky?
Je vždycky lepší, když udržíte vzadu nulu a s tak silným soupeřem neprohrajete. I vzhledem k tomu, že jsme v předchozích dvou ligových zápasech hodně branek inkasovali. Řekli jsme si, že musíme bránit lépe. Ale teď už je to pryč, v neděli máme důležitý ligový zápas s Mladou Boleslaví, který musíme zvládnout.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC MidtjyllandMidtjylland 5 4 0 1 12:5 12
2. Aston VillaAston Villa 5 4 0 1 8:3 12
3. FreiburgFreiburg 5 3 2 0 8:3 11
4. FerencvárosFerencváros 5 3 2 0 9:5 11
5. FC PortoPorto 5 3 1 1 7:4 10
6. Celta VigoCelta Vigo 5 3 0 2 11:7 9
7. LilleLille 5 3 0 2 10:6 9
8. SC BragaBraga 4 3 0 1 8:4 9
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 3 0 6:2 9
10. Olympique LyonLyon 4 3 0 1 5:2 9
11. AS ŘímAS Řím 5 3 0 2 7:5 9
12. Real BetisBetis 4 2 2 0 6:2 8
13. PAOK SoluňPAOK 5 2 2 1 10:7 8
14. Brann BergenBrann 5 2 2 1 6:3 8
15. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 5 2 2 1 5:5 8
16. KRC GenkGenk 4 2 1 1 5:4 7
17. Celtic GlasgowCeltic 5 2 1 2 7:8 7
18. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 5 2 1 2 7:10 7
19. Panathinaikos AtényPanathinaikos 4 2 0 2 7:6 6
20. FC BasilejBasilej 4 2 0 2 6:5 6
21. StuttgartStuttgart 4 2 0 2 4:4 6
22. Go Ahead EaglesGA Eagles 4 2 0 2 4:5 6
23. Ludogorec RazgradLudogorec 5 2 0 3 8:11 6
24. Young Boys BernYoung Boys 5 2 0 3 7:12 6
25. NottinghamNottingham 4 1 2 1 6:5 5
26. BoloňaBoloňa 4 1 2 1 3:3 5
27. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 4 1 1 2 3:5 4
27. Sturm GrazSturm Graz 4 1 1 2 3:5 4
29. Red Bull SalcburkRB Salcburk 4 1 0 3 4:6 3
30. FCSBFCSB 4 1 0 3 3:7 3
31. Feyenoord RotterdamFeyenoord 5 1 0 4 4:9 3
32. FC UtrechtUtrecht 4 0 1 3 1:5 1
33. Malmö FFMalmö 4 0 1 3 2:7 1
34. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 4 0 1 3 1:8 1
35. Glasgow RangersRangers 4 0 0 4 1:8 0
36. OGC NiceNice 5 0 0 5 4:12 0
