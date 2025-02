Padesát na padesát, nejsme favorit, míní Koubek. V Maďarsku vsadí na sehranost

Na postup Plzně lze aktuálně tipovat v kurzu 1,6:1, na Ferencváros za 2,34:1. „Nečetl jsem kurzy. Myslím, že nejsme favorit. Vidím to podobně jako (vedle sedící útočník) Matěj (Vydra) padesát na padesát. Mužstvo Ferencvárose je velice kvalitní - dalo čtyři góly Alkmaaru, porazilo Nice, v Hamburku nad Dynamem Kyjevem zvítězilo 4:0,“ upozornil Koubek na čtvrteční tiskové konferenci.

Jeho svěřenci si zahrají v pohárech vyřazovací fázi podruhé za sebou, vloni došli až do čtvrtfinále Konferenční ligy. „Z naší cesty máme dobrý pocit. Předloni jsme budovali až na dvě, tři výjimky zbrusu nové mužstvo, získávali jsme návyky na evropský fotbal. Probíhala přestavba, zůstali akorát Kalvi (Lukáš Kalvach), (Václav) Jemelka, Vydra byl na začátku zraněný,“ podotkl Koubek.

„Za pochodu se nám dařila i cesta Evropou. Pokud jsme postoupili (oproti Konferenční lize) ještě o stupínek a stále se držíme jako klíště v soutěži, je to výsledek cesty, která, zdá se, nebyla úplně špatná,“ doplnil Koubek.

Fotbalisté Plzně se radují z gólu v utkání s Českými Budějovicemi.

Nadcházející soupeři se utkali vloni v lednu v přípravě ve Španělsku a Západočeši po obratu zvítězili 3:1. „Je to rozdílné. V poločase se na soustředěních většinou týmy prostřídají a nastupují prakticky dvě odlišné jedenáctky. Už tam jsme zaznamenali jejich velmi dobrou technickou a kombinační kvalitu na základě typologie jejich hráčů ze zemí, kde je fotbal na vysoké úrovni. Ti hráči mají rádi míč,“ podotkl Koubek.

„Není to ligová fáze, ale vyřazovací dvojzápas, takže musíme myslet na odvetu. Chceme do Plzně přivézt co nejlepší výsledek. Soupeř si zase bude chtít vytvořit co nejkomfortnější pozici, takže od něj lze očekávat kvalitní ofenzivní výkon,“ mínil Koubek.

V posledních třech soutěžních zápasech jeho tým inkasoval hned sedm branek, na což nebyl z podzimní části zvyklý. Nejprve prohrál v Bilbau 1:3, pak v Olomouci 1:2 a o víkendu porazil Liberec 3:2.

„Bilbao bych vynechal, ale ty čtyři branky, co jsme dostali v Olomouci a s Libercem, se mi nelíbily. V Olomouci jsme udělali chyby po standardkách. Nešlo o systémovou chybu pramenící z nepokrytí soupeře, nebyly to góly ze hry,“ uvedl Koubek.

„S Libercem jsme byli nespokojení, že si soupeř vytvořil hodně prostoru ve volném přechodu směrem dopředu. Zanalyzovali jsme si to a doufám, že výsledek analýzy pomůže k tomu, abychom se v tomhle směru zlepšili,“ doplnil.

I když Viktoria oproti ligové fázi zařadila na soupisku zimní posily Amara Memiče s Merchasem Doskim a uzdraveného kanonýra Rafiua Durosinmiho, Koubek plánuje vsadit na osvědčenou sestavu. „Memič hrál minulou sezonu v Karviné o záchranu, Doski zase na jaře se Slováckem získal asi jen 10 bodů, na podzim to bylo lepší. Musejí si zvyknout, budou se v týmu zabudovávat. V tuhle chvíli musejí na úvod zápasu dostat přednost ti, kteří jsou sehraní a na Evropu zvyklí,“ řekl Koubek.