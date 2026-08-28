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V jedenácti jsme byli lepší. Všechno sporné šlo na ruku Plzni, zlobil se kouč Zvezdy

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  10:35
Albert Riera, španělský trenér Crvene zvezdy Bělehrad, během utkání s Plzní.

Albert Riera, španělský trenér Crvene zvezdy Bělehrad, během utkání s Plzní. | foto: ČTK

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.
Plzeňský trenér Radoslav Kováč v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.
Plzeňští hráči se radují z gólu v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.
Plzeňský Lukáš Červ se raduje v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.
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Je známý tím, že si na tiskových konferencích neláme hlavu s taktem. A proto když Albert Riera, španělský kouč Crvene zvezdy Bělehrad, vystoupil po porážce 1:5 v Plzni, rozzlobil se nejen na své fotbalisty, ale také na sudí. „Nechci o nich tolik mluvit, ale je potřeba, aby lidé vnímali, že každá sporná situace byla odpískána v soupeřův prospěch,“ řekl o nizozemském arbitrovi Dannym Makkeliem.

Plzeň v utkání kopala celkem tři penalty, tu první sice neproměnil útočník Adu, ta poslední, kterou si vzal na starost střídající Kabongo, rozhodla o tom, že duel směřoval do prodloužení.

To už byla Zvezda v deseti po vyloučení útočníka Bukariho, který se ohnal po domácím Doskim. Plzeň hrála v podstatě čtyřicet minut v přesile plus celé půlhodinové prodloužení, ve kterém rozhodl obránce Krčík. Jeho trefu pak sudí dlouho přezkoumávali, ale nakonec uznali, že o ofsajd nešlo.

„Dokud nás bylo jedenáct, byli jsme lepší. Můžete rozebírat ty tři penalty a červenou kartu. Neříkám, že nebyla, mohla být. Ale k tomu tři penalty? Kolikrát se to stane?“ divil se Riera.

„Po červené kartě jsem měl pocit, že je všechno proti nám. Po druhé penaltě jsem o rozhodčím přestal mluvit, protože jsem měl pocit, že ztrácím čas,“ pokračoval.

„Pokud jsem zodpovědný za své chyby a hráči za ty své, pak chci vidět někoho zodpovědného za chyby rozhodčích. Měl jsem pocit, že dnešní rozhodování bylo naprosto nespravedlivé,“ dodal.

Velkou kritiku však směřoval i směrem k hráčům.

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„Byli jsme lepší, ale pak přišla naprosto stupidní chyba. Jedinou věc, kterou jsem hráčům opakoval, abychom dohráli všichni. Tým budujeme směrem k Lize mistrů a ti, kteří neunesou tlak, tady nemají co dělat,“ zdůraznil španělský trenér, který předtím neuspěl v angažmá ve Frankfurtu.

„Proslov v kabině? Sám přijímám kritiku. Nemůžu hráče zabít. Bukari se omluvil a já mu řekl, že už se to nikdy nesmí stát. Chci, aby mi za třicet let zavolal s tím, že už něco podobného nikdy neudělal,“ kroutil hlavou Riera.

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