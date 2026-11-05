Sparta nutně potřebuje bodovat, z úvodních třech zápasů sice získala čtyři body, jenže soupeře z nejslabšího koše už má za sebou.
Duelem s Bournemouthem se soutěž přehoupne do druhé poloviny a na postup do vyřazovací fáze potřebují sparťané nejmíň devět bodů.
Jejich kouč Brian Priske posílá do zápasu následující základní sestavu: Surovčík – Hoever, Mbe Soh, Guddal, Suchomel – Macek, Mannsverk, Irving – Singhateh, Brunes, Alcócer.
Sparta naposledy remizovala 0:0 na Bohemians, šance zahazovala i v poháru s Baníkem (0:2). V pohárech nastoupila před dvěma týdny a padla 0:1 v řeckém Pireu s místním Olympiakosem.
To Bournemouth má mnohem lepší formu. Posledních šest utkání vyhrál s úctyhodným skóre 16:0. Podaří se sparťanům probít přes soupeřovu neprostupnou obranu?
Surovčík – Hoever, Soh, Guddal, Suchomel – Macek, Mannsverk (C), Irving – Singhateh, Brunes, Alcócer.
Di Gregorio – A. Smith (C), Hill, B. Diakité, J. Soler – Cook, Christie – Adlí, Brooks, Gannon-Doak – Á. Rodríguez.
Hegyi – Kadeřábek, Martinec, Vitályos, Eneme, Zelený, P. Vydra, Vojta, Sochůrek, Jurásek.
D. Petrović, Alllan – Truffert, A. Silva, Adams, Evanilson, Rayan, J. Kluivert, Tavernier.
Rozhodčí: Lambrechts – de Weirdt, Monteny (vš. BEL)Přejít na online reportáž