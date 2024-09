Frankfurtská atmosféra nás vtáhne, věří Kalvach. Plzeň chce hrát i o reparát

Se Západočechy už zažil v pohárech řadu velkých zápasů, Frankfurt však považuje za jednoho z dosud nejtěžších soupeřů. „Řadím je mezi top týmy, s nimiž jsem měl možnost hrát. Hrají na špici bundesligy, mají obrovskou kvalitu. Musíme to především poctivě odmakat v defenzivě, nenechat jim žádný prostor, protože kvalita jejich ofenzivních hráčů je obrovská,“ prohlásil Kalvach.

„Respektujeme sílu Eintrachtu, nám nezbývá nic jiného než předvést stoprocentní výkon. Jenom tak máme možnost, abychom odčinili víkend a měli šanci tady uspět. Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom ten zápas (na Slavii) zvládli. Řekli jsme si k tomu pár věcí, víme co a jak,“ uvedl český reprezentant.

S Viktorií ho čeká zápas na stadionu pro 58 tisíc diváků, který by měl být zcela zaplněný. „Samozřejmě je to odlišné, než když hrajete před pár lidmi. Ale myslím, že to může být ku prospěchu, že nás atmosféra vtáhne. Člověk pak ani nemá šanci vnímat věci okolo a soustředí se jen na fotbal. Nebude to hrát nějakou velkou roli, v tomhle ohledu si můžeme zápas před takovou atmosférou užít. Ale nechceme tady být jen na výletě, určitě zabojujeme o dobrý výsledek,“ řekl Kalvach.

Viktorii v novém formátu soutěže, která se hraje jako jedna liga, čeká osm zápasů. Do vyřazovací fáze projde 24 z 36 účastníků, nejlepších osm přímo do osmifinále.

„Postoupit do vyřazovacích bojů je velké přání nás všech. Soupeři jsou těžcí, ale myslím, že určitou šanci máme. Budeme dělat vše pro to, abychom se zase podívali do jarní fáze,“ připomněl Kalvach, že v minulé sezoně došla Plzeň až do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy.