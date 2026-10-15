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ONLINE: Sparta - Lilleström, v základu domácích Jurásek, Mannsverk i Vitályos

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Sledujeme online   17:38

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Jaroslava Zeleného (vlevo). | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanští fotbalisté usilují o druhé vítězství v základní fázi Evropské ligy, po němž by v soutěži zůstali nadále stoprocentní. Na Letné hostí norský Lilleström, utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18.45.

Sparťané zvítězili v posledních pěti soutěžních utkáních a na nezvykle dlouhou reprezentační přestávku navázali domácí výhrou 2:0 nad Pardubicemi.

V úvodním kole pohárové soutěže číslo dvě porazili v Jerevanu místní Ararat-Armenia vysoko 4:1.

Domácím stále chybí zraněný kapitán Adam Karabec společně s levým obráncem Matějem Rynešem, kteří by mohli být mimo až dva měsíce. K dispozici už je naopak kostarický křídelník Josimar Alcócer.

Dánský kouč Brian Priske posílá do zápasu následující základní sestavu: Surovčík – Suchomel, Ševínský, Guddal, Vitályos – Sochůrek, Mannsverk, Irving – Jurásek, Brunes, Singhateh.

Priske oproti zápasu s Pardubicemi udělal hned pět změn – místo Mercada hraje v útoku Jurásek, v záloze dostávají šanci Irving a také Mannsverk místo Vydry s Mackem. V obraně pak Zeleného s Hoeverem zastoupí Ševínský a Vitályos.

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Do listopadové reprezentační pauzy odehraje Sparta čtyři takzvané anglické týdny. Hned příští týden se v Evropské lize představí na stadionu Olympiakosu Pireus.

Historicky nejúspěšnější český klub se s Lilleströmem ještě neutkal. Pražané prohráli v pohárech jediné z šesti utkání s norskými soupeři, ale zvítězili nad nimi jen dvakrát. Nejlepší vzpomínky na skandinávského soupeře nemá právě Priske. V červenci 2022 zahájil první angažmá ve Spartě nečekaným vyřazením z kvalifikace Konferenční ligy s Vikingem Stavanger.

Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 18:45
AC Sparta Praha AC Sparta Praha : Lillestrom SK Lillestrom SK 0:0 (-:-)
Sestavy:
Surovčík – Suchomel, Ševínský (C), Guddal, Vitályos – Sochůrek, Mannsverk, Irving – Jurásek, Brunes, Singhateh.
Sestavy:
Dahlberg – Ranger, Gabrielsen (C), Kristiansen, Paintsil – Ibrahimaj, Ottosson, Nyheim – Bassi, Gulbrandsen, Vá.
Náhradníci:
Hegyi – Kadeřábek, Alcócer, Mercado, Eneme, Grimaldo, P. Vydra, Vojta, Macek, Zelený, Martinec, Hoever.
Náhradníci:
Hagerup – Ottesen, Foss, Alperud, Olsen, Elkaer, Nordh, Melland, Krygaard, Kitolano.

Rozhodčí: Matuša – Žunič, Kasapovič (vš. SLO)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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2. kolo

AZ Alkmaar vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 1.35
  • 5.66
  • 7.82
AC Sparta Praha vs. Lillestrom SK //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 1.29
  • 6.21
  • 9.08
Saint-Gilloise vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 2.55
  • 3.81
  • 2.56
KKS Lech Poznaň vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 6.34
  • 5.26
  • 1.43
NK Celje vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 2.85
  • 3.49
  • 2.45
Olympique Lyon vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 2.60
  • 3.75
  • 2.54
SCU Torreense vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 10.30
  • 6.06
  • 1.27
Red Bull Salcburk vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 3.81
  • 3.88
  • 1.91
Bournemouth vs. Sturm Graz //www.idnes.cz/sport
15.10. 21:00
  • 1.15
  • 8.76
  • 15.90
Celta Vigo vs. Juventus FC //www.idnes.cz/sport
15.10. 21:00
  • 3.59
  • 3.19
  • 2.20
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Juventus FCJuventus 1 1 0 0 5:0 3
2. Crystal PalaceCrystal Palace 1 1 0 0 4:0 3
3. AC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 4:1 3
4. Besiktas IstanbulBesiktas 1 1 0 0 4:1 3
5. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 1 1 0 0 3:0 3
6. FerencvárosFerencváros 1 1 0 0 3:1 3
7. Benfica LisabonBenfica 1 1 0 0 2:0 3
8. LeverkusenLeverkusen 1 1 0 0 2:0 3
9. OFI Kréta FCOFI FC 1 1 0 0 2:0 3
10. BournemouthBournemouth 1 1 0 0 2:1 3
11. Olympique LyonLyon 1 1 0 0 2:1 3
12. SCU TorreenseTorreense 1 1 0 0 2:1 3
13. Olympiakos PireusPireus 1 1 0 0 2:1 3
14. Red Bull SalcburkRB Salcburk 1 1 0 0 1:0 3
15. Omonia NikósieOmonia Nikósie 1 1 0 0 1:0 3
16. Sunderland AFCSunderland 1 1 0 0 1:0 3
17. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 1 0 1 0 0:0 1
18. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 0 1 0 0:0 1
19. Stade RennesRennes 1 0 1 0 0:0 1
20. Sturm GrazSturm Graz 1 0 1 0 0:0 1
21. Jagiellonia BělostokBělostok 1 0 0 1 1:2 0
22. Anderlecht BruselAnderlecht 1 0 0 1 1:2 0
23. Lillestrom SKLillestrom 1 0 0 1 1:2 0
24. Real SociedadReal Sociedad 1 0 0 1 1:2 0
25. AZ AlkmaarAlkmaar 1 0 0 1 0:1 0
26. Celta VigoCelta Vigo 1 0 0 1 0:1 0
27. Levski SofiaLevski 1 0 0 1 0:1 0
28. Celtic GlasgowCeltic 1 0 0 1 1:3 0
29. AC MilánAC Milán 1 0 0 1 0:2 0
30. NK CeljeCelje 1 0 0 1 0:2 0
31. HoffenheimHoffenheim 1 0 0 1 0:2 0
32. Olympique MarseilleMarseille 1 0 0 1 1:4 0
33. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 1 0 0 1 1:4 0
34. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 0:3 0
35. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 1 0 0 1 0:4 0
36. NEC NijmegenNijmegen 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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ONLINE: Sparta - Lilleström, v základu domácích Jurásek, Mannsverk i Vitályos

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Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Jaroslava Zeleného (vlevo).

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