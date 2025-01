Williamsovi? Hru Bilbaa prakticky dělají oni, říká Vydra. Plzeňské obraně ale věří

„Je šance být v top osm, uvidíme, jak to zvládneme. Nečeká nás nic jednoduchého, ale v Evropské lize jsme žádného lehkého soupeře neměli. Věřím, že si s tím dokážeme poradit,“ hlásil před odletem do Baskicka dvaatřicetiletý útočník Viktorie.

Čtvrtý mančaft španělské ligy, třetí tým Evropské ligy. Čím je Bilbao výjimečné?

Že mají v kádru mistry Evropy? (úsměv) Viděli jsme pár jejich utkání a je znát, že ta technická kvalita je na veliké úrovni. Bude to náročné. My potřebujeme mít dobrou defenzivu a protiútoky.

Je to nejtěžší soupeř, na kterého v soutěži narazíte?

Asi bych to srovnal s Manchesterem United. I když ten prochází nějakou krizí, furt je to top tým Evropy. Bude to stejně náročné.

A vy ještě zabojujete o přímý postup do osmifinále. Napadlo by vás to loni v září po losu?

Asi ne. Náš trenér po losu říkal, že to vidí tak na jeden dva body. To já jsem možná věřil víc. (smích). Ale že bychom letěli do Bilbaa s tím, že už máme postup jistý, to nečekal nikdo. Jsem rád, že jsme to dokázali a můžeme se ještě porvat o osmičku.

Jak se těšíte na konfrontaci s jejich top hráči, bratry Iňakem a Nikem Williamsovými?

No, v uvozovkách to tam prakticky hrají oni, čímž nechci snižovat ostatní hráče. Ale zrovna Nico... mistr Evropy, třída. Nebude to nic snadného. Ale v Evropě jsme směrem dozadu celkem výjimeční, nedostáváme moc gólů, dokážeme soupeře ubránit.

Plzeňský fotbalista Matěj Vydra v přesile protivníků z Manchesteru United.

Sedí vám v tomto směru poháry víc než domácí liga?

Nevím. Možná tam ze strany některých soupeřů bylo i mírné podcenění. Ale základ v Bilbau bude zase dobře bránit a vyřešit brejkové možnosti, které budeme mít.

Porazili jste doma Real Sociedad, může to pomoci?

Anebo se na nás o to lépe připraví a nic nepodcení. Nikdy nevíte, co se hráčům honí hlavou.

San Mamés, ikonický stadion v Bilbau, má kapacitu přes 50 tisíc fanoušků. Bude náročné zvládnout takové prostředí?

Zrovna když máme týmová videa, tak je zvuk vypnutý, takže nevím, jaká je tam atmosféra. (smích) Nečeká nás nic příjemného, ale to jsme zažili i ve Frankfurtu. Není to nic, co by nás mělo rozhodit.

Cítíte z týmu pohodu, když vám vstup do jara proti Anderlechtu vyšel minulý týden skvěle?

Vstup do jara máme dobrý, ale jeden zápas jaro nedělá. Dál musíme pracovat a dělat maximum, abychom sbírali co nejvíc bodů v Evropě a hlavně v české lize.