Úsměvy, vtípky, ale i obezřetnost. Slavia je velmi nebezpečná, ví Sarri

V tomto duchu tisková konference chvíli pokračovala, pak se mluvilo o Hazardovi, hříšníku Drinkwaterovi a trochu také o Slavii.



Právě proto totiž Sarri a spol. do Prahy přicestovali, už ve čtvrtek večer se lídrovi české nejvyšší soutěže postaví ve čtvrtfinále Evropské ligy.

Mimochodem, až během mediálního setkání v Edenu se italský kouč Chelsea dozvěděl, že bude během úvodního zápasu kvůli trestu UEFA zavřená část tribuny. „Vážně?“ nechal si otázku zopakovat. „Netušil jsem to, ale není to podstatné. Hrát se bude na trávníku,“ prohlásil.

A co od Slavie vlastně čeká?



„Musíme být obezřetní. Dali šest gólů Seville, jsou rychlí, často centrují a chodí do vápna v pěti, šesti lidech, mají skvělé protiútoky. Musíme být velmi kompaktní, musíme velmi dobře bránit,“ vyjmenovával Sarri.

„Nečeká nás nic snadného. Slavia je nebezpečná.“ Poslední slůvko vážně zopakoval v souvislosti se soupeřem ještě několikrát.



Jinak ale působil v tiskovém sále velmi uvolněně.

Musíme protočit tak pět až šest hráčů

Jedním uchem pro jistotu poslouchal svého překladatele, aby mu neunikl nesrozumitelný anglický výraz, druhým novináře. Když odpovídal, vždy pečlivě sevřel mikrofon, aby ho všichni přítomní dobře slyšeli.



Tak jako když říkal, že zatím netuší, zda na Slavii vyrukuje s obávanou ofenzivní hrozbou Edenem Hazardem.

„V úterý měl jen lehký trénink, ve středu byl trochu unavený stejně jako další hráči, kteří v pondělí hráli s West Hamem. Uvidíme v den zápasu, ale sami dobře víte, že máme za tři dny zápas s Liverpoolem. Musíme protočit tak pět až šest hráčů,“ pravil Sarri.

Jaká náhoda! Ani ne půl hodiny před ním slávistický kouč Jindřich Trpišovský nahlas přemítal: „Troufnu si Sarrimu kouknout do hlavy. Vzhledem k jejich programu si myslím, že sestava na Liverpool se bude blížit té na West Hamu. Tady nastoupí jiní hráči, čekám tak čtyři až pět změn zejména v ofenzivě. Bude hrát Pedro, Willian, Kovačič...“

Slavia - Chelsea ve čtvrtek od 21 hodin v Edenu Rozhodčí: Zwayer - Schiffner, Achmüller - Siebert, Stegemann (všichni Něm.). Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Traoré, Král - Masopust, Stoch, Zmrhal - Škoda. Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, Emerson - Kanté, Kovačič, Barkley - Willian, Giroud, Pedro.

Rotace základní jedenáctky je tedy daná, stejně jako že se v ní neobjeví Danny Drinkwater.

Zejména kvůli tomu, že v noci z neděle na pondělí boural pod vlivem alkoholu a bude muset k soudu. „Nemůžu k tomu říct nic, to víte moc dobře,“ reagoval Sarri. Ano, záložník, který v probíhající sezoně odehrál za Chelsea jen 30 minut Anglickém superpoháru, byl stěžejním tématem debaty Sarriho a novinářů.

„Ještě jsem s ním o tom nemluvil, předpokládám, že pohovoříme v pátek,“ dodal a vysvětlil, proč mistra anglické ligy s Leicesterem vůbec nevyužívá.

„Nehraje, protože se mi nehodí do systému hry. Ví to od srpna, řekl jsem mu to. Vyzval jsem ho, ať si najde jiný klub. Ale rozhodl se zůstat,“ prozradil Sarri. „Proč? Nevím, asi doufal, že systém změníme,“ naposledy rozesmál přítomné.