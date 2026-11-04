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Trenér Priske: Když nevyhráváme, tlak se zvyšuje. Teď půjde o hodně

Autor:
  15:23
Sparťanský trenér Brian Priske

Sparťanský trenér Brian Priske | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jonatan Brunes a kouč Brian Priske po zápase proti Slovácku, kdy norský útočník...
Brian Priske během utkání s Olympiakosem.
Trenér Sparty Brian Priske se chytá za hlavu po ztrátě míče svých svěřenců.
Nespokojený trenér Sparty Brian Priske.
6 fotografií
Vinou špatných výsledků z posledního období se Brian Priske, trenér sparťanských fotbalistů, ocitá pod čím dál větším tlakem. A to má v následujících čtyřech dnech s týmem před sebou mnohem těžší zápasy. „Jako trenér Sparty jste pod tlakem pořád. Když vyhráváte, je menší,“ říká Priske v předvečer pohárového duelu proti Bournemouthu.

Sparta ve třech z posledních čtyř zápasů nedala gól, v lize v Ostravě a na Bohemians remizovala, po prohře s Baníkem doma vypadla v poháru.

A do toho ji v Evropské lize čeká soupeř v Premier League, v neděli ligový hit v Plzni, kde má dlouhodobě negativní bilanci. Pokud by zápas proti silným protivníkům nezvládla, pozice Priskeho rozhodně nebude pevná.

„S Tomášem Rosickým (sportovním ředitelem) mluvíme pořád. Ale to, co probíráme, zůstane mezi námi. Věřte, že si říkáme opravdu všechno. Ano, teď jde o hodně,“ uvědomuje si Priske.

Sparta bez bariér

Sparta umožnila navštívit zápas handicapovaným fanouškům z Bournemouthu, osmi vozíčkářům a dvěma nevidomým, pro které klub zajistí audiopisný komentář v angličtině.

„Naším cílem je, aby fotbalové zážitky byly dostupné opravdu všem bez ohledu na zdravotní omezení. Proto se snažíme hledat konkrétní řešení, která jim návštěvu stadionu usnadní,“ říká Irena Smetanová, CSR manažerka.

Sparta je držitelem mezinárodním certifikátem Access Champions organizace AccessbAll; stala se druhým klubem na světe, který ho obdržel.

Probíráte i nepříjemné věci? Vnímáte, že nadcházející dva zápasy do reprezentační přestávky mohou vaši pozici zhoršit?
Ve Spartě jste pod velkým tlakem, ale pro mě se nic nemění. Chci pomáhat hráčům, chci vyhrávat. Ale je logické, že když nevyhráváme, tak pod tlakem budu.

Už z vás zmizela frustrace a zklamání z nedělního duelu na Bohemians?
Dobrá otázka. Tohle je individuální, někdo to hodí za hlavu hned, jiným to trvá déle. Věřím, že u všech je už pryč. A pokud někde zůstala, tak doufám, že nás požene dopředu. Potřebujeme energii, emoce. I přes některé dobré výkony jsme několik zápasů nevyhráli. Já věřím, že frustraci obrátíme v pozitivní záležitost.

Proti Bournemouthu nejste favoritem, jak se hra Sparty kvůli tomu změní?
Může i nemusí. Snažíme se držet svého stylu, své hry. Soupeře samozřejmě respektujeme, jak po stránce individuální, tak týmové. Hrají skvěle v Premier League i v Evropě. My se chceme držet našeho stylu i principů hry. Hrajeme doma, ale je mi jasné, že se budeme muset v některých fázích hry soupeři přizpůsobit. Každopádně věříme v naše schopnosti.

V čem budí největší respekt?
Mají fyzické silné i technické hráče, rychlé útočníky. To všechno budeme muset řešit.

Priske také o zlobě fanoušků: Všichni jsme naštvaní. Od sudích čekám profesionalitu

Bournemouth hraje nejvyšší soutěž teprve od roku 2015, letos je poprvé v Evropě. Zapůsobil na vás?
Je to nádherný příběh a výsledek oddané práce několika lidí v klubu. Jejich filozofie se nemění v tom, jak hrají, jaké hráče přivádějí. Je to svým způsobem inspirující, jak zařídit krátkodobý i dlouhodobý úspěch. Co v minulé sezoně ukázali v Premier League, je skvělé. Letos dokážou být konkurenceschopní v Evropě, kde až dominují.

Sparta – Bournemouth

výkop: čtvrtek 18:45

Rozhodčí: Lambrechts - De Weirdt, Monteny (všichni Belgie).

Vstupenky: den před utkáním zbývalo ještě několik stovek vstupenek.

Bournemouth: vyhrál tři poslední zápasy Premier League, v Evropské lize ještě ze tří kol neztratil ani bod.

