Krize United trvá. Nedali jsme do toho vše, krčil rameny ten Hag. Ustojí tlak?

Konkrétně pro něj to byl speciální zápas. V Twente začínal jako hráč i trenér, pak se přes béčko Bayernu Mnichov a úspěšnou štaci v Ajaxu dostal až do Manchesteru United.

Jenže tam to i v úvodu jeho třetí sezony nešlape podle představ.

Na začátek menší statistické okénko – z posledních devíti zápasů pod vedením ten Haga v Evropě vyhráli United pouze jediný. Loni v říjnu 1:0 nad Kodaní ve skupině Ligy mistrů, kde nakonec stejně skončili se čtyřmi body na poslední příčce.

Díky výhře FA Cupu si na poslední chvíli zajistili místo v Evropské lize v aktuální sezoně. Ale výsledkové a výkonnostní zlepšení se ne a ne dostavit.

„Twente vypadalo, že chce vyhrát víc než my, což se prostě nemůže stávat. Dal jsem gól, čekal jsem, že bude vítězný, ale nakonec to dopadlo jinak,“ krčil rameny před mikrofonem televize Sky Sports Christian Eriksen, jenž ve 35. minutě otevřel skóre.

Dánský záložník sice vstřelil úvodní branku, ale právě po jeho ztrátě ve středu pole soupeř zhruba po hodině hry vyrovnal.

Domácí se pak tlačili dopředu, ale z 18 střel už síť znovu rozvlnit nedokázali. Výsledkem útočných snah byly navíc pouze čtyři pokusy do prostoru brány.

„Mají obrovskou útočnou sílu, ale navzdory velkému počtu střel nebyl jejich výkon směrem dopředu dobrý,“ zhodnotil pro BBC bývalý záložník United Owen Hargreaves. „V takových zápasech potřebujete, aby se ukázali i silní jednotlivci. Takoví hráči tam v minulosti vždycky byli a někdo musí převzít zodpovědnost i nyní.“

Jenže kdo? V útoku nastoupili mladíci Joshua Zirkzee a Amad Diallo po boku Marcuse Rashforda. Z lavičky hru přišli oživit Alejandro Garnacho či uzdravený Rasmus Höjlund. Oproti časům, na něž Hargreaves vzpomíná, kdy v útoku řádili Wayne Rooney s Cristianem Ronaldem či Ryan Giggs, je ofenziva United zkrátka slabší.

„Musíme být důraznější v zakončení, ale nemyslím, že je to náš jediný problém. Tím hlavním je mentalita, kterou běžně nekritizuju, ale tentokrát musím,“ pravil nizozemský kouč.

Není ale jeho úkolem, aby hráče připravil i po psychické stránce? „Neříkám, že se do zrcadla musí podívat pouze hráči, jde to i za mnou,“ ujistil vzápětí. „Takové zápasy zkrátka musíme rozhodnout mnohem dřív.“

„Viděli jste, že to pro soupeře bylo životní utkání. Tvrdě bojoval o každý metr a dal do toho vše, zatímco my ne. 99 % nestačí, musíte na hřišti nechat maximum. Zvlášť ve druhé půli jsme působili až příliš spokojeně,“ doplnil ten Hag.

Pro United to je druhá remíza v řadě po té víkendové s Crystal Palace (0:0). O víkendu je doma čeká Tottenham, pak zápas v Portu a následně ještě před reprezentační přestávkou výjezd na Aston Villu. „V klubu jako je Manchester United musíte vyhrávat. Teď je čekají složité zápasy, musí se vzchopit a urychleně najít nějaká řešení,“ má jasno Hargreaves.

Ten Hag, zdá se, má stále podporu vedení klubu. Ale tímhle tempem je klidně možné, že v prosinci, kdy United dorazí do Plzně, už na lavičce bude někdo jiný.