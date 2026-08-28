V jedenácti jsme byli lepší. Všechno sporné šlo na ruku Plzni, zlobil se kouč Zvezdy

Plzeň v utkání kopala celkem tři penalty, tu první sice neproměnil útočník Adu, ta poslední, kterou si vzal na starost střídající Kabongo, rozhodla o tom, že duel směřoval do prodloužení.
To už byla Zvezda v deseti po vyloučení útočníka Bukariho, který se ohnal po domácím Doskim. Plzeň hrála v podstatě čtyřicet minut v přesile plus celé půlhodinové prodloužení, ve kterém rozhodl obránce Krčík. Jeho trefu pak sudí dlouho přezkoumávali, ale nakonec uznali, že o ofsajd nešlo.
Kouzelný večer na západě Čech! Na tenhle zápas budou v Plzni ještě dlouho vzpomínat! 🥳#NovaSport | #UEL pic.twitter.com/xurNucjucC— Nova Sport (@novasport_cz) August 27, 2026
„Dokud nás bylo jedenáct, byli jsme lepší. Můžete rozebírat ty tři penalty a červenou kartu. Neříkám, že nebyla, mohla být. Ale k tomu tři penalty? Kolikrát se to stane?“ divil se Riera.
„Po červené kartě jsem měl pocit, že je všechno proti nám. Po druhé penaltě jsem o rozhodčím přestal mluvit, protože jsem měl pocit, že ztrácím čas,“ pokračoval.
„Pokud jsem zodpovědný za své chyby a hráči za ty své, pak chci vidět někoho zodpovědného za chyby rozhodčích. Měl jsem pocit, že dnešní rozhodování bylo naprosto nespravedlivé,“ dodal.
Velkou kritiku však směřoval i směrem k hráčům.
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„Byli jsme lepší, ale pak přišla naprosto stupidní chyba. Jedinou věc, kterou jsem hráčům opakoval, abychom dohráli všichni. Tým budujeme směrem k Lize mistrů a ti, kteří neunesou tlak, tady nemají co dělat,“ zdůraznil španělský trenér, který předtím neuspěl v angažmá ve Frankfurtu.
„Proslov v kabině? Sám přijímám kritiku. Nemůžu hráče zabít. Bukari se omluvil a já mu řekl, že už se to nikdy nesmí stát. Chci, aby mi za třicet let zavolal s tím, že už něco podobného nikdy neudělal,“ kroutil hlavou Riera.