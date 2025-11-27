Škoda našich šancí, ale Freiburgu jsme to udělali hodně těžké, řekl plzeňský Memič

„Každého bodu v Evropské lize si musíme vážit, byl to velmi náročný zápas. Myslím, že jsme ho odehráli výborně, jen škoda, že jsme neproměnili šance, které jsme si vytvořili,“ hodnotil obstojnou češtinou čtyřiadvacetiletý sarajevský rodák Memič.
Bezbrankový výsledek sice prodloužil oběma týmům neporazitelnost v soutěži, Viktoria však vzhledem k počtu šanci měla ke třem bodům blíž než soupeř.
Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž
Cítíte zklamání?
Věděli jsme, že soupeř bude i s bodem spokojený, že jim vzhledem k postavení v tabulce bude stačit. Ale určitě jsme to Freiburgu udělali hodně těžké. Musíme se zlepšit v koncovce, aby to pro nás příště skončilo ještě lépe.
Co scházelo tentokrát?
Těžko říct. Někdy jsme udělali o jeden dotek víc místo střely. Snažili jsme se situace řešit rychle, možná to chtělo více klidu.
V prvním poločase jste se radovali z gólu, ale trefu Durosinmiho po rohu dánský sudí neuznal. Jak jste situaci viděl?
Rozhodčí říkal, že tam předtím byl nějaký faul v bloku. Musím se ještě podívat na záznam, ale on si byl jistý, musíme to přijmout.
I tak jste se znovu přiblížili postupu do vyřazovací fáze.
To si možná můžeme myslet, ale nesmíme si to takto nastavit v hlavách. Je třeba jít dál, navázat na naše výkony v dalších zápasech.
Nastoupil jste tentokrát na pozici krajního obránce, jak vám ta pozice sedla?
Bylo to něco nového, ale já jsem tady pro tým. Když mi trenér řekne, že mě potřebuje vzadu na pravém beku, udělám všechno, abych si své úkoly splnil.
Potvrdil jste dobrou formu, cítíte se teď ve velké pohodě?
Každý chce hrát co nejvíc. Mám štěstí, že dostávám hodně prostoru v Plzni i v národním týmu. A jen si přeju, aby to tak pokračovalo.
Po delším čase dostal v brance příležitost Florian Wiegele. Snažili jste se mu co nejvíce pomoci?
Máme výborné všechny gólmany, mají obrovskou kvalitu. Florian nás hodně podržel v jediné situaci, kdy soupeř mohl skórovat. Předvedl výborný zákrok.
Jak si ceníte toho, že jste zůstali v Evropské lize bez porážky?
Je vždycky lepší, když udržíte vzadu nulu a s tak silným soupeřem neprohrajete. I vzhledem k tomu, že jsme v předchozích dvou ligových zápasech hodně branek inkasovali. Řekli jsme si, že musíme bránit lépe. Ale teď už je to pryč, v neděli máme důležitý ligový zápas s Mladou Boleslaví, který musíme zvládnout.