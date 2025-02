Šulcův největší večer v kariéře. Po postupu uznal: Plzeň je asi fakt evropská

Vždyť i kouč Miroslav Koubek pak na tiskové konferenci připustil, že osmifinále této soutěže řadí výš než loňské čtvrtfinále Konferenční ligy. „Jen se podívejte na ty soupeře, přes které jsme museli projít,“ kýval.

Frankfurt, Real Sociedad, Manchester United, PAOK, Anderlecht nebo právě Bilbao s Ferencvárosem. A čtyřiadvacetiletý Pavel Šulc byl pravidelně u toho.

Už jako ostřílený reprezentant. Neúnavný tahoun. Mozek útoku.

Málokdy střídá, v pohodě zvládne devadesát minut a za tři dny stojí v sestavě zas. A ke konci zápasu bez problému zapne a sprintem podpoří čerstvé spoluhráče v útoku.

Nevypadalo to, že by vám energie vůbec docházela.

Já si předtím asi dvacet sekund odpočinul, to v sobě pak sílu ještě najdete. A taky když běžíte do ofenzivy, to se běhá líp.

Zase rozhodla precizní taktická příprava?

Trenéři to s námi hodně konzultují. Celá kabina u nich před zápasem byla, něco jsme vyřešili a dopadlo to dobře.

Plzeňští hráči slaví gól Pavla Šulce (31) v utkání proti Ferencvárosi.

Rozhodla smrtící první půle?

Hlavně to, že jsme rychle smazali manko a dvojzápas vlastně srovnali na 1:1. A že jsme nepolevili a ještě jim v prvním poločase nasázeli dva góly. Ten druhý jsme dohráli, řekl bych, bez větší šance soupeře.

Na těch dalších dvou gólech máte zrovna vy velký podíl. Jednou rána slabší levačkou, podruhé asistence navrátilci Durosinmimu. Jak se vám s ním hrálo?

Je důležitý, nebezpečný ve vápně. První gól rozjel hlavičkou a kdyby tam kluci míč nakonec nedostali, při té mé dorážce by tam možná byla i penalta. Soupeři si na něj musejí dávat pozor a i já mám pak ve výsledku víc prostoru.

I na to, abyste si užil první gól v novém roce. Navíc postupový.

Jsem rád, že jsem ho konečně dal. Že je postupový, to je skvělé, ale není to nejdůležitější. Hraju každý zápas tak, abych byl týmu prospěšný a jsem rád, že jsem to gólem stvrdil.

Přestože jste měli pohodlný náskok, museli jste se ještě nějak hecovat? Co kdyby soupeř najednou snížil.

Určitě. My jsme věděli, že to chceme odehrát vzadu s nulou. Kdybychom náhodou ještě gól dostali, soupeř už by byl na dostřel. A pak by přišlo dlouhé prodloužení. Tak jsme si řekli, že musíme pracovat pořád stejně, minimálně do defenzivy.

A Plzeň opět potvrdila, že se jí v pohárech daří. Zase našla sílu zdolat těžkého soupeře. V čem je to kouzlo? Dá se říct, že je prostě evropská?

Asi opravdu je. Chtěli bychom se podobně prezentovat v každém zápase a je pravda, že motivace v Evropské lize je možná pro některé o něco větší.

V neděli vás čeká souboj se Slavií, lídrem tabulky, a také bývalým spoluhráčem Tomášem Chorým. Těšíte se na něj?

Já se na něj těším, ale uvidíme, co fanoušci.

Bude těžké se za tři dny připravit? Nebo se do toho po takovém vítězství půjde snadno?

To spíš. Nabrali jsme sebevědomí a může nám to jenom pomoct. Nic jiného nám ani nezbývá. Musíme se v tomhle rytmu držet.