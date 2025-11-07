Přezkum v závěru? Jasně, že v nás hrklo, líčil Paluska. Plzeňští si pochvalovali výkon

„Když je video, většinou to už nedopadne dobře,“ věštil Jan Paluska. „Ale nikdy nevíte. Sampson rovnou říkal, že se tahali navzájem, pak už jsem byl v klidu, ale na začátku v nás samozřejmě hrklo.“
Byla to poslední akce. Hbitého Durána, který se umně s balonem otočil a pelášil do vápna, chytal Dweh. Doslova. Na opakovaných záběrech lehce tahá soupeře za dres, ale rozhodčí si všiml faulu i na druhé straně. I proto ve výsledku přestupek vyhodnotil jako vzájemný.
„Když v závěru sudí rozhodl, že pokutový kop nepískne, tak prostě nebyl,“ odmítal jakkoli dál spekulovat hostující kouč Domenico Tedesco, přestože hráči ve žlutých dresech dávali nesouhlas pořádně najevo.
„Musíme akceptovat výsledek. Mohlo to skončit jakkoliv, mohli jsme vyhrát, mohli jsme i prohrát. Když už jsme nedokázali zvítězit, tak je remíza určitě lepší než nic,“ hodnotil italský trenér, který před štací ve Fenerbahce vedl dva roky národní tým Belgie.
Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance
A měl recht.
Vždyť hosty kolikrát skvěle podržel gólman Ederson, někdejší opora Manchesteru City. Vychytal šance Durosinmiho i Adua, dvou aktivních a vysoko presujících útočníků. Druhý jmenovaný navíc trefil tyč.
„Je to plusový bod s velice těžkým soupeřem po velice náročném výkonu, chtěl bych pochválit všechny kluky, protože makali a bod si opravdu zasloužíme,“ vykládal nadšený obránce Václav Jemelka pro stanici Sport 1.
Celý zápas se pral se známým ofenzivním Brazilcem Taliscou. „Systém bránění jeden na jednoho je velice těžkej, protože nesmíte prohrát ani jeden souboj. Mně se ale dařilo, protože Talisca hodně padal a rozhodčí to nepískal,“ usmíval se.
Talisca nebyl jediným známým jménem. Do Plzně zavítali také Nasírí, Fred, Asensio, Durán nebo slovenský obránce a kapitán Škriniar.
„Extrémně těžký zápas. Fenerbahce má plno hvězd, takže určitě jsme teď po zápase s bodem spokojení. Ale myslím, že kdybychom měli trošku víc štěstíčka, mohli jsme dnes vyhrát,“ doplnil Tomáš Ladra.
I on měl svou šanci, kterou mu hned v úvodu lapil Ederson.
„Byl to těžký zápas, nahoru dolu na obě strany. Dostáváme se do spousty soubojů, protože si každý bráníme svého hráče,“ líčil kapitán Lukáš Červ. Dobře ví, o čem mluví, ze zápasu má hned několik šrámů, jednou dostal ošklivě i do hlavy.
Na rozhovoru ale celý zářil.
„Pro každýho je to svátek, jak pro nás, tak pro lidi. Člověk se vždycky vydá, pak to na tom hřišti vypadá, že taháme za jeden provaz, lidi se chytnou a je to hezké,“ přidal, když komentoval plzeňskou formu v Evropské lize.
Po vydařeném putování až do osmifinále v minulé sezoně se v té současné Viktoria znovu blíží postupu do vyřazovací fáze. Chybí jí v podstatě jedna výhra. Ve čtyřech kolech navíc inkasovala jen dvakrát.
„Ta bilance je zatím neuvěřitelná. Kdo by to řekl na začátku ligové fáze. Jsme hodně vděční a bereme to s pokorou,“ dodal Červ.
„Je to skvělé. Musíme jít zápas od zápasu a pokud takhle budeme pokračovat, na ten postup máme a můžeme tyhle favority trápit,“ doplnil Jemelka.
Další favorit přijede už na konci listopadu, v pátém kole Plzeň hostí německý Freiburg, který je v šestatřicetičlenné tabulce na průběžném druhém místě. Plzni patří dělená osmá příčka.