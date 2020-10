Těžká skupina, ale o postup se porveme, vzkazují sparťané po evropském losu

„Máme těžkou skupinu, ale i pro nás atraktivní. Budeme to mít těžké, ale o postup se porveme. A věřím, že to zvládneme,“ řekl záložník Michal Sáček pro klubovou televizi. „Nejvíc se těšíme na AC Milán, to řeknou všichni. Na San Siro, na Zlatana.“

AC Milán je z historického hlediska jedním z nejúspěšnějších klubů planety, slavné jméno, které však v posledních letech mezi absolutní italskou špičku nepatří.

„Jsme rádi, že s nimi můžeme hrát,“ řekl Juliš.

AC Milán byl až ve třetím výkonnostním koši. Z toho prvního Sparta dostala Celtic, skotského hegemona, který však na evropské scéně léta neprorazil.

„Jsme rádi, že z prvního koše nemáme toho nejsilnějšího, i když Celtic samozřejmě nechci podceňovat,“ poznamenal Juliš.

A ze čtvrtého koše naopak sparťané vyfasovali to nejsilnější, co bylo k mání, francouzské Lille. „Hlavně jsme nechtěli na východ,“ podotkl Juliš.

„Když jsem hrál naposledy Evropskou ligu ještě za Jablonec, tak jsme měli taky francouzského soupeře Rennes a hráli jsme s ním vyrovnaný zápas. I u slávistů v Lize mistrů bylo vidět, že můžou hrát vyrovnaně s Barcelonou a za dva týdny vyrovnaně s Opavou,“ poznamenal obránce Matěj Hanousek.

Při pohledu na soupeře Sparta rozhodně není favoritem, nebude jím v žádném souboji. „Už jsem základní skupiny hrál dvakrát. Měli jsme Inter Milán a taky jsme zjistili, že to jsou jen lidi jako my. Myslím si, že v pohodě můžeme postoupit,“ prohlásil Juliš.

„Myslím, že v Evropské lize je málokdo jasně k poražení. Asi nikdo. Pro nás je lepší mít soupeře, kteří budou hrát fotbal. S Celticem to asi teda bude řežba,“ přemítal obránce Matěj Hanousek. „Pro nás bude třeba snazší být v roli outsidera, který tam může jen překvapit.“

Evropská liga se bude hrát dvakrát v říjnu, dvakrát v listopadu a dva zápasy jsou na programu v prosinci. Mužstva budou hrát do konce podzimní části dvakrát v týdnu, volno bude jen během reprezentačních přestávek.

„Každý fotbalista chce hrát co tři dny. Je nás tady hodně, můžeme to zvládnout,“ ujistil Juliš, momentálně s pěti góly z pěti zápasů nejlepší ligový střelec.

Sebevědomě odpověděl i na otázku, jestli dá ve skupině víc gólů on, nebo Zlatan Ibrahimovic, slavný švédský útočník AC Milán. „Já.“