To, že nejste favoritem doma, může ukazovat na negativní rozpoložení. Souhlasíte?
Souhlasím s tím, že Bournemouth je favorit, tým z nejlepší ligy na světě. Sice jsou v pohárech nováčkem, ale z Premier League jsou zvyklí na velké zápasy. Nám zase Evropa dává možnost, abychom se předvedli. Jako třeba v létě proti Lyonu. Pokud se přiblížíme výkonu z našeho domácího zápasu, máme šanci to Bournemouthu znepříjemnit. Od každého hráče to bude vyžadovat maximum.

Po třech kolech Evropské ligy máte jen čtyři body, dva ze tří soupeřů byli outsidery. Je zrovna Bournemouth sokem, kdy byste měli začít bodovat?
Víme, že body potřebujeme. Pokud si to dobře vybavuju, tak na postup do vyřazovací fáze bylo zapotřebí deset bodů. Bylo by fajn s tím začít už proti Bournemouthu.

Vy jste Premier League také hrál. Jak na to dobu vzpomínáte?
To je dávná historie, to bylo skoro za druhé světové války... Je to nejlepší liga na světě, kde hrají nejlepší hráči. Nikdy nevíte, co vás čeká, dokud na to hřiště nevstoupíte. Obrovská rychlost a intenzita. Pro mě to byl před jedenadvaceti lety v Portsmouthu skvělý rok, ale je to opravdu už hodně dlouho.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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4. kolo

NEC Nijmegen vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.80
  • 4.13
  • 4.08
AC Sparta Praha vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 5.98
  • 4.71
  • 1.50
Real Sociedad vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.78
  • 4.13
  • 4.22
Lillestrom SK vs. FC Viktoria Plzeň //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 3.00
  • 3.90
  • 2.20
Crystal Palace vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.93
  • 4.01
  • 3.64
Anderlecht Brusel vs. Red Bull Salcburk //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.98
  • 3.89
  • 3.57
Levski Sofia vs. Jagiellonia Bělostok //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.02
  • 3.61
  • 3.69
AC Milán vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.35
  • 5.15
  • 8.94
Leverkusen vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.36
  • 5.37
  • 6.99
Hapoel Be'er Sheva FC vs. OFI Kréta FC //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 2.07
  • 3.69
  • 3.23
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Benfica LisabonBenfica 3 3 0 0 10:2 9
2. LeverkusenLeverkusen 3 3 0 0 8:0 9
3. BournemouthBournemouth 3 3 0 0 8:1 9
4. FerencvárosFerencváros 3 3 0 0 9:3 9
5. Olympiakos PireusPireus 3 3 0 0 4:1 9
6. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 2 1 0 8:1 7
7. Juventus FCJuventus 3 2 1 0 9:3 7
8. Besiktas IstanbulBesiktas 3 2 1 0 9:5 7
9. Sunderland AFCSunderland 3 2 1 0 4:2 7
10. AZ AlkmaarAlkmaar 3 2 0 1 6:2 6
11. Omonia NikósieOmonia Nikósie 3 2 0 1 5:4 6
12. Olympique LyonLyon 3 2 0 1 5:6 6
13. Stade RennesRennes 3 1 2 0 4:3 5
14. Real SociedadReal Sociedad 3 1 1 1 8:3 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 3 1 1 1 8:5 4
16. AC Sparta PrahaSparta 3 1 1 1 5:3 4
17. Levski SofiaLevski 3 1 1 1 3:3 4
18. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 3 1 1 1 3:4 4
19. Sturm GrazSturm Graz 3 1 1 1 1:3 4
20. NEC NijmegenNijmegen 3 1 1 1 5:8 4
21. Red Bull SalcburkRB Salcburk 3 1 1 1 3:6 4
22. Anderlecht BruselAnderlecht 3 1 0 2 4:3 3
23. HoffenheimHoffenheim 3 1 0 2 5:5 3
24. AC MilánAC Milán 3 1 0 2 4:5 3
25. Celta VigoCelta Vigo 3 1 0 2 3:4 3
26. OFI Kréta FCOFI FC 3 1 0 2 3:4 3
27. Jagiellonia BělostokBělostok 3 1 0 2 4:6 3
28. SCU TorreenseTorreense 3 1 0 2 4:7 3
29. NK CeljeCelje 3 0 1 2 2:7 1
30. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 3 0 1 2 1:6 1
31. Lillestrom SKLillestrom 3 0 1 2 2:9 1
32. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 3 0 1 2 1:9 1
33. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 0 3 2:7 0
34. Olympique MarseilleMarseille 3 0 0 3 1:6 0
35. Celtic GlasgowCeltic 3 0 0 3 3:9 0
36. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 3 0 0 3 2:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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