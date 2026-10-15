ONLINE: Sparta - Lilleström, v základu domácích Jurásek, Mannsverk i Vitályos

Sparťané zvítězili v posledních pěti soutěžních utkáních a na nezvykle dlouhou reprezentační přestávku navázali domácí výhrou 2:0 nad Pardubicemi.
V úvodním kole pohárové soutěže číslo dvě porazili v Jerevanu místní Ararat-Armenia vysoko 4:1.
Domácím stále chybí zraněný kapitán Adam Karabec společně s levým obráncem Matějem Rynešem, kteří by mohli být mimo až dva měsíce. K dispozici už je naopak kostarický křídelník Josimar Alcócer.
Dánský kouč Brian Priske posílá do zápasu následující základní sestavu: Surovčík – Suchomel, Ševínský, Guddal, Vitályos – Sochůrek, Mannsverk, Irving – Jurásek, Brunes, Singhateh.
Priske oproti zápasu s Pardubicemi udělal hned pět změn – místo Mercada hraje v útoku Jurásek, v záloze dostávají šanci Irving a také Mannsverk místo Vydry s Mackem. V obraně pak Zeleného s Hoeverem zastoupí Ševínský a Vitályos.
|
Škoda o soupeři Sparty: Norové jsou dál. Déšť? Nevadí. Pivo? Nic moc
Do listopadové reprezentační pauzy odehraje Sparta čtyři takzvané anglické týdny. Hned příští týden se v Evropské lize představí na stadionu Olympiakosu Pireus.
Historicky nejúspěšnější český klub se s Lilleströmem ještě neutkal. Pražané prohráli v pohárech jediné z šesti utkání s norskými soupeři, ale zvítězili nad nimi jen dvakrát. Nejlepší vzpomínky na skandinávského soupeře nemá právě Priske. V červenci 2022 zahájil první angažmá ve Spartě nečekaným vyřazením z kvalifikace Konferenční ligy s Vikingem Stavanger.
Surovčík – Suchomel, Ševínský (C), Guddal, Vitályos – Sochůrek, Mannsverk, Irving – Jurásek, Brunes, Singhateh.
Dahlberg – Ranger, Gabrielsen (C), Kristiansen, Paintsil – Ibrahimaj, Ottosson, Nyheim – Bassi, Gulbrandsen, Vá.
Hegyi – Kadeřábek, Alcócer, Mercado, Eneme, Grimaldo, P. Vydra, Vojta, Macek, Zelený, Martinec, Hoever.
Hagerup – Ottesen, Foss, Alperud, Olsen, Elkaer, Nordh, Melland, Krygaard, Kitolano.
Rozhodčí: Matuša – Žunič, Kasapovič (vš. SLO)Přejít na online reportáž