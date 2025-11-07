Přezkum v závěru? Jasně, že v nás hrklo, líčil Paluska. Plzeňští si pochvalovali výkon

Autor: ,
  0:24
I kouč Martin Hyský posléze přiznal, že si na lavičce pořádně oddechli. „Byla to těžká chvíle. Kdyby takovýhle zákrok rozhodl, že soupeř kope penaltu, bylo by to hodně nepříjemné,“ kývl. Bezbrankovou remízu 0:0 v podstatě ukončil verdikt nizozemského sudího Allarda Lindhouta, který se v závěru pětiminutového nastavení vzácně postavil proti doporučení videoasistentů.
Nervy v závěru zápasu Plzně s Fenerbahce pracovaly u hostů, domácích i...

Nervy v závěru zápasu Plzně s Fenerbahce pracovaly u hostů, domácích i rozhodčího Allarda Lindhouta. | foto: AP

Prince Adu posílá míč na bránu Fenerbahce, ale trefuje pouze tyč.
Rafiu Durosinmi střílí na bránu Fenerbahce.
Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.
Ismail Yuksek pálí na plzeňskou bránu.
13 fotografií

„Když je video, většinou to už nedopadne dobře,“ věštil Jan Paluska. „Ale nikdy nevíte. Sampson rovnou říkal, že se tahali navzájem, pak už jsem byl v klidu, ale na začátku v nás samozřejmě hrklo.“

Byla to poslední akce. Hbitého Durána, který se umně s balonem otočil a pelášil do vápna, chytal Dweh. Doslova. Na opakovaných záběrech lehce tahá soupeře za dres, ale rozhodčí si všiml faulu i na druhé straně. I proto ve výsledku přestupek vyhodnotil jako vzájemný.

„Když v závěru sudí rozhodl, že pokutový kop nepískne, tak prostě nebyl,“ odmítal jakkoli dál spekulovat hostující kouč Domenico Tedesco, přestože hráči ve žlutých dresech dávali nesouhlas pořádně najevo.

„Musíme akceptovat výsledek. Mohlo to skončit jakkoliv, mohli jsme vyhrát, mohli jsme i prohrát. Když už jsme nedokázali zvítězit, tak je remíza určitě lepší než nic,“ hodnotil italský trenér, který před štací ve Fenerbahce vedl dva roky národní tým Belgie.

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

A měl recht.

Vždyť hosty kolikrát skvěle podržel gólman Ederson, někdejší opora Manchesteru City. Vychytal šance Durosinmiho i Adua, dvou aktivních a vysoko presujících útočníků. Druhý jmenovaný navíc trefil tyč.

„Je to plusový bod s velice těžkým soupeřem po velice náročném výkonu, chtěl bych pochválit všechny kluky, protože makali a bod si opravdu zasloužíme,“ vykládal nadšený obránce Václav Jemelka pro stanici Sport 1.

Celý zápas se pral se známým ofenzivním Brazilcem Taliscou. „Systém bránění jeden na jednoho je velice těžkej, protože nesmíte prohrát ani jeden souboj. Mně se ale dařilo, protože Talisca hodně padal a rozhodčí to nepískal,“ usmíval se.

Talisca nebyl jediným známým jménem. Do Plzně zavítali také Nasírí, Fred, Asensio, Durán nebo slovenský obránce a kapitán Škriniar.

Ederson brání síť Fenerbahce před plzeňskou střelou.

„Extrémně těžký zápas. Fenerbahce má plno hvězd, takže určitě jsme teď po zápase s bodem spokojení. Ale myslím, že kdybychom měli trošku víc štěstíčka, mohli jsme dnes vyhrát,“ doplnil Tomáš Ladra.

I on měl svou šanci, kterou mu hned v úvodu lapil Ederson.

„Byl to těžký zápas, nahoru dolu na obě strany. Dostáváme se do spousty soubojů, protože si každý bráníme svého hráče,“ líčil kapitán Lukáš Červ. Dobře ví, o čem mluví, ze zápasu má hned několik šrámů, jednou dostal ošklivě i do hlavy.

Na rozhovoru ale celý zářil.

„Pro každýho je to svátek, jak pro nás, tak pro lidi. Člověk se vždycky vydá, pak to na tom hřišti vypadá, že taháme za jeden provaz, lidi se chytnou a je to hezké,“ přidal, když komentoval plzeňskou formu v Evropské lize.

Sebastian Szymanski pomáhá na nohy Lukáši Červovi.

Po vydařeném putování až do osmifinále v minulé sezoně se v té současné Viktoria znovu blíží postupu do vyřazovací fáze. Chybí jí v podstatě jedna výhra. Ve čtyřech kolech navíc inkasovala jen dvakrát.

„Ta bilance je zatím neuvěřitelná. Kdo by to řekl na začátku ligové fáze. Jsme hodně vděční a bereme to s pokorou,“ dodal Červ.

„Je to skvělé. Musíme jít zápas od zápasu a pokud takhle budeme pokračovat, na ten postup máme a můžeme tyhle favority trápit,“ doplnil Jemelka.

