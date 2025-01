Princův půlrok: válka i trable s vízy. Jak Adu okouzlil Plzeň a roste pro velkoklub

Možná to právě kvůli jeho vynucené pauze trochu zapadlo, nebo minimálně zůstalo ve stínu jiných tehdejších výkonů. Ale pište si, že Adu je další plzeňský majstrštyk.

Už v říjnu vyhrál cenu hráče měsíce. Dal gól Spartě, Frankfurtu i Realu Sociedad, venku na Baníku stihnul rovnou dva. A teď, když je po zimní pauze zpátky ve formě, znovu ukazuje, čím Viktorii v létě zaujal.

Ale postupně.

Určitě je mimo tvrdit, že by plzeňský výkon stál jen na něm. Ostatně díky práci celého týmu mohly Aduovy přednosti tolik vyniknout. Přesto si tenhle výbušný šikula s buldočí povahou speciální pozornost zaslouží.

„Víme, co v něm máme. Vrací se na svou úroveň, která určitě není konečná. Když to bude mít v hlavě dobře srovnané, roste pro velké kluby,“ nešetřil chválou trenér Koubek.

Jestli jste jeho výkon neviděli, stojí za to si pustit aspoň sestřih. Kromě vymodleného gólu na konci první půle měl snad další dvě tři obří šance.

Na 2:0 zvýšil tak, že zkušeně odstavil mazáka Dendonckera, jenž ještě nedávno kopal v Premier League, a prudce prostřelil gólmana na přední tyči. Chvíli předtím ho zastavilo břevno. A jeho odražený oblouček pak neskončil v bráně tak těsně, že na velkoplošných obrazovkách už se spouštěla animace GÓL! Ve druhé půli přidal ještě tyč. První plzeňská trefa jde taky za ním, když na levé straně urputně bojoval a získal balon.

„Je mimořádný v pokrytí míče. Disponuje originální a jedinečnou technikou. Z klinče se dokáže snadno vymotat,“ nadšeně popisoval trenér.

„Škoda, že mu tam nepadl další gól, ale to ho mrzet nebude,“ mrkl po zápase obránce Milan Havel.

Nejdřív soupeř, pak přestup z válečné zóny

Má za sebou pořádně zajímavý půlrok. V jeho životním příběhu přímo zlomový. A to všechno kvůli tomu, že se na konci července ve švýcarském Nyonu při losu třetího předkola Evropské ligy vedle lístečku s plzeňskou Viktorií objevil ukrajinský Kryvbas.

Kryvyj Rih, rodiště prezidenta Volodymyra Zelenského. Na jihovýchodě válkou zmítané země takřka frontová linie nedaleko řeky Dněpr. Jen malý kousek od Záporoží, na které v noci na středu znovu vzduchem útočila ruská invazní armáda.

Právě tam Adu minulý rok působil. Ukrajinská liga dál běžela. „Bydlel na tréninkové základně a vyprávěl nám, že když šel spát, slyšel v dálce dunění. Bombardování. Pořád měl u sebe balíček první pomoci, několikrát zažil evakuaci,“ popisoval v rozhovoru pro iDNES.cz agent Filip Zíka.

Synové Zíkovi a Prince Adu v Plzni

Rozhodčí kolikrát zavelel k ústupu do krytu i uprostřed zápasu a Adu, vyjukaný mládenec z Ghany, tomu všemu statečně čelil. Když pak na začátku srpna v Košicích nastoupil proti Plzni a po dvaceti minutách slavil gól, západočeský celek zaujal.

Odehrál ještě odvetu, jeden ligový zápas a také mač s Betisem. A pak už hurá do Plzně.

„Ukrajinský kolega ho vezl autem, osm hodin až na hranice s Polskem, přes asi padesát vojenských kontrol. Ghanský pas samozřejmě vyvolává dost otazníků, tím se cesta ještě natáhla. To všechno den po největším plošném bombardování,“ líčil Zíka.

Když po podpisu smlouvy Adu vyšel ven z útrob plzeňského stadionu, zaradoval se: „Támhle jde maminka s kočárkem! Všude si hrají děti! Můžu jít kdykoli na procházku nebo do kavárny.“

Zní to jako scénka vystřižená z filmu Bohové musí být šílení, ale pro Adua to byla v tu chvíli těžce vymodlená realita.

Plzni se pak odvděčil několika klíčovými góly už během podzimu. „Pokud takhle půjde dál, má před sebou velké možnosti. Ale nepředbíhejme. Pořád je to mladý kluk a nemyslete si, není s ním lehká práce!“ vztyčil prst třiasedmdesátiletý kouč Koubek.

„Je to složitá povaha, velký sólista a individualista. Ale už začíná plnit i prvky, které dříve neznal: napadání a presink stoperů,“ popisoval Koubek.

Plzeňský útočník Prince Adu (vpravo) se snaží vystřelit okolo Davida Zimy ze Slavie.

„Adůčko, no jo,“ rozchechtal se Lukáš Červ. „Museli jsme si pár věcí vyříkávat, aby víc pomáhal týmu. Za to bych ho ale vyzdvihl.“

Do budoucna v něm má Plzeň další mladou krev do útoku. Navíc se jí postupně vrátil i zraněný Rafiu Durosinmi, objev z Nigérie, který už měl loni nakročeno k velkému přestupu do Frankfurtu.

Pro jarní část ligy, v níž je zatím Plzeň o sedm bodů druhá za Slavií, to může ještě znamenat parádní zápletku.