Další favorit přijede už na konci listopadu, v pátém kole Plzeň hostí německý Freiburg, který je v šestatřicetičlenné tabulce na průběžném druhém místě. Plzni patří dělená osmá příčka.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Táborsko vs. JihlavaFotbal - 16. kolo - 7. 11. 2025:Táborsko vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:00
  • 1.50
  • 3.99
  • 5.91
Hranice vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 15. kolo - 7. 11. 2025:Hranice vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:00
  • 3.00
  • 3.40
  • 1.85
Příbram vs. ŽižkovFotbal - 16. kolo - 7. 11. 2025:Příbram vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
7. 11. 18:00
  • 2.40
  • 3.21
  • 2.80
Č. Budějovice vs. OpavaFotbal - 16. kolo - 7. 11. 2025:Č. Budějovice vs. Opava //www.idnes.cz/sport
7. 11. 18:00
  • 2.76
  • 3.06
  • 2.53
Písek vs. Dukla BFotbal - 14. kolo - 7. 11. 2025:Písek vs. Dukla B //www.idnes.cz/sport
7. 11. 18:00
  • 2.00
  • 3.49
  • 2.64
Hlučín vs. VrchovinaFotbal - 15. kolo - 7. 11. 2025:Hlučín vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
7. 11. 18:00
  • 2.00
  • 3.58
  • 2.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Pavel Bucha z Cincinnati (vpravo) v souboji s hvězdou Interu Miami Lionelem...

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Plzeň v Evropské lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Fotbalisté Plzně mají za sebou čtyři zápasy v Evropské lize a vedou si výborně. Po remíze s Ferencvárosem porazili Malmö i AS Řím, pak si připsali další nerozhodný výsledek proti Fenerbahce. Kdy a s...

24. října 2025  1:31,  aktualizováno  7. 11.

Legia nezvládla zápas s Celje, dál stoprocentní zůstává Mohuč a Samsunspor

I Je-sung z Mohuče posílá míč do sítě Fiorentiny.

Fotbalisté Celje v Konferenční lize v souboji příštích soupeřů českých týmů otočili zápas s Legií Varšava a vyhráli 2:1. Po třech kolech tak mají plný počet devíti bodů. V dalším kole je za tři týdny...

6. listopadu 2025  21:58,  aktualizováno  23:34

Freiburg slavil v Nice, Karabec se Šulcem prohře Lyonu v Evropské lize nezabránili

Adam Karabec obírá o míč Valentina Gomeze.

Fotbalisté Freiburgu ve 4. kole Evropské ligy zvítězili v Nice 3:1. Příští soupeř Viktorie Plzeň sice inkasoval jako první, ale rychle vývoj otočil a má na kontě už deset bodů. Dánský Midtjylland...

6. listopadu 2025  21:23,  aktualizováno  23:27

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Měli dostatek příležitostí, aby mohli klidně i zvítězit. Nakonec plzeňští fotbalisté berou ze čtvrtého vystoupení v Evropské lize bod za remízu 0:0 s tureckým Fenerbahce. Soupeře přestříleli,...

6. listopadu 2025  23:02,  aktualizováno  23:17

Priske: Po Karviné jsem byl na hráče tvrdý, reakce se mi líbila. Ofenziva? Tu vyřešíme

Sparťanský trenér Brian Priske.

Věděl, že to nebylo úplně ono. Zároveň se snažil najít na bezbrankové remíze s polským Rakówem Čenstochová v Konferenční lize i pozitiva. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, se na tiskové konferenci...

6. listopadu 2025  22:55

Létaly popelnice i sedačky. Sigma divočinu zvládla. Takhle presují stále? divil se Noah

Hráči Olomouce před zápasem proti Noahu.

Od našeho zpravodaje v Arménii Když ve 28. minutě začaly v Jerevanu mezi fanouškovskými sektory létat sedačky a popelnice, rozhodčí utkání fotbalové Konferenční ligy mezi arménským Noahem a olomouckou Sigmou přerušil. Situaci se...

6. listopadu 2025  22:46

Sparťan Zelený: Měli jsme to urvat, ale nejsme schopní si vepředu poradit

Zklamaní Matěj Ryneš a Jaroslav Zelený na konci zápasu s Čenstochovou.

Bylo na něm vidět, jak si nepříznivý výsledek s Rakówem Čenstochovou (0:0) hodně bere. „Jsem fakt hodně zklamaný, že jsme získali jen bod. Přitom jsme celý zápas měli pod kontrolou, ale nejsme...

6. listopadu 2025  22:14

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech zase hrají v Evropě. Jak se Sigmě v ligové fázi Konferenční ligy daří, jaké má soupeře, termíny zápasů i kde je můžete sledovat najdete v průběžně aktualizovaném...

20. října 2025  13:50,  aktualizováno  6. 11. 22:03

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Sestava Sparty pro úvodní zápas 2. předkola Konferenční ligy v Aktobe.

Fotbalisté Sparty bojují v ligové fázi Konferenční ligy. Po úspěšné cestě předkolem narážejí na soupeře, kteří nejsou úplně atraktivní, ale skýtají větší šanci na úspěch. Kdy a s kým bude Sparta...

20. října 2025  13:54,  aktualizováno  6. 11. 21:52

Noah - Olomouc 1:2, před poločasem rozhodl Sylla. Hosté slaví první vítězství

Daniel Vašulín hlavičkuje v pokutovém území Noahu.

Olomoučtí fotbalisté se dočkali ve třetím kole hlavní fáze Konferenční ligy prvního vítězství v soutěži. Na půdě arménského FC Noah zvítězili 2:1. Brankami v prvním poločase se o to zasloužili...

6. listopadu 2025,  aktualizováno  21:06

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

6. listopadu 2025  18:44,  aktualizováno  20:44

Pokuty za pyrotechniku, pokřiky i ničení. Komise potrestala Olomouc, Slavii i Spartu

Olomoucký Filip Slavíček (v modrém) bojuje se slávistou Holešem.

Disciplinární komise udělila Olomouci pokutu 60 000 korun za chování fanoušků v domácím utkání 13. kola fotbalové ligy proti Slavii. Obhájci titulu zaplatí 40 000 korun stejně jako Sparta, jejíž...

6. listopadu 2025  18:04

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.